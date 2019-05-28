EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, За кордоном
  8737  61
Все про:злодійство (270) Росія (17256) квіти (13) "русский мир" (186)

 "Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв. ВIДЕО

У російському Красноярську міські квіткові клумби огородили металевим каркасом, на який натягнули міцну синтетичну сітку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб місцева влада вирішила боротися з крадіжками квітів.

"Клумби суворого режиму" викликали бурхливе обговорення серед містян - одні впевнені, що тепер лише колючого дроту бракує, а інші - що тільки так можна протистояти розкраданню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129249
 
   
 Топ коментарі
 
Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF



ФОТОФАКТ! Красноярск настолько суровый город, что даже тюльпаны в нём попадают в тюремное заключение:
"Теперь колючей проволки не хватает", - в российском Красноярске огородили клумбы и закрыли их сеткой для защиты от воров - Цензор.НЕТ 8040
 показати весь коментар
 
А пять тысяч вольт подключить к проволочному заграждению не пробовали? Или мины противопехотные, "слабо", поставить? Или все на Донбасс вывезли? У меня в городе все клумбы в цветах - что на бульварах, что во дворах... И, практически, никто не ворует... Ходят, любуются... Значит, дело в людях?... В Крыму, до оккупации, тоже всё цвело... А когда "понаехи" нахлынули, так, по выражению знакомой, "словно Мамай прошёл..." А они - "одиннарот"!, кричат...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Путин: "Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию террористов".
"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 6227
Делегация террористической организации "Талибан" прибыла в Москву на мероприятие к 100-летию россйско-афганских дипотношений. Друзья и партнеры.

А террористы с фашистами все в Украине!
 показати весь коментар
 
 
Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF



ФОТОФАКТ! Красноярск настолько суровый город, что даже тюльпаны в нём попадают в тюремное заключение:
"Теперь колючей проволки не хватает", - в российском Красноярске огородили клумбы и закрыли их сеткой для защиты от воров - Цензор.НЕТ 8040
 показати весь коментар
 
 
А где пулемётные вышки и КСП?! "Непорядок"...
 показати весь коментар
 
 
У меня, когда я был пацаном, сосед был... Жа-а-дный...(Кстати, "понаех", из России, по фамилии Гурьянов). У всех, на приусадебных участках много плодовых деревьев было - яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы... И люди смотрели "сквозь пальцы", что наша орава, время от времени, "оказывала внимание" деревьям, когда дозревали плоды... Говорили: "Хлопці, тільки гілля не ламайте...". А этот яблони, и груши, во время дозревания плодов, опрыскивал, зачёрпывая жижу из отхожего места... А потом, собрав урожай, отмывал плоды, и вёз на базар...
(А когда жил в Поволжье, так там практиковали обрызгивание этим спецсредством" елок в городах, в декабре. После того, как ёлку срубали, по морозу, и приносили в дом, то отогревшись, она начинала излучать "аромат"...).
 показати весь коментар
 
 
Набросают туда бумажек и окурков. А убрать мусор теперь нельзя
 показати весь коментар
 
 
Показал, только что, жене, фото. Она смогла произнести только одно слово: "Пиз..ц!..." (Она уже много лет за клумбой ухаживает, у подъезда - выращивает рассаду, высаживает, пропалывает. Начинают цветение подснежники, пролески и крокусы, а заканчивается хризантемами, в октябре... Недавно отцвели ландыши, сейчас цветут петунии, ирисы и пионы... Скоро пойдут лилии и и гладиолусы. Потом - георгины и розы...)
 показати весь коментар
 
 
я предлагаю еще и заминировать, уверена, многим горожанам это тоже понравится....
 показати весь коментар
 
 
Ну зачем им "старт ап"даришь на халяву? Ай яй яй. "Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4872
 показати весь коментар
 
Тюльпан отцветет...нужно срезать цветоножку а то вид будет еще тот...через месяц засохнут листья......и что дальше..?? Что будет со всей это конструкцией...сеткой...??
 показати весь коментар
 
 
снимут...не отдавать же бомжам на металлолом "Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4468.
хотя у них ща разрешили стеклотару сдавать.все облегчение какое то
 показати весь коментар
 
