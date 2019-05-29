 "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про нетверезість нардепа заявив один з глядачів, який додзвонився до студії програми Vox Populi на телеканалі ZIK.

"Ви можете оцінювать, як завгодно. Я знаходжуся в стані, в якому я є", - відреагував на підозру Мосійчук.

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