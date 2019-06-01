 Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
Представник "Кристала" повідомив, що в одному з будинків виникла пожежа. "Заводські служби спрацювали оперативно і встигли евакуювати персонал. Унаслідок вибуху, що стався після займаня, є руйнування", - сказав співрозмовник агентства.
Представник "Кристала" повідомив, що в цеху, де стався вибух, працювали п'ять осіб. Як він зазначив, за попередніми даними, їх встигли евакуювати, всі вони живі.
Джерело "Інтерфаксу" уточнило в суботу, що в цеху, де стався вибух, виготовлялися авіабомби. "У цеху виготовляли фугасні авіабомби та компоненти до них. Боєприпаси зберігалися там же", - сказало джерело.
Пожежні підрозділи ліквідовують займання після вибуху на підприємстві під Нижнім Новгородом за підвищеним рівнем складності, повідомили в регіональному ГУ МНС Росії.
"Гасять за підвищеним, третім, рангом складності. Пожежа охопила площу у сто квадратних метрів. Зруйновано адміністративну будівлю", - сказав співрозмовник агентства. Він не уточнив дані про постраждалих.
"На місці працює служба медицини катастроф. Всім постраждалим - близько 19 осіб - надається необхідна медична допомога. Переважно йдеться про осколкові поранення легкого та середнього ступеня тяжкості", - повідомила прес-служба уряду Нижньогородської області з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я регіону.
по кускам во все стороны необъятной родины
на радость бродячим собакам.
Офигев от охрененья,
Про биндер забыв...
Старую теплицу
нахер выбили!
Посильнее Раш "своих" ипаш,
Чтоб весь мир тебя боялся!
-- ОФИГЕТЬ!!!
ахахахха))))
Кацапи розх...ть себе самі.
З вами була Еллочка Людоєдка.
От же ж злопамятные, нигадяи...
Вата вас предупреждают...