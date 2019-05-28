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Все про:вибори (3865) Дніпропетровськ (1021) Філатов (162)

 "У тарганячих перегонах мене не буде". Мер Дніпра Філатов заявив про відмову від виборів у Раду. ВIДЕО

Мер Дніпра Борис Філатов вирнішив відмовився від участі в парламентських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в youtube.

"До мене надходили пропозиції, як мінімум від чотирьох партій, увійти в п'ятірку виборчу у список. Повести якісь партії, політичні сили. Не буду їх сьогодні називати. Я їм усім бажаю успіху. Тим не менш, я вирішив залишатися з містом. Я вирішив залишатися зі своїми земляками і робити звичайну, просту, нормальну роботу, а не брати участь у тарганячих перегонах", - заявив Філатов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129241
 
   
 Топ коментарі
 
буду занимается распилом бабла в Днепре
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Непонятны симпатии днепрян к этому типчино совковому хамлу. Мэр Днепра Филатов не пойдет на выборы в парламент: "Буду заниматься работой, а не принимать участие в тараканьих бегах" - Цензор.НЕТ 476
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Вы сильно страдаете?
Вы не можете рассчитать, сколько Вам надо алкоголя?
Или сколько водки не бери, ее все равно не хватит?
Я гдето в России такое наблюдал... Еще при Союзе
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буду занимается распилом бабла в Днепре
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- Что это за чижик? -- шептал он Ипполиту Матвеевичу. -- Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования, Киса! (с)
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Ну правильно, кто же откажется от теплого места ради непонятной перспективы.
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Непонятны симпатии днепрян к этому типчино совковому хамлу.
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Другие кандидаты в меры были - вообще киздец.
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он - лучшее из всего, что мэрствовало в Днепре.
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конечно,он прав)) отсутствие выбора - это не выбор. Но,не выбирая,ты пожинаешь плоды своей глупости позже,увы.Неизвестно кто займет твое место,патриот или предатель.
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молодець, вірне рішення))
наш київській виталька)), теж на преза в 14 році не пішов,
і без зелені) в чамайданах)) не лишився! "В тараканьих бегах меня не будет". Мэр Днепра Филатов заявил об отказе от выборов в Раду - Цензор.НЕТ 2188
так шо все воно відносне))- мерство), деутанство) і президенство))
все залежить від місця і часу! "В тараканьих бегах меня не будет". Мэр Днепра Филатов заявил об отказе от выборов в Раду - Цензор.НЕТ 8926
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Ольгинские тролли набежали....
И зрадофилы....

Как по мне - Филатов - лучший мер за все время...
Кстати насчет парков...
Рекомендую пройтись по парку возле Метеора
и пройдитесь по парку напртив Славутича
А после расскажите как оно есть...
Как было возле метеора года два назад я знаю
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Сейчас обливают дерьмом всех, кто не с Зе-беней.
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я думаю этот скоро к бене вернется если тот простит
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Неа, он из тех, кто прекрасно знает, что Беня - халиф на час.Он прекрасно и без Бени обойдется, обождет в мэрах.
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Рекомендую проехаться по Новому мосту...

Тыгыдымский мост им.Филатова - ему это вряд-ли простят, и в 2020 сей гражданин мером уже не станет.
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Когда собственно дорожное покрытие после капитального ремонта становится существенно хуже, чем до ремонта, то возникают вопросы.
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Новый мост еще не окончен...
Ваши предложения, как его ремонтировать?
Почему Вы не пойдете в горсовет, и не поделитесь своими знаниями?
Или Вы из тех, кому весь белый свет не мил?
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Предложения а главное действия должны быть у того кто обещал его в 2016 закончить
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Вы считаете, что Царев, Краснов и гвардия Януковича были лучше?
Вы из ментов, прокуроров или из бандитов?
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Сравнивать сложно. Такого бюджета как сейчас, благодаря изменениям в Бюджетном кодексе, у Днепра раньше не было. Так что как распорядились бы им другие можно только предполагать. Причем каждый будет предполагать по своему, исходя исключительно из собственных шаблонов и фантазий.
Хм. Значит по Вашему переживать за город, иметь желание развивать город, относится с уважением к его жителям могут только менты, прокуроры и бандиты?
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А почему не было такого бюджета раньше?
Разве Днепр не платил налоги?
Разве Днепр раньше не работал?

Вы переживаете за город?
Я вижу, что Вы переживаете травму, что ваших отстранили в 2014 году...
И не дают дальше грабить страну и город...
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Почему не было такого бюджета раньше задайте вопрос Верховной Раде. Именно она принимает и изменяет Законы.

