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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 21 травня достроково припинив повноваження Верховної Ради. Президента звинуватили в порушенні Конституції, нібито він не мав права на розпуск парламенту. Все через невизначеність із розпадом парламентської коаліції. Чи призведе це до відставки Зеленського?

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня Президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129204
 
   
 Топ коментарі
 
зашел на цензор и просто офигиваю от свидетелей конца эпохи бедности Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 3803 с таким лехторатом и войны не нужно
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Рада не работала, Парубий перед пустым залом создавал видимость бурной деятельности. Кнопкодавство, договорняки и саботаж - разогнать это сборище по интересам- была прямая обязанность Зеленского.
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Узурпація влади.Коаліції немає вже три роки.
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Думаю порушив,треба було арештувати так звану коаліцію,та кабінет Міністрів,за Державний Заколот.
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у якому документі це зафіксовано?
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Небуває документа,ні на що,коаліції нема,нема підтверження її існування,це як людина без паспорту,якщо паспорту нема,то і показати нічого.
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Законодательная ветвь власти, это независимый структура и зафиксировать отсутствие коалиции имеет право спикер парламента и больше никто Что он сделал 17мая 2019 г и публично об этом обьявил, закрепив в соответствующем нормативном документе КCУ, при разборке полётов, будет опираться на этот официальный документ, а не слухи и домыслы лишенцев
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но с другой стороны, а если спикер будет злоупотреблять своим положением и откажется это делать, кто его может заставить?
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Сразу видно лагерное чмо! Знаешь все расклады на зоне
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где это написано? в регламенте вообще нету упоминания что спикер должен объявлять о прекращении существования коалиции,
в 2010 году вообще коалиция прекратила существование в связи с сообщением Аппарата ВР )
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но кто то все же должен это объявить, и это не должны быть тролли цензора или даже какие нибудь более известные эксперты
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в договорняке по невыполнению предвыборных обещаний
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У спротиві рашкє та націоналізації Привата звісно Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 5313
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зецапи ніяк не можуть бещ шісток у ніку
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Иди арестовывай, в чём проблема? По дороге возьми ещё двух собутыльников и сразу на месте суды-тройки устроишь
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"Нарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду?"

Это может установить только Конституционный суд.
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А цей Братущак весь час наголошує "як на мене", "на мій понляд" і тому подібне. Добре, що не заявив, що він підміняє Конституційний суд. "Коли я працював на 5-му каналі..." - слова означають, що або перебіжчик, або ображений. Уточню одразу - це на мій погляд.
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а по сути есть какие то возражения?кстати я долгое время думал, что бпп с нф и внефракционными создали в 2016 году новую коалицию, пока один тролль цензора мне не отметил, что никакого нового коалиционного соглашения не подписывалось, т.е коалиция как бы оставалась старой, просто лишилась нескольких фракций
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КС за последние лет 8 такого наустанавливал... , сам же , свои выводы опровергал (при том же составе судей )
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И тем не менее, если рассуждать именно о законности процедур, то данный вопрос это его юрисдикция.

Вчера Верховный Суд отказал в открытии производства о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады, потому что

"рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины."

Источник: https://censor.net.ua/n3129138
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это то понятно, но тут у нас все такие "эксперды" что такую новость грех не пообсуждать и высказать свое мнение
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Пусть обсуждают, я никак этому не препятствую.
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зашел на цензор и просто офигиваю от свидетелей конца эпохи бедности Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 3803 с таким лехторатом и войны не нужно
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Рада не работала, Парубий перед пустым залом создавал видимость бурной деятельности. Кнопкодавство, договорняки и саботаж - разогнать это сборище по интересам- была прямая обязанность Зеленского.
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Это не обязанность, а право. Любое право подразумевает ответственность
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Как минимум перевищення службових повноважень, у нас новьій узурпатор поздравляю
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Закон о языке "пустой зал" принимал?
И разогнать - НЕ СТРОИТЬ!
Следующий парламент будет ничем не лучше, а намного ХУЖЕ!
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Не факт. Але чим частіше вибори до Ради - тим краще. Нехай вкладаються грошові мішки в вибори, а вітбити свої гроші не встигають. Отак почнеться очищення
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Старшина Лайф, ты скажешь, что не бот? Ты этот высер уже десятый раз копипастишь в течении пяти дней и в разных темах
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Вперше бачу цей пост. Пану наснилось?
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Депутаты бесятся что их лишили каникул на 2 месяца, особенно НФ.
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А ты олига пэпки! Ссацкая.
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Шановна, а швидка настя, часом не ваша родичка? Якщо ви українка, то повинні розуміти, про що мова.
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Він понесе портрет піаніста. А краще - великий планшет, на якому буде відтворюватися концерт фортепіанної "музики".
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Эти паскуды хотят нас всех сдать в мордор "Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует внести в Верховную Раду закон о референдуме. Об этом рассказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире ICTV.

По его словам, часть наработанных документов включает проект об отзыве народных депутатов и законопроект о проведении референдума"
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Тебя,смотрю, аж выворачивает наизнанку от ЕС.
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Ну хоть в чем то они ведь должны быть правдивы
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Ну если *низька довiра громадян" - не повод, то пусть эту довiру и проверят выборами!
А на деле за пэдра проголосовали, но довiра испарилась в результате его действий.
И за парламнгт проголосовали, но довiра испарилась в результате их действий.
Довiра испарилась у сторонников всех политиков и партий.
Политика Бутусова уже проверена и наглядна!
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а если у зели завтра рейтинг упадет? фсё, на выход? или пущай досидит?
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Мир не рухнет - 100%. Жизнь продолжится, все выживут. Вон в Италии уже лет с 10 все правительства падают, их сменяют, и никто не истерит. Во Франции все последние презы не переизбираются. И трампопо в след. году слетит. Это даже лучше, чтоб менялись. Новые придут и что-то новое и положительное введут. Но старым олигам лолитным надо перекрыть кислород навечно. Старьё - это застой, болото. Прекратите вы за *брежневыми скулить*! В демократическом мире идут вперёд и не плачутся. Меняйтесь!
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Надо же, название какое "вр". Это кто же над ними так пошутил?
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*Блок панамських поцреотів * (нова назва *евр... солідарність * ) за мажоритарку .. Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 503.
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..Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 986...
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Зебики никак не дождутся узурпации власти беней.
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Медведчук рассказывал на ньюзване, что в 2016 в раде было большинство, тк добрали внефракционными, и это можно было делать--- типо когда то было решение КС, что так можно(правда наверное во время злочиннной влады это решение выносили)
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т.е решение зеленского неконституционное, хоть он сам(медведчук) и против этой рады
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Порушив чи ні - визначить суд.
Якщо порушив, то нікуди не піде, доведеться сковирювати.
Якщо не порушив, то доведеться сковирювати троги пізніше (через 1,5-2 роки).
У будь якому разі без крові з боку можновладців не обійдеться.
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уже палатку наготовил для майдана или будешь с дивана руководить?
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Який ще Майдан? Я квітник вчасно мастилом поливаю. А керувальників і без мене вистачить.
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ясно, диванный сковырювальщик детектид Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 7666
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Нероспуск вр прежде всего выгоден свино-шоколаду. Как он сам сказал, создал новую партию и надеется на создание в раде кокалиции (а значит, её и не было вовсе), после чего продолжить гнуть страну.
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Нам платят в € приличнейшие суммы. В Италии ваши бояры не производят! Это вам не ваша мокша.
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Все это бла-бла-бла. Два месяца ничего не решало, кроме одного - клован мцыт, что за оставшиеся пол года у него просядет рейтинг, и хер ему на все рыло, а не своя коалиция в Раде, собственно из этих же соображений Порох и согласился на досрочные, чтобы пройти пока сторонники не перебежали к тому же Вакарчуку. Не сотворяйте себе кумиров, и берегите нервы)))
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Автор, спасибо! Не хуже Конституционного суда разложил все по полочкам!
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Ты бы меньше верил разным авторам, а сам бы почитал Конституцию. Особенно ст. 90.
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Какие мы умные!!!! Читаем статью 90 Конституции Украины: "Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України".
ПІСЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ!!!!! А Зеля распустил Раду спустя 5 минут после того, как принял присягу. Так нарушил Зеля Конституцию или нет?
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+ коаліція являється розпущеною після того як про це заявив голова верховної ради. Поки заяви нема, коаліція вважається існуючою. А тіпа фантазії, що коаліції не було вже 2-а чи 3и роки це суб'єктивна думка деяких політиків.
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а чому ви вважаєте що "+ коаліція являється розпущеною після того як про це заявив голова верховної ради".
