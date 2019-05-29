 "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, могильовська кондукторка каже, що було тільки три випадки, коли від неї вимагали говорити російською мовою.
"Три рази обурювалися, злилися і говорили, що тут все має бути російською. Але ми спокійно вирішували це питання - я відповідаю стандартною фразою:"Я у себе вдома і розмовляю однією з двох державних мов", - розповідає Микалуцька.
Швидкість світла абсолютна.
Це було виявлено на початку 20-сторічча у ході ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДІВ офіцером ВМС США Майкльсоном, і фізиком Морлі.
Див. Вікі: Майкельсон, Морлі
Бо як ви можете виміряти, якщо у Вас невідомо від чого ви міряєте?
З цього також випливає, що швидкості світла не складуються.
Умовно : 300 тис. км/год + 300 тис. км/год =300 тис. км/год. =const.
Ще раз рекомендую: Майкельсон, Морлі.
але в це в загальній теорії відносності чи в спеціальній), забув гуглити ліньки...
а в ******** теоріях не знаю, там може бути все що завгодно
Так, що дійте рішучіше. Хай навіть спочатку «азіровкою»
Українці Вас зрозуміють.
Удачі.
Будьте готові, на те, що Вас будуть висміювати українські ідіоти, і лахтинські боти.
Один може легко розвинути швидкість 36 км/год доганяючи трамвай, а іншому на це потрібні роки тренувань.
Люди НЕ ДУМАЮТЬ мовою.
Люди мислять ОБРАЗАМИ. А мова це переклад її у знаки для передачі другому. Типу азбуки Морзе.
Спочатку, ти уявляєш на столі пару баночок холодненького «Туборга» і пакет чіпсів, а вже потім ФОРМУЛЮЄШ цей образ АКУСТИЧНИМИ знаками, для передачі продавчині у кіоску : «Ти ето, тьолка, внатурє дай мнє два вот єті пііііііііва і вот етото пакєтік чіпсов із ноґтєй рускоязичних младєнцев»,
або:
«Будь ласка, два «Туборга» і чіпси. Дякую. Удачі.»
Ачіп'ятка
Хай інші займаються.
Чтобы сенсацией была кондуктор, которая всего лишь разговаривает на языке своей страны....(в своей же стране)
Усатый колхозник, ведь не спрячешься.
це щелеподефективним важко і дивно..
Читать полностью: https://news.tut.by/otklik/270273.html?crnd=28117
"Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нём, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский." ((c) Лукашенко)
Від біларуської відходять східноруські мови двох гілок: балканської і чорноморської, сеерединними гілками яких є сербська і українська.
Залишковими мовами єдиноруської мови є сім'я східноруських мов, первинно- стовбуровою мовою яких є біларусська майже зникла мова.
Атлантида говорила на розвиненій архаїчній руській мові, яка нагадує мішанину біларусської і української мов, з додачею фрагментів східноруських мов.
Походження іспанської мови вимагає незалежних дослідженнь.
Но без родного языка у неё это не получится. Сколько видела беларуских чиновников, никто из них не говорил на родном языке, начиная с бацьки и заканчивая школьной учительницей.