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Все про:алкоголь (631) телебачення (332) Мосійчук (194)

 "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір. ВIДЕО

Телеглядачі запідозрили нардепа Ігоря Мосійчука в тому, що він прийшов на прямий ефір в нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про нетверезість нардепа заявив один з глядачів, який додзвонився до студії програми Vox Populi на телеканалі ZIK.

"Ви можете оцінювать, як завгодно. Я знаходжуся в стані, в якому я є", - відреагував на підозру Мосійчук.

Читайте також: Мосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129450
 
   
 Топ коментарі
 
По говорю очень схож с новым преЗЕдентом, тоже адекватно пары слов связать не может.
Значит будущий депутат ВР от Слуги Народа "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 4953
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Куда дели старого Мосийчука который сам съедал на ужин сепара?
"Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 2716
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По говорю очень схож с новым преЗЕдентом, тоже адекватно пары слов связать не может.
Значит будущий депутат ВР от Слуги Народа "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 4953
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твой кумир бывает в ударе.
"что бы экономика росла, а не как она это делает должны быть большие финансовые вдувания. имея под собой определенные корни двигаться всегда легче, но сейчас когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон денег не хватает даже на то что бы просто упокоиться с миром. я не очень широко понимаю в банковской сфере но знаю что враг может проникнуть тебе туда куда ты и сам не пробовал. поэтому что касается экономики я за то что бы не бояться а делать так как идет само."
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Зеля действительно такое выдал? ))) Это было на е-форуме или когда? Есть у меня тут под рукой избиратели, которым стоит это увидеть. )
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Ты уже "начал стремиться к дронам"(с) ?

Честно я не знаю, что эта фраза означает, но ЗекоМандюки, лучше понимают тот бессмысленный лепет, что несет Наркоз
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Это разве не твой родной дядя, СОЕВЫЙ ПРИДУРОК? А, рошеновская ПОДСТИЛКА?
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Хочу сказати одне. Людина повинна відповідати за свої слова та вчинки, це стосується і нинішнього презЕдента і його виборців. Так от, якщо ти проголосував за ЗЕ то ти визнав себе акторкою (читай "шлюхой") із німецького порно кіно, яка готова приймати і з переду і з заду, так що ти днІпропетровець сядь на попу рівно і готуйся до зйомок наступного дублю. А всі ті розмови, що ваш юмористичний гуру говорив не про Україну, а про владу, то ти передивись відео з його виступом і не пенди тут, "шлюха" днІпропетровська
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Певно Шляшко достав його інтимним вимогатєльством. Звідси і стесс та пєчаль.
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Это будущий твой собутыльник! Зачем бред нести, при чём тут Слуга Народа???? Мосийчук в опале. С партии ушёл. Денег лишился, молодая жена наверное бросила. Дело по корупции открыться может опять, голодает, чтобы не располнеть, а вы на него.....
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да, речь Зе просто впечатляет..... Хотя, это не мешает скакать по сцене.
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Порох умеет говорить, а твой Зе - бэкало!
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шо то за новое лицо "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 4408 пора пристроить тоже жертва хунты
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В Моськи лишенько - ЗЄ до корита не підпускає!
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А кому сейчас хорошо? Каждый день стресс приходится снимать
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Чоловік не скотина - більш відра не вип`є ? "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 250 (козацька приказка)
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воно й видно шо козлаки пропили Україну. а, нє, гірше - задаром віддали. зате "віра" своя залишилась, ура! ой, ну не зовсім своя - іудейсько-турецька "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 5207
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козлаки це такі як ти істоти, це навіть з твого прізвища видно, козломорде

