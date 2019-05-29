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 Люди з оточення нардепа Деркача безкоштовно отримали 41,5 га землі в Конча-Заспі, - Bihus.Info. ВIДЕО

Понад 41 га заповідної землі в Конча-Заспі перейшли в приватну власність до людей, пов'язаних із нардепом Андрієм Деркачем.

Як з'ясував журналіст програми "Наші гроші" Олександр Курбатов, формально 41,5 га заповідної землі в Пущі-Водиці вартістю десятки мільйонів доларів належать 4 особам, у трьох із яких міцні зв'язки з нардепом, інформує Цензор.НЕТ.

У Юрія Берка спільний бізнес із дружиною Деркача Оксаною Тереховою та його помічником Дмитром Ковальчуком. Антон Симоненко - нинішній помічник нардепа, чоловік Олени Миронюк - колишній помічник Деркача.

Сам Андрій Деркач, який за 21 рік у парламенті став найбагатшим нардепом від Сумщини, свій стосунок до заповідної землі заперечує.

Читайте також: Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач

Віддала заповідні гектари в приватні руки Обухівська райдержадміністрація в 2010 році. Тоді цю землю поділили на 23 ділянки і безкоштовно виділили для 23 осіб, які мали вести особисте сільське господарство. У нинішній РДА кажуть, що про виділення цих земель нічого не знають і вважають це злочином. Серед тих, хто отримали наділи - в основному пов'язані з Деркачем люди: працівники належної йому ТРК "Ера", помічники, представники компаній-партнерів. Серед перших власників були Берко і Симоненко.

Ця ділянка, за даними журналіста, побила рекорд, що належить Юрі Єнакіївському, 35-гектарний маєток якого вважався найбільшим після Межигір'я Януковича.

Як повідомляє Олексій Курбатов, нардеп встиг "зробити подарунок" новому президенту України Володимиру Зеленському - дав привід для розпуску Верховної Ради. Саме він подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогами надати докази існування парламентської коаліції. Доказів не знайшлося. І врешті-решт саме це дало підстави вже новому президенту розпустити ВР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129625
 
