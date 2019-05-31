EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  16012  241
Матеріали за темою:
Все про:квоти (68) Парубій (1090) українська мова (257) мова (358) декомунізація (231) Шефір (7)

 Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє про виклики перед країною в зв'язку з заявами представників команди президента Володимира Зеленського про необхідність перегляду закону про функціонування української мови як державної.

"Ми вчора почули, як знову представники президента, члени його команди говорять про те, що потрібно скасувати закон про мову, скасувати квоти, скасувати декомунізацію, і, на жаль, це стає для них звичайною політикою. То я хочу сказати - і від імені Верховної Ради, і уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами горітиме", - сказав Парубій на засіданні парламенту в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не дозволимо ні скасувати закон про мову, ні скасувати квоти, ні скасувати декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато синів і дочок України поклали за це свої життя. Тому нам потрібно об'єднуватися перед тими викликами, які стоять перед Україною. Потрібно стояти пліч-о-пліч. І я впевнений: реванш не пройде", - наголосив спікер.

Парубій із жалем зазначив, що Україна нині переживає важкі часи, і "криза, пов'язана з діями президента, і вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило".

Читайте також: "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот

Як повідомлялося, співвласник групи "Квартал 95" Борис Шефір в інтерв'ю інтернет-виданню "Детектор Медіа" висловив думку, що потрібно зменшити частку мовних квот на телебаченні та радіо, а також скасувати закон про мову й "ухвалити нормальний закон".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129896
 
   
 Топ коментарі
 
Навіщо? Епоха бідності скінчилась 21 квітня. Чи ти не помітив? Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий - Цензор.НЕТ 4293
 показати весь коментар
 
Зе свою первую критику направил против закона об украинском языке.
Что он заявлял об экономике?
 показати весь коментар
 
Що ви несете, з яких пір рідна мова це прикриття. Говорити на рідній мові це патріотично!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Що божа роса очі виїла, і не можеш прочитати "Службова недбалість"?
А що у вас в запоребрике з підїздами, то до Обами(чи Трампа)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Да этого петуха уже пора давно на нары пересадить, а оно ещё кукарекает что то и самое главное ещё в ВР, плохо работает команда Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
никто ничего не отменяет, только дурачку парубию просто больше попиариться не на чем Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 5317
 показати весь коментар
 
 
я вот не понимаю, как эпоха бедности закончится с отменой квот и отменой закона?
все начинает принимать ооочень стремный оборот. есть ощущениеЮ что задача этого зебиленка создать настоящий гражданский конфликт внутри страны
 показати весь коментар
 
 
Встречный вопрос-Как повлиял закон о языке и квоты на борьбу с бедностью?
 показати весь коментар
 
эти квоты и закон, который тяжелочелюстным покоя не дает, он для формирования нации, он для будущих поколений, направлен на мягкое искоренение местной ваты.
кому не нравится - валите нах.
 показати весь коментар
 
 
Если ещё уедет из Украины миллионов 10,то для каких поколений эти законы?
 показати весь коментар
 
если бы да кабы.
те кто останутся и станут настоящей нацией в последтсвии, а не отрыжкой совка
 показати весь коментар
 
Главное - не отменить роль американского посла в руководстве Украиной, закупки американских тепловозов и ядерного топлива.
 показати весь коментар
 
Ты прав! Эти пиндосы тянут к Украине свои крававые руки!
Тепловозы и ядерное топливо - только из братской Расии!!!
 показати весь коментар
 
Они таки тянут, а тепловозами исторически недавно Украина снабжала весь СССР и окрестности. Когда америкосы станут у нас монополистами по ядерному топливу, то это будет неслабо стоить, так всегда было и есть по всему миру. Гаити - наше светлое будущее.
 показати весь коментар
 
Расия нас защитит от гнусных американских империалистов!
 показати весь коментар
 
 
От империалистов Украину никто не защитит, поскольку очень независимая.
 показати весь коментар
 
Oчень хорошие тепловозы. Не чета металлолому с Луганского завода (да его и так - скоммуниздили скрепоносцы).
 показати весь коментар
 
 
Вообще деиндустриализация Украины, уничтожение в ней фундаментальной и прикладной науки - великое благо для украинского народа и для всего мира, подумать страшно, что с нами было бы, если бы развивались машиностроение и высокотехнологичные производства, вместо добычи ископаемых и выращивания зерновых с масличными на экспорт.
 показати весь коментар
 
