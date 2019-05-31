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 Конституційний Суд має долучити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій до подання про незаконний розпуск Ради, - Тетерук. ВIДЕО

Конституційний Суд України має долучити до подання про незаконний розпуск парламенту Президентом стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій, оприлюднену учора на сайті АП, - як доказ того, що у гаранта були відсутні конституційні підстави для указу про припинення повноважень ВР.

Про це заявив перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук під час виступу з парламентської трибуни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

"Про це була пряма цитата Президента (у стенограмі. – Ред.) Зеленського. Він визнавав, що у нього нема конституційних причин для розпуску Ради і він керувався виключно політичною доцільністю і рейтингами, про які в законі нема жодної згадки і посилання", - сказав Тетерук.

"Таким чином ми долучимо цю стенограму до подання КСУ, щоб довести, що це рішення є глибоко неконституційним та популістичним - таким, що ґрунтується на владній позиці Зеленського і не відповідає Конституції. Це є неприпустимим, бо такого собі не дозволяли навіть ті президенти, які зараз сидять під охороною ФСБ в "золотій клітці" Кремля. Всі ті, хто намагається узурпувати владу або діяти всупереч Конституції - закінчують дуже погано. Тому застерігаю усіх, хто сидить у владних кабінетах і приймає рішення: дотримуватись здорового глузду та верховенства права, і лише тоді ми маємо шанс на державу", - сказав народний депутат.

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Андрій Тетерук також відзначив, що його турбує ще й те, що "стенограма була дуже цензурована", проте це не заважає її долучити до подання 62-х народних депутатів до КСУ про незаконний розпуск парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129947
 
   
 Топ коментарі
 
Забрать человека с Кривого Рога можно, но забрать Кривой Рог с человека не вазможна Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 858
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Тетерук , прославившийся тем, что ударил Кужель, вы все пришли в парламент на гаслах о снятии депутатской неприкосновенности и об изменении выборного законодавства. Пять лет ничего не делали, Парубий сидел с пустым залом и делал вид, что не замечает кнопкодавов.
Разгон нынешнего состава рады - это волеизъявление народа, которое озвучил президент. Вы просто всех задолбали , освободите уже парламент от своих вонючих тушек.
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начнем спочивать, когда свыня за мародерство ответит вместе со своей шайкой
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Забрать человека с Кривого Рога можно, но забрать Кривой Рог с человека не вазможна Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 858
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Вы что- то имеете против Кривого Рога?
Вы к нам из Сан Франциско приехали?
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Ми не маємо притензій навіть до Єнакієво. Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 5806
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ну шутка такая была про донбасс))) просто тут интерпритация про зеленского) но суть та же. Против КР ничего не имею
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против? сходу:
1. убитые дороги
2. вилкулака
3. куча клоунов-малоросов
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Та вас послушать, вам полукраины не нравится. Те ватные, другие не на мове разговаривают, третьи пэтю не любят. А на самом деле, вы со своим пэтей- коррупционером и его будочниками и есть главное зло. Поэтому и дороги по- прежнему разбитые. И не смей, чучело, украинцев малороссами называть. В Одессе с таким заявлением можешь и в жбан получить на первой же секунде.
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Я предлагаю всех украиномовных выселить из Украины на их родину!
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Ой, как смешно))
Украина состоит из многих национальностей и не однородна. В Украине живут разные люди, разные. Но государственный язык - украинский. Точка.
И ненужно строить из себя идиота. Мовне питання у нас не стоит вообще и вытягивается специально под выборы постоянно.
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так это вам Порошенко вилкулаку в мэры назначил и запрещает (до сих пор!!!) обустраивать город? негодяй...
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Мэра выбирают голосованием на выборах. Педро назначал губернатора
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Скорее - пристроил. Друзей по ПР не бросает
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одного пристроил в КР, а второго в Днепре - нет... Не доработал... ай-я-яй!!!
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та я знаю, а вот Танюша убеждена, что это Порошенко ей гадит так. По области дороги строятся губернатором, даже в сторону КривогоРога (фото), а вот внутри города не очень... Это наверно, чтоб жители понимали на сколько Порошенко их ненавидит...
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Я в сентябре ехал из Одессы в Запорожье. Кто не в танке, тот поймет. При въезде в Днепропетровскую область дорога ЗАКОНЧИЛАСЬ и появилась только возле Запорожья. Знающие люди делают петлю через Мелитополь, что на 100 км длиннее, только чтоб не видеть ЭТО!
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как вам "новые лица" во власти? ни кумовьев, ни друзей - исключительно одни профи!? верно?))
А как ві относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
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...так почніть з себе... почніть розмовляти і писати українською мовою!!!
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вошь, думай чтоскоро будешь рассказывать прокурору, вместе с гнидой пашинским,
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Какие вы зебилы злые... Уже вроде и победили, должны расслабиться и почивать на лаврах, а все что-то пытаетесь доказать, как будто чувствуете, что вас серьезно нае....и Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 2702
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начнем спочивать, когда свыня за мародерство ответит вместе со своей шайкой
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до зебилов начало доходить - как их поимели. От того они и злы на всё и всех.. Конституційний Суд має долучити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій до подання про незаконний розпуск Ради, - Тетерук - Цензор.НЕТ 9202
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Які у вас законні претензії до Тетерука? Якщо можна- статтю з якого-небудь кодекса. В противному разі ваш коментар буде віднесено до категорії - срач. Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8471
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ну тетерук настоящий полковник, бабку чуть бутылкой не прибыл, а скоро буде на лаве подсудимых вместе с мародерами и свыней
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Я так понял статьи нет, а есть банальные смысловые поллюции.
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поллюции и диарея уже начались- у свыни и мародеров, тетеруков, пашинских, скоро прокуроров не будет хватать, чтобы эту срань на нары определить
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Андрей Тетерук
Родился 15 мая 1973 года в Виннице. В 1990 году окончил среднюю школу № 12. С 1990 по 1994 год учился в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего пять лет по контракту служил в ВС России на Дальнем Востоке на должностях командира взвода, командира мотострелковой роты и командира разведывательной роты

