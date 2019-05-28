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 "Сім'я - серце України": у Києві відбудеться Всеукраїнська хода на захист прав дітей та сімей. ВIДЕО

Сьогодні, 28 травня, відбувається прес-конференція "Сім'я - серце України" за участю представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВЦіРО) з нагоди проведення в Києві 8 червня 2019 року Всеукраїнської ходи на захист прав дітей і сімей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

Захід відбувається у приміщенні Інституту Горшеніна за адресою Київ, вул. Мала Житомирська, 18-Б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

Учасники прес-конференції:

- Віталій Кривицький, головуючий у ВРЦіРО, єпископ Києво-Житомирської дієцезії, Римсько-Католицька Церква в Україні (РКЦ);
- Євстратій (Зоря) – заступник голови управління зовнішніх церковних зав’язків в Україні, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, Православна Церква України (ПЦУ);
- Олекса Петрів, митрофорний протоієрей, керівник департаменту зовнішніх зв’язків в Україні, Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ);
- Рустам Гафурі, шейх, заступник Муфтія України, Духовне управління мусульман України (ДУМУ);
- Анатолій Козачок, пeрший заступник старшого єпископа Української Цeркви Християн Віри Євангeльської (УЦХВЄ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році з'являться 45 мобільних груп поліції для протидії домашньому насильству

Основні питання для обговорення:

1. Роль сім’ї в сучасному суспільстві. Якою має бути державна сімейна політика і чим можуть допомогти церкви і релігійні організації?
2. Що і кому потрібно робити, аби подолати такі проблемі, як зростання кількості розлучень, насильства в сім’ї, заохочення до абортів і сурогатного материнства.
3. Які небезпеки для сім’ї криються в гендерній ідеології?
4. Мета проведення щорічної Всеукраїнської ходи на захист прав дітей і сімей. Як відбуватиметься хода 8 червня 2019 року.

Організатори: Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. До складу ВРЦіРО входять 16 церков і релігійних організацій, серед яких православні, греко- і римсько-католицькі, протестантські та євангельські церкви, а також юдейське та мусульманське релігійні об’єднання й одна міжцерковна організація. З 06.03.2019 року черговим головуючим у ВРЦіРО став Віталій Кривицький, єпископ Римсько-Католицької Церкви в Україні, ординарій Київсько-Житомирський.

Нагадаємо, у 2018 році хода на захист прав дітей та сімей зібрала близько 10 000 учасників, які пройшли колоною від Михайлівської площі до будівлі ВР. Мета ходи – привернути увагу суспільства та влади до моральних і духовних основ сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка та жінки, необхідних для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129245
 
 
 Топ коментарі
 
Храните Украину от гомосеков и прочих. .. асов.
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ну хоть не очередное шествие "равных"
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Якось скрепами трохи штыняет...
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ну хоть не очередное шествие "равных"
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Зараз євролицеміри стурбованістю вонятимуть про гомофобську ходу
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Сорос. який фінансує лгбт-свиноту і гендериць.
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Обязательно пойду на данное мероприятие... цветные уже подзадолбали своими плакатами на которых вагина изображена
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Храните Украину от гомосеков и прочих. .. асов.
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посол США, главная защитница извращенцев и организатор прайдов уехала...., теперь жизнь ....асов вернется в то место, где им и положено быть...
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walking - нужно в дупу трахаться, что бы эти скрепы семейных ценностей нормальных мужчин и женщин бежали с Украины, да? "Сім'я - серце України": у Києві відбудеться Всеукраїнська хода на захист прав дітей та сімей - Цензор.НЕТ 7936

Кстати..., в рашке некоторые орки и зубы чистят..., и смывают унитаз за собой... - может это тоже скрепы?
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А тебе надо шобы глиной из кратера штыняло?
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Позорище продолжается , за 20 лет ни одного визита к ребенку инвалиду с соц службы ,одна пенсия на двоих с мамой ребенка, никаких Субсидий и льгот , кроме проезда в общественном транспорте ,для опекуна или сопровождающего .
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Сім'я - серце України": у Києві відбудеться Всеукраїнська хода на захист прав дітей та сімей. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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