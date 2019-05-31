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Все про:Росія (17296) безвізовий режим (769) Євросоюз (2486)

 "Російська громадськість не так вже сильно хоче безвізу з ЄС", - постпред РФ в ЄС Чижов про невдалі переговори Росії щодо безвізового режиму з Євросоюзом. ВIДЕО

Представник РФ в Євросоюзі Володимир Чижов розповів про чотири провальні спроби переговорів щодо введення безвізового режиму між Росією і ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, за словами Чижова, всі переговори проводилися "ще до України", а зараз росіяни "не так вже сильно хочуть безвізу з ЄС".

"Ви знаєте, я не відчуваю, що російська громадськість так вже сильно прагне безвізового режиму з Євросоюзом... Це моє внутрішнє відчуття", - сказав Чижов.

Читайте також: За 2 роки існування безвізового режиму ним скористалися 2 млн українців

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129999
 
 
 Топ коментарі
 
Оце так постановка питання. "Не так уж сильно стремится", ліл.
Та хто вас пустить у цивілізацію, лапті?
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Интервью бредятина для покусанных телевизором фуфаек...
"Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 14
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І так, вони тут пробили новий рівень. Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя. Як страшно жити.
Тільки одне питання - а що з "Кеплером", GALEX та іншими орбітальними телескопами?

"Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 2726
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Оце так постановка питання. "Не так уж сильно стремится", ліл.
Та хто вас пустить у цивілізацію, лапті?
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Интервью бредятина для покусанных телевизором фуфаек...

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напомнило "нас туда никто не зовёт"
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В хлев они все стремятся! И уже -- довольно успешно!
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ЭТОТ д,б(с) тоже в курсе, какой при безвизе можно транзитный коридор организовать
"Російська громадськість не так вже сильно хоче безвізу з ЄС", - постпред РФ в ЄС Чижов про невдалі переговори Росії щодо безвізового режиму з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 4481
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Че. Правильно говорит. У кого надо дипломатические и служебные паспорта, а людишкам то оно зачем? Водка дешевая - другое дело.
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А нафик его пить? Там сколько градусов? Тем более в Австрии, где чашка кофе как три пузыря в Рязани.
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Кава дорога у Відні як для нас, а так наприклад зараз можна скакнути у Венецію + Барселону на 8 ночей з дворазовим харчуванням за 300 євро, з них 4 дні на морі в Іспанії, 2 в Італії.
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Бред... На 8 ночей за 300€))) мы с женой в том году в Рим летали, так вот с двух разовым питанием и 4 дня, с перелётом обошлось в 1100€
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Дружина виїзжає 8-го червня зі Львову, така річ як раннє бронювання вам знайома? А 24 червня ми вже родиною їдем на 10 днів в Грецію( Пієрія) за 645 євро на трьох з дворазовим харчуванням, перша лінія, отель Oceana 2* (Греция/Центральная Македония/Паралия Катерини, можу потім скинути копії ваучерів.
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У вас переліт певне багато забирає, в неї тур автобусом, в Грецію ми завжди машиною.
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і податок на гумову лодку і ягоди в лісі "Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 4894
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Muron
і податок на гумову лодку і ягоди в лісі



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Я что то пропустил насчет резиновой лодки?
Не ну если ввели налог, хай все ВКС платят податки за ЛАС-1, ЛАС-3, ЛАС-5, тьфу чуть не забыл у морфлота что то есть резиновое спасательное (кроме презервативов).
Кацапы, вы реально не пробиваете дно, а пролетаете без задержек.
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Це означає що було больно москаликам.
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Правильно. Зачем им безвиз с ЕС после введения выездных виз?
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"российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом... Это мое внутреннее ощущение ", тому рашка всього 4 рази намагалась отримати безвіз, для вати все логічно.
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госпадзи... канешна не стремиться... цепь то коротка...
а вот олигархат...так тот весь в Евросоюзе яйца откладывает в разные корзины ))))
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зачем кацапо-орде безвиз?
у них всего у 10 % населения загранпаспорта имеют, в основном это-масквабад, ***** и е-бург. всего 7 % бывали в визовой Европе.
остальные его и в руках-то никогда не держали, а за Европу им расскажут по зомбо-ящику пуйла.
зачем кацапсинам безвиз?
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І так, вони тут пробили новий рівень. Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя. Як страшно жити.
Тільки одне питання - а що з "Кеплером", GALEX та іншими орбітальними телескопами?

"Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 2726
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Да что там Хаббл! Они и в шарообразную Землю не все верят!
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Так для цього, мабуть, і затівають усе оце. Спочатку "доведуть", що "Хаббла" немає, потім скажуть, що інших орбітальних обсерваторій теж нєтуті... Отже, усі фото далекого космосу - фотошоп, і 4000 з ґаком (чи скільки їх вже) відомих екзопланет теж не існує. На Місяць, ясний перець, теж ніхто не літав.
Підсумок - земний диск стоїть на трьох слонах, вони стоять на спині черепіхи, що плаває в вічному океані, а в золотому колесі від початку світу бігає колосальний хом'як, що приводить в дію механізм обертання Сонця, Місяця та кришталевих сфер. Отака зуйня, малята.

"Російська громадськість не так вже сильно хоче безвізу з ЄС", - постпред РФ в ЄС Чижов про невдалі переговори Росії щодо безвізового режиму з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 4560
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То росіяни нещодавно втратили зв'язок зі своїм єдиним орбітальним телескопом. От вони і казяться. "Російська громадськість не так вже сильно хоче безвізу з ЄС", - постпред РФ в ЄС Чижов про невдалі переговори Росії щодо безвізового режиму з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3184
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После -- Отака зуйня, малята.--- уже надо ставить "Аминь!"
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Цікавий збіг - сьогодні згадував іржачну історію, пов'язану з Нілом Армстронгом (до речі, в липні буде 50 років місії Apollo 11). Зуб не даю, але начебто true story.

Когда Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, он произнёс подобающую случаю героико-эпическую фразу про маленький шаг человека и огромный шаг человечества. Это общеизвестно. Но перед тем, как вернуться на борт модуля Eagle, он как бы невзначай обронил ещё одну фразу: "Удачи, мистер Горски".
Вначале все решили, что Горски (или Горский) - это русский космонавт, связанный с лунной программой СССР, и Нил таким образом потроллил коллегу. Однако вскоре выяснилось, что в советском космическом отряде никакого Горского не было. Не оказалось такого астронавта и среди американцев... Вот тогда журналисты и начали задавать Армстронгу вопросы. Но Нил только хитро улыбался и отшучивался.
И только много лет спустя во время пресс-конференции на мысе Канаверал астронавт наконец-то открыл тайну, сказав, что мистер Горски уже умер и ответ на вопрос не повредит никому.
...Однажды, еще будучи тинейджером, Нил с друзьями играл в бейсбол на заднем дворе. Приятель Армстронга бросил мяч так, что тот оказался под окном спальни их соседей - мистера и миссис Горски. Нил перемахнул через забор и побежал за мячом. У соседей в тот момент как раз бушевала громкая семейная ссора. Когда парень нагнулся, чтобы подобрать мяч, он услышал, как миссис Горски кричит на мужа:
- Оральный секс?! Ты хочешь орального секса?! Ты получишь это только после того, как соседский пацан прогуляется по Луне!!!111!1
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Так, я як старий пошляк теж чув цю веселу історію. Чоловіча солідарність - то сильна штука. Я в 70-ті заради цього кинув палити. До сих пір тримаюся (але з тих пір ненавиджу цигарковий дим та запах людини, що палила на морозі і зайшла в тепле приміщення.)
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Ви людина з кремезною силою волі.
Я собі з ранку не можу перешкоджати кавою та цигаркою. Коли є настрій та час, забиваю "Чорного капітана" (що вишні нажерся) до люльки. Ну то цілий процес. "Російська громадськість не так вже сильно хоче безвізу з ЄС", - постпред РФ в ЄС Чижов про невдалі переговори Росії щодо безвізового режиму з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 4076
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Личное ощущение лисы: "Зелен виноград…"
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Гавное что у всех бояр многолетние визы. А холопам за бугор ездить вредно. Насмотряться на загнивающие либерастические ценности - сами загнивать начнут.
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Чиновникам РФ так вообще только 13 стран на отдых ездить можно.
"Главой МВД России Владимиром Колокольцевым, утвержден список стран, куда разрешено поехать сотрудникам ведомства МВД в 2019 году . В списке перечислены 13 государств, которые считаются безопасными для полицейских. Среди них: Вьетнам, Куба, Китай, Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Южная Осетия. Согласно утвержденному списку, также поехать на отдых могут гражданские служащие. Хотелось бы напомнить тот факт, что выезд на отдых полицейским РФ был запрещен весной 2014 года по причине международной политической обстановки."

