EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, За кордоном
  27327  153
Все про:майдан (469) пропаганда (1177) Росія (17284) бешкет (388) Міноборони РФ (217)

 "Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60, и я сосать больше не буду", - ведучий телеканалу "Звезда" Міноборони РФ Дібров. ВIДЕО

Російський ведучий Дмитро Дібров влаштував скандал під час запису програми "Секретная папка" телеканалу Міністерства оборони Росії "Звезда", заявивши, що вітає "кольорові революції" і чекає, коли подібне станеться на його батьківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис з обуреним монологом Діброва опубліковано в соцмережах.

"Да что же вы идете на поводу у этих сволочей, которые знают, что скоро будет раздел власти и делаю все от них зависящее, чтобы использовать нас как кукол?! Если бы мне было 20, я бы сосал у них, как сосал у большевиков, когда мне было 25 лет. Но мне сейчас 60, и я не буду это делать! Цветные революции, мать вашу... Я приветствую цветные революции и жду, когда одна произойдет на Дону...", - заявив Дібров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Яку праску не ввімкнеш: "Україна, Україна". Годі спостерігати за сусідом! Це шизофренія!" - музикант Юрій Шевчук пророкує Росії майбутнє "в обнімку з Північною Кореєю"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129729
 
   
 Топ коментарі
 
Ну сам же сознался что сосал. Интересный движ на Кацапаии намечается. Где мой попкорн.
 показати весь коментар
 
Интересно мосейчук-скобеева с Г+Г так сможет хоть на старости
 показати весь коментар
 
попкорн попкорном, а набої придбати потрібно. "Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60 и я сосать больше не буду", - ведущий телеканала "Звезда" Минобороны РФ Дибров - Цензор.НЕТ 7261
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Просто сосать там уже нечего. А на лизать у ***** бабла уже нету.
 показати весь коментар
 
Да, пофиг, просто сорвался. Сейчас побежит извиняться перед Путиным,Медведевым и на всякий случай перед Кадыровым.
 показати весь коментар
 
 
Неправильный ранжир. Сначала перед кадыркой, потом перед путлером и напоследок, раз уж начал, то на десерт и перед медведкой.
 показати весь коментар
 
 
так кацапня и так все знает.просто куйлу выслуживает!
как только разнесем кремль и освободим их всем миром от кацапо-фашистого режима.они все визжать будут так как этот.
 показати весь коментар
 
как-будто он не знал куда шёл.. тоже мне целка-невидимка )
 показати весь коментар
 
Шота все "сосать" да "сосать". Насосался, бедолага, что к 60-ти годам кукушка поехала и сосалка сломалась.
 показати весь коментар
 
Этот холоп сошел с ума?))))
Или это у него старческое?)))
 показати весь коментар
 
Просто чуваку набридло смоктати чужі пуцьвіріньки, адже все життя смоктав.
 показати весь коментар
 
Кацап либерал. Просто он уже насосал. Дорогу молодым😷
 показати весь коментар
 
 
Вот подонок. Решил отказаться от главной скрепы русни - сосания у всех и сидения на бутылке.
 показати весь коментар
 
 
Так он уже сам против своих слов "Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60, и я сосать больше не буду", - ведучий телеканалу "Звезда" Міноборони РФ Дібров - Цензор.НЕТ 5040 Очередной твой вспук на тему пороха - провалился...

https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/05/28/n_13025227.shtml
 показати весь коментар
 
на паРАШКЕ потихоньку начинается движуха, как и прогнозировали эксперты на 2019-2020 год... наша победа, победа Украины, была близка! 5 лет мы защищали осажденную крепость, и когда на центральной площади шло представление клоунов, "уставшему от войны" мирному населению, вдруг стало скучно и душно, и они открыли ворота. ЗЕбилы ***.
 показати весь коментар
 
 
срань ваторошеновская , мы уже вступили в куйлостан как ты врал ??? или еще нет ?
 показати весь коментар
 
 
Таке життя, той хто стояв в караулі знає, що останні часи до зорі самі тяжки та холодні...Та кожен вартий своеї участі.
 показати весь коментар
 
Скоро буде просити громадянство України.
 показати весь коментар
 
Нам такие люди не помешают. Приветствую Диброва.
 показати весь коментар
 
 
Ну уедут из путинской РФ диссиденты, молодые - перспективные, насосавшиеся, немного либеральные.
Путену людей надо - трубу обслуживать, на их век хватит.
За 50 лет страна исламизируется, ну или под Китай ляжет.
А сколько еще сосет - не будем про фашиста Жириновского с "боже - царя храни". Выпускники консерваторий - бемоли и терции знают " на подводной лодочке, да с ядерным моторчиком на город Вашингтон..."
 показати весь коментар
 
 
Украина родина Майдана. Никому не отдавайте его. Кацапы его испортят.
 показати весь коментар
 
 
Не каждый не такое решится в РФ, сказать правду, как оно есть.
 показати весь коментар
 
Правду про что. Что он сосал у какого-то коммуниста?
 показати весь коментар
 
А ты не понимаешь, что он имел в виду? Все сосали, и ты в том числе если родился еще при совдепе, ибо ни каких революций не поднимал, политзаключенным не был неверняка.
 показати весь коментар
 
 
Мне абсолютно плевать что было в вашем сраном совке.
 показати весь коментар
 
Придется валить ему из РосФеда, ибо заклюют даже соседи, которые в составе 85% дебилоидов..
 показати весь коментар
 
Бомбануло, завтра вибачатись на колінах буде, не так зрозуміли і тд...😁
 показати весь коментар
 
Что-то у них там в России начали правду говорить, не к добру это. Доренко недавно, сейчас Дибров. Доренко, правда после правды окочурился внезапно...
 показати весь коментар
 
 
В любом случае после попадания из рпк в любого кацапа тот становится мертвым.Остальное вторично
 показати весь коментар
 
На рашке все,кто младше 60 сосут,судя по высказыванию Диброва. А после 60-через одного наверное.
 показати весь коментар
 
Хорошо все , что развалит кремль с кремлядьми, даёшь свободный Дон.
 показати весь коментар
 
 
старый хрыч молчал долго. что то происходит там за поребриком, не с проста его вывернуло.
 показати весь коментар
 
 
Не верьте. Всё это постановы. Просто им сейчас нужно как-то выпутываться из всей "новоросской" авантюры.
 показати весь коментар
 
У ваты началось похмелье после крышнама
 показати весь коментар
 
Никогда не верьте русским , и не будете обмануты !
 показати весь коментар
 
 
Між рядками читаємо як йому у житті не пощастило: поки вони крали - він смоктав.Такий собі привід для майдану та для "потрапляння до раю", але підстав для звичного усім московського бунту навколішки, цілком достатньо.
 показати весь коментар
 
по ходу опять в торговле паленая бояра появилась...или китайский стекломой на Дон завезли.. "Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60, и я сосать больше не буду", - ведучий телеканалу "Звезда" Міноборони РФ Дібров - Цензор.НЕТ 332
 показати весь коментар
 
да на Дону уже давно мечтают жить как на Украине...пара знакомых кацапов недавно рассказывала - и там тоже хотят штоб европейськие ценности и зарплаты превалировали...все будет хорошо...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60, и я сосать больше не буду", - ведучий телеканалу "Звезда" Міноборони РФ Дібров. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору