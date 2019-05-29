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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька". ВIДЕО

Українська співачка та актриса Ольга Полякова заявила про створення першої в Україні жіночої партії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала 29 травня, виступаючи на форумі жіночого партнерства, і розмістила відповідне відео на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз починаються перегони в парламент, і мені дуже набридло голосувати за якогось дядька з плаката, про якого я нічого не знаю. І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за яких вони голосуватимуть", - сказала Полякова.

"Я офіційно заявляю: я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей заклик. І це буде перша жіноча партія України", - додала вона.

На думку Полякової, "сьогодні країні, як ніколи, потрібен жіночий погляд, жіночий розум і жіночий підхід".

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"Тому що ми, перш за все, мами, і тільки ми добре знаємо, якою має бути країна, щоб там не тільки виховувати наших дітей, а щоб захотілося народжувати дітей", - сказала співачка.

"Люди, ми вимираємо! Індійці розмножуються, і китайці теж ... Для кого наші військові захищають наші території? Якщо ми вимираємо, то не буде кому там жити. Тому я думаю, що нам треба розмножуватися, нам треба народжувати", - вважає вона

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129522
 
   
 Топ коментарі
 
Партии "Дизель Шоу" приготовиться. Хотя за Егорку Крутоголова я бы проголосовал. У них юмор на порядок выше чем в сраном квартале Певица Полякова заявила о создании женской партии: "Надоело голосовать за какого-то дядю" - Цензор.НЕТ 7897
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Судячи з останніх подій,тут нічого дивного немає.
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Ця дебілка в кокошнику буде ідеальною парочкою для нашого президентика в лосинках. Вона буде співати про шльопки, а він стукатиме члєніком по клавішах.
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не влада вимальовується а якесь збіговисько вирожденців з шоу-бізнесу та ватяних шавок....мутанти...
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Пусть идёт. Она же думает что она умная. Она даже думает что она хорошо поёт. На её концерты озабоченные ходят посмотреть. Слушать песни про тапки ?
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Канешнаа! Женский ум от Поляковой, только его нам в Раде и не доставало. Весь ум то в кокошнике, не снимай!
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тепер ви точно знаєте хто такі членкині і мисткині...
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Теперь будем голосовать за какую-то тетю... Слава Зеленского явно не дает покоя всяким мокрощелкам и петерастам. Насчет мозга ты не подумала, Полякова?
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Есть два великих слова
И я их не устану повторять
Ппи#зда и ппартия
Как много в них святого
Как хорошо в них членом состоять!
(авторство приписывается Роберту Рождественскому)
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Можно ещё партию онанистов создать.
"Мы онанисты, народ плечистый,
Нас не заманишь сиськой мясистой.
Нас не заманишь девственной плевой,
Устанем левой, будем правой".
( авторство приписывается Владимиру Маяковскому )
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Куда эта деточка тупорылая лезет!? Цирк уехал, клоуны остались!
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и цирк и клованы как раз таки на местах сейчас! а теперь в черлидинг набирают, скоро мандаты, ой простите, помпоны раздадут!
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Сенсація! Сенсація! Створюємо в Україні Партію професійних інженерів, Партію професійних юристів, Партію професійних лікарів.... Може у виборчий кодекс внести зміни і запровадити змішану партійно-мажоритарно- професійну систему. Нехай, наприклад, третину парламенту обиратимемо за професійною квотою: вчителів, інженерів, юристів, лікарів, будівельників, сільгоспвиробників, науковців, книговидавців, естрадних співачок і т.п. Країні все-таки потрібні кваліфіковані законотворці! Бо шо закриті, шо відкриті списки - результату великого нема
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О, эта шиза уже с Запада и до Украины докатилась. Оказывается первичные половые признаки важны для политики. Кто бы мог подумать... Ну а что, в паРаше вон правит один ходячий половой член, и всем им там нравится. Представляю если к власти придёт женский половой член...
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> женский половой член <

...
Мамо!!! Що це?!


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Достатньо. Бачу, що ви хам.
Йдете ґавтоматично в спам Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 5401
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и кокошник в шлепках туда же попер
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Я не певец, но "партию мужчин" готов создать.
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Самая многочисленная (по факту) партия - это "партия пид@р@сов" (не путайте с *********** - их меньшинство)!
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Чиччолина - известная итальянская порноактриса. Впервые она выставила собственную кандидатуру на пост в парламенте Италии в 1979-м. В 1985 году Чиччолина примкнула к радикальной партии, настаивавшей на уничтожении атомного оружия и запрете даже мирного использования атома.
Спустя два года Чиччолина успешно прошла в парламент от этой же партии, но продержалась на депутатском посту только один срок. В 1991-м актриса основала собственную партию под названием «Партия любви».
В 1986-м вышел порнографический фильм «Чиччолина номер один», в котором зрители увидели кадры орального секса с конем.
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Если Зеленский всю "звездобратию" собрал,почему другим коллегам по цеху нельзя? Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 2022 Известная телеведущая Янина Соколова сообщила что глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность" Василий Журавлев предложил ей присоединиться к его команде и даже занять почетное 3-е место в списке. Винник занимает в нем первое место, за ним идет Журавлев, четвертое было предложено Павлику.

РБК 29.05.2019
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Она предлагает голосовать за пи..ду в кокошнике 😂😂😂
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Под вопросом пройдут ли эти партии,но голоса распылят.У каждой публичной личности есть свои фанаты,которые будут поддерживать своих кумиров.У "слуг народа" будет немалая конкуренция.. Полякова, Винник, Павлик, Вакарчук. Короче будет "поющая" рада
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСпівачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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