А насчет грабят, так за нынешними угнаться проблематично. Особенно учитывая, что дерибанится все в менее благоприятных экономических условиях.
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Не пишите херню. Вы из городского совета? Расскажите где Краснов, сбежал, в розыске? Нет прекрасно себя чувствует как и Вилкул. Про бандитов повеселило.
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по парку Глобы рекомендую пройтись и Шевченко. На счет "возле Метеора" это Зеленый гай и если я не ошибаюсь бюджет там областной был задействован. Сравните Днепр с Харьковом например. Как Новый мост и набережная с лучшим мером?
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Бываю я в парке Глобы...
И в чем у Вас претнзии?
Что в нем не так?
Что не так в Шевченко?
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Фото погуглите. Как летний театр на воде нравится? Или вы только забуханным там появляетесь? Туалеты в парках как устраивают? или вы под деревья ходите? Как зоопарк, давно были? Я могу продолжать очень долго, только вам оно не нужно все божья роса я не пойму только на зарплате сидите или от природы такой.
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Парк Глобы и Шевченко жопа полнейшая, в Каменском (Днепродзержинск бывший), парк в разы круче двух вышеупомянутых вместе взятых, отремонтировали за пол года... да и кроме парка много чего делается, но там не Филатов, а Белоусов и его уж точно на второй срок выберут, если в ВР не побежит, а предложения есть...
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Ты лучше скажи что делать в Днепре, если там алкоголь после 22:00 не продают? 😄
Я например лучше в Николаеве останусь, чем ехать туда, где плюют на права своих граждан.
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Вы сильно страдаете?
Вы не можете рассчитать, сколько Вам надо алкоголя?
Или сколько водки не бери, ее все равно не хватит?
Я гдето в России такое наблюдал... Еще при Союзе
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А это уже не ваше совковое дело, как я страдаю и сколько.
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Ну Вы вспомнили про алкоголь...
И я у Вас спросил, для Вас алкоголь настолько важен, что Вы без него жить не можете после 22:00?
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Не то чтобы не могу, просто зачем мне ехать туда, где нельзя то, что можно во всей Украине? Мне просто противны ваши сепарские замашки и попытки ущемить мою свободу .
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Как я понял, Вы не из Днепра.
Как я понял, алкоголь для Вас играет очень важную роль.
Как я понял, Вам необходима доза алкоголя не реже чем 6 - 8 часов

Днепр - сепарские замашки?
Вы хотите рассмешить мои тапочки?
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Да, я из Николаева.
Нет, просто играет значение то, что я имею право покупать в любое время, когда захочу.
Почему бы и не сепарские, если за Днепром это все можно в любое время, а в Днепре нельзя?
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Бывал я в Николаеве...
И в порту и на Корабельном заводе
Не удивительно, что у Вас мрачное настроение и Вам хочется его залить алкоголем...
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У меня сейчас прекрасное настроение, единственное что его портит, это попытка днепровских управленцев склонить Украину в федерацию, где бы в каждой области были свои законы, как например с алкоголем. Рад что не в Днепре живу.
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Знали бы Вы как плюют на права своих граждан в Швеции. Не то что после 22-00, еще и купишь только в строго установленные часы и в специальных магазинах системы Systembolaget. А их на всю страну всего 431. И торгуют только до 18 часов. К тому же и в воскресенье закрыты, некоторые в субботу работают только до 14 часов. Представляешь, какие они эти шведы несчастные, тоталитаризм просто?
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Мне не интересно как плюют в Швеции, я в Украине живу, а это республика. И раз это республика, я имею одинаковые права в любой ее части. А ваши федеративные замашки оставьте при себе.
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То Вы может скажете, насколько Вам важен алкоголь после 22:00?
И почему Вы не можете его раньше купить?
Не можете рассчитать?
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Допустим я просто не хочу покупать раньше 22:00 и принципиально покупаю не раньше 22:00, религия у меня такая, дальше что? 😄
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У меня религия, посылать всяких дятлов далеко и надолго...
И дальше что???
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Можешь подойти к зеркалу и начинать прямо сейчас
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У него единственная цель в жизни похоже. Нажраться до положения риз в любое время суток. Это всё, что от жизни надо.
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Он обыкновенный дятел...
Который строит из себя великое цабе...
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В Швеции федеративное устройство? "У тарганячих перегонах мене не буде". Мер Дніпра Філатов заявив про відмову від виборів у Раду - Цензор.НЕТ 6491 Забавно, а они об этом почему-то не знают.
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Мне не интересно что там в Швеции, мне интересно то что права украинца распостранены в одинаковой степени по всей Украине, а не там можно - там нельзя.
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в Каменском тоже не продают, и что? хочешь бухать - запасайся, или в ночные клубы топи и бухай до усрачки!
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Типичная русня не может не вспомнить еврейский всемирный заговор...
Вам евреи в штаны еще не насрали?
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а типичный шизофреник может увидеть в 4х словах одного предложения русню, евреев, гавно и заговор. Ты с утра таблетки не выпил?
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Бориса Альбертович, еще зимой позвонилк вам на горячую линию по поводу дороги Старокадатская кторая соединяеть Аэропортовскую и Тополь , ваша секретарь сказала что напишет ответ в течение месяца скоро лето) жду)) дорог нет в Днепре а вы в космос собралисЬ) не от нас ли улететь и от проблем города)?
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Жди, сын мой, сейчас все будет сделано.
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Вірне рішення. Перший нормальний мер за весь час незалежної України -я маю на увазі м.Дніпро. Вважаю що те що він зробив в цих непростих умовах в м.Дніпрі значно ефективніше ніж серпентарій під назвою -Верховна Рада.
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"тараканьи бега" значит. это вот так оно относится к государственным институтам и избирателям.
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Ну звісно ж, навіщо щуру, який втік з партії, за підтримки якої потрапив у Раду, перейматися тарганами. Не його профіль.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"У тарганячих перегонах мене не буде". Мер Дніпра Філатов заявив про відмову від виборів у Раду. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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