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 Закликаю комітет невідкладно розглянути Виборчий кодекс, - Парубій. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Андрій Парубій просить Комітет парламенту з питань правової політики невідкладно розглянути Виборчий кодекс.

Про це повідомив Парубій під час засідання 28 травня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після рішення комітету Виборчий кодекс буде невідкладно винесено на розгляд народних депутатів перед позачерговими парламентськими виборами.

Парубій закликав комітет зібратися сьогодні, 28 травня, для розгляду кодексу.

"Вчора я дав доручення комітету невідкладно зібратися. Прошу вас сприяти тому, щоб комітет невідкладно зібрався. Завтра (в середу. - Ред.) ми не зможемо розглядати без рішення комітету. Якщо у вас є політична воля - зберіть комітет сьогодні", - заявив Парубій .

Голова ВР закликав правовий комітет парламенту обов'язково винести рішення щодо Виборчого кодексу на черговому засіданні комітету, яке має відбутися в середу, 29 травня.

"Закликаю - в середу розгляд на комітеті. І невідкладно, наголошую, невідкладно, я поставлю на розгляд Виборчий кодекс за відкритими списками. Я переконаний, що ми зможемо прийняти його всім залом. Ми за відкриті списки і проти закритих списків", - зазначив спікер.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129219
 
   
 Топ коментарі
 
Ирокез, ты лучше переживай что после выборов тебе Петя платить перестанет.))
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сделайте Вове нервы - Беня ему денег может не дать - если будут открытие списки)))
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Это типа видимость деятельности ??? вам уже никто не верит, заканчивайте цирк, в печь так в печь...
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Силовики вже не ті що при Зеці. Не факт що не пошлють Авакова, Коломойського і Слугу на додачу. Це раз. Друге,Аваков чудово розуміє, що гарантії Слуги і виїденого яйця не варті. Йому вигідно залишити конкурентну систему. А не переходити до монополії Свідків Непогрішності Головобородька. Єдиний спосіб Слуги без потрясінь просидіти 5 років (на щось більше окрім бла-бла воно не здатне) - це виключити борзометр, худо-бідно робити що обіцяло, домовлятися з патріотичними силами.
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Встановіть камери в кожному комітеті і ви будете знати,як в них працюють. Закликаю комітет невідкладно розглянути Виборчий кодекс, - Парубій - Цензор.НЕТ 7146
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ЗеБеня КолоЗемойский, распуская Раду на кингурациии и не собиралось подавать, закон про выборы с открытыми списками, а просто п****дело - это же очевидно - "заготовка" закона с закрытыми списками с 3%-й скидкой была готова еще до того как ему вручили "палку". Лицемерное г****но. А по поводу обещанного закона про импичмент преЗедента? - та шо вы вправду подумали шо КолоЗемойский будет рубить сук на котором сидит?
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ЗеБеня КолоЗемойский, распуская Раду на кингурациии и не собиралось подавать, закон про выборы с открытыми списками, а просто п****дело - это же очевидно - "заготовка" закона с закрытыми списками с 3%-й скидкой была готова еще до того как ему вручили "палку". Лицемерное г****но. А по поводу обещанного закона про импичмент преЗедента? - та шо вы вправду подумали шо КолоЗемойский будет рубить сук на котором сидит?
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Що ви всі розкудахкались за відкриті, чи закриті списки? Вам кинули якусь фігню і ви розганяєте "зраду" знову від старої влади. А Беня разом зі своїм "військом", яке прилетіло, приїхало, прибігло і прийшло за ним ділять все те, що ще залишилося в Україні. Ви краще запитайте, де кінець бідності з 22.04.2019 року? Вам же це обіцяли? Де кінець війни? Де дешева ковбаса і газ? Де зарплати по 4000 евро в місяць???? Чому новастара влада заробляє на війні? Де робочі місця і гідна зарплата? Немає? І не буде. Чекайте дефолту і готуйтеся в кріпаки разом із землею, яку Беня в цьому році викупить за Ваші гроші, які він "виграє" за банк, який і сам же обікрав. А у вас покрав все "соєвий". Головне про це не забувайте!
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Для пользи дєла треба порохоботам, (які чомусь від Зе вимагають виборчий закон з відкритими списками) нагадати, що -

в коаліційній угоді підписаній в тому числі панамськими патріотами і невидимими фронтовиками є такий пункт:
- приняти новий закон про вибори на партійній основі з відкритими списками;

- термін виконання 3 квартал 2015 року.

Ну ще там про скасування недоторканості, і таке інше.

В тому, що в депутанги не виконали своїх зобов"язань винен, звичайно ж Зе? Так порохососи?
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Раду посмотришь и в цирк идти не надо! Вот где клоунада!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗакликаю комітет невідкладно розглянути Виборчий кодекс, - Парубій. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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