 
 Топ коментарі
 
Круто Петя направил страной. А многим АТОшникам и погибшим дали землю которая и нах. никому и бесплатно не нужна. Зато те кто и рядом с фронтом не был и был приближенные к офицерам получили по несколько гектар в лучших местах.
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АртСклади треба робити в Конченій Заспанці!
Хєр вибухнуть!
😁
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Виділили в 2010 році. І нічого за останніх 5 років не зробили для її повернення. Отже винний ...Зє.
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А не кислий кус, для любого фермера в любому місті. А тут Конча Заспа ще....
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Виділили в 2010 році. І нічого за останніх 5 років не зробили для її повернення. Отже винний ...Зє.
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Да ты чмо кацапское, не выйдет у тебя тему перевести
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Уже завтра, всем відрубают руки страшний тай потужний еврей всея Украини
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Якщо б не чорнявий - обличчя типового східняка.
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когда вас сук повыбиваю у родов грабители воры и мародёры.
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Никогда, во всяком случае до тех пор пока все будет ограничиваться руганью и проклятиями в интернете и на кухнях.
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АртСклади треба робити в Конченій Заспанці!
Хєр вибухнуть!
😁
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та да)))
они там холуев своих с автоматами и зенитками (от НЛО и беспилотников) колоннами гонять будут)))) там муха каку не пронесет...
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Круто Петя направил страной. А многим АТОшникам и погибшим дали землю которая и нах. никому и бесплатно не нужна. Зато те кто и рядом с фронтом не был и был приближенные к офицерам получили по несколько гектар в лучших местах.
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Зараз прийде соя та змусить тебе покаятися!
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Зе... поклонники как я понимаю порошенко видят даже во сне
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Он не поклонник, эму платят за форум, это чмо кацапское
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Петя, говоришь, в 2010 году." Отдала заповедные гектары в частные руки Обуховская райгосадминистрация в 2010 году. Тогда эту землю поделили на 23 участка и бесплатно выделили для 23 человек, которые должны были вести личное крестьянское хозяйство. В нынешней РГА говорят, что о выделении этих земель ничего не знают и считают это преступлением. Среди получивших наделы - в основном связанные с Деркачом люди: работники принадлежащей ему ТРК "Эра", помощники, представители компаний-партнеров. Среди первых собственников были и Берко и Симоненко.Источник: https://censor.net.ua/v3129625
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Что мешает Зеле забрать обратно и осудить виновных???
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Убейся чмо, даже лапухи у которых уши от лапши отвисли, в это дерьмо которое ты говоришь не поверят.
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Потужніша земельна реформа від Петра Олексійовича.
Промовчимо про той факт, що лежить мораторій на продажу землі. Це не суттєві дрібниці.
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Бизнесовый гений большей части нашего крупного бизнеса и объясняется наличием этой самой шары..
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Кстати в Пуще-Водице Педалик раздеребанил весь тепличный комбинат с десятками гектар земли в Киеве. И хоть бы кто пикнул. А все потому что говорят руководство Агрокомбината и проверяющие органы приближенные к Гнойсману получили по несколько десятков квартир в уже построенных новостройках на етой земле.
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Рыг > депутат мажоритарщик > пособник БПП и лично Порошенко в "Воле Народа".
Неудивительно что такие поднялись за последние 5 лет и получили щедрую оплату за свои "труды"
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Вот ща зеклован порядок наведет😁 теперь все будет не так как было😁 будут новые лица у корытца🤣
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Нарешті покращення поступово наступає. 🤣😂🤣😂🤣🥳
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15.05.19 19:55 Украине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач
По словам нардепа, 73% избирателей поддержали нового Президента во втором туре Президентских выборов. "Поддержали Вас на родной мне Сумщине, которую я представляю в Верховной Раде. 73% против этой власти. Это приговор. Владимир Александрович, не дайте загнать себя в угол, как это сделал предыдущий Президент, сведя всю парадигму своей миссии к трем словам: "армии, языку, вере". Этих понятий гораздо больше. Их сотни. И из них состоит Украина. Сохраните их", - подчеркнул Деркач.
Источник: https://censor.net.ua/n3127094

у зели по ходу все такие
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его папка был при кучме главой сбу,тот еще упырь ,глуховщина в лидерах по вымиранию на Сумщине.
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а зеля тут причем? эта мафия со времен кучмы что зеля за деркачей голосовал?
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Это приговор. Владимир Александрович, не дайте загнать себя в угол, как это сделал предыдущий Президент, сведя всю парадигму своей миссии к трем словам: "армии, языку, вере".
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А ни причем.
"Та складається враження, що підстави для дострокового розпуску парламенту готуються. На початку березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва під час розгляду позову щодо зобов'язання координаторів коаліції внести прем'єр-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров'я частково задовольнив клопотання позивача - нардепа Андрія Деркача про витребування доказів щодо складу коаліції. Зауважимо, позов Деркача датовано ще груднем 2017 року."
https://www.depo.ua/ukr/politics/revansh-na-marshi-yaki-stsenarii-rozstrilu-verkhovnoi-radi-proponuyut-zelenskomu-20190413947730
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ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ КРИТИЧЕСКИ ДУМАТЬ.
Критическое мышление - способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.
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Такое чувство, что КОНЕЦ СВЕТА приблизился на расстояние вытянутой руки. Жаль только, что нельзя ту руку сомкнуть на горле проклятых хапуг, ворующих как в последний раз, и судей, покрывающих их преступную деятельность. Пипец, дорогие товариСЧи!
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Зато Деркач сегодня засветился на Уляну Супрун в суд подает по правам человека. - у своего любимого Гордона противника Супрун и ему же он давал время на канале ЭРА всегда
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Когда же это бл#дство прекратится, может новый президент этому поставит крест?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїЛюди з оточення нардепа Деркача безкоштовно отримали 41,5 га землі в Конча-Заспі, - Bihus.Info. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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