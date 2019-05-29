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 Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів. ВIДЕО безпілотника

Бійці полку "Азов" за допомогою керованих ракет знищили позицію окупантів і двох російських терористів. Відео не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на своїй сторінці в youtube.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129463
 
   
 Топ коментарі
 
Приятно смотреть -- смерть свинособакам кацапским Бойцы полка "Азов" уничтожили позицию оккупантов и двух российских террористов - Цензор.НЕТ 9077
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Пока всякие клованы дурят людей обещаниями,ребята на передке делают свою работу.! Браво парни!
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Приятно смотреть -- смерть свинособакам кацапским
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Пока всякие клованы дурят людей обещаниями,ребята на передке делают свою работу.! Браво парни!
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Та и не говори,когда же эти клоуны передохнут. Пять лет уже обещают.
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В кремле как-то по другому: "Мы будем приветствовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их полюбим".
Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 5964

Талибан в гостях у Вовы
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Откровенно говоря, мне нравится когда убивают расеянских свинособак! Этот ролик можно смотреть бесконечно долго!
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Там только один российский террорист и один коллаборант. Присмотритесь внимательно, по шевронам видно.
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Слава Україїні !Нехай горить земля під ворогами...
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Сегодня у нас подают сепаров в цинке ))))) красавцы, точность поразительная !
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так пластик запрещают везде,приходится в цинке подавать..
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Мечущегося орка как таракана тапком пришмякнули😀
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в постели ванька у аксиньи
был если честно как бревно
теперь в гробу лежит как тоже
оно
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***
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы

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І оце... на основі реальних подій

Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"Мля, ты походу сдыхаешь, братан?"
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пришли другие времена, другие нравы )))
в углу не плачет мать старушка
хохочет третий день отец
и молодая точно знает
какой в ашотика конец
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Ватник поехал в ОРДЛО воевать,
Теперь его вóроны будут клевать...
Нет, не напрасно зашкварился он -
Вдова наконец-то купила айфон.
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)) "рассея - это когда подсвечиваеш айфоном в тёмном сельском туалете"
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Ремікс ще якось зробив... Враховуючи зкріпні реалії ОРДЛО - цілком можливо

Ватник на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подъезжал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеётесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.
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йа вааще обома руками підтримую ідею про те, шо "классика не домга, а руководство к ремиксам" ))
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Ну, с первым эпизодом все понятно, а вот со вторым - действительно интересно. Такое впечатление, будто орка подсвечивают лазером с беспилотника.
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Второй эпизод фотомонтаж
снаряд разорвался, когда орка там давно не было
в третьем эпизоде орк остался жив.
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Жодного кацапського троля на гілці) де цей і»патріот» під монгольським прапором?)))
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это смотря чем стреляли . для "Корсаров" уже делают осколочную БЧ . прямого попадания нет но осколки ....
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мечутся, шо тараканы ночью на кухне.
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в этом богоугодном деле много енотов не бывает Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 1898 Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 7396
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несколько дней назад разговаривал в с одной очень интересной женщиной из поселка доброполье донецкой области . спрашивал ее как так могло случиться что местные взялись за оружие . ведь вроде бы с одной страны ну и тд . она мне ответила андрей что бы вы поняли что это за сброд. эти так называемые ополченцы шантажировали местных тем что если заплатите по поселку и окрестностям стрелять из градов не будем . вот такие борцы. ну а какое говно туда едет с расеюшки и так понятно.
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Прямое нарушение 7-го пункта Минского Меморандума.
Побольше таких видео выставляйте, что бы все видели как выполняется Минск.
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Обожнюю подібні коменти від кацапів. Це означає що все вірно робиться.
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Прямое соблюдение 7-го пункта Минского Меморандума. 80мм - одобренно Минском, для дезинфекции домбабве Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 4598

Побольше таких видео выставим, что бы все видели как москаляки превращаются в фарш. Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 4598
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Так як кацапня порушує , то можно тоннами збирати докази .
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Какого пункта? Какого меморандума? Кто его подписывал - пусть тот и выполняет))
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Мда,інформативно, зараз повірю,тільки от розженуся
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Смешно на ускоренной, как тараканы-русаки бегают.
Меня всегда удивляло, почему рузке называют тараканов - прусаки, а немцы - русаки. Есть в этом какой-то тайный смысл или просто исторически так сложилось?
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это такое проявление агонии перед утилизацией ватосодержащего организма.
неминучість долі стати потрібним аграрному сектору України Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 5319
Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 3471
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А ничего не нарушается. Калибр меньше 100 мм. Так что ватники не переживайте, полюбуйтесь с нами на позитивное видео.
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Херня. )(уйло покажет это видео, как ВКС рыфляндии ИГИЛ фигачили. А бегающий ихтамнет подорвал себя гранатой с криком "за пацанов"
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Смотрел бы и смотрел. Запускайте сериал .
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как на третьем видео абизяна мечется . такое впечатление ищет где присесть по большому Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 6771
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я люблю не всіх росіян, а лише кожного 200-го
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сепар вижив тому що заскочив в вирву. Не треба обманювати людей!за декілька днів дане відео ще декілька раз буде проскакувати тут на Цензорі .як і більшість до цього .але під іншими кричущими заголовками.
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Увы катсаов 144 млн. гендерно женщин там процентов 60. Мужского пола считай миллионов 57,6. Пенсов откидывать не будем - там до пенсии не доживают. Дети до 18 лет - считай 1/3, а значит мужиков на расее почти 40 миллионо. Половина из них спилась, скололась и того дееспособного населения готового прямо сейчас держать в руках автомат 20 миллионов человек. К сожалению всех не зашкварим и птуров на всех не хватит, а жаль Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів - Цензор.НЕТ 1681
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да, в штыковой будут у нас проблемы.а если как амеры вагнеровцев отдвухсотили по курсу 199-0 то справимся.
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снаряд в одну воронку не попадає--але ж біля неї попав
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Заголовок и музыка классные! Всё портит видео ни о чём.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів. ВIДЕО безпілотника
 
 
 
 
 
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