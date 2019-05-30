 Теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті, 7 осіб загинуло, 21 зникла безвісти. ВIДЕО

Про це повідомляє Hungary Today з посиланням на представника поліції Адріана Пала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пал повідомив, що українського капітана судна було допитано", - сказано в повідомленні.

За словами представника поліції, на борту катера було 35 осіб, зокрема 22 жінки, 12 чоловіків і дитина. Переважно, туристи з Південної Кореї.

Двох із семи загиблих вже ідентифікували, тривають пошуки 21 людини.

Пал також розповів, що катер з туристами під назвою Hableany ("Русалка") і судно Viking Sigyn швейцарської компанії йшли по Дунаю в північному напрямку. Раптом туристичний човен "з невідомих причин опинився просто перед Viking", між двома опорами моста.

Представник поліції додав, що катер затонув за 7 секунд.