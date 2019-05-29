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Все про:Турчинов (808) Шуфрич (166) Тетерук (80) опозиційний блок (217)

 Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним. ВIДЕО

Звернення прокремлівського "Опоблоку" до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, а також до Служби безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу проти колишнього Голови Верховної Ради України, виконуючого обов’язки Президента України у 2014-му році Олександра Турчинова є нічим іншим, як спробою реваншу та отримання політичних бонусів від Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це заявив перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук під час виступу з парламентської трибуни.

"Колишні поплічники Януковича вимагають притягнути Олександра Турчинова, одного з лідерів "Народного фронту", до відповідальності за те, що у 14-му році під час відкритої агресії Росії проти України він, як Верховний Головнокомандувач Збройних сил, віддав наказ нашим солдатам захищати Україну, територіальну цілісність і українських громадян від російського окупанта. Прізвище цього колишнього "регіонала" — Нестор Шуфрич", — заявив Тетерук.

"Шуфрич відомий тим, що багато років перебуває на побігеньках у кума Путіна Медведчука. Це людина, яка заради свого боса і боса свого боса Путіна готова переносити стусани і зневагу від українців, щоб лише зі щенячим писком заслужити ласкову руку господаря на загривку", — підкреслив народний депутат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шуфрич приніс у ГПУ заяву з обвинуваченнями Порошенка й Турчинова в державній зраді, - Луценко. ВIДЕО

За словами Тетерука, саме завдяки підготовці, мужності і державній позиції Олександра Турчинова ворог отримав відсіч у 2014 році. Інакше могла впасти вся Україна. Кремль планував прорватися суходолом до окупованого Криму і змусити капітулювати нашу Незалежність.

"Це наказ Турчинова захистив мирний Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, всю Лівобережну Україну від окупації і полум’я війни. Це був наказ, який дав можливість мешканцям частини Донецької і Луганської областей жити у своїй рідній Україні. Цей наказ дав час на формування міжнародного антипутінського фронту. Саме за цим наказом десятки тисяч добровольців стали на лінію оборони, захищаючи нашу землю. Світ побачив волю українців до свободи, демократії і руху до європейської сім’ї народів", — заявив Тетерук.

"Сьогодні ви вирішили, що настав ваш час. Що реванш може відбутися. Деякі обставини після президентських виборів подали вам надію. Проте Україна дорого заплатили за власну свободу. Занадто дорого. І це ціна, яка ніколи не дозволить нам забути, хто такі Путін, Медведчук, Шуфрич і вся антиукраїнська камарилья", — сказав перший заступник керівника фракції.

Також дивіться: Шуфрич приніс у ГПУ заяву з обвинуваченнями Порошенка й Турчинова в державній зраді, - Луценко. ВIДЕО

"Народний фронт" попереджає колабораціоністів: заберіть свої брудні лапи від українських державних діячів, захисників України. Інакше одного разу вас слідом за Януковичем прийматиме російський Ростов", — підсумував Андрій Тетерук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129556
 
