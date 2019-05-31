 "Російська громадськість не так вже сильно хоче безвізу з ЄС", - постпред РФ в ЄС Чижов про невдалі переговори Росії щодо безвізового режиму з Євросоюзом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, за словами Чижова, всі переговори проводилися "ще до України", а зараз росіяни "не так вже сильно хочуть безвізу з ЄС".
"Ви знаєте, я не відчуваю, що російська громадськість так вже сильно прагне безвізового режиму з Євросоюзом... Це моє внутрішнє відчуття", - сказав Чижов.
Та хто вас пустить у цивілізацію, лапті?
і податок на гумову лодку і ягоди в лісі
Не ну если ввели налог, хай все ВКС платят податки за ЛАС-1, ЛАС-3, ЛАС-5, тьфу чуть не забыл у морфлота что то есть резиновое спасательное (кроме презервативов).
Кацапы, вы реально не пробиваете дно, а пролетаете без задержек.
а вот олигархат...так тот весь в Евросоюзе яйца откладывает в разные корзины ))))
у них всего у 10 % населения загранпаспорта имеют, в основном это-масквабад, ***** и е-бург. всего 7 % бывали в визовой Европе.
остальные его и в руках-то никогда не держали, а за Европу им расскажут по зомбо-ящику пуйла.
зачем кацапсинам безвиз?
зачем кацапо-орде безвиз?
Тільки одне питання - а що з "Кеплером", GALEX та іншими орбітальними телескопами?
Підсумок - земний диск стоїть на трьох слонах, вони стоять на спині черепіхи, що плаває в вічному океані, а в золотому колесі від початку світу бігає колосальний хом'як, що приводить в дію механізм обертання Сонця, Місяця та кришталевих сфер. Отака зуйня, малята.
Когда Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, он произнёс подобающую случаю героико-эпическую фразу про маленький шаг человека и огромный шаг человечества. Это общеизвестно. Но перед тем, как вернуться на борт модуля Eagle, он как бы невзначай обронил ещё одну фразу: "Удачи, мистер Горски".
Вначале все решили, что Горски (или Горский) - это русский космонавт, связанный с лунной программой СССР, и Нил таким образом потроллил коллегу. Однако вскоре выяснилось, что в советском космическом отряде никакого Горского не было. Не оказалось такого астронавта и среди американцев... Вот тогда журналисты и начали задавать Армстронгу вопросы. Но Нил только хитро улыбался и отшучивался.
И только много лет спустя во время пресс-конференции на мысе Канаверал астронавт наконец-то открыл тайну, сказав, что мистер Горски уже умер и ответ на вопрос не повредит никому.
...Однажды, еще будучи тинейджером, Нил с друзьями играл в бейсбол на заднем дворе. Приятель Армстронга бросил мяч так, что тот оказался под окном спальни их соседей - мистера и миссис Горски. Нил перемахнул через забор и побежал за мячом. У соседей в тот момент как раз бушевала громкая семейная ссора. Когда парень нагнулся, чтобы подобрать мяч, он услышал, как миссис Горски кричит на мужа:
- Оральный секс?! Ты хочешь орального секса?! Ты получишь это только после того, как соседский пацан прогуляется по Луне!!!111!1
Я собі з ранку не можу перешкоджати кавою та цигаркою. Коли є настрій та час, забиваю "Чорного капітана" (що вишні нажерся) до люльки. Ну то цілий процес.
"Главой МВД России Владимиром Колокольцевым, утвержден список стран, куда разрешено поехать сотрудникам ведомства МВД в 2019 году . В списке перечислены 13 государств, которые считаются безопасными для полицейских. Среди них: Вьетнам, Куба, Китай, Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Южная Осетия. Согласно утвержденному списку, также поехать на отдых могут гражданские служащие. Хотелось бы напомнить тот факт, что выезд на отдых полицейским РФ был запрещен весной 2014 года по причине международной политической обстановки."
Неужели чинуши позволят холопам больше, чем себе?
"лисица и виноград"
- Дай мне поесть немного винограда.
- Ты не будешь его есть! Он же зеленый!
- А ты сам зачем его воруешь?
- Сам не знаю! Мы, кацапы, не можем не красть!
МОСКВА, 2 апреля 2019, 20:19 - REGNUM Госдума приняла во втором, решающем чтении правительственную поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Сегодня транспортный налог на такие средства передвижения не распространяется - в Налоговом кодексе прямо прописано, что весельные лодки и лодки с мотором мощностью менее 5 л. с. не выступают объектами налогообложения. Ко второму чтению законопроекта правительство внесло поправку, в которой предложило ликвидировать эту статью налога. Тем самым, исключение для таких лодок, прописанное в законе, отменяется.
Подробности: https://regnum.ru/news/2603852.html
Подробности: https://regnum.ru/news/2603852.html
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🤣
😁
для подглядывания и завидования!
🤗
Мы тут ждём усиления санкций за оккупацию ещё и наших морей, а они о безвизовом переговоры ведут !
Гнать кацапов нужно в шею, а не давать им возможность своими лаптями топтать Европу
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
По расєйскаму автобану ех прокачу!
Это ж просто логично ! Они убивают граждан Украины, украли крым и оккупировали Донбасс - а им дают надежду на безвиз((
Правильно , ещё обсе спросите, они до сих пор ничего особого так и не увидели.
Сам факт этих п5реговоров - уже преступление против человечества.
Три дняЧетыре года я гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны©