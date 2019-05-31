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 Позафракційний нардеп і голова партії "Народний контроль" Добродомов захоплений грою на телефоні під час засідання ВР. ВIДЕО

Позафракційний народний депутат Дмитро Добродомов розважався грою на телефоні під час засідання Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис відповідного змісту опублікував журналіст Ян Доброносов на своїй сторінці в соцмережі.

"Робочий день одного з депутатів", - пише автор відео в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія Гриценка йде на вибори до Ради із трьома політсилами, які очолюють Томенко, Катеринчук та Добродомов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129952
 
 
 Топ коментарі
 
но хуже, чем играть на рояле
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ну это лучше, чем мародерить
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Знайшли головного винуватця у всіх бідах... Внефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР - Цензор.НЕТ 5984
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я так думаю, что уже играет на нэрвах свыни и свинярчуков
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играет на нервах? типа, мочится на ободок или пенопластом по стеклу водит? пожалуй, соглашусь, он может.
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Ну так диджитализация, может он на смарте съезд своей партии проводит, али заседание комиссии. Что вам зебилы не так?
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Знайшли головного винуватця у всіх бідах... Внефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР - Цензор.НЕТ 5984
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Согласен! Выписать ему премию... двойную!!!111 адын адын
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він у п,ятницю до Ради прийшов та час там свій витрачає. Це вже вчинок!
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Я до сих пор не понимаю почему там в карты не режутся Внефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР - Цензор.НЕТ 4382
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новые будут, и в чапаева. идет рядами быдло под радостный вой зебилов.
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Тоже мне удивили...
Там 95% таких же уе...ков кормятся за наши деньги и диктуют нам свои правила жизни, исходя из собственных демонов .
Если каждого из них разглядывать под микроскопом, то можно заразиться бешенством, захочется эту шоблу разрезать на мелкие кусочки, без обезболивающего, тупой и ржавой пилой...

Шо-то подобное я и ожидаю, если КС отклонит президентский закон о перевыборах в ВР.
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Может человек так текст закона эмоционально набирает. Игры не видно
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А может, он даже в каментах эмоционально срет. Тогда вообще получается, что на правильного пацана по порожняку наехали.
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Ну пусть уж играет , это лучше чем порнуху смотреть , а то заведет других дЭпутатов они там такие законы напринимают будучи возбужденными и вообще чем там ещё можно заниматся как ни игрой в телефоне и просмотром порно типа работать?
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Як сказав Розумков - "Депутат не повинен займатися законопроектами, це мають робити його помічники" Тобто завдання депутата "Кнопкодавити". От Добродомов і тренує пальці😁
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Це ті люди які ніколи нічого не робили, крім як паплюжити "злочинну владу" з приводу і без.
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Та ти шо!!!!! повірте, це самий менший грх, який вони там роблять. Нехай краще грає ніж краде та пропихає закони під олігархів. Хоча це може бути показником, що він якраз вже справився із своєю "роботою"....
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Доброй дом ты бы лучше злым стал. с покыдькамы тилькы одна гра - в асфальт.
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Столярова видимо не пишет что делать вот и сидит играеться...
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А шо там Савченко хотела с зрадой сделать? Может таки права была?😊
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПозафракційний нардеп і голова партії "Народний контроль" Добродомов захоплений грою на телефоні під час засідання ВР. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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