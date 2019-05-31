 Позафракційний нардеп і голова партії "Народний контроль" Добродомов захоплений грою на телефоні під час засідання ВР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис відповідного змісту опублікував журналіст Ян Доброносов на своїй сторінці в соцмережі.

"Робочий день одного з депутатів", - пише автор відео в коментарі.

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