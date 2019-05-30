 "Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60, и я сосать больше не буду", - ведучий телеканалу "Звезда" Міноборони РФ Дібров. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис з обуреним монологом Діброва опубліковано в соцмережах.
"Да что же вы идете на поводу у этих сволочей, которые знают, что скоро будет раздел власти и делаю все от них зависящее, чтобы использовать нас как кукол?! Если бы мне было 20, я бы сосал у них, как сосал у большевиков, когда мне было 25 лет. Но мне сейчас 60, и я не буду это делать! Цветные революции, мать вашу... Я приветствую цветные революции и жду, когда одна произойдет на Дону...", - заявив Дібров.
как только разнесем кремль и освободим их всем миром от кацапо-фашистого режима.они все визжать будут так как этот.
Или это у него старческое?)))
https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/05/28/n_13025227.shtml
Путену людей надо - трубу обслуживать, на их век хватит.
За 50 лет страна исламизируется, ну или под Китай ляжет.
А сколько еще сосет - не будем про фашиста Жириновского с "боже - царя храни". Выпускники консерваторий - бемоли и терции знают " на подводной лодочке, да с ядерным моторчиком на город Вашингтон..."