   
 Топ коментарі
 
о какие рожи сепарские повылезали.. и, что характерно. - за вазелина!
а 5 лет ты пряталось.. дрожало и штаны себе подмачивало? Тетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным - Цензор.НЕТ 2066
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Просто шуфрича давно не пистили Тетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным - Цензор.НЕТ 1467
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а что там еще в ватных методичках ольгино? Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 595 скок бене будешь лично платить?)
Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 8308
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святую свыню турчинова к ответу- почему война, почему сданы территории, почему и кто стрелял на майдане, не для того, чтобы турчинов и шайка пришли к власти?
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о какие рожи сепарские повылезали.. и, что характерно. - за вазелина!
а 5 лет ты пряталось.. дрожало и штаны себе подмачивало?
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и, что еще характерно: тех кто за вазелина - этой хвойде кацапской ставят лайки Тетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным - Цензор.НЕТ 2411
совпадение?)
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сейчас свыня со свинярчуками дрожит, в штаны подмачивает
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только в ватных мечтах обделавшихся зебилов)
как там.. думали что Порох уедет.. а свалил - вазелин?)
теперь кацапские хвойды мечтают что все их будут "бояться и дрожать" Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 671
зебилы, вас не то что НЕ БОЯТЬСЯ.. с вас - ржут, и на вас - ЛОЖАТ)
причем - реально.. а ен имитируя как вазелин - на рояле)
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да не нервуй, если порошенко и ко делали все правильно, не воровали, не мародерствовали- их представят к ордену
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именно.. не вазелина и зебилов, а Пороха)
вот потому ты и истеришь в бессильной злобе Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 2329
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"свинарчук" и оголодавший нищий - нада? Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 668
Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 8063
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да он свинарчукам еще фору даст, хотя может это просто проблемы со здоровьем а не он жрет три корыта еды в день Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 1179
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пришло время ответить, почему сделали народ самым нищим в европе и почему сами в списках форбс
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а что там еще в ватных методичках ольгино? Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 595 скок бене будешь лично платить?)
Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 8308
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так 74% населения скуповывали доллары по вашему, это те, кто проголосовал за зеленского? нет- 74 % населения проголосовало против бизнеса на крови и мародерства
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Ненаказанное вовремя зло оборачивается бедой
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Стосовно стрілянини під час "майдану" потрібно перш за все, запитати у парубія і пашинського.
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не у Портного, не? того самого кто орал и постил "весь Майдан расстрелять - а кто выживет - згноить по концлагерям"*?
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Сепарша гнойная, стулы себе губы или тебе помогут, вас ещё не добили но процесс не остановить. Твоего шуфрича чечетов с кобзоном заждались и скоро они уже встретятся
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Неа, не будут бо ворон ворону глаз не выклюет, я не знаю сколько тебе лет но только кажется мне шо ты их прожила ничему не научившись.
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Прекрати отвечать) Блин, ты не видишь, что это махровый тролль???? Притом реальный с савушкина.
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74% населения проголосовали за посадку главной свыни и его свинярчуков и сдача анализов на каждом углу не помогла_ И ЭТО ФАКТ И НЕ МОГУТ БЫТЬ 74% НАСЕЛЕНИЯ СЕПАРАМИ
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Не могут, это правда но лохами точно могут, порошенко не посадят и только лох этого не понимает
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Відпіздити Шуфрича - завжди хороша ідея!
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Что то не спешат с новостью что гривна пошла вниз . Политика политикой а 73 % должны свои доллары понести в обменники что бы поддержать своего ЗЕ .
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Народный фронт - самая адекватная и патриотичная партия. Но её репутацию смешали с грязью.
Как и репутацию Порошенко.
Как и репутацию Ющенко...
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Репутацию ЗЕ смешивать не нужно - она и есть грязь .
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Очень удачное сравнение - по уровню развития адептов упомянутых "патриотов". Если эти трое - оного поля ягодки, их не с грязью мсешивать надо, а спрашивать за все "достижения". По Закону!
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Попытка реванша и получения политических бонусов от президента РФ Владимира Путина? А где был г-н Турчинов, когда Путин захватил Крым? Будем вспоминать другие достижения, или этого хватит на статью? (Не журнальную - в Уголовном Кодексе, называется "Измена Родине"!) Или это все "генералы", а И.О. главы государства в это время обедал?
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А ты где был? Сидел на кухне умничал?Или ты нам расскажешь как геройски навоевал может или твоя ответственность по защите страны от его отличается?
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Не на кухні, а на параші воно було, тихцем обсиралось
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У тебя было чем воевать, воен? Тебе правильно задали вопрос - А где был ты??? И где было ты все 5 лет войны??? А я скажу где. Ты спокойно сидедо дома, жрало колбасу, пило пиво и смотрело сепарские каналы. А потом вприпрыжку поскакало голосовать за идиота клоуна
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"потеплело"... вон сколько гнид повылазило...
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Підтримую Тетерука, якщо так дальше буде продовжуватись цькування добровольців, воїнів, тих хто захистив і захищає Україну, то Ростова вам мало покажеться. Поганою мітлою всіх за "поребрік" до " хазяїна".
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шуфрич дерьмо,НО по струсившему в 2014 г. турчинову должна быть проведена проверка военной прокуратурой....Крым на его совести.
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Если это так, тогда с засветившимися агентами Кремля нужно что-то делать, так как это диверсанты.
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На кого это Шуфрич рот раззявил !!
На самого ...

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