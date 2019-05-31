 Конституційний Суд має долучити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій до подання про незаконний розпуск Ради, - Тетерук. ВIДЕО

Про це заявив перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук під час виступу з парламентської трибуни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.
"Про це була пряма цитата Президента (у стенограмі. – Ред.) Зеленського. Він визнавав, що у нього нема конституційних причин для розпуску Ради і він керувався виключно політичною доцільністю і рейтингами, про які в законі нема жодної згадки і посилання", - сказав Тетерук.
"Таким чином ми долучимо цю стенограму до подання КСУ, щоб довести, що це рішення є глибоко неконституційним та популістичним - таким, що ґрунтується на владній позиці Зеленського і не відповідає Конституції. Це є неприпустимим, бо такого собі не дозволяли навіть ті президенти, які зараз сидять під охороною ФСБ в "золотій клітці" Кремля. Всі ті, хто намагається узурпувати владу або діяти всупереч Конституції - закінчують дуже погано. Тому застерігаю усіх, хто сидить у владних кабінетах і приймає рішення: дотримуватись здорового глузду та верховенства права, і лише тоді ми маємо шанс на державу", - сказав народний депутат.
Андрій Тетерук також відзначив, що його турбує ще й те, що "стенограма була дуже цензурована", проте це не заважає її долучити до подання 62-х народних депутатів до КСУ про незаконний розпуск парламенту.
Вы к нам из Сан Франциско приехали?
1. убитые дороги
2. вилкулака
3. куча клоунов-малоросов
Украина состоит из многих национальностей и не однородна. В Украине живут разные люди, разные. Но государственный язык - украинский. Точка.
И ненужно строить из себя идиота. Мовне питання у нас не стоит вообще и вытягивается специально под выборы постоянно.
А как ві относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
Родился 15 мая 1973 года в Виннице. В 1990 году окончил среднюю школу № 12. С 1990 по 1994 год учился в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего пять лет по контракту служил в ВС России на Дальнем Востоке на должностях командира взвода, командира мотострелковой роты и командира разведывательной роты
Еще вопросы есть?
нам такие люди нужны.
иначе - лесом.
Разгон нынешнего состава рады - это волеизъявление народа, которое озвучил президент. Вы просто всех задолбали , освободите уже парламент от своих вонючих тушек.
Все мамы с детьми уедут - никто себе отпуск портить не будет . И БЕНИ НАРИСУЮТ СЕБЕ ПРОЦЕНТЫ
таким рабам как вы нужно выдавать не паспорт, а свидетельство о рождении, без гражданских прав. Они вам не нужны.
треба! Оминути законні перепони для посадок корупціонерів можна лише одним
способом - ввести воєнний стан на 3 місяці в країні! За цей час можна без судів
саджати за злочини, конфісковувати майно и т.інше. І буде лад...
Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны. Источник: https://censor.net.ua/v3129947====================
КС ще не приступив до розгляду, а на нього вже тиск здійснюється? Особисто вам тетерук, КС нічого не "должен"...
Хотілося б зрозуміти навіщо Конституційному Суду України стенограма консультацій?
Пане тетерук, ваша фракція оскаржила Указ Президента України, до чого тут стенограма та те, що було на консультаціях?
Питання розпуску Ради наразі зависло в юридичній площині... хтось вважає, що коаліція існувала до 17 травня 2019 року, а Президент України вважає, що її не було з 2016 року... Я теж вважаю, що після виходу з коаліції спочатку БЮТу, потім РПОЛя, а потім і Самопомочі коаліція стала нараховувати менше 226 депутатів - крапка!
Вылечим и Поцю Пороха и табе.
...а то може виявитись, що особисто ви набагато гірший...
И это все для того, шобы не отползать от кормушки!
И где тут пахнет патриотизмом? Тут смердит алчностью и меркантильностью! Да и уголовщиной сильно пованивает...
Почитать эту стенограмму что ли?
Хотя какова степень её идентичности?