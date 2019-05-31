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Все про:Крючков (30) енергетика (325) Антикорупційна прокуратура (905) Центренерго (12)

 Екс-нардеп Крючков подав у САП уже 6 заяв щодо справ в енергетиці, за схемою виводилися мільярди гривень, - Холодницький. ВIДЕО

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що САП отримала вже шість заяв від підозрюваного в махінаціях в енергетичній сфері екс-народного депутата Дмитра Крючкова щодо правомірності дій деяких вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів України та керівництва деяких суб'єктів великого підприємництва.

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

"Позиція Крючкова полягає в тому, що він не вважає свої дії злочином, а "господарськими відносинами", хоча ми так не вважаємо, гроші реально були вкрадені", - наголосив Холодницький.

Розповідаючи про ціну цих дій для держави, глава САП зазначив, що йдеться про мільярди гривень. "Мільярди! За однією заявою - там 2 мільярди, за другою заявою - близько 800 мільйонів. Крючков подав 4 заяви на особистому прийомі, плюс після відпустки я побачив у пошті ще дві його заяви за іншими фактами. Зараз фактично 6 заяв", - зазначив Холодницький.

Він уточнив, що якщо скласти суми, зазначені в усіх заявах, то загальний збиток для держави становитиме понад два мільярди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник прокоментував звинувачення Крючкова в отриманні ним хабара в $500 тис.: Це спосіб захисту, він не новий

"Суми шалені. Висновок ... крім того, схеми, підприємства, які в статутному капіталі мають 1-2-10 гривень, а вугілля переганяють на мільярди гривень. Слідство зараз має встановити, які конкретні люди це робили", - повідомив глава САП.

Як повідомлялося, журналісти-розслідувачі телепрограми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" стверджували, що екс-нардеп Д.Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" в 2015 році організовував схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.

15 квітня екстрадованого в Україну екс-нардепа Крючкова затримали детективи НАБУ.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екс-нардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 діб із заставою 7,11 млн грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн. Також колишнього парламентарія зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, надані в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена Порошенка, Кононенка та інших високопосадовців

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129936
 
 
 Топ коментарі
 
потрох в доле днозначно, иначе зачем бы он так рехвормировал суды
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Так работай, работай дорогэнькый. Пока результат НОЛЬ.
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А Петя ничего не знал, а узнал бы - писюн бы отрубил, вон, сколько рук и прочих частей тела из ситуационной комнаты по ночам вынесли. И вообще - где в Конституции написано что президент должен следить за деньгами из облэнерго? То-то же! А что часть денег отмыли через принадлежащие ему фирмы, так то Безликие , вы что сериал не смотрели? Приняли облик петиных друзей и подставили гаранта.
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потрох в доле днозначно, иначе зачем бы он так рехвормировал суды
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Суды формировал Портнов, Кивалов и К.
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а що зробив за 5 років шоколадний перець, у плані виправлення помилок? тої компанії?
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наприклад, при Президенті Порошенку була відкрита ця справа, заарештований і депортований Крючков в Україну. Подивимось, як завершиться справа при клоуні.
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повірте, я теж хочу дожити , щоб глянути,чим все закінчиться. але ж дайте хоч пів року на адаптацію! тим паче, що потрох такого накурулесив, хрен зна як вигрібати. Не можна ж пів україни пересадити?
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Закройте ему рот. При хряк ... эээ президенте Порошенко не было никакой коррупции и воровства государственных средств. Это все законные операции.
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Так работай, работай дорогэнькый. Пока результат НОЛЬ.
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На судах все дела против реальных виновников валятся т.к. суды не подвластны президенту по конституции а их комплектовал Портнов и т.п.
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Ты шо , не слыхал о потужной судовой рехворме от пытраляксеича? И это только одна из 144! Каких тебе ещё рехвормов не хватает ...@дь?
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братыв сукисов на парашу! 25 лет обленерго доили а мы оплачивали их казино и обезьян из бразилии
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Про "обезьян из бразилии" - ты команды случаем не перепутал ? ....
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Здається почалась весела гра- хто перший "настучіт"!
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это рошеновско-ахметовские схемы всплывают ??? а еще слухи ходят но свын в Лондон свалил, интересно, правда ?)
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А Петя ничего не знал, а узнал бы - писюн бы отрубил, вон, сколько рук и прочих частей тела из ситуационной комнаты по ночам вынесли. И вообще - где в Конституции написано что президент должен следить за деньгами из облэнерго? То-то же! А что часть денег отмыли через принадлежащие ему фирмы, так то Безликие , вы что сериал не смотрели? Приняли облик петиных друзей и подставили гаранта.
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доказательства...суды.. посадки...
а не позвиздели...поумничали
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЕкс-нардеп Крючков подав у САП уже 6 заяв щодо справ в енергетиці, за схемою виводилися мільярди гривень, - Холодницький. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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