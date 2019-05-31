 "Російська громадськість не так вже сильно хоче безвізу з ЄС", - постпред РФ в ЄС Чижов про невдалі переговори Росії щодо безвізового режиму з Євросоюзом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, за словами Чижова, всі переговори проводилися "ще до України", а зараз росіяни "не так вже сильно хочуть безвізу з ЄС".

"Ви знаєте, я не відчуваю, що російська громадськість так вже сильно прагне безвізового режиму з Євросоюзом... Це моє внутрішнє відчуття", - сказав Чижов.

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