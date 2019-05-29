 Люди з оточення нардепа Деркача безкоштовно отримали 41,5 га землі в Конча-Заспі, - Bihus.Info. ВIДЕО

Як з'ясував журналіст програми "Наші гроші" Олександр Курбатов, формально 41,5 га заповідної землі в Пущі-Водиці вартістю десятки мільйонів доларів належать 4 особам, у трьох із яких міцні зв'язки з нардепом, інформує Цензор.НЕТ.
У Юрія Берка спільний бізнес із дружиною Деркача Оксаною Тереховою та його помічником Дмитром Ковальчуком. Антон Симоненко - нинішній помічник нардепа, чоловік Олени Миронюк - колишній помічник Деркача.
Сам Андрій Деркач, який за 21 рік у парламенті став найбагатшим нардепом від Сумщини, свій стосунок до заповідної землі заперечує.
Віддала заповідні гектари в приватні руки Обухівська райдержадміністрація в 2010 році. Тоді цю землю поділили на 23 ділянки і безкоштовно виділили для 23 осіб, які мали вести особисте сільське господарство. У нинішній РДА кажуть, що про виділення цих земель нічого не знають і вважають це злочином. Серед тих, хто отримали наділи - в основному пов'язані з Деркачем люди: працівники належної йому ТРК "Ера", помічники, представники компаній-партнерів. Серед перших власників були Берко і Симоненко.
Ця ділянка, за даними журналіста, побила рекорд, що належить Юрі Єнакіївському, 35-гектарний маєток якого вважався найбільшим після Межигір'я Януковича.
Як повідомляє Олексій Курбатов, нардеп встиг "зробити подарунок" новому президенту України Володимиру Зеленському - дав привід для розпуску Верховної Ради. Саме він подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогами надати докази існування парламентської коаліції. Доказів не знайшлося. І врешті-решт саме це дало підстави вже новому президенту розпустити ВР.
😁
Хєр вибухнуть!
😁
они там холуев своих с автоматами и зенитками (от НЛО и беспилотников) колоннами гонять будут)))) там муха каку не пронесет...
Промовчимо про той факт, що лежить мораторій на продажу землі. Це не суттєві дрібниці.
Неудивительно что такие поднялись за последние 5 лет и получили щедрую оплату за свои "труды"
По словам нардепа, 73% избирателей поддержали нового Президента во втором туре Президентских выборов. "Поддержали Вас на родной мне Сумщине, которую я представляю в Верховной Раде. 73% против этой власти. Это приговор. Владимир Александрович, не дайте загнать себя в угол, как это сделал предыдущий Президент, сведя всю парадигму своей миссии к трем словам: "армии, языку, вере". Этих понятий гораздо больше. Их сотни. И из них состоит Украина. Сохраните их", - подчеркнул Деркач.
Источник: https://censor.net.ua/n3127094
у зели по ходу все такие
"Та складається враження, що підстави для дострокового розпуску парламенту готуються. На початку березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва під час розгляду позову щодо зобов'язання координаторів коаліції внести прем'єр-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров'я частково задовольнив клопотання позивача - нардепа Андрія Деркача про витребування доказів щодо складу коаліції. Зауважимо, позов Деркача датовано ще груднем 2017 року."
https://www.depo.ua/ukr/politics/revansh-na-marshi-yaki-stsenarii-rozstrilu-verkhovnoi-radi-proponuyut-zelenskomu-20190413947730
Критическое мышление - способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.