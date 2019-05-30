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 Теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті, 7 осіб загинуло, 21 зникла безвісти. ВIДЕО

Угорська поліція допитала українця - капітана теплохода, що зіткнувся напередодні з прогулянковим катером. Катер опинився перед теплоходом зненацька і затонув упродовж 7 секунд.

Про це повідомляє Hungary Today з посиланням на представника поліції Адріана Пала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пал повідомив, що українського капітана судна було допитано", - сказано в повідомленні.

За словами представника поліції, на борту катера було 35 осіб, зокрема 22 жінки, 12 чоловіків і дитина. Переважно, туристи з Південної Кореї.

Двох із семи загиблих вже ідентифікували, тривають пошуки 21 людини.

Пал також розповів, що катер з туристами під назвою Hableany ("Русалка") і судно Viking Sigyn швейцарської компанії йшли по Дунаю в північному напрямку. Раптом туристичний човен "з невідомих причин опинився просто перед Viking", між двома опорами моста.

Представник поліції додав, що катер затонув за 7 секунд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129756
 
 
 Топ коментарі
 
да, печально сами призвали бедоносца в Украину Ща фсё начнёт падать, гореть и тонут. Карма неумалима
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Українець - з Хуста чи Виноградова? А він українською - може?
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да, печально сами призвали бедоносца в Украину Ща фсё начнёт падать, гореть и тонут. Карма неумалима
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украинец викингом командовал
под которого подставилась русалка
новость подали так как будто все произошло с точностью наоборот
Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.Источник:https://censor.net.ua/n3129756
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Я так ничего не понял из этого видео.
Речная прогулка в БудаПеште одна из самым популярных, там красивые виды, особенно на здание парламента и относительно недорого, можно взять рейс с рестораном. Я катался, мне понравилось. Печаль, что такая поездка так плохо закончилась.
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Українець - з Хуста чи Виноградова? А він українською - може?
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Угу, может и с Берегово, знает только русский и мадьярский. В Хусте украинский знают.
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Надеюсь наш не виноват. Раненым выздоровления
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Катер, до речі, виготовлений в Україні.
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Теплоходом сильно не поманевруєш. А катером хто командував не пишуть - скоріш за все мадяр.
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Как сообщается, в катер врезалось другое судно, когда он стоял на якоре напротив здания венгерского парламента в Будапеште. После столкновения катер перевернулся.

https://www.bbc.com/russian/news-48455098

Катер затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер. Венгерские СМИ сообщили, это был корабль под названием Viking Sygin - 135 метров в длину и 29 метров в ширину.

http://abcnews.com.ua/ru/news/v-budapeshte-oprokinulos-progulochnoe-sudno-est-zhertvy-video
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Твари еще и виновным сделают. Как макаронники нацгвардейца.
Фига се там движение у них Теплохід під керуванням капітана-українця врізався в катер із туристами в Будапешті - Цензор.НЕТ 1604
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Не поделили проходную арку по мостом.
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Перш ніж сідати у човна, тре навчитися пливати без рятувальних жилетів! Скільки там того Дунаю!
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там трудно не врізатись - один хаос якийсь
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шо не видите проезжая часть мокрая и тормоза не сработали
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Может я особо непонятливый, но написано так,что ничего не понял!
Украинец капитан ВИКИГА?или Русалки?
Кто под кого подлез?
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономТеплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті, 7 осіб загинуло, 21 зникла безвісти. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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