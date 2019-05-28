 "У тарганячих перегонах мене не буде". Мер Дніпра Філатов заявив про відмову від виборів у Раду. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в youtube.
"До мене надходили пропозиції, як мінімум від чотирьох партій, увійти в п'ятірку виборчу у список. Повести якісь партії, політичні сили. Не буду їх сьогодні називати. Я їм усім бажаю успіху. Тим не менш, я вирішив залишатися з містом. Я вирішив залишатися зі своїми земляками і робити звичайну, просту, нормальну роботу, а не брати участь у тарганячих перегонах", - заявив Філатов.
наш київській виталька)), теж на преза в 14 році не пішов,
і без зелені) в чамайданах)) не лишився!
так шо все воно відносне))- мерство), деутанство) і президенство))
все залежить від місця і часу!
И зрадофилы....
Как по мне - Филатов - лучший мер за все время...
Кстати насчет парков...
Рекомендую пройтись по парку возле Метеора
и пройдитесь по парку напртив Славутича
А после расскажите как оно есть...
Как было возле метеора года два назад я знаю
Тыгыдымский мост им.Филатова - ему это вряд-ли простят, и в 2020 сей гражданин мером уже не станет.
Ваши предложения, как его ремонтировать?
Почему Вы не пойдете в горсовет, и не поделитесь своими знаниями?
Или Вы из тех, кому весь белый свет не мил?
Вы из ментов, прокуроров или из бандитов?
Хм. Значит по Вашему переживать за город, иметь желание развивать город, относится с уважением к его жителям могут только менты, прокуроры и бандиты?
Разве Днепр не платил налоги?
Разве Днепр раньше не работал?
Вы переживаете за город?
Я вижу, что Вы переживаете травму, что ваших отстранили в 2014 году...
И не дают дальше грабить страну и город...
А насчет грабят, так за нынешними угнаться проблематично. Особенно учитывая, что дерибанится все в менее благоприятных экономических условиях.
И в чем у Вас претнзии?
Что в нем не так?
Что не так в Шевченко?
Я например лучше в Николаеве останусь, чем ехать туда, где плюют на права своих граждан.
Вы не можете рассчитать, сколько Вам надо алкоголя?
Или сколько водки не бери, ее все равно не хватит?
Я гдето в России такое наблюдал... Еще при Союзе
И я у Вас спросил, для Вас алкоголь настолько важен, что Вы без него жить не можете после 22:00?
Как я понял, алкоголь для Вас играет очень важную роль.
Как я понял, Вам необходима доза алкоголя не реже чем 6 - 8 часов
Днепр - сепарские замашки?
Вы хотите рассмешить мои тапочки?
Нет, просто играет значение то, что я имею право покупать в любое время, когда захочу.
Почему бы и не сепарские, если за Днепром это все можно в любое время, а в Днепре нельзя?
И в порту и на Корабельном заводе
Не удивительно, что у Вас мрачное настроение и Вам хочется его залить алкоголем...
И почему Вы не можете его раньше купить?
Не можете рассчитать?
И дальше что???
Который строит из себя великое цабе...
Вам евреи в штаны еще не насрали?