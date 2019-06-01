 У "ДНР" засудили до 10 років викладача технікуму за спробу вивезення списку студентів - "завербований українськими спецслужбами". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "МДБ ДНР".

"Під час проведення перевірочних заходів встановлено, що Дубровін С.О. за завданням СБУ здійснював збір та передачу анкетних даних студентів і співробітників зазначеного ліцею, зокрема тих, які служать у підрозділах Народної міліції ДНР, а також поширював на території Республіки листівки проукраїнського пропагандистського характеру", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що згоду на співпрацю з українськими спецслужбами Дубровін дав добровільно.

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"Встановлено, що за допомогою електронної пошти Дубровін С.О. ініціативно відправляв на адресу сайту "Миротворець" листи з установчими даними співробітників Професійного багатопрофільного ліцею №68 міста Комсомольське, окремо зазначаючи осіб, які брали участь у проведенні референдуму щодо самовизначення ДНР і систематично виїжджають на територію України.

У лютому 2018 року Дубровін С.О. під час спроби виїхати на територію України був затриманий співробітниками МДБ ДНР. Під час проведення огляду у Дубровіна С.О. виявлено флеш-накопичувач зі списками студентів зазначеного ліцею. Унаслідок огляду житлового приміщення, що належить затриманому, виявлено агітаційні матеріали проукраїнської спрямованості.

У квітні 2019 року вироком суду Сергія Дубровіна визнано винним у скоєнні злочину і йому призначено покарання у вигляді 10,5 років позбавлення волі", - повідомляє "МДБ ДНР".