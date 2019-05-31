 Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, на жаль, тварина загинула. Як лось опинився на мосту - невідомо.
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У зв'язку з ремонтом у Києві обмежать рух на Південному мосту
"Лось газостійкий попався", - "Ох#їлий, бл#дь!", - водій і активісти побилися під час акції "Зупини лося!" біля станції метро "Почайна" в Києві. ВIДЕО
"Я тобі #бало розіб'ю! Ти зрозумів?!" - в Києві водій неправильно припаркованої машини напав із битою на активістів проекту "Зупини лося". ВIДЕО
Сьогодні у зв'язку з ремонтом обмежать рух на Південному мосту в Києві
У Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мосту 21-22 липня
+11
жаль лосика...
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
+4
жаль лося..
и не жаль 73% оленей, которых банда Зелемойского начнет напихивать на дефолт!
и не жаль 73% оленей, которых банда Зелемойского начнет напихивать на дефолт!
+4
не-не...алень
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
Хоть уток в их каналах *********** как много.
и не жаль 73% оленей, которых банда Зелемойского начнет напихивать на дефолт!
у цензора проблемы с редакторами?
за что в бане сижу
и чего я удивляюсь лосику, погибшему под колесами аленя???)))
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Киянин зумів здивувати усіх, коли почав пасти кіз прямо в центрі міста біля Софійської площі.
Там зазначають, що кілька днів тому тварини паслися біля дороги.
Разом із тваринами перебував чоловік, який, ймовірно, є їхнім власником.
Це вже діагноз і не лікується. Цензор став помийною ямою і коменти краще не читати і так все зрозуміло барига молодець.
я честно считал что баранов в Киеве больше...