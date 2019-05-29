 Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це заявив перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук під час виступу з парламентської трибуни.

"Колишні поплічники Януковича вимагають притягнути Олександра Турчинова, одного з лідерів "Народного фронту", до відповідальності за те, що у 14-му році під час відкритої агресії Росії проти України він, як Верховний Головнокомандувач Збройних сил, віддав наказ нашим солдатам захищати Україну, територіальну цілісність і українських громадян від російського окупанта. Прізвище цього колишнього "регіонала" — Нестор Шуфрич", — заявив Тетерук.

"Шуфрич відомий тим, що багато років перебуває на побігеньках у кума Путіна Медведчука. Це людина, яка заради свого боса і боса свого боса Путіна готова переносити стусани і зневагу від українців, щоб лише зі щенячим писком заслужити ласкову руку господаря на загривку", — підкреслив народний депутат.

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За словами Тетерука, саме завдяки підготовці, мужності і державній позиції Олександра Турчинова ворог отримав відсіч у 2014 році. Інакше могла впасти вся Україна. Кремль планував прорватися суходолом до окупованого Криму і змусити капітулювати нашу Незалежність.

"Це наказ Турчинова захистив мирний Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, всю Лівобережну Україну від окупації і полум’я війни. Це був наказ, який дав можливість мешканцям частини Донецької і Луганської областей жити у своїй рідній Україні. Цей наказ дав час на формування міжнародного антипутінського фронту. Саме за цим наказом десятки тисяч добровольців стали на лінію оборони, захищаючи нашу землю. Світ побачив волю українців до свободи, демократії і руху до європейської сім’ї народів", — заявив Тетерук.

"Сьогодні ви вирішили, що настав ваш час. Що реванш може відбутися. Деякі обставини після президентських виборів подали вам надію. Проте Україна дорого заплатили за власну свободу. Занадто дорого. І це ціна, яка ніколи не дозволить нам забути, хто такі Путін, Медведчук, Шуфрич і вся антиукраїнська камарилья", — сказав перший заступник керівника фракції.

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"Народний фронт" попереджає колабораціоністів: заберіть свої брудні лапи від українських державних діячів, захисників України. Інакше одного разу вас слідом за Януковичем прийматиме російський Ростов", — підсумував Андрій Тетерук.