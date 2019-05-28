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Все про:Німеччина (1205) ДТП (2324) корабель (525) "русский мир" (184)

 Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен. ВIДЕО

Російський вітрильник "Мир" у порту німецького Бремерхафена пошкодив припаркований мікроавтобус "Мерседес" і торговий намет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соцмережах.

На записі видно, як російське судно, маневруючи біля причалу, спочатку зачепило автомобіль, ледь не перекинувши його, а потім пройшлося по тимчасовому торговому павільйоні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129213
 
   
 Топ коментарі
 
Отомстил за "дедов"...спасибо водке... Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен - Цензор.НЕТ 2628
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В понедельник, 27 мая, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен - Цензор.НЕТ 3522

За***сь !
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АХ МИР!!!!!! ну да..прям ......тайфун не меньше... Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен - Цензор.НЕТ 2381
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не опять, а снова Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен - Цензор.НЕТ 6453 и снова, и снова, и снова................
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В понедельник, 27 мая, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен - Цензор.НЕТ 3522

За***сь !
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13 сентября 2012

В Минобороны России приняли решении об отправке на металлолом самого большого российского десантного корабля «Митрофан Москаленко». Десантный корабль проекта 1174 является самым вместительным десантным кораблем российского военно-морского флота. С 2002 года данный корабль находился в резерве.
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Тепер все зрзуміло, відправити на металолом, означає спалити, Ростопчин в 1812 відправив Москву на металолом.
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Ще можна затопити, як кацапи в Сєвасі в 1854...
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І головами російських адміралів в футбол порати, як червоноармійці грали в 1917, кубок Херсонеса, замість м'яча голова Корнілова.
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вот самка собаки - и на суши, от цапов морских, покое немцем нет)))))))))
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Ну, у Південній Кореї ж, міст пробували знести, судном? "Цирк продовжується...".
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Москали бьют рекорд за рекордом! Жду, когда они подводной лодкой протаранят самолет.
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Неее, наоборот слишком тривиально. Если подлатают противолодочный авианосец Кузю, то подлодкам стОит опасаться самолетов палюбому.
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"Жду, когда они подводной лодкой протаранят самолет."
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Молодцы. Давыте эврогев. Покажите мастерство прирожденных Путинских моряков. Пусть трепещит гнилая Европа !!! Слава Пуйлу. !!!
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Принесли "Мир" на немецкую землю. Название же подобрали...Циничные нахимовцы
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Шо опять?
Недавно ж только в Корее мост таранили
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По видео видно что его так буксир протащил. Так что все претензии к капитану буксира.
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А когда тебя, в автомобиле, "на галстуке", буксировать будут, и тебя вынесет на "встречку" - кто будет виноват? Буксировщик? Или тот "лох", что не справляется с рулевым управлением буксируемого автомобиля?
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Стояв би в порту Костроми, всі були б цілі, москалів не можна пускати в Європу, хоча і в Азію також.
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" рузкий Мир " же, он по-другому не умеет.
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Щас соевые начнут истерить, что это клоун виноват!
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А ты в этом сомневаешься? Они же по себе судят... Пять лет у них во всём был "Пэца" виноват... (даже в дождях и засухах)...
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Прекрасно!...Первые экземпляры продажных вальцманоидов уже подтянулись!
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Андрюша, солнышко, за что тебя так умом обделили? Сочуствую.
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Зато наша "Дружба" никого в европейских портах не давит. Стоит себе тихонечко уже скоро как двадцать лет у стеночки..
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Не зря же этот парусник страны Балтии к себе не пускали.
А германцы не побрезговали. Ну это им лёгкое предупреждение.
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жаль на дно не пошел, ведь титаник тоже так бортом об айсберг царапнул. но в пропорции для этого корыта мерседес как айсберг для титаника Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен - Цензор.НЕТ 9146
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фрегат називається МИР
який руйнує все навкруги себе.
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німцям) кацапи подобаються - то хай і лікують *****-підатих!
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а похуже б воевали, щаз бы как и я, баварское попивали...
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Все одно би пили, просто пивоварні були би ближче та пияків було би на 30 млн більше.
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Русско-ордынских пьяных свиней никуда нельзя пускать окромя их Орды. Беда будет.
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Ну нельзя бухих мокшан пускать к цивилизованым людям. Пусть алкотест проходят перед заходом в порт. Весь мир ржет уже над "величием" этих дикарей.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоРосійський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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