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Все про:Луценко (2388) Порошенко (8967) Турчинов (806) Шуфрич (162) державна зрада (223)

 Шуфрич приніс у ГПУ заяву з обвинуваченнями Порошенка й Турчинова в державній зраді, - Луценко. ВIДЕО

Генпрокурор Юрій Луценко в прямому ефірі продемонстрував заяву про вчинення державної зради Петром Порошенком та Олександром Турчиновим, яку приніс у ГПУ нардеп Нестор Шуфрич, і порвав документ.

Це сталося в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

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"Останніми днями діячі минулого почали закидати нас десятками заяв про вчинення злочину. Одну з них я взяв із собою. Відомий пан Шуфрич приніс до Генпрокуратури заяву про вчинення Турчиновим і Порошенком злочину. За його заявою, вони посміли дати наказ військам стріляти в тих, хто окупував нашу землю, а отже, мусять відповісти, як він вважає, за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада", - сказав він.

Луценко вважає подання цієї заяви Шуфричем проявом реваншу. Генпрокурор зазначив, що заяви від представників режиму Януковича в правоохоронні органи - одна з причин, чому він не подав у відставку.

"Це не про Турчинова і не про Порошенка. Це про тисячі убитих і сотні тисяч синів, які пройшли фронт. Це спроба переписати історію і зробити злочинцями тих, хто любить і захищає свою країну. І я залишатимуся тут, попри те, що це не дуже популярна позиція, щоб ці заяви нічого не мали спільного із законом", - резюмував він.

Нагадаємо, 27 травня Юрій Луценко заявив, що планує піти у відставку після парламентських виборів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129183
 
   
 Топ коментарі
 
Как при новом то крылья расправила сепарня. А при Пете оно по щам получало.
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Виноват Порох, на самом деле виноват...
В том, что за пять лет не пересажал эту всю мразь!
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Ок, только почему это делает х..еплет которого должны были расстрелять 5 лет назад за сеппаратизм
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Люди забули що Шуфрич був у Пєті в контактних групі по Донбасу
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да уж
но доля здравого смысла в этом есть - надо на примере одного выродка показать, что будет с остальными выродками
просто, чтобы обосрались в прямом смысле
и Беня в том числе
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Плакулол все 5 лет бухал. Теперь Зеленский виноват, что вся мразота поперла против вчерашней крыши с целью добраться до бабла.
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Таки Да! Забыли о том, что Шуфрич породнился с Кличками? Фирташа забыли с его Якорями..... ??
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Незалежно від держави зроблю для себе самого святковим день тоді коли хоч якась праведна людина пристрелить цього типа . Я не антисеміт і про червоненка нічого не говорив !!!
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Золотую кружку Юре нужно купить,алюминиевая у него уже есть...!!
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"За малое зло человек может отомстить, а за большое - не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести."
Никколо Макиавелли

Соль басни такова: "Гадов типа нестора надо додавливать до бездыханного конца" Шуфрич приніс у ГПУ заяву з обвинуваченнями Порошенка й Турчинова в державній зраді, - Луценко - Цензор.НЕТ 7032
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Как могут в этой стране предатели Родины обвинять тех,кто в 2014г. эту Родины спас,кто с честью руководил страной в этот тяжелейший год, за все время нашей независимости (Турчинов, Порошенко)? Шуфрич, Портнов, эти трижды предатели, место которых давно в тюрьме,смеют еще кого-то обвинять в предательстве. К сожалению, это возможно,наверно только в нашей стране,где у людей очень короткая память.
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Эти трижды предатели Родины за пять лет не получили по заслугам от тех, кто "эту Родины спас,кто с честью руководил страной в этот тяжелейший год, за все время нашей независимости". Грош цена таким спасителям-руководителям. .
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Так вот ты какой - недобитый рыг! Почему шуфрича так мало били? Вот вам и результат.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниШуфрич приніс у ГПУ заяву з обвинуваченнями Порошенка й Турчинова в державній зраді, - Луценко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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