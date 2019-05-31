 Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій. ВIДЕО

"Ми вчора почули, як знову представники президента, члени його команди говорять про те, що потрібно скасувати закон про мову, скасувати квоти, скасувати декомунізацію, і, на жаль, це стає для них звичайною політикою. То я хочу сказати - і від імені Верховної Ради, і уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами горітиме", - сказав Парубій на засіданні парламенту в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не дозволимо ні скасувати закон про мову, ні скасувати квоти, ні скасувати декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато синів і дочок України поклали за це свої життя. Тому нам потрібно об'єднуватися перед тими викликами, які стоять перед Україною. Потрібно стояти пліч-о-пліч. І я впевнений: реванш не пройде", - наголосив спікер.
Парубій із жалем зазначив, що Україна нині переживає важкі часи, і "криза, пов'язана з діями президента, і вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило".
Як повідомлялося, співвласник групи "Квартал 95" Борис Шефір в інтерв'ю інтернет-виданню "Детектор Медіа" висловив думку, що потрібно зменшити частку мовних квот на телебаченні та радіо, а також скасувати закон про мову й "ухвалити нормальний закон".
А що у вас в запоребрике з підїздами, то до Обами(чи Трампа)
все начинает принимать ооочень стремный оборот. есть ощущениеЮ что задача этого зебиленка создать настоящий гражданский конфликт внутри страны
кому не нравится - валите нах.
те кто останутся и станут настоящей нацией в последтсвии, а не отрыжкой совка
Тепловозы и ядерное топливо - только из братской Расии!!!
Товчи Андрію ту зелебенську нечисть мордою об стіл, а буде потрібно народ підтримає!!!
1 год ·
Скандальне антиукраїнське інтерв'ю бізнесмена Шефіра, брата помічника президента, передусім, є перевіркою суспільства на реакцію.
Буде жорстка - означені плани відкладуть.
Проковтне - до кінця року буде масштабна здача країни ворогу. Стратегічний напрям бізнес-партнер Зеленського окреслив.
Усім, кому Україна не просто територія, раджу поставитись до цього вкрай серйозно.
Думаю, якби самого Падубія та піддати добрачій люстрації, то можуть вилізти на світ такі подробиці періоду "раннього соціал-націоналізму" кінця 80-х, що й найрадикальнішим соціялістам завидно стане...
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває... Т.Г Шевченко(Розрита могила)
Правда есть одна мысль. У ***** есть свои глашатаи, которыми он прощупывает почву. Может Шафир это говорящая голова Зебобика?
А палубий вообще никто. зачуханый сотник с майдана который присосался к корыту. Как говорится: "в князи из грязи".