 Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток. ВIДЕО

Про це Порошенко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Приєднався до нашої партії "Європейська солідарність"! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток. Долучайтеся до "Європейської Солідарності". Лише ми забезпечимо рух нашої країни до ЄС та НАТО! Разом захистимо Україну!" - написав Порошенко.
Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейську солідарність".
В чем нарушение?
Так правильнее.
Порошенко вже лише трішки вище рівня асфальту
гнилого мародёра ?
Не вибрали--поїзд пішов, Петюю тююю--тююю із Тююююлькою на маргінес.
Через 5 років з нього буде трухлявий пень, подібний Олександру Морозу.
Відстріляний патрон.
Зеленський показує, що в нього немає поваги ні до держави, ні до її мови, ні до законів.
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Населення Австро--Угорщини майже все підряд було проти таких реорганізаторів по причині їхнього тотального провального свинарчукізму.
Повальна клептоманія, мошенництво, хабарництво, брехня, підстави, западло, зневага до активних професіоналів, використаня їх і викидання їх на смітник свинарчуками поставили хрест на єдиному найкращому варіанті мирної реорганізації Європи, співавторами якої були династія Габсбургів.
У Європи не вистачило запасу економічної міцності і психічної спроможності утримати на своїх плечах свинарчуків --аристократів.
Перша світова війна відбулась по тій самій причині, по якій потерпів поразку український Габсбург Петро Порошенко.
Він вибудував курс до НАТО і ЄС в Україні і він же поставив по усім ключовим постам своїх свинарчуків, які мухлюють, крадуть і брешуть.
Європа під Габсбургами, як і Україна під Порошенком, почувала себе, як безправний бідолага--пасинок під важкою рукою самодурного скупого тирана- вітчима.
Помилка і Європи і України полягає у тому, що в Україні зараз, як і у Європі 104 роки назад, була відсутня альтернатива правлінню вітчима.
Замість Габсбургів до Європи прийшли бандити нафтової банди і вчинили дві світові війни, голодомори, громадянські війни.
Замість Петра Габсбурга в Україну прийшов Бенін Вова-дефолт і це квіточки. Ягідки будуть.
а реально и го**но
но было лохторат сожрет и не подавится - привычный за 25 лет..
В это сложно поверить, но президент государства Украина был просто сцикливым жуликом и чмом
Хоть солидарность , хоть шмалидарность - надеюсь, украинцы не забудут пэтиных покращень и его беспринципного воровства
РЕСПЕКТ!!!
Наверное за №1....как у В.И.Л