ПС Брись на сру.нет, ординцю !
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не, я только о тех злых кто сдал страну, а все прочие были очень добрыми. или тебе нравится быть потомком бесправных рабов, которых любой пан/барин мог растянуть на конюшне и "всипати різок", а? "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 8608
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Ось ти і скинуло свою личину, москалощелеповий вилюдку- екскремент хана Батия ! Отакі, як ти раби і продавали Україну. Козаки виборювали волю України в боротьбі з ляхами ординцями- твоїми фіноугро-татарськими предками, яких той барин і дрючив, як заманеться
козЕл і в Африці козЕл
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"Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 1521 (под кроватью смотрел уже в поисках батыев?)
Сирко особенно - наложил Выговскому прямо на бунчук, ага)
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Гайда молитися на вашого "святого" олександра так званого нєвського, що в ярмі плазував перд монгольським ханом і тому своїх дітей навчав, мордва ти немита
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г*споди, да я эту кодлу ненавижу просто оптом.
наши конечно более добрые, как Вова например - принес заразу, но самого худшего типа - византийщину.
Че, покажешь хоть одну норм. правослабную страну? мне вообще кажется что неправославный ватник лучше чем такой кадр как ты: громкая кликуха, красивые кричалки, умный вид, но подлость(не суто о тебе речь), лицемерие и прилагающееся - это хуже чем прямая простота и тупость ватника.
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Твої "наші" у Сибіру ліс рубають. Просто оксиморон ! Морально деградований напівграмотний, копійчаний кремлівський прихвостень буде ще когось повчати. Гайда кукурікати на сру.нет. залешанцю !
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а вот это обидно - "малограмотный"(листает дипломы)
все понятно - очередной крикливый персонаж, наподобии "публики" у Антиколорадоса в блоге. "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 5257 )
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(бережно протирает довольно толстые непрямые рога))
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это тот случай, когда фамилия полностью характеризует тебя как сущность
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Ну, выпил бутылку, ну,- две, но, зачем же напиваться? (армейск.)
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Не нетрезвый, а причащался. Ну любит парень пить кровь боха и заедать икрой ч-рствым хлебом ака "плоть боха". Что вы к православному ч-ловеку прицепились, еретики? гореть вечно не хо-хо? можем устроить. Эй, брат, где моя эпитимия, рака с мощами и диптих? Читай заклинание чтобы все злые горели вечно(размахивает руками и кадилом) "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 6648
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Куда дели старого Мосийчука который сам съедал на ужин сепара?
"Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 2716
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Заменили на Стефанчука. Он теперь будет съедать на завтрак по депутату. Больше чем на год хватит, а ещё обслуживающий персонал, охрана. Год с голоду не умрет, а больше они там и не просидят эти " слуги уродов".
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***
- опять бухой...скотиняка паршивая
- я не пил!
- даа? а ну-ка скажи быстро: "в недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров"
- ладно...пил...
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Да нет У Л Б Р Ч ( ульяна леонид борис радио четыре )
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В свое время (с дуру ) я научил свою жену определять степень трезвости .Для этого не нужно проводить никаких тестов типа "дыхни",нужно просто посмотреть в глаза ,а там все написано.
Если человек смотрит в никуда он "готов" и не важно.что он жрал, спирт или дурман. Вывод -чувак "готовченко"
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а если глазки зашторились, что делать? "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 703
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ну, если бэньки закрыты у испытуемого, шо робыть тогда?
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Если человек спит, или даже умер (не дай Боже),он не представляет никакой опасности для стороны ,выставляемой претензии..
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та то понятно... Но, например, приходишь домой под газом. Жены нет. Ты, такой, лег и прикидываешься спящим. А тут жена приходит и очень хочет тебя проверить - бухой или нет. Может же такое произойти? Может. Тогда она не поймет и мужу будет кайфово "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 5973
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Кицю сделай вид ,что я тебе ничего не говорил,ибо мне полный ПХХХХХ_.
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Ещё раз процитирую слова Мочанова о Мосийчуке - Тело лишённое физкультуры и интеллекта.
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тю... у нас большинство спортсменов лишено интеллекта, а большинство народа - физкультуры. Живут же и ничё...
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Игорь с детства такой. "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 6007
Пробовал безрезультатно дозвониться на ЗИК на эту программу , потом и на другие ТВ , где написан номер телефона и пришел к выводу- все эти телефонные звонки в прямом эфире просто постановка .
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на ведущего бы еще посмотреть по-пристальнее "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 2104
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Если он пришел бухим на эфир -значит не уважает ни телеканал, ни ведущих, ни зрителей.
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это уже не первый раз он бухой на эфире...
помню, как он говорил, что выпил шампанского на приеме у посла....
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а шо, по закону нельзя бухому по студиям ходить?
Ну, накатил чувак... общественный порядок не нарушал, не рыгал и не валялся обоссаным.
Напомнил мне моего дружбана, когда накатит - похоже очень
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А нині всі учасники маріонеточного режиму кровавого бариги - в подібному стані. Переживають - що буде далі. Адже злочинів за п'ять років накоїли немало.
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Тю, помница мне тарасик чорновил, настоящий соефый бот, будучи депутатом от партии которую основал пеця, под феном приходил. Постоянно носом шморгал😷
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Хоть бухой был но говорил по теме,доказав что депутат даже мертвый балаболить сможет.. "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 6988
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когда-то, еще при ссср, главный врач заловил на дежурстве выпившего хирурга. Начал его мочить, а тот говорит "Это не мешает мне выполнять свои функциональные обязанности" И не наказали чувака, ибо это было правдой и как хирург он был охеренен "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір - Цензор.НЕТ 7608
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Язвочки он припекал спиртом, напали тут на человека.
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Тролятина оставьте в покое Зеленского дайте булавой махнуть накуя сравнивать с алкоголиками макоедами ? Эхо порохободов...!
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Убожество с палочкой. Инвалид умственного труда. Сплошь понты и самохвальство. Зачем он в ящике, кто его зовет, кому он интересен. Ему давно пора в другой ящик, или, по крайней мере, за решетку. Хотя, а чего еще ждать от компании ляшка?
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Представителя пятой колонны в Украине выдают его привычки.
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алкаш форменный. пьет горькую т.к. злой на ляшка, а утопить его не может т.к. сам утонет. круговая порука... радикалы не пройдут в раду. кто пытается сидеть на двух стульях обычно так и заканчивают.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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