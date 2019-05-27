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Все про:війна (1498) Донбас (11992) Гіркін (68)

 "Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році. ВIДЕО

Російський терорист Ігор Гіркін заявив, що в 2014 році його банда зумисне прикривалася мирними жителями й уникала військових зіткнень з українськими воїнами поза забудовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Гіркіна, всі бої з українською армією "у відкритому полі" в 2014 році закінчувалися поразкою.

"У забудованих місцях техніка й озброєння відігравали меншу роль, і ми цим користувалися. Один український військовий говорив мені:"Що ж ви, як боягузи, сидите ... Виходьте в поле, не прикривайтесь мирними жителями". Ну, вибачте, вийти в поле, щоб нас знищили? Я все-таки не Дон Кіхот Ламанчський", - заявив Гіркін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129104
 
   
 Топ коментарі
 
"русский мир", "русская имперская идентичность" - это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия!
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Фу, какое мерзкое создание
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Где там оруны "петя выпустил гиркина из славянска! договорняк!"? ну что? мы же вам говорили? но вы не верили. а знаете почему не верили? потому что когда мы переживали и следили все время за тем что происходит на фронте вы на концерты квартала ходили.

не ну вы сейчас скажите "то гиркин специально чтобы петя оправдать". интересно - кто первый отметится?
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мразье кацапо-фашисткое!
и вы с этими упырями договариваться о мире собираетесь?!никогда!
только на перегной козломордых! "Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році - Цензор.НЕТ 6543
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А пламенный бескорыстный рыцарь русской весны ничо так прибарахлился. Новый мерс, новая хата в Масквабаде, вторая молодая жена, второй подбородок, новые интервью всем мировым агентствам, новый трудовой мозоль. Вот чо Новороссiя животворящая делает ! Чувачок-то ,явно не лох, в отличие от расходного крымнашебиомусора типа куренфюрера, гиви и прочих моторыл и раскинувших мозгами мозговых. И за плешивого недофюрера подыхать всяко не собирался ни тогда, и не собирается сейчас. "Сик, панимашь, трансит- ага. Прямо - в мунди ! И никакой глории" . Поглядел этот видосик шеф Моссада, начал было набирать шифрономер коллеги из СБУ, но , грязно выругался, и добавил печально :"Кулой гэвел, гевел - геволим.. И разве - таки можно работать с такими поцами ?"
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Россіяни іначе не вміють воювати, Грозний зрівняли з землею, або криються мирними мешканцями. Люба підлість це военна хитрість.
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А зато з яким смаком рашапропагандони невпинно вищали по всіх медіа про «распятих мальчиков», і Украіне бомбящей стариков на Дамбассе.
Сила Расіі в подлості і обмане...
Когда уже украинци поймут, что если мокшанин улибается и предлагает «дружбу», то ето всего лишь отвлекающиє дєйствия, чтоби сподручней всадить нож в бок...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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