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У людини зі справкою Парубія є голова і він в неї їсть. Тому консультуватись можна тільки з його дупою, бо вона в нього виконує функцію голови. І, доречі, з дікцією у дупи Парубія набагато краще Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 3076
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ви помиляєтеся - все набуває чинності після опублікування в "Урядовому кур'єрі" - все було після консультацій, всі погодилися і ніхто особливо не волав Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 5639
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так решение(указ) появился после таких консультаций!а на инаугурации это было озвученное намерение!
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Зе-барига за пару місяців нацарює на імпічмент.
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Не покушайтесь на святое, не присваивайте чужие заслуги ЗЕ. Пеця этот титул - БАРЫГА - 5 лет честным и не посильным трудом на ниве казнокрадства и коррупции зарабатывал!!!!
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У сои панический страх любых выборов. В их ложь народ уже не верит, а других методов у них нет.
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- Беррімор! Що це за вибухи в міністерстві інформ політики? Терористи?
- Ноу, сер. Це вибухають пердаки у мінстець тролів.
- Переїли гороху?
- Ноу сер. Раніше в них не працювала голова, а тепер вже і шлунок.
- Захворіли?
- Пітараси сер....
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"Тоді я працював на п'ятому каналі". Теперь понятно, почему он так ненавидит "порохоботов".
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Дальновидный порошенко все это предусмотрел, что по этому вопросу будут обязательно споры, и что решать эти споры должны в КС.
Поэтому и поменял быстренько главу КС на более покладистую.
Мародер перед уходом сделал очень много гадостей Украине, понаставил везде своих людей.
Я уже молчу про отмены закона о незаконном обогащении. Это все сделал тот же петя.
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У глави КС є своя голова. Можна зазігнути на гроші Порошенка, а потім втратити все, разом з свободою. Нехай думає
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Закон один для всіх ,тим більше для гаранта.Може зе-мойша не зважае клятву на євангелії ,за клятву на конституції ,відповість.Через рік ,так через рік.
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"Закон один для всіх" - ХЕХ Вы давно судебные решения читали? (особенно после Пециной рехформы) .
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Когда движок дымит, жрет масло и сильно греется, ему нужна капиталка, а не созыв 200 экспертов во главе с никому не нужным Братущаком, который, не имея понятия о ДВС, но начитавшись книг и насмотревшись Ютуб, будет рассказывать о необходимости правильной и взвешенной дефектовки с анализом износа каждого болта. Делать нужно не по устаревшим книгам, зато по уму. Его нужно капиталить, чтобы не стать в поле и не просить помощи у проезжающих, не жалея денег, потом отобъете, в итоге дешевле будет. Если этих козлов сейчас не распустить, они еще напринимают вдоволь херни до осени, найдут тонны говна на голову Зеленского, правдивых или нет, без разницы, но только не ради Украины, а ради своего места у кормушки
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ну это не правовая позиция...мы ж не в раше какой то живем, где царь своей волей может творить что угодно, потому что ему так хочется
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Раду треба не розпускати, зраду треба розганяти - дубововими палицями.
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інтересно, скільки можна буде виробити електроенергії? (с) квартал95
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А майдан це також по конституції? Якщо по закону то барижна влада повинна давно бути в тюрязі.
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ну майдан то не сверг "злочинную владу" т.к скажем, напрямую...понятно, что он напугал часть рыгов, и они переметнулись к бывшей оппозиции и напугали яныка, что он бежал, но все же видимость законности была соблюдена, хотя конечно остается форсмажорный вопрос с отстранением яныка и назначением ио президента
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Исчо один потужный политолог- Братущак. Где Палий,Цыбулько,Лешка Гончаренко? Попрятались казелы. Языки позасавывали в одно место, теперь встречайте-Братущак!
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Ну и вот, появилась причина, избавиться от клоуна на чолі цього балагану. В репризе Коломойского все поучаствовали - и будет. Надо продолжать дальше жить. Гривна стабильна, есть причина для оптимизма.
"Есть повод веселиться. Быть может в начальника душа наша вселится".
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хм, так от клоуна можно избавиться только импичментом или майданом, какой выбираешь?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЧи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? ВIДЕО
 
 
 
 
 
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