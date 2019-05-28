 "У тарганячих перегонах мене не буде". Мер Дніпра Філатов заявив про відмову від виборів у Раду. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в youtube.

"До мене надходили пропозиції, як мінімум від чотирьох партій, увійти в п'ятірку виборчу у список. Повести якісь партії, політичні сили. Не буду їх сьогодні називати. Я їм усім бажаю успіху. Тим не менш, я вирішив залишатися з містом. Я вирішив залишатися зі своїми земляками і робити звичайну, просту, нормальну роботу, а не брати участь у тарганячих перегонах", - заявив Філатов.

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