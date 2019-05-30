 Теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті, 7 осіб загинуло, 21 зникла безвісти. ВIДЕО

Про це повідомляє Hungary Today з посиланням на представника поліції Адріана Пала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Пал повідомив, що українського капітана судна було допитано", - сказано в повідомленні.
За словами представника поліції, на борту катера було 35 осіб, зокрема 22 жінки, 12 чоловіків і дитина. Переважно, туристи з Південної Кореї.
Двох із семи загиблих вже ідентифікували, тривають пошуки 21 людини.
Пал також розповів, що катер з туристами під назвою Hableany ("Русалка") і судно Viking Sigyn швейцарської компанії йшли по Дунаю в північному напрямку. Раптом туристичний човен "з невідомих причин опинився просто перед Viking", між двома опорами моста.
Представник поліції додав, що катер затонув за 7 секунд.
под которого подставилась русалка
новость подали так как будто все произошло с точностью наоборот
Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.Источник:https://censor.net.ua/n3129756
Речная прогулка в БудаПеште одна из самым популярных, там красивые виды, особенно на здание парламента и относительно недорого, можно взять рейс с рестораном. Я катался, мне понравилось. Печаль, что такая поездка так плохо закончилась.
Вестимо украинец.
https://www.bbc.com/russian/news-48455098
Катер затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер. Венгерские СМИ сообщили, это был корабль под названием Viking Sygin - 135 метров в длину и 29 метров в ширину.
http://abcnews.com.ua/ru/news/v-budapeshte-oprokinulos-progulochnoe-sudno-est-zhertvy-video
Фига се там движение у них
Украинец капитан ВИКИГА?или Русалки?
Кто под кого подлез?