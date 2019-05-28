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 Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові. ВIДЕО

В Азовському морі екіпажі малих броньованих катерів "Кременчук" та "Лубни" зі складу провели чергові навчальні маневри з практичним виконанням стрільб з кормового й носового артилерійських модулів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Зазначається, що навчання в морі проводилися за підтримки морської авіації. Для цього залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.

"Під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони та зв’язку", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважили в штабі, подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів та утримувати на належному рівні готовність морської компоненти Об'єднаних сил до реагування на розвиток подій у районі відповідальності.

Українські броньовані катери Кременчук та Лубни провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129205
 
   
 Топ коментарі
 
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Думаю, что к концу следующего года у нас будут два фрегата и один авианосец + "Антонов" начнет выпускать истребители 5-го поколения....и все это благодаря распродаже избыточного имущества... Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові - Цензор.НЕТ 8438
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Ничего, сейчас Зелепут построит пару Штурмкериара под Ф-35 и ескорт из дистроеров Арли Берк...
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///импортохрензамещение Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові - Цензор.НЕТ 8344
МАЦ-КВА, 28 мая. /ТАещеСС/.
Ракета-носитель "Стрела", разработанная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, в ближайшей перспективе использоваться не будет.
Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов.
"В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и отказ от участия в проекте предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается", - сказал он.
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Ничего, сейчас Зелепут построит пару Штурмкериара под Ф-35 и ескорт из дистроеров Арли Берк...
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Думаю, что к концу следующего года у нас будут два фрегата и один авианосец + "Антонов" начнет выпускать истребители 5-го поколения....и все это благодаря распродаже избыточного имущества... Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові - Цензор.НЕТ 8438
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це, типу, звіт про витрачені мільярди? не переконливо((
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Як просрати весь флот, та із гордістю дивитись на це позорище.
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2МБК-на воде при Зэ,2МБК и буксир-просрали при полномПэ....
зеляфобы,фас!
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Не устраивайте тут е*анарий ! По вашей логике самая продвинутая страна КНДР ?! У неё же ядерное оружие.
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Бронекатер от рогаток?Один снаряд пол рубки разворотил.
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а після Порошенка ці бляхи більше клєпать не будуть?
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нє.бо повнийПе продав клєпочну кузню ригіаналу.
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Ждем от Зели и Надлышкового новенький авианосец "Беня" и фрегаты типа "Квартал"
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Єти катера годятся только для сдачЗато у предприятий Порошенка полная загрузка, *********
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Єти катера годятся только для сдачи врагу в Керченском проливе. Зато у предприятий Порошенка полная загрузка, ****
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУкраїнські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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