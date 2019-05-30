 БПП не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко

Про це повідомив журналістам народний депутат фракції БПП Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Майже одноголосно було прийнято рішення, щоб не підтримувати голосування за відставку уряду, тобто фракція буде голосувати проти відставки", - сказав депутат.

Денисенко підкреслив, що в умовах, коли Верховна Рада розпущена й оголошені позачергові парламентські вибори, відсутня коаліція і йдуть розмови про дефолт, не можна залишати Україну без уряду, оскільки все це може привести до повного хаосу.

Зазначимо, Верховна Рада сьогодні, 10 травня, планує розглянути проект постанови про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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Нагадаємо, 24 травня у Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.