 
Парубій молодець!!!
Товчи Андрію ту зелебенську нечисть мордою об стіл, а буде потрібно народ підтримає!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как вообще можно было поставить на должность спикера человека со справкой об умственной отсталости?
 показати весь коментар
 
Такими легко манипулировать и у них нет стыда, как такового.
 показати весь коментар
 
чисто медведчуковско-кацапская технология делается говновброс а потом это говно разбрасывается во все стороны желательно подальше и на всех . главная цель заставить людей говорить одних что вот суки такие вторых это все не правда . цель достигнута и плевать на приличия . да у пана медведчука и ко никакого приличия и чести нет он люто ненавидит все украинское украинский народ украинское государство . смотрите интервью гордона с журналисткой мостовой там все разложено по полочкам . Зеленский прав эту гниду медведчука надо убрать из Украины и точка. мне просто не понятна позиция бутусова . сайт детектор медиа создан в 2016 г журналисткой работавшей в газете киевские ведомости пана медведчука занимает 1456 место по Украине что тут не понятно ? сайт типа для того что бы бороться с коррупцией . хорошо боролись . по поводу парубия да говори что хочешь не поможет как не помогло армия язык томос твоему барыжному шефу. Зеленский об отмене закона не говорит об отмене декоммунизации про квоты тоже не говорит . но он говорит об необходимости принятия закона о незаконном обогащении . вот почему такой вой стоит со стороны этих проворовавшихся скотов.
 показати весь коментар
 
бабломойский хочет сесть на газовую трубу силы нет как угодить кремлевским сатанистам и не знает
 показати весь коментар
 
 
Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 6011Volodymyr Ariev
1 год ·

Скандальне антиукраїнське інтерв'ю бізнесмена Шефіра, брата помічника президента, передусім, є перевіркою суспільства на реакцію.
Буде жорстка - означені плани відкладуть.
Проковтне - до кінця року буде масштабна здача країни ворогу. Стратегічний напрям бізнес-партнер Зеленського окреслив.
Усім, кому Україна не просто територія, раджу поставитись до цього вкрай серйозно.
 показати весь коментар
 
 
Ну що, зелений розпалює вогник, він взагалі розуміє що виправляє,це ж не є "концерт" це ціла краіна під назвою Украіна, це люди які боролися і борються з мокшаньцями, це СВОБОДА народу, а це зелене створіння під керівництвом мудака коломойского і ім подібних бажають зруйнувати все добре що ми вже маємо! Як це створіння не зупиниться то вогник перетвориться в вогнище, і буде то чмо тікати далі ніж бачити!!! Боже захисти Украіну від дебілів!!!
 показати весь коментар
 
 
Крыза у нас но не у вас патриоты в креслах ,вы свои рыло видели ? тяжёлое детство.
 показати весь коментар
 
Ніщо так погано про представника президента кажеш?
 показати весь коментар
 
Це можна розглядати, як погрозу організації підпалів чи ще яких терористичних актів?

Думаю, якби самого Падубія та піддати добрачій люстрації, то можуть вилізти на світ такі подробиці періоду "раннього соціал-націоналізму" кінця 80-х, що й найрадикальнішим соціялістам завидно стане...
 показати весь коментар
 
 
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває... Т.Г Шевченко(Розрита могила)
 показати весь коментар
 
 
Ти гавно за весь український народ не відповідай, падло.
 показати весь коментар
 
 
Зебобикам на это плевать. Им главное низкие тарифы как в совке, даляр по 8 и бухать в турецких отелях с Тагиллом.
Правда есть одна мысль. У ***** есть свои глашатаи, которыми он прощупывает почву. Может Шафир это говорящая голова Зебобика?
 показати весь коментар
 
 
Вітаємо 73% з зрістом курсу доллара та підняття ціни на газ на 30%.Казали,що хуже не буде. Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 4226
 показати весь коментар
 
И это цветочки? Скоро зебобиков будут вывозить вагонами на работу в Рашка, добровольно-принудительно.
 показати весь коментар
 
 
Крім злочинів "майдану", там вже голландці почали "щось підозрювати". Так що дивись щоб під вами, ублюдками - не спалахнуло.
 показати весь коментар
 
Вбивство двох десятків правоохоронців і сотню "майданувальників"
 показати весь коментар
 
Нормальному судье обнулить эти провокационные законы как два пальца об асфальт.
А палубий вообще никто. зачуханый сотник с майдана который присосался к корыту. Как говорится: "в князи из грязи".
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниМи не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору