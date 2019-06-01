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 У "ДНР" засудили до 10 років викладача технікуму за спробу вивезення списку студентів - "завербований українськими спецслужбами". ВIДЕО

Так зване "Міністерство державної безпеки ДНР" заявило про затримання за підозрою в шпигунстві на користь українських спецслужб жителя окупованої території Донеччини Дубровіна Сергія Олеговича, 1959 року народження, викладача Професійного багатопрофільного ліцею №68 міста Комсомольське.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "МДБ ДНР".

"Під час проведення перевірочних заходів встановлено, що Дубровін С.О. за завданням СБУ здійснював збір та передачу анкетних даних студентів і співробітників зазначеного ліцею, зокрема тих, які служать у підрозділах Народної міліції ДНР, а також поширював на території Республіки листівки проукраїнського пропагандистського характеру", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що згоду на співпрацю з українськими спецслужбами Дубровін дав добровільно.

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"Встановлено, що за допомогою електронної пошти Дубровін С.О. ініціативно відправляв на адресу сайту "Миротворець" листи з установчими даними співробітників Професійного багатопрофільного ліцею №68 міста Комсомольське, окремо зазначаючи осіб, які брали участь у проведенні референдуму щодо самовизначення ДНР і систематично виїжджають на територію України.

У лютому 2018 року Дубровін С.О. під час спроби виїхати на територію України був затриманий співробітниками МДБ ДНР. Під час проведення огляду у Дубровіна С.О. виявлено флеш-накопичувач зі списками студентів зазначеного ліцею. Унаслідок огляду житлового приміщення, що належить затриманому, виявлено агітаційні матеріали проукраїнської спрямованості.

У квітні 2019 року вироком суду Сергія Дубровіна визнано винним у скоєнні злочину і йому призначено покарання у вигляді 10,5 років позбавлення волі", - повідомляє "МДБ ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130087
 
 
 Топ коментарі
 
Этот достойный человек простудится на похоронах этих судей.
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Где счастливы, быдло? Я в Донецке живу и вижу, как тут люди "счастливы". Иди бухать, чмо
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Этот достойный человек простудится на похоронах этих судей.
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Не волнуйся, мы ему шарф подарим.
Дырийские, пусть готовятся.....
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"...и очень хотелось бы, чтобы быстрее всё с этой точки тронулось...",(с) Торкнуті 2
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Так давай, чего жопой по клаве мажешь?
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Где счастливы, быдло? Я в Донецке живу и вижу, как тут люди "счастливы". Иди бухать, чмо
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И от шо, так и будут голову в песок прятать, имея на складах современное американское оружие? Украинский народ настолько тихий, что и 20 тыс. забияк мобилизовать не откуда?
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думаю нет. время мыролюбный свиноперемирий заканчивается и начинается зашквар дамбасни.
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А ты чего свои булки в чужой разговор прешь?
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Вырвалось. Твои булки не интересуют. Сепарские в фигуральном смысле , таки да.
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дамбасянен ты еще жива моя старушка?
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Зато украинские судьи только так оправдывают сепаров.
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потомки нквдистов и прочей мокшанской нечисти, завезенной на Донбасс после голодомора 32-33гг, продолжают кровавое дело своих дидов
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Какое днр, какое мгб, бандиты, тупо бандиты под прикрытием рашки...
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Там очень сильные "консультанты" из КР(контрразведка фсб) и ВКР фсб рф. Там проходят обкатку оперативники ГРУ ГШ . Плюс они получили доступ к базам агентуры СБУ, МВД, Налоговой полиции, Частично к негласному аппарату ПВ. Кроме того, все иТК пенетенциарной системы оказались под их контролем (там всегда бардак был).
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Песец... Нашли флэшку со списком студентов...
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это страшный отсосный секрет. список будущих кармильцев галактики.
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судячи по скаргах в модерацію ти мабуть їх і злив, прамакашка
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вот,эти твари,что на видео Украине не нужны
кроме,конечно гражданина Украины преподавателя Дубровина

видимо,вернётся в Украину по обмену

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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУ "ДНР" засудили до 10 років викладача технікуму за спробу вивезення списку студентів - "завербований українськими спецслужбами". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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