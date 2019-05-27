 Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.
Він висловив надію, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об'єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться.
Нагадаємо, 25 травня під час відкриття пішохідно-велосипедного моста в центрі Києва мер випробував скло на міцність разом з братом, легендою світового боксу, екс чемпіоном світу Володимиром Кличком. Вони обидва кілька разів підстрибнули, продемонструвавши, що скляна підлога витримує навантаження.
Мер запевнив, що 1 квадратний метр такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг.
Загальна вартість декількох об'єктів - моста, фонтану, підпірних стін та інших витрат - становить близько 400 млн гривень.
Наступного дня після відкриття з'явилися тріщини на захисному шарі скла-плівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія - акт вандалізму. Основне ж - загартоване скло - не постраждало.
Так шо, врачі на скорой, нє богі, можуть і не восстановіть.
как вам "новые лица" и "новые заявления" надьки?
https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
кстати, совсем недавно.. никто не удивляется..
если шо.
бо саме кацап може бачити в ".ua" - ".ru"
пох мост..
как вам "новые лица" и "новые заявления" надьки?
то автомобилистам внизу не понравится.
то будет уже не ярмо, а дружба народов как она есть.
А видеокамеры установили ?
А то
обкуреннаяпродвинутая молодёжь будет селфи делать в полёте.
может и танки из стекла делать теперь??
счас модно , чтобы была прозрачность везде, прозрачные офисы, туалеты,....
тем более в минобороны.
прозрачный танк - енто крууто,
его враги не увидят,
типа смотрят на него, а его как бы и нет - видет дерево напротив как в окне.
и да, интересно,
барышни там будут в юбках ходить по стеклянному мосту, или переодеваться в джинсы,
как в церкви в платки перед заходом??
бигус по 1+1 сегодня показал -
будет там на склонах 12 этажный торговый центр и канатная дорога, паркинги,....
все за киевский счет -
деребан 80-го уровня.