Еще вопросы есть?
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отлично, знает как работает армия РФ изнутри.

нам такие люди нужны.
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Брав участь у деверсійному захопленню російською групою спецназівців аеродрому у Приштіні. Фактично військовий злочинець.
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А у нашей зрады и не такие кадры имеются. Там клеймо ставить негде
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Путь бутылку приобщит что Бабе Шуре по башке дал
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Вот же тварь, в отпуск оно на 2 месяца захотела, коалиции по факту нет давно.
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факт отсутствия коалиции, установленный судом - в студию. с датой решения суда.

иначе - лесом.
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отсутствие коалиции судом не устанавливается. чем вызван этот бред?
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Тетерук , прославившийся тем, что ударил Кужель, вы все пришли в парламент на гаслах о снятии депутатской неприкосновенности и об изменении выборного законодавства. Пять лет ничего не делали, Парубий сидел с пустым залом и делал вид, что не замечает кнопкодавов.
Разгон нынешнего состава рады - это волеизъявление народа, которое озвучил президент. Вы просто всех задолбали , освободите уже парламент от своих вонючих тушек.
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Два Майдана и третий электоральный доказывают именно обратное
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Пару раз видел этого гамадрыла. Рожа - Шарикова, повадки - гопника, IQ - улитки.
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Я этого президента с такими параметрами не выбирал, это - ваш креатив. Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 1155
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Там как бы про тетерука. Для тех, кто в танке... Или в будке... Недостроенной
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Там как бы фамилия не указана, а по параметрах зразу как бы представился бывший клоун 95 квартала. Конституційний Суд має долучити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій до подання про незаконний розпуск Ради, - Тетерук - Цензор.НЕТ 9311
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А посмотреть на две строчки выше размер буфера обмена не позволяет?)
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Я не лечащий врач и не обязан читать всю карточку пациента.
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диагноз у вас на лице. 24% мозга присутствует.
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гендерна рівність...кужель малє можливість відповісти тим же...тільки на 30%
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Простите, но раду выбрал тоже народ, и хоть она многим не нравиться, рада это куда более объективное отражение выбора народа чем президент где многие голосовали не за Зе, а против По (и наоборот тоже)
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Та им уже занесли все, что нужно. Думаю, они довольны.
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А почему бы видео не показать украинцам?
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хто ця нікчема? очередний матрос семенченко? забздів що місць у кролика буде замало? а жити хорошо хочеться.
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Ця "нікчема" робить усе, щоб у майбутньому вашого клоуна не посадили за узурпацію влади. Ви невдячні хами! Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 1251
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А чому стенограма друкована?? Дайте відео, хочу поржати із цього всього!
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богдан дал слово, что будет видео, иначе считайте его сусиком
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ЗАЧЕМ БЕНЕ ВЫБОРЫ ЛЕТОМ?
Все мамы с детьми уедут - никто себе отпуск портить не будет . И БЕНИ НАРИСУЮТ СЕБЕ ПРОЦЕНТЫ
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Чи розуміють судді,що проти Лінча не буває недоторканності?))
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Этот официальный офицер-разведчик армии РФ еще не арестован?
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Я сам, как этот грамотей, в прошлом военный, но не могу себе представить, что я должен поучать, что Конституционный суд должен, а что не должен. Лично Тетеруку он не должен ничего, а что ему необходимо, думаю, что судьям хватит компетенции определиться с необходимыми доказательствами. К чему это навязчивое показушничество? Как они все дрожат за свое депутатское кресло. Тем более военные, которые попали туда на фоне определенных событий в стране, а сегодня совсем другая ситация и совсем другое отношение к военным. А жить без депутатской зарплаты т возможностей видно не в жилу.
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вы - раб, который боится озвучивать свою точку зрения, и запрещающий это делать другим типа - "тебе чего больше всех надо"?

