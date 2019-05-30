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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:НАБУ (1980) Крючков (28) США (5047) Онищенко Олександр (405) Бутусов Юрій (932) Ситник (480) Холодницький (521) Антикорупційна прокуратура (902) Приватбанк (261) Манафорт (123)

 З 2016-го Україну втягнули в брудну гру - нас чекає "бумеранг", який вдарить по країні, - Холодницький про втручання у вибори в США. ВIДЕО

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів в інтерв'ю про найрезонансніші справи САП, свої стосунки з головою НАБУ Артемом Ситником, про майбутню роль Антикорупційного суду, а також про можливі наслідки для України за "геополітичні ігри" у президентській виборчій компанії в США в 2016 році .

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:17 Справа колишнього народного депутата України Дмитра Крючкова, позов проти вищих посадових осіб України
14:05 Гучні справи в українській енергетиці
16:19 "Газова справа" народного депутата України Олександра Онищенка
21:37 Справа "ПриватБанку"
29:50 "Рибки Холодницького", заяви міжнародних партнерів про перезавантаження САП
33:55 Боротьба антикорупційних органів НАБУ і САП
36:27 Антикорупційний суд
41:01 Справа Манафорта, роль глави НАБУ Артема Ситника, записи нардепа Борислава Розенблата
45:18 Стосунки з директором НАБУ Артемом Ситником
46:46 Справа заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розкраданні 149 мільйонів гривень при закупівлі пального для Міноборони
53:55 Справа начальника Центрального бронетанкового управління генерал-майора Юрія Мельника
55:18 Скільки справ довелося закрити антикорупційним органам
56:22 Справа Укроборонпрому/Гладковського
1:04:28 Вибори президента США і роль України: Трамп, Байден, Злочевський, Ситник
1:11:33 Ефективність обшуків
1:14:10 Справи Євгенія Шевченка, що співпрацював з НАБУ, і директора "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129779
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко з Будкою ліз у вибори в США,а бумеранг вдаре по Україні.Ось такий Петро молодець))
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С такой репутацией как у Холодницкого,лучше всего сидеть тихо и не отсвечивать
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Порошенко з Будкою ліз у вибори в США,а бумеранг вдаре по Україні.Ось такий Петро молодець))
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01:07:10

...п'яні розмови Ситника про те, шо він комусь помагав ...
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То як може амністія капіталів?!!! Чи може, скасування внесення залогу, вирок в місячний термін, 20 років тюрми і конфіскація всього майна злочинця і членів сімї вора корупціонера?!
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Плохим игрокам мешает все
Спрашивать нужно было, прежде чем играть .
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Так они спрашивали. Но те, у кого спрашивали проиграли выборы.
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свинарчюков на нары ,кто убил Катю Гандзюк - зеленский почему не чего не делается - где нац жены у администрации ,почему не кто не протестует ? - почему все молчат? - позор
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С такой репутацией как у Холодницкого,лучше всего сидеть тихо и не отсвечивать
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Так он собака, хочет закрепиться в политике, а потом рассказывать, что его обижают за его славные убеждения и.т.
д и т.п
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Да, ладно стращать! Это проблемы не Украины, а тех кто лично в этом замешан!
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Ставить можно было на кого угодно. Непонятно только какого хрена совать свою пятачину в этот процесс надо было.
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Не вижу смысла смотреть видео. Результат существования НАБУ и САП == ноль.
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Не знаю куда идти протестовать, подскажи. А до Зеленского не дозвонюсь.
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Только вчера покупал попкорн, пойду наверно еще возьму...

