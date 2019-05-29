 Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на своїй сторінці в youtube.
12450 80
Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника
"На все про все часу пішло лише кілька хвилин", - бійці ЗСУ знищили позицію російських терористів. ВIДЕО безпілотника
Українські бійці знищили позиції російських окупантів на Ясинуватській розв'язці. ВIДЕО
Бійці 54-ї окремої механізованої бригади знищили позицію проросійських терористів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника
За допомогою ударного безпілотника українські бійці на Донбасі знищили бойову машину російських терористів. ВIДЕО
+34
Приятно смотреть -- смерть свинособакам кацапским
+30
Пока всякие клованы дурят людей обещаниями,ребята на передке делают свою работу.! Браво парни!
+17
Почет и уважение!...
Талибан в гостях у Вовы
и маладаая...не узнааеть...
был если честно как бревно
теперь в гробу лежит как тоже
оно
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"Мля, ты походу сдыхаешь, братан?"
в углу не плачет мать старушка
хохочет третий день отец
и молодая точно знает
какой в ашотика конец
Теперь его вóроны будут клевать...
Нет, не напрасно зашкварился он -
Вдова наконец-то купила айфон.
Ватник на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подъезжал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеётесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.
снаряд разорвался, когда орка там давно не было
в третьем эпизоде орк остался жив.
Побольше таких видео выставляйте, что бы все видели как выполняется Минск.
Побольше таких видео выставим, что бы все видели как москаляки превращаются в фарш.
Меня всегда удивляло, почему рузке называют тараканов - прусаки, а немцы - русаки. Есть в этом какой-то тайный смысл или просто исторически так сложилось?
неминучість долі стати потрібним аграрному сектору України