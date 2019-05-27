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 Суд у режимі відеоконференції провів перехресний допит чотирьох свідків у справі екс-регіонала Єфремова. ВIДЕО

27 травня суд у режимі відеоконференції провів перехресний допит чотирьох свідків у справі колишнього голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

В ході засідання допитали колишнього керівника міліції Луганської області Володимира Гуславського, колишнього прокурора Луганської області Сергія Стося, екс-глави обласного управління СБУ Олександра Петрулевича і його заступника Олега Животова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

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Нагадаємо, Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст. 27, ст.341 Кримінального кодексу України.

Екс-регіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екс-нардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129170
 
 
 Топ коментарі
 
скоро вийде, і буду балатуватись разом з клоуном юзиком.
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В нормальном государстве таком как США он бы давно на электрическом стуле згорел. От такое недогосударство построил нам потрох.
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скоро вийде, і буду балатуватись разом з клоуном юзиком.
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За то что порох его не расстрелял?
Потому что только в этом случае беня не подобрал бы его в «свою новую команду»
Судя по гепе- расстрел это единственный вариант
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Пора Шурика выпускать. Беглый Портнов уже по Киеву гуляет, а Ефремка все еще сидит. Непорядок
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В нормальном государстве таком как США он бы давно на электрическом стуле згорел. От такое недогосударство построил нам потрох.
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да в заочном режиме провести суд и все, пгокугога с гюмкой будет вполне достаточно Суд в режиме видеоконференции провел перекрестный допрос четырех свидетелей по делу экс-регионала Ефремова - Цензор.НЕТ 5449
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записати Ефремова у партію Мороза і забути
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Цензор.НЕТВідеоПодіїСуд у режимі відеоконференції провів перехресний допит чотирьох свідків у справі екс-регіонала Єфремова. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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