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 Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві. ВIДЕО

Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, на жаль, тварина загинула. Як лось опинився на мосту - невідомо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автомобіль на смерть збив лося в зоні відчуження ЧАЕС - постраждало четверо іноземців. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129909
 
 
 Топ коментарі
 
жаль лосика...
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
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жаль лося..
и не жаль 73% оленей, которых банда Зелемойского начнет напихивать на дефолт!
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це ж якою треба бути зелебобою, щоб таке вчинити?
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Лось не выдержал политических инсинуаций......
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Спал что ли? Или с Зебобой в пейсбухе чатился? Водитель "Мерседеса" сбил лося на Южном мосту в Киеве - Цензор.НЕТ 3205
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жаль лосика...
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
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В Голландии за сбитую утку на дороге 5000 евро штрафа на месте и не дай тебе Бог сбежать
Хоть уток в их каналах *********** как много.
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Да ну, а если она резко бросилась? Крутить рулем с риском сбить не только утку? Неужели они об этом не подумали? Это как тут назначить за собаку - 10000грн., а если свалил, то 50000. "перевертышей" будет больше и все.
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Нікак нєт! Южний - всегда бьіл Южний, он же - Південний.
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Порохососи вже і лосям так остогидли що ті під машини кидаються.
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ой не надо. до кенгурации лоси нормально жили и не лезли самоубиваться.
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жаль лося..
и не жаль 73% оленей, которых банда Зелемойского начнет напихивать на дефолт!
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водила вышел из мерседеса и сбил лося??? )))))))))
у цензора проблемы с редакторами?
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давно пишу что таджиков наняли Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві - Цензор.НЕТ 4603
за что в бане сижу Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві - Цензор.НЕТ 8523
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почти угадал. Первые две буквы точно.
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И тут в комментариях умудрились прикрутить Зе и По.
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Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві - Цензор.НЕТ 8927

и чего я удивляюсь лосику, погибшему под колесами аленя???)))
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Киянин зумів здивувати усіх, коли почав пасти кіз прямо в центрі міста біля Софійської площі.

Там зазначають, що кілька днів тому тварини паслися біля дороги.
Разом із тваринами перебував чоловік, який, ймовірно, є їхнім власником.
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Что Кличко еще и этот мост сдавал. Ну сохатым его еще не кто не называл, хотя тут только начать, а дальше как "прилипнет" то надолго.
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Накуя такое сбрасывать ! Нет же цука нужно показать всё таки сбил ! Напишите просто...
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Водитель "Мерседеса" сбил лося???Ну скорей всего. Потому что на видео видно,что машина подъезжает уже к туше.
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Лося шкода. Краще би він збив лошару Зе.
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Порохоботів просто пре і тут політику шиють.
Це вже діагноз і не лікується. Цензор став помийною ямою і коменти краще не читати і так все зрозуміло барига молодець.
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что смешного в смерти животного, дебилы?
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Судя по фото лося уже ктото переехал, а бус мерседес стоит перед трупом. Возможно сердобольный водитель остановился чтобы прикрыть тушу зверя, а его уже на "Миротворец" Цензор внес. Впрочем ничего удивительного в наше время фейкометов.
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возможно тебе надо устроиться в ментовку, ты отлично раскрываешь преступления по фотографиям.
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эээ
я честно считал что баранов в Киеве больше...
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниВодій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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