 
А пять тысяч вольт подключить к проволочному заграждению не пробовали? Или мины противопехотные, "слабо", поставить? Или все на Донбасс вывезли? У меня в городе все клумбы в цветах - что на бульварах, что во дворах... И, практически, никто не ворует... Ходят, любуются... Значит, дело в людях?... В Крыму, до оккупации, тоже всё цвело... А когда "понаехи" нахлынули, так, по выражению знакомой, "словно Мамай прошёл..." А они - "одиннарот"!, кричат...
 показати весь коментар
 
 
Повторял и буду повторять. россия - край сказочных долб...ов!
 показати весь коментар
 
 
колючая проволока вся ушла на реконструкцию гулага )
 показати весь коментар
 
 
Ну да , всю страну колючкой огородили , теперь на клумбы не хватает
 показати весь коментар
 
 
Зате атмосферу створює... Ще треба пустити електричний струм і замінувати.
І поставити ґавтоматизовані кулеметні турелі, що будуть періодично когось розстрілювати.

"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4754"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4754"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4754
 показати весь коментар
 
 
Девочка с клумбы сорвала цветок.
Сторож был старый альпийский стрелок,
Метко прицелился, выстрелил в глаз...
Больше она не позорит наш класс!
 показати весь коментар
 
 
Это нормально Надо привыкать смотреть на цветы через решетку. Такая обработка детей в кацапии происходит непрерывно. Вот, например, Самара.
"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4638
 показати весь коментар
 
 
Военная детская тематика у кацапов - это отдельная тема, а подготовка к посадке - другая.
"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 2646

"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 111
 показати весь коментар
 
 
В Ватностополе идёт самая лютая обработка подрастающего поколения. В день победобесия они это доказали.
 показати весь коментар
 
Это Крым, майский свежачок. Озебиленные замирением должны понимать, что эти дети готовятся убивать их детей, которые даже не подозревают об этом (потому что ни родители, ни школа им об это не рассказывают):
"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 7078

"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 9084
"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 8305
 показати весь коментар
 
 
Даже цветы огораживаются от кацапов )
 показати весь коментар
 
 
дикуни ж бо...
від них потрібно все живе відгородити..
 показати весь коментар
 
 
Надо было просто заминировать по периметру.
 показати весь коментар
 
 
Как-то работяга-рукожоп с мастерком в правой руке.
 показати весь коментар
 
 
это не рукожоп. это изваяние рузбкава чилавека , обитателя на сайберии.
 показати весь коментар
 
 
Такие креативные эти кацапы. Забор нужно было ставить ,метров 5 высотой, а в заборе дырочки сделать, нехай любуются и не забывают, как тюльпаны выглядят. Сетку эту все равно украдут.
 показати весь коментар
 
 
русня.больше ада. еще нужно заминировать подходы к клумбе и устроить ямы ловушки.
 показати весь коментар
 
 
жінка топче тюльпани? чи там є доріжки?
 показати весь коментар
 
Нуэнто воопче,высадить в городе на площади тюльпаны и люди ходят?И не варуют,хоспади куда мы докатились,не по рассейки енто усе,нескрепненько аднако,нарвать и прадать вотенто таки да.
 показати весь коментар
 
Потому что - разруха она в головах а не клозетах. Кому надо будет, возьмет ножницы или кусачки и наберет столько сколько нужно.
 показати весь коментар
 
 
Дешевле было поставить табличьки "здеси еси цветы!"
 показати весь коментар
 
 
Животное руское и таблички растопчет, сворует)
 показати весь коментар
 
 
Якщо є культура красти, то ніяка сітка не врятує. А в Раші цю культуру прищеплювали століттями. Красти - стало романтикою. Не сидів? Не чоловік.
 показати весь коментар
 
Скоро і в нас таке буде. Одразу ж після референдуму про любов між Українцями та кацапами
 показати весь коментар
 
 
А ничего так Красноярск, я думал он погрязнее. Это ведь не центр. Фонтанчик, цветочки, домики аккуратные...
 показати весь коментар
 
Вор с кусачками в кармане при виде этой сетки только рассмеётся.

Надо стаить вышку с пулемётчиком - это больше похоже на российский городской сквер.
 показати весь коментар
 
Как в Германии овощи и цветы продаются без продавцов https://www.youtube.com/watch?v=UIdNNNPbO_k
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору