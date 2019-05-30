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Все про:відставка (492) Гройсман (3382)

 БПП не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко

Фракція "Блок Петра Порошенка" не підтримає в парламенті заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про відставку.

Про це повідомив журналістам народний депутат фракції БПП Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Майже одноголосно було прийнято рішення, щоб не підтримувати голосування за відставку уряду, тобто фракція буде голосувати проти відставки", - сказав депутат.

Денисенко підкреслив, що в умовах, коли Верховна Рада розпущена й оголошені позачергові парламентські вибори, відсутня коаліція і йдуть розмови про дефолт, не можна залишати Україну без уряду, оскільки все це може привести до повного хаосу.

Зазначимо, Верховна Рада сьогодні, 10 травня, планує розглянути проект постанови про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Читайте також: Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ

Нагадаємо, 24 травня у Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129675
 
   
 Топ коментарі
 
Вот вся гниль будкостроителя и будочников вылазит. А соевые верят, что пэтька патриот. Тьфу мерзость
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Все же не дадут Зеленскому сформировать свою команду для управления страной, придется еще несколько месяцев наслаждаться рехформами Порошенко и его команды, ну и ответственность, соответственно, лежит на них.
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Странно, но когда у действующего президента Порошенко было свое большинство в Раде, свой премьер и еще так по-мелочи типа генпрокурора, СБУ и судей - вас, соевую ылитку, все устраивало, и более того - Порошенко тогда "отвечал только за внешнюю политику и армию".
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Все же не дадут Зеленскому сформировать свою команду для управления страной, придется еще несколько месяцев наслаждаться рехформами Порошенко и его команды, ну и ответственность, соответственно, лежит на них.
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У Вас, Зебиков, ответственность "на них" - лежать будет до последнего


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Да.
Порох пер, как танк и ему никакие "попередники" не мешали
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Так пер, що на виборах ледве у другий тур ускочив. Узурпатор рівня 'бог'. Ну, тільки у хворій буйній уяві зекомандистів, звісно. )
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Та все видели эту команду - квартал 95
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Если Юзик (плотный мужчина из квартал 95) пройдет в Раду и они вместе со Стефанчуком будут штурмовать столовку там, то никому еды не достанется БПП не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 5808
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а это, мой друх, и есть система сдержек и противовесов, которая, в идеале, и не должна давать отдельно взятому президенту формировать "свою команду". договаривайся, володзенька, делись полномочиями, глядишь, и ответственность не вся будет на твоих сутулых плечиках.
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Странно, но когда у действующего президента Порошенко было свое большинство в Раде, свой премьер и еще так по-мелочи типа генпрокурора, СБУ и судей - вас, соевую ылитку, все устраивало, и более того - Порошенко тогда "отвечал только за внешнюю политику и армию".
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У Пети никогда не было своего большинства в Раде.... фракции БПП и НФ...в сумме не давали 226 голосов....
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Так это нарушение закона и роспуск был необходим. Интересно, дурака со справкой нужно судить или нет？ Все те законы, которые приняты нелегитимной радой нужно отменять？
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В данном случае...дураком тут выступаешь ты....
Коалиция...и численность депутатов прорезидентских фракциях это ни одно и тоже...
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С приветом, перечитай свою мазню. Или ты не в состоянии осмыслить то, что калякаешь？
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Это ты перечитай...может дойдет до тебя...хотя в этом есть у меня очень большие сомнения....
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В коалиции было полно внефракционных. И к тому же коалиция - это не означает большинство у Пети. Даже в БПП было полно тех, кто с удовольствием его топил. Но держались за свои мандаты как клещи.
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Судей сейчас назначает Вован.... в СБУ сидит его дружбан.... что еще нужно чуваку с ксивой презЕдента для полного счастья...??
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ему,а точнее бене нужно перенаправить в свой сэйф финансовые потоки)
вот и всё,что им нужно)
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я даже не буду оспаривать слова "свое большинство", но, черт возьми, как же в раде нашлись люди, которые его поддерживали? и, наверное, все его кадровые назначения были антизаконными?
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Это потому...что они не смогли прочитать гениальной программы чувака с ксивой презЕдента на первые 100 дней.... о которой так громко и звонко волала рябая кепка....
Вот если бы ее опубликовали....то все бы прониклись....и Гросю выгнали бы еще вчера..... а так увы и ах....
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якщо новий президент дійсно намагається здійснити швидкі та ефектівні реформи - треба було вводити пряме президентське правління хоча б на три місяці. За цей термін він указами зміг би прийняти новий виборчий кодекс, зробити призначення ключових фігур, зняти недоторканність з депутатів, змінити склад КМУ і т.д., тобто зробити все те, що зараз саботує й буде надалі саботувати так звана "еліта".
А через три місяці призначити вибори у ВР і провести їх, але вже по новому кодексу, по відкритим спискам та без мажоритарки. Новий склад ВР, вже без "недотоканих депутан", мав би затвердити усі раніше прийняти тимчасові укази.
Намагання побудувати щось нове на старому фундаменті ні до чого не призведе.
Якось так, панове.
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Тоді навіщо новий преЗЕдент так поспішав із розпуском Ради та якнайшвидшим обранням нової, але за тими ж старими правилами? ) Йому бутафорна корона мозок натерла, чи що?
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Ви же розумієте, що я не можу відповідати за дії іншої особи.
Висловив свою думку.
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А в Законодательстве Украины есть хоть слово о прямом презЕдентском правлении..??
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ну от надибав на теренах інтернету тільки що, але воно стосується не зеленського, будь ласка: https://www.radiosvoboda.org/a/26600505.html
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Это истерика какого то чувака...подобная твоей.....
Я спрашиваю о Законодательстве Украину...а не о влажных мечтах кого либо....
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ну, по-перше, немає в мене ніякої істерики.
"якийсь чувак" - людина обізнана, і писала все це для ПОПа, якщо Ви прочитали все уважно, але ПОП цього не зробів, результатом чого стала бурна імітація реформ, непокарання зрадників і соратників янукодли та всі інші "здобутки" миздобулів.
А, по-друге, хамити незнайомій тобі людині - це ознака розумової відсталості, що притаманне свинарчукам та іншим свідкам покращення від парашенькі.
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Нет в Законодательстве Украины термина прямое президентское правление...нет...и никогда не будет.....

