 13 червня відбудеться прем'єра фільму "Маріуполь - український форпост" про звільнення міста. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на прес-конференції "Травень 2014 року в історії громадянського спротиву Донбасу російській окупації" повідомив Дмитро Ткаченко, керівник аналітичного центру "Фабрика думки "Донбас" і радник Міністра інформаційної політики.
Відео надано АЦ "Фабрика думки "Донбас".
"Якби не Маріуполь, якби не вдалося відстояти це місто, то все могло б бути по-іншому. Але 13 червня все завершилося успіхом (перший штурм міста був ще в травні) української зброї і протистояння. І місто було звільнено після місяця окупації", - розповів він.
За його словами, фільм охоплює події з лютого 2014-го, показуючи, як розгойдувалася ситуація в місті.
Ткаченко зазначив, що нині тривають переговори з центральними телеканалами про те, щоб вони показали стрічку в один день.
"Зараз ми ведемо переговори з усіма українськими телеканалами. Планується, що прем'єра відбудеться в один день і в кінотеатрах, і на телебаченні".
Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України
https://petition.president.gov.ua/petition/54158
Шановний пане президент, Ви обіцяли самі піти у відставку, якщо порушите законодавство України.
Вперше Ви його порушили у день голосування, показавши бюлетень, де було видно за кого був відданий голос. Після вступу у свої повноваження Ви порушили конституцію та закон про вибори, видавши указ, під час імунітету строком 1 місяць, що потрібен для формування коаліції. Якщо Ви заперечите тим, що її не існувало до того, то Ваші особисті судження не є підставою для такого твердження, а президент не може встановлювати факт існування її існування. Тобто, рішення було антиконституційним. Також, був порушений закон про вибори, який говорить, що дострокові вибори можуть проводитись в останню неділю шестидесятиденного періоду, з моменту офіційної публікації указу, сайт адміністрації президента не входить до офіційних ресурсів публікації указів президента. Також, був грубо порушений закон про люстрацію, коли Ви призначили люстрованого Богдана на посаду голови адміністрації президента, дана особа не має права займати державні посади до 2024 року. Ви порушили законодавство країни, гарантом конституції якої Ви є. Стримайте слово та подайте у відставку.