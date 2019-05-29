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Все про:Білорусь (781) мова (357)

 "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою. ВIДЕО

Ольга Микалуцька раніше працювала вчителькою, а тепер називає своїми учнями пасажирів громадського транспорту, яким щодня на власному прикладі дає урок білоруської мови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, могильовська кондукторка каже, що було тільки три випадки, коли від неї вимагали говорити російською мовою.

"Три рази обурювалися, злилися і говорили, що тут все має бути російською. Але ми спокійно вирішували це питання - я відповідаю стандартною фразою:"Я у себе вдома і розмовляю однією з двох державних мов", - розповідає Микалуцька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна фактично оточена Росією із трьох боків", - генерал-лейтенант запасу Романенко про небезпеку російської інтервенції

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129441
 
   
 Топ коментарі
 
о це приклад для русогаварящіх) на Цензорі! "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондуктор из Могилева удивляет своих пассажиров родным языком - Цензор.НЕТ 821
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Можна спрачацца - беларускi узурпатар маскоуская марыянетка, маргiнал ды гультай, якi не адолеу мову, навогул не этнiчны беларус, цi усе гэта разам. Але пакуль ен пры улпдзе - мова будзе пад прыгнетам.
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Такой милейший язык, грех не говорить на нем!
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о це приклад для русогаварящіх) на Цензорі! "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондуктор из Могилева удивляет своих пассажиров родным языком - Цензор.НЕТ 821
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Насправді це приклад для співробытників держустанов.
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та отож, це так важко))) вчити мови, а не переходити на ізик)))
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не знаю, не бував в Мінську, хоча, мабуть як і в Києві чутно кацяпьку говірку!
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я пишу на русском потому что не хочу звучать как Азаров.хотя сам понимаю что стыдно не уметь правильно говорить и писать на Мове своей Страны.
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не соромся, все в світ відносне - так само як ясність)- одна з хворм)- абсолютного туману!
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у вакуумі), але чи є туман у вакуумі - це філософія), чи форма вакуума? "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою - Цензор.НЕТ 4211
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Те що швидкість світла АБСОЛЮТНА, є основою релятивістської механікі («у простонародді «Тєорія относітєльності»).
Це було виявлено на початку 20-сторічча у ході ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДІВ офіцером ВМС США Майкльсоном, і фізиком Морлі.

Див. Вікі: Майкельсон, Морлі
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Абсолютна у сенсі ТОЧКИ ВІДЛІКУ. Як позначка нуль на лінійці.
Бо як ви можете виміряти, якщо у Вас невідомо від чого ви міряєте?
З цього також випливає, що швидкості світла не складуються.
Умовно : 300 тис. км/год + 300 тис. км/год =300 тис. км/год. =const.


Ще раз рекомендую: Майкельсон, Морлі.
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ти хфвізик) чи цифра))), швидкість світла абсолютна в вакуумі, і менша в тумані))))
але в це в загальній теорії відносності чи в спеціальній), забув гуглити ліньки...
а в ******** теоріях не знаю, там може бути все що завгодно
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Это ты зря... Я частенько пишу по украински русскими буквами, просто надо укр клавиатуру на комп ставить. Иногда сравнивают с Азировым
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Я не лінгвіст, але фахівці вважають, що саме боязнь зробити помилку, при розмові іншою мовою, є бар'єром для її опанування.
Так, що дійте рішучіше. Хай навіть спочатку «азіровкою»
Українці Вас зрозуміють.

