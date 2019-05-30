 БПП не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко

Про це повідомив журналістам народний депутат фракції БПП Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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"Майже одноголосно було прийнято рішення, щоб не підтримувати голосування за відставку уряду, тобто фракція буде голосувати проти відставки", - сказав депутат.
Денисенко підкреслив, що в умовах, коли Верховна Рада розпущена й оголошені позачергові парламентські вибори, відсутня коаліція і йдуть розмови про дефолт, не можна залишати Україну без уряду, оскільки все це може привести до повного хаосу.
Зазначимо, Верховна Рада сьогодні, 10 травня, планує розглянути проект постанови про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, 24 травня у Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.
Порох пер, как танк и ему никакие "попередники" не мешали
Коалиция...и численность депутатов прорезидентских фракциях это ни одно и тоже...
вот и всё,что им нужно)
Вот если бы ее опубликовали....то все бы прониклись....и Гросю выгнали бы еще вчера..... а так увы и ах....
А через три місяці призначити вибори у ВР і провести їх, але вже по новому кодексу, по відкритим спискам та без мажоритарки. Новий склад ВР, вже без "недотоканих депутан", мав би затвердити усі раніше прийняти тимчасові укази.
Намагання побудувати щось нове на старому фундаменті ні до чого не призведе.
Якось так, панове.
Висловив свою думку.
Я спрашиваю о Законодательстве Украину...а не о влажных мечтах кого либо....
"якийсь чувак" - людина обізнана, і писала все це для ПОПа, якщо Ви прочитали все уважно, але ПОП цього не зробів, результатом чого стала бурна імітація реформ, непокарання зрадників і соратників янукодли та всі інші "здобутки" миздобулів.
А, по-друге, хамити незнайомій тобі людині - це ознака розумової відсталості, що притаманне свинарчукам та іншим свідкам покращення від парашенькі.
Любые разговоры об этом...это или бред сивой кобылы...или влажные мечты....
Иногда кажется что всё это - кошмарный сон; хочется проснуться.
Они сами, своими силами, совершенно самостоятельно себя укокошат.
Умственное развитие у них, как у крокодилов.
Как крокодил сначала заглатывает, а только потом начинает соображать, а съедобно ли то, что он сожрал (потому и находят в брюхе крокодила такие "вкусные" вещи, как, например, велосипедный насос ). так и "*********"(С) сначала (устами Бени) объявила войну США (вернув гражданство Саакашвили и послав тем самым на три буквы обращение Джулиани), а только потом сообразила, что, собственно говоря, их действия означают.
Сами себя укокошат, и сами себя прикопают, а нам - только и дел, что наблюдать за ними в комфорте.
Вам до выборов ещё нужно успеть растерять остатки рейтинга! ✊🏻
ник у тебя дивный, конечно - говорит: "не воспринимай всерьёз"
********* не допустит хаоса. Она состоит из очень грамотных юристов.
Вот посмотрите как Порошенко придёт в АП за тряпочками,которыми мониторы протирали..Клептомания она такая.
Те же гопнические привычки: не даём булаву, ха-ха, что ты нам сделаешь, хлюпик
Рада распущена
Пока премьеров у нас не восстанавливали, но надож когдато начинать!
НЕ нажрались.
Тяжело их оторвать от кормушки,кубло еще не одну ТЭЦ продаст втихаря.
Ще не всі стільки винесли?
Спочатку із АП а тепер із кабміна будете красти?
"Отметим, Верховная Рада сегодня, 10 мая, планирует рассмотреть проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. "