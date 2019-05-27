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Все про:КМДА (643) Київ (6102) Кличко (577) міст (205)

 Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА. ВIДЕО

Пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного моста - захисну скло-плівку - відновили.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

Він висловив надію, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об'єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться.

Також дивіться: Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено). ФОТО

Нагадаємо, 25 травня під час відкриття пішохідно-велосипедного моста в центрі Києва мер випробував скло на міцність разом з братом, легендою світового боксу, екс чемпіоном світу Володимиром Кличком. Вони обидва кілька разів підстрибнули, продемонструвавши, що скляна підлога витримує навантаження.

Мер запевнив, що 1 квадратний метр такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг.

Загальна вартість декількох об'єктів - моста, фонтану, підпірних стін та інших витрат - становить близько 400 млн гривень.

Наступного дня після відкриття з'явилися тріщини на захисному шарі скла-плівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія - акт вандалізму. Основне ж - загартоване скло - не постраждало.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129178
 
   
 Топ коментарі
 
Норм,завтра опять будут восстанавливать .. Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА - Цензор.НЕТ 5065
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А град хоть выдержит этот мост.
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Забетонируйте, зебилы неисправимы.
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Норм,завтра опять будут восстанавливать .. Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА - Цензор.НЕТ 5065
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Та у Віталія Володимировича, ліва 800 кг.
Так шо, врачі на скорой, нє богі, можуть і не восстановіть.
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А нельзя было просто построить надежный мост без вы*бонов? Не умеете делать стеклянные - не беритесь. В один прекрасный день люди провалятся. И вообще долбо*бов - вандалов в стране хватает.
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Вы хоть суть поняли? Стекла, которые полопались и переустанавливались, выпоняют функцию защитного стекла телефона - защита от дебилов в действии. Проверили - работает. А дебилов реально хватает. Но не нужно из-за этого оставаться в каменном веке. При Кличко в Киеве много площадок, дорожек (велосипедных и пешеходных) и парков заложено. Вроде как строительство метро возобновлено. Киев превращается в реальный европейский город. И это радует.
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Да и опять сбрешут, что виноваты вандалы или снайперы, или террористы..
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А можно хоть в этой теме не гадить ?
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А можно Кличку не врать про вандализм? И не списывать некачественное стекло на наш плохой народ? Или хуже на стрельбу? Им врать можно, а нам возмутиться нельзя?
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ну, на фото отчетливо видно, что долбанули чем-то.
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Не врите! Или протрите глаза... Уже лопнуло второе при людях.. никто его не трогал!
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А якщо пошкодження другого скла є наслідком пошкодження першого?
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Кому вы доказываете? Порохоботам-кличкоботам? Я читал их комменты на фейсбуке Кличко: это же Брежневский совок! - настоящие оды поются мудрому патриоту Кличко и заботливой власти - при этом все беды якобы от ленивого тупого народа - быдла и вандалов (составляющее подавляющее большинство народа), которых надо этой власти воспитывать! (трудовые лагеря, сброс с моста и т.д.)....
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А когда Педалику хоть от обезьянки мозгов пересадят? Думаю, что украденных на мостике денег, - на операцию - хватит...
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Пусть Педалик с брательником еще разок на нем попрыгают, а то мало ли...
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пох мост..
как вам "новые лица" и "новые заявления" надьки?
Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА - Цензор.НЕТ 4609
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что такое, кацап? отмазать "новые лица" вовы - не могЁшь?)
https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
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А можно прямую речь со сказанным? а то даже из Вашей ссылки не следует того, что заявлено в названии, чистая манипуляция.
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ищи эфир надьки на канале ЗИК... или в инете - по первым ее словам.
кстати, совсем недавно.. никто не удивляется..
Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА - Цензор.НЕТ 1625
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Какую,нафиг,ссылку ? Сказал же чел ,что на зике. А еще 112 посмотрите,
если шо. Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА - Цензор.НЕТ 4864
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И при том весь день ссылки на срю сайты! чукча мокша!
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ти вже на фронт зібрався, кацапе? вовчка зачекався)
бо саме кацап може бачити в ".ua" - ".ru" Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА - Цензор.НЕТ 3658
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В твоей сноске написано "Украина". На украинских сайтах пишут "Украi'на". Спалился, злопатоед бурятский!
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Юрий Lord

пох мост..
как вам "новые лица" и "новые заявления" надьки?

Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА - Цензор.НЕТ 3385
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А что удивительного? Обычная гэбня в работе, так сказать проверка боем! сперва вернулся Портнов, в рахе смотрят - молчат? -молчат! Ага тогда Портнов на Порошенко в прокуратуру маляву накатает - молчат? - молчат! Ну и ладьненько, давайте о "рехферендуме" заговорит кто-нибудь из АП, "држба народов", "братский нарот", "руцких не слышат" и все такое - молчат? - ну немного возмущаются! ну ок, еще рано, тогда давайте Шуфрича зашлем с тезисами "госпереворот", "хунта", и еще Надюша про храбрых "апалченцев" скажет ну и т.д. думаю суть вы уловили как вместе со "слугой народа" понемногу, помаленьку, сантиметр за сантиметром нас натянут обратно на москальский кукан, и боюсь уже навсегда...
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Бутумов дотримуйся закону, курва і встанови українську мову за замовчуванням!!!! Задовбався читати ватних малоросів, гнид какаольгінських в коментах - може хоч українська мова на них вплине...
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так,тот о ком вы пишите и сам такой)))
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да шо там говорить -умный город -умный мэр Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА - Цензор.НЕТ 5378
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Мост и холодильник-какие синонимы ?
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Если теплая моча зимой льётся на стекло,
то автомобилистам внизу не понравится.
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Забетонируйте, зебилы неисправимы.
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Это точно пэпка двухцентнерный наведался на мост, и он не выдержал!
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Видно за вживаною тобою лексикою, що твій дім знаходиться у дупі.
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Міст перетягує від ярма на себе увагу і прихильники московського ярма відомстили українському мосту.
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Если под ярмо заложить немножко необходимого вещества,
то будет уже не ярмо, а дружба народов как она есть.
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Читав на ФБ що в першу чергу треба підозрювати в вандалізмі швейцарских архітекторів у яких вкрали проєкт моста, мстя, бо кому нафік воно здалось інакше ?
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этот мостик предлагали построить еще в каденцию януковича . иностранная фирма за 6 миллионов . кличко умудрился построить за 10 ть. фирма подрядчик с уставным капиталом в 7 тысяч гривень по документам занимается сдачей в аренду бу строительной техники. суки а морпехи на передовой со старым бтром который пообещали заменить к октябрю.
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Це початкова ціна в кличка була 10,а кінцева 16,нафіг ті австрійці,як можна 10 млн на рівному місці вкрасти
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Так это уже бронированное стекло ?
А видеокамеры установили ?
А то обкуренная продвинутая молодёжь будет селфи делать в полёте.
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Я не підтримую Кличко, але ваш коментар флудом.
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Ти підтримуєш московітів постійно своїми лайками,а це вже прямо моста керченського шкода,ох і каракум ти,запродавсь уже і путіну,шпагат,так шпагат
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Скло мости не для нашого брата, нам потрібні чугуній мости.
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....мостостроитель Патон переворачивается в гробу....

может и танки из стекла делать теперь??

счас модно , чтобы была прозрачность везде, прозрачные офисы, туалеты,....

тем более в минобороны.

прозрачный танк - енто крууто,
его враги не увидят,
типа смотрят на него, а его как бы и нет - видет дерево напротив как в окне.

и да, интересно,

барышни там будут в юбках ходить по стеклянному мосту, или переодеваться в джинсы,

как в церкви в платки перед заходом??
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Если барышни чистые и побритые в нужных местах, то могут и по стеклянному мосту ходить.
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Да там мост - енто 10% от всего дередбана,

бигус по 1+1 сегодня показал -

будет там на склонах 12 этажный торговый центр и канатная дорога, паркинги,....

все за киевский счет -

деребан 80-го уровня.
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Бигус по "г+г"... Дальше можно не продолжать. Ты осознаешь, что ты хаваешь то, чем тебя кормит Коломойский? Тебя самого еще от Коломойского не тошнит после его высказываний? Чувак, если он провернет дефолт, то тебе мало не покажется, а он станет в разы богаче. Он тебе Аргентину в качестве аргумента привел, где курс в десять раз вырос и тысячи людей с голоду умерли... А на Грецию ориентироваться не стоит : она в ЕС, да и дефолта там не было. Коломойскому просто очень выгодно посадить тебя на задницу. А твой собственный интерес в чем?
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Молодці, що швидко відремонтували цей міст. Чекаємо на експертизу цих пошкоджень.
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А что ждать? Еще ничего не осматривая сняли с себя вину- в мост стреляли и прыгали одновременно некие вандалы. Вариант некачественной постройки принципиально не рассматривается. Экспертизы по сути не было - пришел представитель застройщика и сказал, что он не виноват Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА - Цензор.НЕТ 9332
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Дебилы, *** (с). Лучше б хоть что-нибудь полезное построили. Подольский мост стоит недостроенный и ржавеет. Как его бандытська влада законсервировала перед своим уходом, так он и стоит недостроенный. Последнюю новую станцию метро тоже еще бандытська влада открывала ("Теремки"). Живущие по-новому ни одного метра метро не построили. Ни одной станции метро не открыли. Это, кстати, впервые в истории Киева со времени открытия первых станций (1960 год). Никогда еще такого не было, чтобы за 5 лет ни одной станции не построили. Кличко умудрился даже Киев превратить в зачуханный райцентр. Тротуары все развалены и заставлены тарантайками. Зимой снег нифига не чистился. Плитка вся раздолбанная. Повсюду грязь. Трамваи старые разбитые. Купили несколько новых, но почему-то польских, собранных в Рашке на Уралвагонзаводе. Идиоты.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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