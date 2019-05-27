 "Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Гіркіна, всі бої з українською армією "у відкритому полі" в 2014 році закінчувалися поразкою.

"У забудованих місцях техніка й озброєння відігравали меншу роль, і ми цим користувалися. Один український військовий говорив мені:"Що ж ви, як боягузи, сидите ... Виходьте в поле, не прикривайтесь мирними жителями". Ну, вибачте, вийти в поле, щоб нас знищили? Я все-таки не Дон Кіхот Ламанчський", - заявив Гіркін.

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