Любые разговоры об этом...это или бред сивой кобылы...или влажные мечты....
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Раджу придбати щось вогнетривке під дупу, бо спалиш стільця, коли побачиш більше половини усіх цих папєрєдніков у Раді нового скликання. )
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Какая разница ? Беня хочет дефолт. Чем быстрее - тем лучше. Единственное что существенно в данной ситуации - чтобы электорат Петра Алексеевича успел запастись продуктами, лекарствами и патронами (для разгона мародёров). Остальных - не жалко. Они сами выбрали свою судьбу.
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Дякую, друже.

Иногда кажется что всё это - кошмарный сон; хочется проснуться.
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и это переживем - больше позитива - пускай они нервничают
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бпп - давно вже політичні трупи. тільки гречка може спасти їх, тільки гречка...ну або ж цукерки, тузікіслаткі)))
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Раде нынешней совет, "не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм х_рити, аж поки за буями в очах не потемніє"
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Честно говоря я тоже думала что проголосуют из желания подложить свинью. Но и без БПП там хватает голосов, может еще и примут отставку Гроси.
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"Коземанде"(С) ничего не поможет.
Они сами, своими силами, совершенно самостоятельно себя укокошат.
Умственное развитие у них, как у крокодилов.
Как крокодил сначала заглатывает, а только потом начинает соображать, а съедобно ли то, что он сожрал (потому и находят в брюхе крокодила такие "вкусные" вещи, как, например, велосипедный насос БПП не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 6076 ). так и "*********"(С) сначала (устами Бени) объявила войну США (вернув гражданство Саакашвили и послав тем самым на три буквы обращение Джулиани), а только потом сообразила, что, собственно говоря, их действия означают.
Сами себя укокошат, и сами себя прикопают, а нам - только и дел, что наблюдать за ними в комфорте.
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Не хотят гниды соевые сваливать,еще не все корыто раздерибанили мрази "БПП" не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 3654
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Вот вся гниль будкостроителя и будочников вылазит. А соевые верят, что пэтька патриот. Тьфу мерзость
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RVP RVP, Лалала Лалалала 8cf0faa3, Андрей Бондаренко 80fa57a1 а ну ка скажите мне голубки почему это вы в новостях про Порошенко бегаете стаей, а в новостях о России вас никогда нет?????
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А Вы во всех новостях отмечаетесь или только где злословят в адрес Порошенко?
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БПП не останавливайтесь
Вам до выборов ещё нужно успеть растерять остатки рейтинга! ✊🏻
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есть статистика, что он падает?
ник у тебя дивный, конечно - говорит: "не воспринимай всерьёз"
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Ну этого стоило ожидать, а учитывая полупустую Раду голосов точно не будет.
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>поскольку все это может привести к полному хаосу.

********* не допустит хаоса. Она состоит из очень грамотных юристов.
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вже зрозуміло, що до закінчення каденції ця рада нічого не прийме, бо голосувати нема кому
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Помните как шутили,когда московиты стырили Крым и просили дать им воду днепровскую в канал, типа телефон гопник украл и на другой день пришёл к потерпевшему просить зарядку?
Вот посмотрите как Порошенко придёт в АП за тряпочками,которыми мониторы протирали..Клептомания она такая.
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А мне начиная с откладывания инаугурации напоминает именно это.
Те же гопнические привычки: не даём булаву, ха-ха, что ты нам сделаешь, хлюпик
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Кто бы сомневался что этот гадючник не перестанет гадить пока его не разгонят,прилипли к корыту насмерть
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з цього треба було почитнати: розганяти їх повинне був народ, бо обрав їх теж народ, який вся ця шобла депутанів просто кинула. І гнати так, щоб особливо ригі та перевернті бепепешкі і наф-нафи тікали хто куди, а не готувалися до чергових виборів.
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Барне есть возможность повторить хит ........................................................................... "БПП" не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 8061
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какая отставка, какие голосования,
Рада распущена
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А такие, щаз наголосуют, а потом суд восстановит.

Пока премьеров у нас не восстанавливали, но надож когдато начинать!

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Саботируют ВСЕ,что можно.
НЕ нажрались.
Тяжело их оторвать от кормушки,кубло еще не одну ТЭЦ продаст втихаря.
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то ясно що ви далі будете красти!
Ще не всі стільки винесли?
Спочатку із АП а тепер із кабміна будете красти?
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***** Петрухи Порошенко в своем репертуаре
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Как же эта свинота цепляется за корыто, руками, ногами и зубами.
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Ну то й що? Ви краще порахуйте, хто у вашому Блоці Панамських Патріотів залишився (за останню ніч ще ой як багато щурів чкурнуло з вашого "розгойданого човна"! БПП не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 9611
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ЭТО ЧТО ЗА БРЕД??????????????????

"Отметим, Верховная Рада сегодня, 10 мая, планирует рассмотреть проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. "
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Зеленский терпеливый человек все же.... У меня бы эта мразь во главе с Порошенко сидели бы на нарах уже. В ускоренном режиме.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБПП не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко
 
 
 
 
 
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