 Опубліковано правила онлайн-голосування за Раду громадського контролю при НАБУ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НАБУ.
У повідомленні наголошується: "Завтра (30 травня) з 09:00 до 21:00 усі громадяни, які проживають на території України, матимуть змогу віддати свій голос за кандидатів.
Нагадуємо алгоритм дій.
Кожному виборцю для голосування відведено 15 хвилин. Для того, щоб зробити вибір, потрібно:
• перейти на сторінку голосування
• натиснути кнопку "Розпочати голосування", пройти тест та погодитися з умовами голосування;
• вказати електронну адресу — на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування;
• вказати номер мобільного телефону (український GSM-оператор), на який буде надіслано sms-повідомлення з кодом. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування;
• останній крок — обрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їх прізвищ і натиснути кнопку "Проголосувати".
Успіхів!"
Турчинов: Ситуаційний центр із усім обладнанням знаходиться за іншою адресою - на Болбочана!
Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).
Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.
Но на втором снимке гарнитур генеральши Поповой, не портите мебель, зебилы!
Порох.. что ты творишь! по 2480 грн стулья - продает!
https://www.youtube.com/watch?v=TpKDo0oSJ7s
Видал, шаурму держит на фото, мелкий плагиат у ЮВТ))(
Холодницкий он свой про него ни гу -гу. Ну гавкайте дальше шавки продажные.У нас главная корупция НАБУ и юля а остольные тип-топ.