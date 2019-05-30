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 "На них чинять тиск, щоб отримати свідчення", - окупанти не пропускають адвоката Курбедінова до затриманих у Криму активісток. ВIДЕО

В окупованому Криму до затриманих сьогодні активісток Лутфіє Зедієвої і Муміне Салієвої не допускають адвокатів.

Відеоповідомлення про це розмістив у Facebook адвокат Еміль Курбедінов, передає Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю біля будівлі МВС, тут міститься Центр з протидії екстремізму, куди привезли і Лутфіє (Зедієву. - Ред.), і Муміне (Салієву. - Ред.). Мене не пустили в цю будівлю ... Дві жінки перебувають там, і до них не допускають адвокатів", - повідомив захисник.

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За його словами, на КПП його відмовилися пропускати, посилаючись на якісь внутрішні інструкції. Курбедінов дзвонив "черговому прокурору", але вона відмовилася прийняти по телефону скаргу на недопуск, адресувавши "до відділу за зверненнями громадян". За словами адвоката, відповіді на таке звернення можна чекати 30 днів.

Курбедінов назвав те, що відбувається, "грубим порушенням права на захист" і висловив упевненість, що такі дії окупантів свідчать про те, що на затриманих активісток чиниться тиск з метою отримати потрібні свідчення.

"Адвоката Еміля Курбедінова не пропускають до затриманих. Він зайшов у будівлю ЦПЕ. Однак далі КПП допущений не був. Родичі дзвонять на 102 із заявою про недопущення адвокатів до затриманих жінок. Адвокат Ліля Гемеджі також прибула до будівлі ЦПЕ", - повідомляє "Кримська солідарність".

Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму в Джанкої була затримана активістка Лутфіє Зудієва, а пізніше в Бахчисараї - координаторка громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, дружина політичного в'язня Кремля.

На них чинять тиск, щоб отримати свідчення, - окупанти не пропускають адвоката Курбедінова до затриманих у Криму активісток 01
На них чинять тиск, щоб отримати свідчення, - окупанти не пропускають адвоката Курбедінова до затриманих у Криму активісток 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129769
 
 
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Оккупационные власти Крыма через свои военкоматы в прошлом году призвали на службу в рядах Вооруженных сил России более 150 крымских татар
Как передает информагентство Крыминформ, об этом сообщил журналистам "начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым" Вадим Мешалкин.
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начальник отдела Вадим Мешалкин))

с такой фамилией только бетон на стройке мешать, а мужик выбился в люди "На них оказывают давление, чтобы получить показания", - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам - Цензор.НЕТ 1550
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не интересно.
они не хотят бороться за свою землю.
это их проблемы.
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Украинские диверсанты погибли в ходе неудачного прорыва на территорию ЛНР

Об этом проинформировал представитель военного штаба Республики Яков
Осадчий. По его данным, в ходе этой операции командование ВСУ
недосчиталось трех человек убитыми и четыре человека получили различные
ранения.

«Всего в этой провальной диверсионной вылазке командир
54-й бригады Майстренко потерял троих убитыми и четверых ранеными.
Майстренко пошел по пути своего коллеги из 53-й бригады ВСУ (полковника
Александра) Грузевича, и, желая выслужиться перед вновь назначенным
командующим «ООС» (генералом Александром) Сырским, отправил на верную
смерть своих подчиненных, сознательно нарушая приказ нового президента
Украины на полное прекращение огня на Донбассе»
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В морге ЛНР сейчас один военнослужащий ВСУ, это то что подтверждено, все остальное вода, штаб ООС тоже сепаров пачками каждый день изничтожает.
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З московськими орками все й так давно ясно...
В УКРАЇНІ З ТАКИМ ГАНЕБНИМ ЯВИЩЕМ ТРЕБА ПОКІНЧИТИ, щоб мати моральне ПРАВО вказувати на московських катів, бо в Україні ТАКА Ж ФІГНЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ...
Суспільству до сраки?... Владі до сраки?...
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"На них чинять тиск, щоб отримати свідчення", - окупанти не пропускають адвоката Курбедінова до затриманих у Криму активісток. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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