Удачі.
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І ще.
Будьте готові, на те, що Вас будуть висміювати українські ідіоти, і лахтинські боти.
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Бар'єром для опанування є ледарство та небажання навчатися
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Не згоден. У людей все ж таки різні здібності.
Один може легко розвинути швидкість 36 км/год доганяючи трамвай, а іншому на це потрібні роки тренувань.
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Не соромся, адже розмовляючи українською ти ніколи не станеш "как Азаров", тому що він розмовляв без бажання, а з необхідності. Спешу треба заставити себе думати українською, тоді бажання шидко реалізується в чудову мову.
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Добавлю.
Люди НЕ ДУМАЮТЬ мовою.
Люди мислять ОБРАЗАМИ. А мова це переклад її у знаки для передачі другому. Типу азбуки Морзе.
Спочатку, ти уявляєш на столі пару баночок холодненького «Туборга» і пакет чіпсів, а вже потім ФОРМУЛЮЄШ цей образ АКУСТИЧНИМИ знаками, для передачі продавчині у кіоску : «Ти ето, тьолка, внатурє дай мнє два вот єті пііііііііва і вот етото пакєтік чіпсов із ноґтєй рускоязичних младєнцев»,
або:
«Будь ласка, два «Туборга» і чіпси. Дякую. Удачі.»
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Люди мислять ОБРАЗАМИ. А мова це переклад ЇХ у знаки для передачі другому.
Ачіп'ятка
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Хм... Мечты о банке пива это не мышление. Мышление - это когда из предпосылок, путем умозаключения возникает новый смысл. Для мышления нужны слова, а шоб представить себе хавчик - нет.
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Нічого, помаленьку. Я теж часто пишу російською. Частково, щоб мене розуміли інші, ті ж білоруси, частково щоб не забути.
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погоджуюсь - лайно буде завжди лайном, хоч має спільне з чоколятом)) "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою - Цензор.НЕТ 6405
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Ты это скажи рускоговорящим хлопцам,которые на передке стоят,а не "рускагаварящым на Цензоре".
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Та понятно,легче же на Цензоре по клаве стучать,ЗЕподобное.
Хай інші займаються.
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Охохох... Сколько вам ботам обьяснять, что государственный язык это про другое, и что в быту можно говорить на каком угодно, главное, чтобы тебя понимали ?
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судячи з того шо ти написал(о)), ти і є бот, і не розумієш про шо я!
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Опять... Настырный бот. Разберись в сфере использования государственного языка и не раздувай тут
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Такой милейший язык, грех не говорить на нем!
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Русько-Украёнський
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Нє, він білоруський. А то Шо кажЄЦА кацапам нікого не цікавить. Взагалі то кацапський ізЬик він дійсно зібраний з декількох мов. У слов'ян, приміром місяці року мають слов'янське, своє походження, а у кацапів запозичені. Взагалі кацапсяча мова, мова свинособак. А, приміром, я іноді пишу на ній лише для того, щоб свинособаки достеменно розуміли які вони тварини... "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою - Цензор.НЕТ 1282
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Кожна мова має право на існування, нехай вона навіть з'явилася від змішування декількох. Але коли цією мовою майже завжди розмовляли кати та вбивці українського народу, то починається відторгнення. Хоч сам й російськомовний, але дуже хочеться, щоб у майбутньому російська мова дуже рідко лунала на українській землі.
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Бацьку походу отправят к Каддафишке.... тем же способом.

Чтобы сенсацией была кондуктор, которая всего лишь разговаривает на языке своей страны....(в своей же стране)
Усатый колхозник, ведь не спрячешься.
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Даже не обольщайтесь, что эта приятная женщина с приятной речью мыслит подобными маргинальными категориями. Здесь все рассчитывают на цивилизованный ход развития государства.
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Ну конечно же. Правда в обратном направлении - к неосовку, гулагам, ЖЗ. И статье "за тунеядство".... ой, уже "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою - Цензор.НЕТ 2512
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Не обольщайтесь, что Вы что-то понимаете в наших проблемах, которые, конечно же, есть.
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ну так и я на ваши сайты не лезу. и не поучаю с умным видом. а тут вас не стояло, "цивилизованный" вы наш "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою - Цензор.НЕТ 8197
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И все же у вас очень красивый язык. Как песня. Не знаю сколько вам лет, но когда-то очень популярной была группа "Песняры". У них была песня со словами что-то типа: "Милая Алена прала рушники". Моему отцу эта песня очень нравилась, он ее все время пел (хотя на ухе крепко медведь стоял), и когда я родилась, он сказал: будет Алена. Обе бабушки пытались отговаривать, мол, ну какая Алена, это же русское имя, а мы все-таки в Украине живем, да еще и этнические поляки - ну как такое можно? А отец уперся, не сдвинуть. Тогда одна из бабушек нашла компромисс: ладно, но давай Алина. Так и осталось. "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою - Цензор.НЕТ 1590
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а яка ж зрозуміла і близька мова... ну просто чудова!!!
це щелеподефективним важко і дивно..
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Якщо президент погано володіє державною мовою, то ми теж можемо прийти до того жалюгідного стану. Я пам*ятаю ті радянські часи, коли висміювали людей, які розмовляли українською мовою.
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Самые большие проблемы с преподаванием белорусского языка и на белорусском языке начались после того, как в 1962 Никита Сергеевич Хрущев на ступенях Белгосуниверситета изрёк: "Чем быстрее мы забудем свои национальные различия и заговорим по-русски, тем быстрее придем к коммунизму".
Читать полностью: https://news.tut.by/otklik/270273.html?crnd=28117

"Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нём, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский." ((c) Лукашенко)
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Кацап зовсім не палиться)) Виключатєль, не забудь сказать, шо Хрущов "Крим хахлам падаріл"))
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Можна спрачацца - беларускi узурпатар маскоуская марыянетка, маргiнал ды гультай, якi не адолеу мову, навогул не этнiчны беларус, цi усе гэта разам. Але пакуль ен пры улпдзе - мова будзе пад прыгнетам.
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Чехи и израильтяне свои языки возродили из небытия.И в Украинском языке можно создать все научные термины.Беларусы теж можуть.
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Веру, што надыйдзе той час, калi назвам вулiц, i ня толькi, вернуць iх гiстарычныя беларускiя назвы (да часоу акупацыi расейскай iмперыяй) , калi з радые будуць гучаць песнi на родай мове. Засталося толькi дачакацца калi "дзьвiне конi" галоуны вораг усяго беларускага - а.г.л. i яго брат "карла маскоускi".
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Щас защитники русскагаваарящих придут спасать от мовы, уверен, что уши уже навострили, а то слишком много резонанса русофобского
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Капля в белорусском русскоговорящем море.
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Щоб у нас не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена антибеларуським референдумом, який провели з ініціативи проросійського диктатора президента Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» біларуси необдумано вирішили надати їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава яка поступово перетворюючись в бесправну колонію у складі паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо нового українофоба..резидента і депутатів парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що вільна суверенна держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним бесправним колоніям, а Украина не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії. Тепер вже нема рідної біларуської мови самі знищили її бульбаші, а значить немає у них і рідної держави, бо без національної мови небуває сувереної держави.
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надо же и шо даже без мовнага закона размавляе? Самоуправство! Срочно защитить жинку зоном пра мову!
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Вона як мінімум декількома мовами володіє, на відміну від "російсько-щелепних вундеркіндів" не спроможних якісно вивчити жодної мови.
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Вітанні з Беларусі сябрукі-украінцы. Можа быць крыху не па тэме, але нажаль на таварах вашых вытворцаў, якія рэгулярна адмыслова набываю ў крамах, няма нашай мовы. Нават на расейскіх вырабах зрэдку беларуская мова трапляе. Слава Украіне!
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Читати трошки важкувато але на слух розумiеш чудово.
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Исходя из того,что на 10000 Сябров лишь одна владеет родным языком, увиденное оптимизма не придает.
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Да это действительно удивительно как колхозник не добил окончательно в угоду Ху...лу белорусский язык что на нём ещё кое-кто разговаривает
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Схожа доля чекала б і Україну, якби СРСР не почив свого часу у Бозі.
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в 70-80 роках(якщо не помиляюсь) двадцятого сторіччя, американські аналітики давали українській ще не більше 50 років існування..
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адна цьотка на увєсь минськ балакайє по мєсному, а такий ажіатаж - на увєсь свєт! Нада побольше прєподов мови кондукторамі опрєдєліть - прапагандіровать радную рєчь
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кондуктор! не расшатывай автобус! а то ***** нападёт. )))
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Недолго осталось сябрам бороться. Без защиты своего язык он не выживет.
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Їм пофіг, як інкам, майя, ацтекам, асимілюють.
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Красивый город. я там бывал, мне нравится
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З індоєвропейських мов біларусська та іспанська мови виглядають фундаментальними.

Від біларуської відходять східноруські мови двох гілок: балканської і чорноморської, сеерединними гілками яких є сербська і українська.

Залишковими мовами єдиноруської мови є сім'я східноруських мов, первинно- стовбуровою мовою яких є біларусська майже зникла мова.
Атлантида говорила на розвиненій архаїчній руській мові, яка нагадує мішанину біларусської і української мов, з додачею фрагментів східноруських мов.
Походження іспанської мови вимагає незалежних дослідженнь.
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Сижу на Твиче. Вся украинская молодежь стримит на русском. Даже поискал ради любопытства, только пару фриков на украинском, а там тысячи украинцев стримят тысячи игр и или просто сидят болтают. Так что не надо тут рассказывать байки про спасенную мову, и погибший белязык.
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Это парадоксально, но из-за интернета у украинской молодежи гораздо больше общего с кацапами, чем у старых совков, или родившихся в совке. Они буквально погружены в проклятый "русский мир".
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Жыве Беларусь!
Но без родного языка у неё это не получится. Сколько видела беларуских чиновников, никто из них не говорил на родном языке, начиная с бацьки и заканчивая школьной учительницей.
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Ось так рашисти розуміють двуязичия ,в Білорусі майже знищена білоруська мова в білоруськомовних школах навчаєтся лише 18% дітей ,для прикладу в Україні в українських школах навчаєтся 91% ,ось такої білоруської "двомовності" хочуть в расеї і наші українофоби.
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От й з українців майже виростили манкуртів, яким мовний закон заважає...
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Білоруська мова дуже красива. Жаль, що вона, як і українска зведена до мови села, хоч і має державний статус. Така ж доля і української, яку тільки останніх 5 років почали більш-менш затверджувати на практиці, хоча є загроза, що нова команда,знов нівелює її роль. Білорусам теж потрібно боротись,щоб в країні була тільки одна державна мова
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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