 Щиро сподіваємося, що Рада проголосує за відставку Гройсмана, - Стефанчук. ВIДЕО

"Якщо не буде проголосована відставка уряду, ми знаємо, що є процедура, - уряд попрацює далі", - сказав Стефанчук на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський вніс пропозицію уряду піти у відставку, і Кабмін цю пропозицію прийняв.
"Зрозуміло, що зараз у президента немає таких повноважень, щоб щось зробити для того, щоб зняти цей уряд ... тому ми щиро сподіваємося, що вона (заява про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. - Ред.) буде проголосована. А якщо не буде проголосована, тоді чекатимемо 21 липня, щоб отримати можливість законним способом завести фракцію "Слуга народу" до Верховної Ради і сформувати реальний уряд, який діятиме для реалізації програми, підтриманої народом України", - зазначив Стефанчук.
Як повідомлялося, під час інавгураційної промови президент Зеленський заявив про те, що уряд має скласти свої повноваження, і оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Після цього прем'єр Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету міністрів 22 травня. 23 травня заяву Гройсмана про відставку було зареєстровано у Верховній Раді.
29 травня парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра Гройсмана.
Шо опять? )))
(другое дело как вылазит... там сгруппироваться сложнее!)))
Админ, зачем коммент убираете? А кто будет на велосипеде ездить ?
Сели звери в карты играть:медведь,лиса,заяц и волк.
Медведь и говорит:
-Кто будет мухлевать,получит по морде...по наглой рыжей морде.
поверьте! отставка не самое плохое
Линч
Как???? Это похоже на Россию, которая требует соблюдения договоров и международно признаных документов!!!! И при этом постоянно их нарушает!!! Ну типа, как в стихе Тютчева :
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить
Это гавно не пройдет!!! Идиотов уже нет!!!! Кончились!!!! Хотя 73% дают надежду!!!
Вся эта днепровско-криворожская банда будет арестована.
Вот інтересно як би зара як в старі часи заслали в Верховну Раду гонців з бабосіками... Так по 100 за голос! Проголосували б?)
какая программа???
голосовали не "за",а "против"
ну,если так нравится ,то программа может называться "студия 95 кватрал на кАнале 1+1"
1. Геть!
2. За всё хорошее против всего плохого.
Краткость - сестра таланта!
2. Геть москалей , рыгов и малоросов
Вышиванки - это хорошо, НО! Маловато будет!