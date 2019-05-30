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Все про:Порошенко (8978) Блок Петра Порошенка (672) Європейська солідарність (1)

 Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток. ВIДЕО

П'ятий президент Петро Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність", перейменованої раніше з партії "Блок Петра Порошенка".

Про це Порошенко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Приєднався до нашої партії "Європейська солідарність"! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток. Долучайтеся до "Європейської Солідарності". Лише ми забезпечимо рух нашої країни до ЄС та НАТО! Разом захистимо Україну!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейську солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129724
 
 
 Топ коментарі
 
Пролетів петя 21-го квітня, пролетить і 21-го липня.. Його прихильники на тутешньому форумі - максимально активно йому в цьому допомагають.. Порошенко присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил членский билет - Цензор.НЕТ 7265
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"Продам б/у мониторы,телевизоры и сервера, недорого. Звонить ночью завхозу РОШЕН. Спросить Петю. тел.223-322. Посредникам не беспокоить."
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Порохоботы, расскажите, а что имя Пэтро Порошенко уже полностью дискредитирована, что Будку переименовали?
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Нас пытаются убедит, что это дерьмо - шоколад.
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Порошенко всегда выдавал своё дельмо за шоколад...
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Цензор удаляет эту картинку!
В чем нарушение?
Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток - Цензор.НЕТ 8922
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Тссс.... Не треба піднімати галас. Це Блоку Європейській Солідарності ... хтось подарував. Меценати якісь. Дуже солідарні меценати Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток - Цензор.НЕТ 4399
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фотографія " в точку.)
Порошенко вже лише трішки вище рівня асфальту Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток - Цензор.НЕТ 8808
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а де собачка, которвя обсцыкает
гнилого мародёра ?
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йому б ще надати окрему камеру якнайшвидше, хоч і загальна теж буде непогано
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А як бути з підозрою Порошеку від ДБР? Вони вже відкрили провадження на зникнення геть усієї секретної інформації з ситуативної кімнати. Мабуть разом президентським штандартом і прапором. Може ще хоч чайку?
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А что ж еще делать, когда земля горит под ногами?
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Петя очень сильно постарел, за эти 5 лет, ведь он хорошо наелся говна перемешанного с деньгами на крови Украинцев, и вот не знаю что больше то что он все же сделал для страны или та его олигархическая клика-мафия, которая каждый день сосет ВСЮ страну с которой он в симбиозе... думаю второе поэтому и получилось 23 на 73 не в его пользу.
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Да, постарел и выглядит лет на 15 старше своего биовозраста..Видать слезы и кровь страны, которыми он так упивался за эти 5 лет, даром не прошли, за все надо платить.
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Петро міг би у цьому п'ятирічному терміні зробити для України трохи краще, помітно краще за Володимира.

Не вибрали--поїзд пішов, Петюю тююю--тююю із Тююююлькою на маргінес.

Через 5 років з нього буде трухлявий пень, подібний Олександру Морозу.

Відстріляний патрон.
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ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ ЛИЧНОГО ОХРАННИКА КОЛОМОЙСКОГО НАЧАЛЬНИКОМ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА.

Зеленський показує, що в нього немає поваги ні до держави, ні до її мови, ні до законів.
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Назвать свою политгруппу П.Е.С - это по приколу или просто по тупости?
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Сторожевой Пёс. Пять лет охранял 73% (тупое стадо овец), чтобы их волки не съели.
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в смысле "это наши овцы, их стрижем только мы" ???? срань аквариумная, займись австралийскими проблемами
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Я вже давно і не один раз писав йому, що розведення м'ясомолочних порід кенгуру - заняття значно прибутковіше, аніж строчити висери на користь порошрека.
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Эта псина из тех что ворует все, что плохо лежит Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток - Цензор.НЕТ 8339
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Не могу найти указ на сайте преЗЕдента об увеличении зарплаты учителям да $4000, пенсий до $1000 и снижении тарифов.. Может они его засекретили, типа сюрприз?
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А с какого буя там должен быть этот указ? Они что - обещали это или кому гарантировали? Ищи эти указы на сайте Пэпы. Он жа теперь в ПЕС или сам такой - я хз. Во всяком случае у них теперь есть возможности это вам гарантировать идя таким потужным потоком в Раду.
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Шоколадно-соевый "европеец", название партии сменил, а вот повадки никак не получится.
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Що ви чули від Зеленського про Голодомор ? Про Холодний Яр, визвольні змагання, героїв УПА, героїв Небесної сотні, кіборгів, нашу віру, мову, пісню,... ?Пригадайте. Згадали? А тепер скажіть, що ви не зрадили Україну !
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А що, по-вашому не зрадить Украиїну це патякати про це на кожному розі та робити таким чином собі піар? Треба не патякати - треба робити. А зеленський приміром кіборга зробив головою УГО. Чи знову не так?
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Згадали. Порошенко зрадив Україну. Було б гарно якби і ти це згадав.
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Порошенко стал членом блока петра порошенко. Ну не смех.
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Ставка Петра на стару, гнилу, католицьку європейську спадкову аристократію себе не виправдала ще у 1916 році невдалою спробою любої йому Австро-Угорщини реорганізуватись у Євросоюз із 1917 року замість світової війни і революцій.