Неужели чинуши позволят холопам больше, чем себе?
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та то понятно...виноград то зеленый
"лисица и виноград" "Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 108
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Я дедушку Крылова уважаю, но нефиг тырить у ЛаФонтена сюжеты.
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Когда-то давным-давно кацапский турист Крылов где-то в Шенгенской зоне, сам не зная зачем, тырил у Лафонтена недозрелый виноград и увидел лису... Лиса попросила:
- Дай мне поесть немного винограда.
- Ты не будешь его есть! Он же зеленый!
- А ты сам зачем его воруешь?
- Сам не знаю! Мы, кацапы, не можем не красть!
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"Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 5920 Будуть скоро платити і за гандони

МОСКВА, 2 апреля 2019, 20:19 - REGNUM Госдума приняла во втором, решающем чтении правительственную поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Сегодня транспортный налог на такие средства передвижения не распространяется - в Налоговом кодексе прямо прописано, что весельные лодки и лодки с мотором мощностью менее 5 л. с. не выступают объектами налогообложения. Ко второму чтению законопроекта правительство внесло поправку, в которой предложило ликвидировать эту статью налога. Тем самым, исключение для таких лодок, прописанное в законе, отменяется.
Подробности: https://regnum.ru/news/2603852.html
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Таким образом, владельцам весельных лодок и моторных лодок, мощностью менее 5 лошадиных сил, туристам и рыболовам, могут прийти уведомления об уплате транспортного налога, если ТС зарегистрировано.
Подробности: https://regnum.ru/news/2603852.html
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Шины с трактора "Беларусь"-самое ОНО!
😁
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После событий 14 года Европа просто отдыхает от руцьких туристов и их идиотских выходок
"Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 566
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Некогда по ЕС шастать русскому человеку, ему валежник с камышом бесплатно разрешили собирать,какая там на х*р ЕС
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Верно а зачем казламодому постоянно вдрызг забуханному москалю кацапу. " загнивающая " Европа когда есть лапотная радемая "расцветающая "паРаша с её неповторимыми национальным колоритом : обоссаные-кацапские лапти и портки, вонючая портянка и косоворотка кацапа, прогнивший ватник с облезшей ушанкой . А какие бесподобные национальные напитки кацапов : брага, боярышник, стекломой .... А где ещё в мире такого фюрера - царя кацапов кровавого фашиста )(йла найдёшь. Верно для кацапа милей своей загнивающе паРаши не найти и ничего и предлагать
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Как-то странно! Оказывается, Россия тоже хочет никому не нужный безвиз с Европой. И борщ из него не сваришь, как говорят поклонники Зеленского, и на хлеб не намажешь. А россияне, смотри, и сами туда же. Так нужен безвиз или не нужен?
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Толька "железный забор" с дюркам
для подглядывания и завидования!
🤗
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Чижов прав. Наиболее комфортно россиянам в жопе, какая уж тут Европа и какой-то страшный безвиз с ней.
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Нет , какие переговоры вообще? Пусть крым освободят с Донбассом сначала как минимум.
Мы тут ждём усиления санкций за оккупацию ещё и наших морей, а они о безвизовом переговоры ведут !
Гнать кацапов нужно в шею, а не давать им возможность своими лаптями топтать Европу
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ЛИСИЦА И ВИНОГРАД
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
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Нет, ну если европейцам нравится, когда у них бегают желтые жилеты , когда брызгают новичком , когда пьяные русские все везде оплевывают и ругаются матом, то тогда, конечно, надо вести переговоры по безвизу с кацапстаном .
Это ж просто логично ! Они убивают граждан Украины, украли крым и оккупировали Донбасс - а им дают надежду на безвиз((
Правильно , ещё обсе спросите, они до сих пор ничего особого так и не увидели.
Сам факт этих п5реговоров - уже преступление против человечества.
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"Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом" - Европа и весь мир слава богу знают с кем имеют дело, пусти свинью под стол, так она обязательно залезет на стол.
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вредно мордве и прочим рузьким лудям по гейропке шастать. того и гляди украдут чего нибудь или разломают.
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Да и унитазов ордынцам не очень-то хотелось. Дырка в деревянном уличном сортире - это же так скрепно! Да любой постпред чижов подтвердит и зуб даст.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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Який нах бєзвіз !??)))Монголія , Абхазія та Зімбабве і все ! Що треба ще кацапурам для щастя?)
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У жены сестра родом из крыма, но жила в россии, музыкант. Каждый год ездила в европу с концертами. У неё умерли родственники в крыму и ей досталась там квартира. Она переехала туда и устроилась там на работу. И в этом году, как обычно ,собралась в испанию. А в посольстве ей сказали болт. Бо крымчане под санкциями и визы в европу им не выдают. И она сейчас слегка в ах√е.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Російська громадськість не так вже сильно хоче безвізу з ЄС", - постпред РФ в ЄС Чижов про невдалі переговори Росії щодо безвізового режиму з Євросоюзом. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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