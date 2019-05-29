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Все про:війна (1505) МВС (1207) Донбас (11996) Кульчицький (10)

 "Перший генерал": МВС опублікувало епізод з фільму "Слов'янськ. Початок війни" про загиблого 2014 року Сергія Кульчицького. ВIДЕО

МВС опублікувало епізод з фільму "Слов'янськ. Початок війни", в якому йдеться про загиблого 5 років тому генерал-майора Сергія Кульчицького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кульчицький загинув 29 травня 2014 року, коли разом з бійцями НГУ і МВС повертався на вертольоті з району Слов'янська. Вертоліт був підбитий російськими терористами. Робота над документальним фільмом ще триває.

29 травня 2014 року на четвертому блокпосту поблизу міста Слов'янська Донецької області були розвантажені продукти харчування і проведена ротація особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, був обстріляний і підбитий терористами з ПЗРК. Бойовики, випустивши ракету, зникли в найближчому селі Билбасівка.

Під час падіння вибухнули паливні баки. В результаті катастрофи загинули 12 осіб - шість військовослужбовців Національної гвардії, включно з двома членами екіпажу, і шість представників спецпідрозділу МВС України.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України. Інші загиблі нагороджені орденом "За мужність" I ступеня (посмертно).

На честь загиблого генерала названий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану - "Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ять років тому загинув легендарний генерал-майор НГУ Сергій Кульчицький. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129480
 
   
 Топ коментарі
 
Затули свою смердючу пельку, безродна свинособако.
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Мабуть, сидить на Брайтон-Біч
І звідти серить... fucking bitch...


(експромт)
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кацапы всегда плятся безграмотностью, даже свой кацапский незнают.
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От это дурацкой *ихтамнето-потерьнетовской* войны ощущение вечности, уверен рекорд Афганской войны которая шла 10 лет она побьет точно "Первый генерал": МВД опубликовало эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" о погибшем в 2014 году Сергее Кульчицком - Цензор.НЕТ 1367
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Вот не пойму-За что дали генералу орден Героя Украины,а солдатам ордена за мужество?В чём состоял героизм ?если всех одинаково подбили одной ракетой в одном вертолёте.
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Пожертвовали жизнью за иделы пропагандируемые нынешней властью. В более упрощенном варианте - умерли за Родину.
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в более упрощеном варианет, отдал жизнь что б косапские ублюдки не продвинулись дальше и не убили больше украинцев так понятно тебе?
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Это бред, взгляни на географическую карту Европы - узнаешь какая у вас на самом деле граница с РФ, хотели бы убить больше били бы со всех направленийиспользуя куда больший арсенал вооружений.
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11.80

не знаю сколько это в центах
кароч пройдись по брайтон-бич
быть может хватит на бояру
you bitch
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Сколько патриотов лягло . СЛАВА ВАМ !
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Затули свою смердючу пельку, безродна свинособако.
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Мабуть, сидить на Брайтон-Біч
І звідти серить... fucking bitch...


(експромт)
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Мабуть, сидить у москоу,
Та факі тичить Маску.
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кацапы всегда плятся безграмотностью, даже свой кацапский незнают.
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ТА СЛАВА КРАЩИМ СИНАМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ https://www.youtube.com/watch?v=WUofijAdLx8
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Перший генерал": МВС опублікувало епізод з фільму "Слов'янськ. Початок війни" про загиблого 2014 року Сергія Кульчицького. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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