таким рабам как вы нужно выдавать не паспорт, а свидетельство о рождении, без гражданских прав. Они вам не нужны.
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Для того, щоб посадити бандюг та забрати навороване, Закон
треба! Оминути законні перепони для посадок корупціонерів можна лише одним
способом - ввести воєнний стан на 3 місяці в країні! За цей час можна без судів
саджати за злочини, конфісковувати майно и т.інше. І буде лад...
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Прикиньте, я напишу донос, шо Сергей М. - коррупционер и вор, вас расстреляют, не в взирая что вы автор идеи. Это уже проходили, не советую наступать на этот с/х инструмент.
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підерук роздухарився?
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"Конституционный Суд Украины должен..."
Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны. Источник: https://censor.net.ua/v3129947====================
КС ще не приступив до розгляду, а на нього вже тиск здійснюється? Особисто вам тетерук, КС нічого не "должен"...
Хотілося б зрозуміти навіщо Конституційному Суду України стенограма консультацій?
Пане тетерук, ваша фракція оскаржила Указ Президента України, до чого тут стенограма та те, що було на консультаціях?
Питання розпуску Ради наразі зависло в юридичній площині... хтось вважає, що коаліція існувала до 17 травня 2019 року, а Президент України вважає, що її не було з 2016 року... Я теж вважаю, що після виходу з коаліції спочатку БЮТу, потім РПОЛя, а потім і Самопомочі коаліція стала нараховувати менше 226 депутатів - крапка!
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КС очень много чего ДОЛЖЕН. Главным образом - защищать закон от таких ублюдков как Зеля и его избиратели - зебилы.
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Ша, пороВшивая мразь...
Вылечим и Поцю Пороха и табе.
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Спочатку, щоб ви міг ставити діагноз іншим - вилікуйтесь самі... та навчіться поважати інших людей, принаймні не ображати і не обзивати...
...а то може виявитись, що особисто ви набагато гірший...
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Забегали тараканы... всполошились и начали гадить...
И это все для того, шобы не отползать от кормушки!
И где тут пахнет патриотизмом? Тут смердит алчностью и меркантильностью! Да и уголовщиной сильно пованивает...
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Тетерук будет в следующей раде, 100%. не ему надо бояться - а тебе.
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Він ще за Кужель не відсидів. Пляшкою жінку по голові - середньої тяжкості ушкодження. Розбій. Сім років. У Тетерука ще чотири рочки попереду.
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Твой тетерук будет в жопе с губами наружу. Чтобы мог петь и курить
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Он ещё ответит за дизертирство, за ворованные деньги и "сядет" за внезапно появившееся богатство. Будет доказывать, что деньги не от Кремля Вор е бл..дское.
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Тетерук, як той Ткаченко комуніст. Вхопивсь за крісло - не відтягнеш. Прийшлось його з кріслом виносити з призидії Ради
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Гм....
Почитать эту стенограмму что ли?
Хотя какова степень её идентичности?
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Злодій заговорив про правову державу
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКонституційний Суд має долучити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій до подання про незаконний розпуск Ради, - Тетерук. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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