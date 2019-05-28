 Закликаю комітет невідкладно розглянути Виборчий кодекс, - Парубій. ВIДЕО

Про це повідомив Парубій під час засідання 28 травня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після рішення комітету Виборчий кодекс буде невідкладно винесено на розгляд народних депутатів перед позачерговими парламентськими виборами.

Парубій закликав комітет зібратися сьогодні, 28 травня, для розгляду кодексу.

"Вчора я дав доручення комітету невідкладно зібратися. Прошу вас сприяти тому, щоб комітет невідкладно зібрався. Завтра (в середу. - Ред.) ми не зможемо розглядати без рішення комітету. Якщо у вас є політична воля - зберіть комітет сьогодні", - заявив Парубій .

Голова ВР закликав правовий комітет парламенту обов'язково винести рішення щодо Виборчого кодексу на черговому засіданні комітету, яке має відбутися в середу, 29 травня.

"Закликаю - в середу розгляд на комітеті. І невідкладно, наголошую, невідкладно, я поставлю на розгляд Виборчий кодекс за відкритими списками. Я переконаний, що ми зможемо прийняти його всім залом. Ми за відкриті списки і проти закритих списків", - зазначив спікер.

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