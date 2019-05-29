 Щиро сподіваємося, що Рада проголосує за відставку Гройсмана, - Стефанчук. ВIДЕО

"Якщо не буде проголосована відставка уряду, ми знаємо, що є процедура, - уряд попрацює далі", - сказав Стефанчук на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський вніс пропозицію уряду піти у відставку, і Кабмін цю пропозицію прийняв.

"Зрозуміло, що зараз у президента немає таких повноважень, щоб щось зробити для того, щоб зняти цей уряд ... тому ми щиро сподіваємося, що вона (заява про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. - Ред.) буде проголосована. А якщо не буде проголосована, тоді чекатимемо 21 липня, щоб отримати можливість законним способом завести фракцію "Слуга народу" до Верховної Ради і сформувати реальний уряд, який діятиме для реалізації програми, підтриманої народом України", - зазначив Стефанчук.

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Як повідомлялося, під час інавгураційної промови президент Зеленський заявив про те, що уряд має скласти свої повноваження, і оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Після цього прем'єр Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету міністрів 22 травня. 23 травня заяву Гройсмана про відставку було зареєстровано у Верховній Раді.

29 травня парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра Гройсмана.