 "Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60, и я сосать больше не буду", - ведучий телеканалу "Звезда" Міноборони РФ Дібров. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис з обуреним монологом Діброва опубліковано в соцмережах.

"Да что же вы идете на поводу у этих сволочей, которые знают, что скоро будет раздел власти и делаю все от них зависящее, чтобы использовать нас как кукол?! Если бы мне было 20, я бы сосал у них, как сосал у большевиков, когда мне было 25 лет. Но мне сейчас 60, и я не буду это делать! Цветные революции, мать вашу... Я приветствую цветные революции и жду, когда одна произойдет на Дону...", - заявив Дібров.

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