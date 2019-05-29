 "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, могильовська кондукторка каже, що було тільки три випадки, коли від неї вимагали говорити російською мовою.

"Три рази обурювалися, злилися і говорили, що тут все має бути російською. Але ми спокійно вирішували це питання - я відповідаю стандартною фразою:"Я у себе вдома і розмовляю однією з двох державних мов", - розповідає Микалуцька.

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