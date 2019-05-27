 Рік тому доброволець ДУК "Правий сектор" Мар'ян Корчак (позивний Хитрий) загинув на Донбасі унаслідок ворожого артилерійського обстрілу. ВIДЕО

Журналісти і добровольці, в рамках проекту: "Вони здобули життя вічне в бою" зустрілися з побратимами і рідними Мар'яна Корчака, які розповіли про останні години життя воїна, добровольця, сина, брата, передає Цензор.НЕТ."25 травня 2018 р. в районі села Зайцеве, Донецької області, близько 5 ранку артилерія московського агресора відкрила вогонь по наших захисниках. Крили снарядами 152-го калібру. Обстріл тривав до 30 хвилин. Коли все затихло, Мар'ян взяв медичний рюкзак і побіг до побратимів у бліндаж, щоб перевірити, чи живі побратими, які там були. Коли доброволець біг до них, з боку росіян був випущений ще один снаряд, який став для 22-річного львів'янина смертельним. Він біг рятувати друзів і загинув сам", - розповів журналіст Ухман.
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