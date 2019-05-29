 "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про нетверезість нардепа заявив один з глядачів, який додзвонився до студії програми Vox Populi на телеканалі ZIK.
"Ви можете оцінювать, як завгодно. Я знаходжуся в стані, в якому я є", - відреагував на підозру Мосійчук.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про нетверезість нардепа заявив один з глядачів, який додзвонився до студії програми Vox Populi на телеканалі ZIK.
"Ви можете оцінювать, як завгодно. Я знаходжуся в стані, в якому я є", - відреагував на підозру Мосійчук.
Значит будущий депутат ВР от Слуги Народа
"что бы экономика росла, а не как она это делает должны быть большие финансовые вдувания. имея под собой определенные корни двигаться всегда легче, но сейчас когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон денег не хватает даже на то что бы просто упокоиться с миром. я не очень широко понимаю в банковской сфере но знаю что враг может проникнуть тебе туда куда ты и сам не пробовал. поэтому что касается экономики я за то что бы не бояться а делать так как идет само."
Честно я не знаю, что эта фраза означает, но ЗекоМандюки, лучше понимают тот бессмысленный лепет, что несет Наркоз
ПС Брись на сру.нет, ординцю !
козЕл і в Африці козЕл
Сирко особенно - наложил Выговскому прямо на бунчук, ага)
наши конечно более добрые, как Вова например - принес заразу, но самого худшего типа - византийщину.
Че, покажешь хоть одну норм. правослабную страну? мне вообще кажется что неправославный ватник лучше чем такой кадр как ты: громкая кликуха, красивые кричалки, умный вид, но подлость(не суто о тебе речь), лицемерие и прилагающееся - это хуже чем прямая простота и тупость ватника.
все понятно - очередной крикливый персонаж, наподобии "публики" у Антиколорадоса в блоге. )
икройч-рствым хлебом ака "плоть боха". Что вы к православному ч-ловеку прицепились, еретики? гореть вечно не хо-хо? можем устроить. Эй, брат, где моя эпитимия, рака с мощами и диптих? Читай заклинание чтобы все злые горели вечно(размахивает руками и кадилом)
- опять бухой...скотиняка паршивая
- я не пил!
- даа? а ну-ка скажи быстро: "в недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров"
- ладно...пил...
А пьян всегда я... (с)
Если человек смотрит в никуда он "готов" и не важно.что он жрал, спирт или дурман. Вывод -чувак "готовченко"
Пробовал безрезультатно дозвониться на ЗИК на эту программу , потом и на другие ТВ , где написан номер телефона и пришел к выводу- все эти телефонные звонки в прямом эфире просто постановка .
помню, как он говорил, что выпил шампанского на приеме у посла....
Ну, накатил чувак... общественный порядок не нарушал, не рыгал и не валялся обоссаным.
Напомнил мне моего дружбана, когда накатит - похоже очень