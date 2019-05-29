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Все про:НАБУ (1976) громадська рада (63)

 Опубліковано правила онлайн-голосування за Раду громадського контролю при НАБУ. ВIДЕО

Найближчим часом почнеться голосування за кандидатів до нового складу Ради громадського контролю НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НАБУ.

У повідомленні наголошується: "Завтра (30 травня) з 09:00 до 21:00 усі громадяни, які проживають на території України, матимуть змогу віддати свій голос за кандидатів.

Нагадуємо алгоритм дій.

Кожному виборцю для голосування відведено 15 хвилин. Для того, щоб зробити вибір, потрібно:
• перейти на сторінку голосування
• натиснути кнопку "Розпочати голосування", пройти тест та погодитися з умовами голосування;
• вказати електронну адресу — на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування;
• вказати номер мобільного телефону (український GSM-оператор), на який буде надіслано sms-повідомлення з кодом. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування;
• останній крок — обрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їх прізвищ і натиснути кнопку "Проголосувати".
Успіхів!"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129592
 
 
 Топ коментарі
 
Стулья с Банковой в личный офис Пети тоже Данилюк перенес
Опубликованы правила онлайн голосования за Совет общественного контроля при НАБУ - Цензор.НЕТ 9227
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полная не компетентность - но зеле такой видно нужен - нам остается только - прикалываться
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Гамбсовская работа, узнаю руку мастера!
Но на втором снимке гарнитур генеральши Поповой, не портите мебель, зебилы!
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Данилюк: Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!
Турчинов: Ситуаційний центр із усім обладнанням знаходиться за іншою адресою - на Болбочана!

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Олександр Турчинов https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov
Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.
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п.с. получается, что Опубликованы правила онлайн голосования за Совет общественного контроля при НАБУ - Цензор.НЕТ 6376 данилюк СПЁР или пропил за 5 дней всю аппаратуру с Банковой и попытался свалить вину за её "отсутствие" - на Турчинова.
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Стулья с Банковой в личный офис Пети тоже Данилюк перенес
Опубликованы правила онлайн голосования за Совет общественного контроля при НАБУ - Цензор.НЕТ 9227
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Гамбсовская работа, узнаю руку мастера!
Но на втором снимке гарнитур генеральши Поповой, не портите мебель, зебилы!
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открою тебе секрет - теперь эти стулья во всех мебельных салонах Киева продаются)) Порох постарался.. "отксерил" стулья, пока данилюк шастает по Банковой в поисках "комнаты СНБО"))
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полная не компетентность - но зеле такой видно нужен - нам остается только - прикалываться
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Чем больше дерьма, тем меньше падения рейтинга.
Видал, шаурму держит на фото, мелкий плагиат у ЮВТ))(
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це якось законодавчо урегульовано як "голосування" чи це просто опитування?
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Все познается в сравнении Нет у них ни 40 друзей бабченко ни Нади с рубаном ни вертолетов ни предателя Миши ни случайных встреч в Амстердаме.Демчина семочко взорванные склады,отдел К.и многое другое.Самое страшное что петя пообещал что то подписать,соглосовать и подставил Сытника это факт.Остольное недоказанные домыслы.
Холодницкий он свой про него ни гу -гу. Ну гавкайте дальше шавки продажные.У нас главная корупция НАБУ и юля а остольные тип-топ.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоОпубліковано правила онлайн-голосування за Раду громадського контролю при НАБУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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