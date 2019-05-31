 Позафракційний нардеп і голова партії "Народний контроль" Добродомов захоплений грою на телефоні під час засідання ВР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис відповідного змісту опублікував журналіст Ян Доброносов на своїй сторінці в соцмережі."Робочий день одного з депутатів", - пише автор відео в коментарі.
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Засідання Комітету ВР з питань інформатизації та зв'язку. ВIДЕО
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+5
но хуже, чем играть на рояле
+4
ну это лучше, чем мародерить
+3
Знайшли головного винуватця у всіх бідах...
Там 95% таких же уе...ков кормятся за наши деньги и диктуют нам свои правила жизни, исходя из собственных демонов .
Если каждого из них разглядывать под микроскопом, то можно заразиться бешенством, захочется эту шоблу разрезать на мелкие кусочки, без обезболивающего, тупой и ржавой пилой...
Шо-то подобное я и ожидаю, если КС отклонит президентский закон о перевыборах в ВР.