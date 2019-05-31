 В аеропорту Одеси виявили понад 50 пристроїв для негласного збору інформації, - прокуратура. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

"Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими та співробітниками оперативних підрозділів Управління Служби безпеки в області розкрили протиправний канал витоку приватної, службової інформації в Одеському аеропорту. Як з’ясували правоохоронні відомства, співробітники фірми, які мали забезпечувати програмування та обслуговування техніки, насправді могли "записувати" все внутрішнє службове життя стратегічного об’єкту інфраструктури. І це в той час, як серед основних завдань, що були поставлені перед підприємством, мав стати захист інформаційних систем та експлуатація камер відеоспостереження", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства фірма організувала тривале спостереження та запис з більш ніж понад 50 пристроїв інформації щодо службових, господарських питань діяльності об’єкту, будівництва нової злітної смуги. Серед них можливість несанкціонованого доступу до камер спостереження у робочих кабінетах прикордонників, митній зоні, функціонування каси, бухгалтерії, приміщень для особистого догляду, кабінетів співробітників міжнародного аеропорту.

"Також представники підприємства мали протиправний доступ до камер залу офіційних делегацій, де перебували офіційні представники України та іноземних держав", - зазначили в прокуратурі.

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Зараз правоохоронні органи перевіряють дані про витік і торгівлю приватними даними з Одеського аеропорту.

Проводяться обшуки в адміністративних і службових приміщеннях аеропорту, кабінетах підприємства, приміщеннях співробітників цієї фірми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.







