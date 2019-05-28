 Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соцмережах.

На записі видно, як російське судно, маневруючи біля причалу, спочатку зачепило автомобіль, ледь не перекинувши його, а потім пройшлося по тимчасовому торговому павільйоні.

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