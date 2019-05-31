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Все про:Росія (17296) літак (686) Аерофлот (4) Навальний (121)

 "Інакше люди злякаються і не полетять", - російський "Аерофлот" на своєму сайті замінив назву Sukhoi Superjet 100 на "регіональний літак великого розміру". ВIДЕО

На офіційному сайті російської авіакомпанії "Аерофлот" назву літака Sukhoi Superjet 100, після катастрофи такого літака в московському аеропорту "Шереметьєво" 5 травня, було змінено на "регіональний літак великого розміру".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідає у своєму блозі російський політик Олексій Навальний.

"У нормальній ситуації, що має статися? Як нещодавно "Боїнги" падали ... Два літаки розбилися. Після чого компанія "Боїнг" визнала, що це в них якась неполадка. Були припинені польоти "Боїнгів"... Компанія щось там лагодила і потім повернула літаки назад на ринок. Здавалося б, доволі очевидно, що в нас треба зробити так само. Поки триває дискусія, триває розслідування, ми, для того, щоб людей не наражати на небезпеку, про всяк випадок припиняємо польоти, потім намагаємося доробити літак, повертаємо його на ринок. Логічно? Логічно. Що робить креативний мозок російського шахрая? Якщо ви зараз зайдете на сайт "Аерофлоту" ... Раніше, коли ви купували квиток, там було написано назву літака - "Боїнг", "Аеробус", Сухий Суперджет-100. Зараз вони змінили назву і там тепер написано не Сухий Суперджет-100, а регіональний літак великого розміру... Вони визнають, що якщо вони напишуть "Сухий Суперджет", то люди злякаються і не полетять або відчуватимуть дискомфорт, але водночас літак з польотів не знімають", - розповідає Навальний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіакатастрофа в Росії: У "Шереметьєво" згорів Sukhoi Superjet - 41 людина загинула. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129933
 
   
 Топ коментарі
 
Уважаемые пассажиры, пожалуйста, вырвите из ваших паспортов две первые страницы, сверните их трубочкой и засуньте себе в задницу. А то прошлый раз самолет упал, и такая неразбериха получилась...

🤣🤣
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путин таким же образом фамилию на хуйло заменил...
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путин таким же образом фамилию на ***** заменил...
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Это идея тупым хрякоботам. Давайте заменим хряка .. эээ т.е. бывшего президента Порошенко на ... бывший европейский региональный *****, дабы народ не пугался на следующих выборах. Бу-га-га.
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Нєє, давайте краще, на якомусь кукурудзянику, котрий навіть не проходив випробувань, покатаємо весь народ. Бєня з диспетчерської покерує.
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Да, голубчик, сам сморозил несусветную глупость, сам и посмеялся. Мозгов, конечно не видно, но когда их нет очень заметно.
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Ну я так понял, что даже хрякотроли против переименования хряка. Это уже положительная тенденция неужели безмозглые призадумались? Ну не залужил хряк, бывает.
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Все пассажиры будут обязаны надевать черные мешки уже при рассадке в кресла
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А чего при рассадке в кресла? Вы, что билены объелись? Только при регистрации, дальше давать провожатого до кресла.
И да, самое главное, провожатый должен быть обязан приковать пассажира к креслу, ну што дебош там не устраивал.
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Александр Иванович 866f20ca
"А чорні мішки на голову одягати будуть?))"--И флакон боярки на посошок
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меняй название не меня а самолет гавно и кацапы будут на них разбивацца "Иначе люди испугаются и не полетят", - российский "Аэрофлот" на своем сайте заменил название Sukhoi Superjet 100 на "региональный самолет большого размера" - Цензор.НЕТ 4562
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та нехай і не літають. хай тільки зайдуть, а після можна просто в небі випустити усіх і одразу разом. хай розлітаються куди кому.
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А казали шо каци нічого не баяцца. Зальють очі боярою і все пофігу.
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Болт большого размера по всем кацапским мордам.
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Вони там,в кацапії, всі й##буті,так що не звертайте уваги...
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Уважаемые пассажиры, пожалуйста, вырвите из ваших паспортов две первые страницы, сверните их трубочкой и засуньте себе в задницу. А то прошлый раз самолет упал, и такая неразбериха получилась...

