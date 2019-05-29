 13 червня відбудеться прем'єра фільму "Маріуполь - український форпост" про звільнення міста. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на прес-конференції "Травень 2014 року в історії громадянського спротиву Донбасу російській окупації" повідомив Дмитро Ткаченко, керівник аналітичного центру "Фабрика думки "Донбас" і радник Міністра інформаційної політики.

Відео надано АЦ "Фабрика думки "Донбас".

"Якби не Маріуполь, якби не вдалося відстояти це місто, то все могло б бути по-іншому. Але 13 червня все завершилося успіхом (перший штурм міста був ще в травні) української зброї і протистояння. І місто було звільнено після місяця окупації", - розповів він.

За його словами, фільм охоплює події з лютого 2014-го, показуючи, як розгойдувалася ситуація в місті.

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Ткаченко зазначив, що нині тривають переговори з центральними телеканалами про те, щоб вони показали стрічку в один день.

"Зараз ми ведемо переговори з усіма українськими телеканалами. Планується, що прем'єра відбудеться в один день і в кінотеатрах, і на телебаченні".