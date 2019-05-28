 Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соцмережах.
На записі видно, як російське судно, маневруючи біля причалу, спочатку зачепило автомобіль, ледь не перекинувши його, а потім пройшлося по тимчасовому торговому павільйоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соцмережах.
На записі видно, як російське судно, маневруючи біля причалу, спочатку зачепило автомобіль, ледь не перекинувши його, а потім пройшлося по тимчасовому торговому павільйоні.
За***сь !
В Минобороны России приняли решении об отправке на металлолом самого большого российского десантного корабля «Митрофан Москаленко». Десантный корабль проекта 1174 является самым вместительным десантным кораблем российского военно-морского флота. С 2002 года данный корабль находился в резерве.
Недавно ж только в Корее мост таранили
А германцы не побрезговали. Ну это им лёгкое предупреждение.
який руйнує все навкруги себе.