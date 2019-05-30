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 Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва. ВIДЕО

Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису бійки опублікував Київ оперативний.

На записі видно, як одна з учасниць конфлікту схопила свою опонентку за волосся і почала бити рукою. Через мить до бійки приєдналося ще кілька дівчат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129749
 
   
 Топ коментарі
 
Отакі вони, грамАтниЄ"прихильниці" зеленої шмарклі

Несколько девушек устроили драку в центре Киева - Цензор.НЕТ 6374
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вот оно....... зебильство.....
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совет девушкам - не носите длинные волосы
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та да, только наголо побритая голова, смазанная подсолнечным маслом, решает
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...а по моему цензор уже давно должен выкладывать видео о том как курицы несутся и котята появляются....ну не все же это видели..
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Стричься надо так, чтобы тебя нельзя было схватить за волосы в драке. Закон природы...
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чота не удивлен...ну вот таков общий уровень развития в стране...
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Посварились на тому, що всі заперечували що голосували за клоуна, а решта ловили на брехні.
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В Ленинградском детском парке
Раздаются голоса:
****, *****, отдай лошадку,
Нето **** глаза!
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это не девушки, это волчицы в девичьей шкуре Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1341
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниКілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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