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Все про:вибух (1692) Росія (17307)

 Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську. ВIДЕО

У Дзержинську Нижньогородської області РФ прогриміло кілька вибухів на території ДНДІ "Кристал". Інститут займається створенням і впровадженням технологій отримання вибухових речовин для військових цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Представник "Кристала" повідомив, що в одному з будинків виникла пожежа. "Заводські служби спрацювали оперативно і встигли евакуювати персонал. Унаслідок вибуху, що стався після займаня, є руйнування", - сказав співрозмовник агентства.

Представник "Кристала" повідомив, що в цеху, де стався вибух, працювали п'ять осіб. Як він зазначив, за попередніми даними, їх встигли евакуювати, всі вони живі.

Джерело "Інтерфаксу" уточнило в суботу, що в цеху, де стався вибух, виготовлялися авіабомби. "У цеху виготовляли фугасні авіабомби та компоненти до них. Боєприпаси зберігалися там же", - сказало джерело.

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Пожежні підрозділи ліквідовують займання після вибуху на підприємстві під Нижнім Новгородом за підвищеним рівнем складності, повідомили в регіональному ГУ МНС Росії.

"Гасять за підвищеним, третім, рангом складності. Пожежа охопила площу у сто квадратних метрів. Зруйновано адміністративну будівлю", - сказав співрозмовник агентства. Він не уточнив дані про постраждалих.

"На місці працює служба медицини катастроф. Всім постраждалим - близько 19 осіб - надається необхідна медична допомога. Переважно йдеться про осколкові поранення легкого та середнього ступеня тяжкості", - повідомила прес-служба уряду Нижньогородської області з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я регіону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130080
 
   
 Топ коментарі
 
здесь абсолютно не причем твой клоун
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хоть что-то хорошее в первый день лета! Цех по производству авиабомб взорвался в российском Дзержинске - Цензор.НЕТ 2593
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А скільки московити-нелюди вбили людей цими бомбами в Сирії... Помста повинна здійснитися над Москвою спалити до тла.
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У рюзкожопых как всегда - все через эту самую жопу.
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Про вертикальну зйомку комента ще не було?
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Вроде и особееного-то ничего. Ну, завод, ну, взорвался... А вот радостью сердце переполняется!
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Зорян нефтепровод загадил, а Шкиряк подорвал завод
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Думаю, что єто Зорян подорвал. А срал в нефтепровод именно Шкиряк.
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та они такие проказники,что и одно и другое могли сделать вместе...
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Судя по взрыву, работники цеха эвакуировались сами
по кускам во все стороны необъятной родины
на радость бродячим собакам.
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Может в Сирию и на Донбас очередной гумконвой не приедет!
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Хорошая новость! Надеюсь, что "отсутствие жертв" - привічная брехня москальев.
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Ага, вот бестолковая, ей четко дали команду: ложись нахер...!)))
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Звонок у дежурного пожарной охраны: - Немедленно приезжайте, пожар! - Понятно! Не тушите, мы уже выезжаем!
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Теперь вы знаете как довести до оргазма русскую бабу ! 😂
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Так что? Вновь произведённые РС-36 "Воевода" (SS-18 "Сатана") переименовать в "Оргазм-нах-Раш"?! Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 6173
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Ну что не говорите умеют в мордоре апокалептическую картинку делать
Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 8902
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Походу украинцы работали там)) хорошо сработано!!! Слава Украине!
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Та не-е-е... то ватные пуканы полыхнули "праведным" огнём ненависти ко всему Миру!!!
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а визитку Правого Сектора уже нашли? Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 3269
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Комментаторша первого видоса напомнила ассоциативно "Вальс-бостон" А.Розенбаума... правда в духе римейка:
Офигев от охрененья,
Про биндер забыв...
Старую теплицу
нахер выбили!

Посильнее Раш "своих" ипаш,
Чтоб весь мир тебя боялся!

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Ватаны небось сначала подумали что это ядерный удар НАТО по российским епеням Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 2325Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 5652
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в Воронеже на всякий случай уже все по бомбарям попрятались
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У русских мат забрать, будут как рибы
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Где педики с Лайф ньюз которые должны были случайно приехать за 5 минут до взрыва с видео камерами? Где они? Не порядок. Думаете совпадение?
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судя по бадабуму и столбику бахнуло не хуже чем на дкз когда туда точкой ВСУ угадали Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 1803
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Что то не хочется соболезновать. Наоборот хочется сказать Будь проклята и подохни поголовно вся сатанинская русомразная нечисть
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Супер . Чим менше російських фашистів і зброї в ерефії - тим краще .
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Відеорепортаж із сраки московії.
З вами була Еллочка Людоєдка.
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И шо бы вы мне щяс не говорили, а без Вейшнории тут не обошлось !!! Как пить дать !!! Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 7546
От же ж злопамятные, нигадяи... Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 7365
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Интересно как в кацапы будут кричать, когда их вот так бомбить будут как у нас на донбассе
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Молитва сирийских стариков, женщин и детей услишана Аллахом.
Вата вас предупреждают...
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в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Медицинская помощь понадобилась 38 лицам, число раненых может увеличиться 2 пропали без вести.

Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 1441
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100квадратных метров это 10х10 метров. Имха пахнет щвиздежом
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Вот к чему приводит отсуствие декоммунизации
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КАК ТОЛЬКО У ПУНАЧЕТА ПДАЕТ РЕЙТИНГ ТАК СРАЗУ ЧТО ТО ТОНЕТ, ГОРИТ И ВЗРИВАЕТСЯ, СОВПАДЕНИЕ? НЕТ **** НЕ ДУМАЮ! И НЕ ЖАЛЬ!
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Цензор.НЕТВідеоПодіїЦех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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