🤣🤣
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Нюююю, сначала примерь, а патом покупай билет! Гдето так...
😁
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У кацапов такой роскоши еще нет. У них на дворе все еще конец 19-го века.
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Вообще-то есть. Прлгрес прогрессом, но кацапы обожают следовать моднявым забугорным тенденциям.
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Вот почему, мы, украинцы, такие злые? Может потому, что тупые путиноботы не понимают, что их "Сухой-суперджет" - это всего лишь путинский экспресс в рай???
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Хммм. Своеобразно здравая мысль, причем полностью логична. Респект.
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)) "так лучше уж от вотки чем от супержжот...". хотя на борт их мона заманить раздачей бояры в полёте. от страха. онищенко рекомендует )))
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та пох....самолеты и так не успевают отмывать....вата успевает обос@аться еще до взлета....
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Большой театр они по такому же принципу назвали? "Иначе люди испугаются и не полетят", - российский "Аэрофлот" на своем сайте заменил название Sukhoi Superjet 100 на "региональный самолет большого размера" - Цензор.НЕТ 2646
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"региональный самолет большого размера" - он тяжелее воздуха или нет???
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А разве Боингам-737МАХ разрешили летать? Когда? Упустил новость.
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Главное чтоб Суперскрепам не запретили "Інакше люди злякаються і не полетять", - російський "Аерофлот" на своєму сайті замінив назву Sukhoi Superjet 100 на "регіональний літак великого розміру" - Цензор.НЕТ 8605! "они - сразу в рай" "Інакше люди злякаються і не полетять", - російський "Аерофлот" на своєму сайті замінив назву Sukhoi Superjet 100 на "регіональний літак великого розміру" - Цензор.НЕТ 3519
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Не слишком ли много юмора для страны, которая полностью похерила собственное авиастроение? Мне вот, например, не смешно.
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полусладкий суперджет, тогда точно полетят "Інакше люди злякаються і не полетять", - російський "Аерофлот" на своєму сайті замінив назву Sukhoi Superjet 100 на "регіональний літак великого розміру" - Цензор.НЕТ 523
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Как говно не назови, оно все равно говном останется.
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По крайней мере - честно. Переименуем колбасу докторскую в балык горячего копчения, дабы увековечить память последнего!
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Даже не буду спрашивать - можно ли представить такое где-то еще
У пассажиров, которые зазевались и при посадке увидели во что их загоняют, штаны будут точно не сухие) А скорее супер-наоборот)
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Жигуль теж переобізвали Ладою, але як було відро з гайками, так і залишилося.
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***
лучшей машиной АвтоВАЗа признан "BMW" директора завода. "Інакше люди злякаються і не полетять", - російський "Аерофлот" на своєму сайті замінив назву Sukhoi Superjet 100 на "регіональний літак великого розміру" - Цензор.НЕТ 20
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полюбасу, цей сухрй важче повітря, нехай літають))
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Региональный х...й большого размера
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"Разрешите доложить, Христофор Бонифатьич. По-моему, дело - табак!".
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***
экипаж иностранной авиакомпании и спасатели были в шоке,
когда после аварийной посадки нетрезвые русские туристы специально
залазили назад в самолет, чтобы второй раз прокатиться с надувной горки!
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А в новостях вместо "вв путин" теперь будут говорить: "низкорослый кремлёвский урка".
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А вместо Россия - "Большая северная территория".
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Теперь Аэрофлот потеряет пассажиров ВСЕХ рейсов, пока не будет ясности с маркой
самолёта на конкретный рейс.
Всё равно что после отравления конкретным сортом колбасы
в магазинах перестали бы указывать название - ну так люди перестанут брать всё.
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Кто не захочет на рыгоанальном большого размера- полетит на малом.
"Інакше люди злякаються і не полетять", - російський "Аерофлот" на своєму сайті замінив назву Sukhoi Superjet 100 на "регіональний літак великого розміру" - Цензор.НЕТ 6980
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Угробили великоскрепанутые свое авиастроение. Планер еще клепают,но импортную начнку уже вставить не могут.
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молотковую сборку нескрепная электроника не выдерживает. А со скрепной электроникой все нормуль - бывает, правда, крепежные гвозди-сотки гнутся, но их и загнуть не грех.
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Это как БПП поменять на ЕС. Во главе все та же глава
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Інакше люди злякаються і не полетять", - російський "Аерофлот" на своєму сайті замінив назву Sukhoi Superjet 100 на "регіональний літак великого розміру". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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