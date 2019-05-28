 Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня Президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.
в 2010 году вообще коалиция прекратила существование в связи с сообщением Аппарата ВР )
Это может установить только Конституционный суд.
Вчера Верховный Суд отказал в открытии производства о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады, потому что
"рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3129138
И разогнать - НЕ СТРОИТЬ!
Следующий парламент будет ничем не лучше, а намного ХУЖЕ!
По его словам, часть наработанных документов включает проект об отзыве народных депутатов и законопроект о проведении референдума"
А на деле за пэдра проголосовали, но довiра испарилась в результате его действий.
И за парламнгт проголосовали, но довiра испарилась в результате их действий.
Довiра испарилась у сторонников всех политиков и партий.
Политика Бутусова уже проверена и наглядна!
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Якщо порушив, то нікуди не піде, доведеться сковирювати.
Якщо не порушив, то доведеться сковирювати троги пізніше (через 1,5-2 роки).
У будь якому разі без крові з боку можновладців не обійдеться.
ПІСЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ!!!!! А Зеля распустил Раду спустя 5 минут после того, как принял присягу. Так нарушил Зеля Конституцию или нет?
- Ноу, сер. Це вибухають пердаки у мінстець тролів.
- Переїли гороху?
- Ноу сер. Раніше в них не працювала голова, а тепер вже і шлунок.
- Захворіли?
- Пітараси сер....
Поэтому и поменял быстренько главу КС на более покладистую.
Мародер перед уходом сделал очень много гадостей Украине, понаставил везде своих людей.
Я уже молчу про отмены закона о незаконном обогащении. Это все сделал тот же петя.
"Есть повод веселиться. Быть может в начальника душа наша вселится".