Населення Австро--Угорщини майже все підряд було проти таких реорганізаторів по причині їхнього тотального провального свинарчукізму.

Повальна клептоманія, мошенництво, хабарництво, брехня, підстави, западло, зневага до активних професіоналів, використаня їх і викидання їх на смітник свинарчуками поставили хрест на єдиному найкращому варіанті мирної реорганізації Європи, співавторами якої були династія Габсбургів.
У Європи не вистачило запасу економічної міцності і психічної спроможності утримати на своїх плечах свинарчуків --аристократів.

Перша світова війна відбулась по тій самій причині, по якій потерпів поразку український Габсбург Петро Порошенко.
Він вибудував курс до НАТО і ЄС в Україні і він же поставив по усім ключовим постам своїх свинарчуків, які мухлюють, крадуть і брешуть.
Європа під Габсбургами, як і Україна під Порошенком, почувала себе, як безправний бідолага--пасинок під важкою рукою самодурного скупого тирана- вітчима.

Помилка і Європи і України полягає у тому, що в Україні зараз, як і у Європі 104 роки назад, була відсутня альтернатива правлінню вітчима.

Замість Габсбургів до Європи прийшли бандити нафтової банди і вчинили дві світові війни, голодомори, громадянські війни.

Замість Петра Габсбурга в Україну прийшов Бенін Вова-дефолт і це квіточки. Ягідки будуть.
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этого урода срочно арестовать и под Трибунал ведь сбежит падло
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фантик от конхветы заменили, а внутри все равно соя, а не шакалад.

а реально и го**но

но было лохторат сожрет и не подавится - привычный за 25 лет..
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ПЕС, кто это придумал. Теперь их псами будут называть.
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Лучше скворешники бы строили.. а не будки
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Порошенко редкая мразь. Сделал все возможное за 5 лет чтобы коррупционеры чувствовали себя хозяевами жизни, а на страну и народ ему наплевать. С таким президентом и врагов не надо.
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Порошенко слямзил серверы. Это факт. Это позорище, до которого ещё не опускался никто.
В это сложно поверить, но президент государства Украина был просто сцикливым жуликом и чмом
Хоть солидарность , хоть шмалидарность - надеюсь, украинцы не забудут пэтиных покращень и его беспринципного воровства
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можно поправлю?), он слямзил информацию, сами серверы думаю для него копейки, а вот в тюрьму не охото, слишком много те сервера знали ))))
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"Порошенко присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил членский билет" - вся Украина знает, что шоколадный Мародёр, основатель и лидер про кремлёвской ПР, а Европа у него для отвода глаз, и правильно переименовать партию надо в "Кремлёвская солидарность, т.е надо наконец, научиться говорить правду.
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Пороху больше подходит "партия мальдивский мародер"
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Респект, Петро Олексійовичу!
РЕСПЕКТ!!!
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Гниды запоребриковые, ваш режим коллапсирует. Подумайте, что вы тут пишете про Петра Алексеевича.
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Кенгуру..., это петрозависимость, соскочить трудновато.
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ватник аквариумный, обращение к сородичам пиши на срузгих ресурсах там пошире публика будет, тут срузгих ток пару десятков трудяг за петра ликсеича строчат, больше тут срузни нет
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Не в лоб так полбу.Шо то болок свыней,шо это.А лучшеб назвали БСС-блок солидарности свынарчуков
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"Сегодня написал заявление и получил членский билет...."
Наверное за №1....как у В.И.Л Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток - Цензор.НЕТ 6812
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Сам создал, сам присоеденился сам себе партийный билет выписал. А что БПП и Солидарность уже так обосрались что к людям не выйти? Да и чем БЕС будет лучше? БЕСы ненавидят все европейское особенно машины на еврономерах. Какие с них европейская солидарность
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дно, крім глибини, харатеризується ще й площею, та якщо вафельним здається, що дна нема, то вони в трясовині...
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5 лет европейской солидарности украли... На второй срок пошли...
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Лучше бы не членский билет получил, а по морде
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПорошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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