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Что значит Украину втянули... есть конкретные фамилии у этих идиотов... не надо страной прикрываться... бумеранг при возвращении пусть им головы сносит...
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Назар Холодницкий прокурор или стратегическим аналитиком подрабатывает?
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Педро не хочет уже на Запад? В Россию, только в Россию!
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Його ще по дорозі хлопнуть. Він пуйлу вже не потрібний
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а зачем он ? это янукович был удобным инструментом со своей легитимностью, а какой толк от пети ?
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"В 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США" - коррупционер и сбитый лётчик каркает, чтобы придать себе цену, а его просто надо было уже давно убрать с дороги, что он не вонял.
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Кто влезал в грязную игру, то пусть и отвечает. Почему вся страна должна отвечать? В 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 998
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трампу не интересны физ лица, а вот щелкнуть по носу страну протеже демократов - самое оно
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В грязную игру втянул нас твой шеф, дурак Луценко.
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і тут, на цій інфі зебіли щось каркають про Петра? А брешуть, як лижуть...
До речі, по заголовку: у вибори в США втручалися: Ситник, Лещенко, Шабунін (і ще пара-тройка менш значимих особ) під керівництвом послиці США Маші Іванович. І Трамп, і нинішній істеблішмент янків в цьому вже давно розібрались. А Дж.Андреоті навіть скасував свій візит до зебіоа зі словами "прибери з свого оточення ворогів Америки"!
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Ты назвал фамилии грантоедов ,а кто такие грантоеды ?? =Это люди которые получают деньги от иностранных спецслужб,под видом разного рода благотворительных фондов .То есть фактически это агенты иностранных спецслужб .
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Джуліані. Але дуполиз і злодій Серожа Лещенко каже ,що це деградація України!) тобто, коли до клоуна ніхто не приїхав на кенгурізацю, то за логікою баби з бородою це така повага)
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Ох... ну, лажанувся я.... Справді, Джуліані...
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на кухне собака моет посуду и ревет:
- вашу мать! ну вот на хрена я научилась тапочки приносить? теперь еще и вальсируй...

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Петрусь нагадив Україні кругом, де тільки зміг
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Дурилка, картонная!
Речь идёт о зебиле сытнике.
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Парламент Грузии собирается требовать экстрадиции сакашвили.
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Ти б підсвинок, не про зовнішню політику хвилювався та про власний шлунок та шкуру, а боровся зі злочинністю та коррупцією виконуючи свої службові обовязки!
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Як же швидко через рожевощоке,відкрите личко проступила хитра харя корупціонера і політичного інтригана...Ну справжній галичанин...сирота...
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Что это за херня. Какой-то дрыщ, посредственность сделался знатоком внешней политики. Когда уже это прекратится...
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Основний месидж цієї розмови - чхав я на вас і ваші фейсбучні лайки. У мене 60 слідчих працює по справі, а результату не має. Я не я і хата не моя. Можу пожурити але не можу нічого зробити. Реакції ніякої. пишемо листи. Віримо в порядність слідчих, які такі як і я. То ж надійтесь та чекайте. Навіщо нам такі прокурори та антикорупційні органи?!!!!! Куди йдуть бюджетні кошти??? Чи знову зарплати низькі вам?!!!
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Шукає свиня крайнього, винні слідчі..... А продажним суддям ще легше! Вони говорять винні слідчі, винні прокурори, а ми що? Ми нічого...!
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Добавляю..... Слухаю і не вистачає емоцій та слів. Як далеко ми зайшли в злодійстві. Безнадійні люди!!! ти б у мене так вольготно не сидів нога на ногу та "філософствував" про те як космічні кораблі бороздят.....!!! Скоти!
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А фіг його знає які там шкелети в шафі назарковій ? Сидів би собі тупо шлангом , то може щось і лишили б , а так роздінуть без пощади .
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А цей "бумеранг" вже розпочався.
Адже Трамп не забув хто його називав "земляним черв'яком". Тому барига так ганебно пролетів. І тепер він і пальцем не ворухне коли будуть чмирити підбарижників.
Так що порохососи - вас очікують не найкращі часи. З 2016-го Україну втягнули в брудну гру - нас чекає "бумеранг", який вдарить по країні, - Холодницький про втручання у вибори в США - Цензор.НЕТ 69
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗ 2016-го Україну втягнули в брудну гру - нас чекає "бумеранг", який вдарить по країні, - Холодницький про втручання у вибори в США. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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