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 Політика України, Суспільство
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 "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО. ВIДЕО

Найманка російських бойовиків "ДНР" Лілія Миколаєва, яка служить у медслужбі терористів, розповіла, що деякі жителі окупованих територій "неадекватно" реагують на людей у ​​формі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона зізналася, що з такою поведінкою мирних жителів її "колеги" часто стикаються, наприклад, у громадському транспорті, а вона сама вважає за краще їхати додому в цивільному одязі.

"Не дуже адекватно реагують деякі на військову форму. З якоюсь злістю. Ніби ми робимо щось погане... Додому я їду в цивільному - відпочити хочеться від цього всього. А хлопці їдуть у формі і не раз були випадки, коли мирні жителі починають: "Ось, ті обстрілюють наші будинки через вас...". Негатив люди виплескують на військових", - розповідає найманка російських окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: Насамперед документи приймають у військових, суддів і прокурорів. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129882
 
   
 Топ коментарі
 
Не только донбасянскую вату готовят, наших амеб тоже - вот такими вбросами. На самом деле, домбасяне шипят от украинского флага. Лично проверял
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Да-да, готовят полным ходом на реинтеграцию... это понятно, условия подходящие.
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Не только донбасянскую вату готовят, наших амеб тоже - вот такими вбросами. На самом деле, домбасяне шипят от украинского флага. Лично проверял
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в мэнэ прапор прихован. очикуе ВСУ. достатьнйо народу котри також очикують ВСУ. помиж ных теж е прихильныки и ворогы Зеленського. що каже нам - Донбас цэ Украина. зараз украинське радио працюе дужэ вильно. а писни як николы чуйни и правдыви. що зминылось за чей час? спытайтэ вы у мэнэ... пэнсы кажуть, - днр це наша смерть.
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не . это распятый мальчик в трусиках . подрос и операцию по смену пола сделал "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9556
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Цікаво як ці самі жителі реагували б на вояків ВСУ.........
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Закидали бы камнями... братский народ же ж.
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Сепар, не шифруйся, пиши правильно на мове, не ВСУ, а ЗСУ.
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То Андруша, він і так в борг живе, то вже мертва істота.
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Шоб животное на этой тельняхе и разопнули свои же. Скотобаза.
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потомушта рецпублеки на дамбасе бамбасе маладые.
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Донбасятские терпилы, нет чтоб отловить суку и колесовать.
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Тю. Я думав шо це іхтамнетка, а виявляється думбасянка. Так хто з ким воює?
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хражданская вайна- дамбас всю галактику кормит - низабудемнипрастим?
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Вы удивитесь, но во время гражданской войны 1941-1945г , такое было повсеместно.
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Громадянська війна в Іспанії, де брали участь іхтамнети, тут більше підходить.
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"Ну вот как бы мы делаем добро там, стреляем там, хотим жить спокойной жизнью, красть из гумконвоев, населению же тоже перепадает, мы же всё не забираем. Нас не понимают, почему-то, когда мы вот из детского сада минометами по украм стреляли, не пойму, почему люди злятся. Или когда между ЛНР и ДНР мы обыскиваем там, шманаем, нам тоже кушать нужно, мы же за добро, и почему-то люди не понимают. Троллеи в Луганске на металл сдали, мы же как лучше хотели, чтобы народ здоровее был, чтобы пешком ходили, а они вот злые какие-то, почему? Не пойму.", - еще бы где-то так сказала
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там где нет таких "защитников", там и войны нет.
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Более 13 000 погибших... совершенно ничего плохого...
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Об уровне имбецильности хорошо говорят мелочи.
Например, тельняшка как элемент формы. На Донбассе...
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Що б ти курва лугандонська не доіхала одного разу. ..
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C 14-года всё лучше и лучше ! Оно заметно .
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Кацапія робить собі "каклучше", я їх ніхто в світі не розуміє. Чого то так? "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2679
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так народ боится твоего сифилиса трипера итд "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6546
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Нехороших даунбасеров нужно расстрелять.
И расстреливать поручить "хорошим" даунбасерам
А потом их тоже расстрелять
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Искренне говорит, это наши СМИ не дорабатывают, другой жизни она уже не знает. А так, вообще, нормальная вроде.
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"Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2893ты же понимаешь,что наших сми там нет?их блокируют!ты из лесу пишешь?
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Вот я и говорю - не дорабатывают, даже в СССР народ по радио Америку слушал и просвещался, а тут небольшая территория рядом, можно и нужно для них какой-то канал создать интересный. С Яниной Соколовой например - она по ихнему разговаривать умеет.
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"Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5972вопрос 1.ты же понимаешь,что людей,слушавших америку,из сотни миллионов,было лишь пару десятков?вопрос 2.ты же в курсе,что сейчас уже не 80е и технологии блокирования несколько иные?вопрос 3.какие массовые сми работают на радиочастотах?кто их может слушать?вопрос 4.как ты думаешь,что легче контролировать комнатку 2на2 или 1млн на 1млн?
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Это ещё ерунда, а вот когда Донбасс вернётся в Украину, это будут ягодки)
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"Ніби ми щось погане робимо" , - виправдання колаборанта , який мріє стати хашаром в хана Орди -Московії.
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"Петрику", ти хоч знаєш, що значить тюркське слово "ХАШАР"? Хоч-би, не гньбився... "Хашар" - це збір людей для загальногромадської роботи, в тому числі, і при ліквідації надзвичайної ситуації... Український аналог - "толока"... Те ж саме "волонтерство", що виросло ще з часів "Майдану" - це і є "хашар", "толока"...
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)) будут вводить расстрельную статью - "косо глянул"
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Почему жители негативно реагируют не вас, военнослужащих так называемых лднр? Да, потому что вы КОНЧЕНЫЕ!
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наоборот,это местные АДЕКВАТНО реагируют на НВФ,по большей части неадекватных "шабашников" на крови.не будь этих российских и пророссийских неадекватов с оружием,не было бы необходимости той бабёнке ремонтировать подбитых
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на каникулах вояка поедет к нам за соцвыплатами? хочется верить,что СБУ мониторит родственников этой дынырихи....
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На пятом году только начали относится "негативно и со злобой" к этим д...билам. Мда... уровень развитости мозга у "хортых житялей данбассса" застрял где то между Палеолитом и Мезолитом....
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Это интервью не бьет по россиянам,поскольку в ее словах есть 3 существенных момента для них: 1. Реагируют неадекватно на людей форме - но это значит, не боятся, значит никаких массовых расправ и зверств нет, 2. Она - местная, гражданка Украины, и воюет против украинской армии, 3. местные жители, высказывая недовольство, говорят об обстрелах их домов украинской армией.
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скоро вас даже самая-самая вата на кол пасодють "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9029
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Повозвращалися... сталкиваюся... стараюся... Вас за киллометр слышно, когда вы по Киеву лазите. Защитнички сраные!
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"Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8438ЛАПТЕГОЛВЫЕ на ЦН уже не скрываются,заметили?задачу выполнили-"барыгу" с "хунтой" скинули,теперь ликуют ушлепки...
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Ничего, это не надолго. Уже сейчас формируются отряды и это будет не прошлый майдан, после которого осталась масса не зачищенных врагов Украины, теперь такого не допустим. Слава Украине!!!
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"Как-будто мы делаем что-то плохо..."© Тю на них
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Расстреляйте всех тех, кто не понимает, что вы несете только добро и защиту в их дома. И все наладится.
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Ну попробую дуре обьяснить - сидишь у себя в квартире с детьми тут вламывается твой сосед дибил с ружьем и из твоих окон стреляет по прохожим приезжает полиция штурмует твою квартиру а ты дура обьясняешь детям что дядя нас защищает хотя до его прихода жили спокойно но он на всякий случай защищает а те кто пытаются вас освободить очень плохие потому что ты дура не просила вас освобождать Сумбурно но как то так
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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