 Екс-нардеп Крючков подав у САП уже 6 заяв щодо справ в енергетиці, за схемою виводилися мільярди гривень, - Холодницький. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

"Позиція Крючкова полягає в тому, що він не вважає свої дії злочином, а "господарськими відносинами", хоча ми так не вважаємо, гроші реально були вкрадені", - наголосив Холодницький.

Розповідаючи про ціну цих дій для держави, глава САП зазначив, що йдеться про мільярди гривень. "Мільярди! За однією заявою - там 2 мільярди, за другою заявою - близько 800 мільйонів. Крючков подав 4 заяви на особистому прийомі, плюс після відпустки я побачив у пошті ще дві його заяви за іншими фактами. Зараз фактично 6 заяв", - зазначив Холодницький.

Він уточнив, що якщо скласти суми, зазначені в усіх заявах, то загальний збиток для держави становитиме понад два мільярди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник прокоментував звинувачення Крючкова в отриманні ним хабара в $500 тис.: Це спосіб захисту, він не новий

"Суми шалені. Висновок ... крім того, схеми, підприємства, які в статутному капіталі мають 1-2-10 гривень, а вугілля переганяють на мільярди гривень. Слідство зараз має встановити, які конкретні люди це робили", - повідомив глава САП.

Як повідомлялося, журналісти-розслідувачі телепрограми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" стверджували, що екс-нардеп Д.Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" в 2015 році організовував схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.

15 квітня екстрадованого в Україну екс-нардепа Крючкова затримали детективи НАБУ.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екс-нардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 діб із заставою 7,11 млн грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн. Також колишнього парламентарія зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, надані в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена Порошенка, Кононенка та інших високопосадовців