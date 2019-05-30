 Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису бійки опублікував Київ оперативний.
На записі видно, як одна з учасниць конфлікту схопила свою опонентку за волосся і почала бити рукою. Через мить до бійки приєдналося ще кілька дівчат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису бійки опублікував Київ оперативний.
На записі видно, як одна з учасниць конфлікту схопила свою опонентку за волосся і почала бити рукою. Через мить до бійки приєдналося ще кілька дівчат.
Раздаются голоса:
****, *****, отдай лошадку,
Нето **** глаза!