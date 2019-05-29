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 Щиро сподіваємося, що Рада проголосує за відставку Гройсмана, - Стефанчук. ВIДЕО

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук розраховує, що парламент у четвер підтримає відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

"Якщо не буде проголосована відставка уряду, ми знаємо, що є процедура, - уряд попрацює далі", - сказав Стефанчук на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський вніс пропозицію уряду піти у відставку, і Кабмін цю пропозицію прийняв.

"Зрозуміло, що зараз у президента немає таких повноважень, щоб щось зробити для того, щоб зняти цей уряд ... тому ми щиро сподіваємося, що вона (заява про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. - Ред.) буде проголосована. А якщо не буде проголосована, тоді чекатимемо 21 липня, щоб отримати можливість законним способом завести фракцію "Слуга народу" до Верховної Ради і сформувати реальний уряд, який діятиме для реалізації програми, підтриманої народом України", - зазначив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР рекомендує нардепам розглянути заяву Гройсмана про відставку

Як повідомлялося, під час інавгураційної промови президент Зеленський заявив про те, що уряд має скласти свої повноваження, і оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Після цього прем'єр Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету міністрів 22 травня. 23 травня заяву Гройсмана про відставку було зареєстровано у Верховній Раді.

29 травня парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра Гройсмана.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129539
 
   
 Топ коментарі
 
Это кто Свинарчук?
Шо опять? )))
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На фоне этого Гладковского не разглядеть.
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Бутусик! Чего молчишь про удаление петиции об отставке Зе!
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На фоне этого Гладковского не разглядеть.
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До РФ нам далеко. Сын кремлёвского генпрокурора - мало не покажется.
Щиро сподіваємося, що Рада проголосує за відставку Гройсмана, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8964
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Хуже ! Хряк необъятный с мордой квазимоды
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И как он такой толстый в авто влазит? 😀😀😀
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Так само як Порошенко.
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Ти Свинарчука бачив? Там мінімум 200 кг...
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Прям-таки как Порошенко, а мне кажется тут как минимум два таких как он..
Щиро сподіваємося, що Рада проголосує за відставку Гройсмана, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1153
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Доктор юридических наук.Гепа и Дупа -тока кандидаты.Не сравнить с генеральным придурком.Даже Гепа -напёрсточник пообразованнее Юги и Гройсмана будет.
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При чем тут Гепа с Дупой и докторская Стефанчука...........Ну хоть посмотрите на какой пост я отвечала.
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слева я так понимаю его завтрак, обед и ужин...
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так и авто, наверное, не ЗАЗ))))))
(другое дело как вылазит... там сгруппироваться сложнее!)))
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А почему нельзя толстого мужика назвать ЖИРДяй? Или ЖИРтрест
Админ, зачем коммент убираете? А кто будет на велосипеде ездить ?
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вот и вы и будете на велосипеде ездить)))
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Неа, я за велосипед не голосовала 😀😀😀
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Шото мне напоминает один анекдот

Сели звери в карты играть:медведь,лиса,заяц и волк.
Медведь и говорит:
-Кто будет мухлевать,получит по морде...по наглой рыжей морде.
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а кто новым примьером будет, военная тайна? азирова на этот пост берегут Искренне надеемся, что Рада проголосует за отставку Гройсмана, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8034
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портнов,вилкул,ефремов(((такие кандидаты вас устраивают?
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А тебе не всё равно ,на какого нового еврея,поменяют еврея Гройсмана?!!!!Должность ведь сугубо представительская и деньги он распределяет согласно постановления ВР,а не сам печатает!!!!
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Лахта простая - реформируй страну, но цены для Коломойского не трожь.
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такому медстраховку надо олл-инклюсив)) бедные санитарки))
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Надо в отставку, а Петруху на его место. Пропадем без него.
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от сволочи, захотели оставить украину без сала. шерсти и мяса
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Та проголосовать за отставку не вопрос..вопрос как проголосовать за новую кандидатуру...а с учетом того , что ее не то шо проходной. ее и полупроходной в упор не видать..все эти заявы чистые понты для приезжих
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Бутусик! Чего молчишь про удаление петиции об отставке Зе!
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Оперативненько........Вот такая демократия похоже будет и в дальнейшем.
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Как можно надеяться на решения в духе закона!!!! И ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ!!! НАЗНАЧЕНИЯ И УКАЗЫ ПРОВЕСТИ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНДАТЕЛЬСТВА????
Как???? Это похоже на Россию, которая требует соблюдения договоров и международно признаных документов!!!! И при этом постоянно их нарушает!!! Ну типа, как в стихе Тютчева :
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить

Это гавно не пройдет!!! Идиотов уже нет!!!! Кончились!!!! Хотя 73% дают надежду!!!
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Рано радуетесь. Смеется тот кто смеется последним.
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А велосипед под жтим Сиефанчуком развалиться 😀😀😀
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Да-да, какой "негодяй" - железку в Борисполь построил, в 20 раз дешевле чем первоначальный китайский проект.

Вся эта днепровско-криворожская банда будет арестована.
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Да все надеются. С новым Премьером уже не получится на старую власть кивать. Двух месяцев до выборов, даже если они состоятся летом, вам по полной хватит вернуться туда, откуда появились.
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Да.. тут вопрос серйозний... Могут проголосовать, могут не проголосовать, могут просто не явиться...
Вот інтересно як би зара як в старі часи заслали в Верховну Раду гонців з бабосіками... Так по 100 за голос! Проголосували б?)
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Вова, та плюнь ты на эту Зраду! Твоя партия один хер наберет 60% голосов. И это минимум. После Закона об импичменте, за нынешнее радное гавно ваще никто не проголосует. Ты просто молодец!
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сформировать реальное правительство, которое будет действовать для реализации программы, поддержанной народом Украины", - отметил Стефанчук.Источник: https://censor.net.ua/v3129539

какая программа???
голосовали не "за",а "против"
ну,если так нравится ,то программа может называться "студия 95 кватрал на кАнале 1+1"


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Клован специально Стефанчука на видное место поставил, что бы украинцы кушать не просили.
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Программа? А вот вам прогамма:

1. Геть!
2. За всё хорошее против всего плохого.

Краткость - сестра таланта!
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1. За здоровый украинский национализм.
2. Геть москалей , рыгов и малоросов
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Ой! В своё время я изучал программу "свободы". Кроме вышиванок только - "нужно продвигать инновации!"
Вышиванки - это хорошо, НО! Маловато будет!
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Украинцы имеют право на свое государство , как евреи на Израиль
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЩиро сподіваємося, що Рада проголосує за відставку Гройсмана, - Стефанчук. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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