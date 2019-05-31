 Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, на жаль, тварина загинула. Як лось опинився на мосту - невідомо.

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