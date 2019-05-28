 "Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб місцева влада вирішила боротися з крадіжками квітів.
"Клумби суворого режиму" викликали бурхливе обговорення серед містян - одні впевнені, що тепер лише колючого дроту бракує, а інші - що тільки так можна протистояти розкраданню.
Делегация террористической организации "Талибан" прибыла в Москву на мероприятие к 100-летию россйско-афганских дипотношений. Друзья и партнеры.
А террористы с фашистами все в Украине!
ФОТОФАКТ! Красноярск настолько суровый город, что даже тюльпаны в нём попадают в тюремное заключение:
(А когда жил в Поволжье, так там практиковали обрызгивание этим спецсредством" елок в городах, в декабре. После того, как ёлку срубали, по морозу, и приносили в дом, то отогревшись, она начинала излучать "аромат"...).
хотя у них ща разрешили стеклотару сдавать.все облегчение какое то
І поставити ґавтоматизовані кулеметні турелі, що будуть періодично когось розстрілювати.
Сторож был старый альпийский стрелок,
Метко прицелился, выстрелил в глаз...
Больше она не позорит наш класс!
від них потрібно все живе відгородити..
а в нас є своя Голандія
Надо стаить вышку с пулемётчиком - это больше похоже на российский городской сквер.