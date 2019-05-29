 Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала 29 травня, виступаючи на форумі жіночого партнерства, і розмістила відповідне відео на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз починаються перегони в парламент, і мені дуже набридло голосувати за якогось дядька з плаката, про якого я нічого не знаю. І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за яких вони голосуватимуть", - сказала Полякова.

"Я офіційно заявляю: я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей заклик. І це буде перша жіноча партія України", - додала вона.

На думку Полякової, "сьогодні країні, як ніколи, потрібен жіночий погляд, жіночий розум і жіночий підхід".

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"Тому що ми, перш за все, мами, і тільки ми добре знаємо, якою має бути країна, щоб там не тільки виховувати наших дітей, а щоб захотілося народжувати дітей", - сказала співачка.

"Люди, ми вимираємо! Індійці розмножуються, і китайці теж ... Для кого наші військові захищають наші території? Якщо ми вимираємо, то не буде кому там жити. Тому я думаю, що нам треба розмножуватися, нам треба народжувати", - вважає вона