 Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток. ВIДЕО

Про це Порошенко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Приєднався до нашої партії "Європейська солідарність"! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток. Долучайтеся до "Європейської Солідарності". Лише ми забезпечимо рух нашої країни до ЄС та НАТО! Разом захистимо Україну!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейську солідарність".