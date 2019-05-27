 Розгром російських і сирійських військ у Сирії: трупи і розбиті танки на вулицях Кафр-Набуда. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео зі звільненого від армії Путіна-Асада сирійського міста Кафр-Набуда, на якому зафіксовано пошкоджену техніку та загиблих під час битви. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на сторінці Ихтамнет_м0209 у соцмережі Фейсбук.
"Тут пишуть, що виведені із Сирії російські війська і переможна армія Асада знову відступають під натиском давно розгромлених і знищених терористів", - підписав кадри автор публікації.
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Может, хоть слезы вдов и сирот промоют глаза обществу и они увидят, что их враг не в Вашингтоне/Киеве/Львове/Риге/Тбилиси, а в Кремле!
А 6 ТЫСЯЧ советских офицеров, награжденных БОЕВЫМИ наградами ДРВ - то всё происки империалистыцкой пропаганды!
Композиція у квартета Вагнера не склалась.
Бойцы сирийской армии провели в воскресенье успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама. Как сообщило агентство SANA, войска полностью контролируют этот важный форпост в 15 км от стратегического шоссе Хама - Алеппо.
Остатки разгромленных бандформирований отступают на восток к населенному пункту Эль-Хобейт. Сирийские военнослужащие и ополченцы преследуют противника в районе высот Телль-Сахер.
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/syrian-forces-pound-rebel-targets-northwest-syria-190526184701969.html
Ну вот например, я не пойму что тебе надо.
Плюс глумление над сирийским асадовским флагом.
После захвата Кафр-Набуды джихадисты предприняли новую волну нападений на город Калъат-эль-Мадик. Крупные силы боевиков штурмуют н.п. Куркат и Мустария, являющимися своеобразными пригородами. В настоящее время в них идут ожесточенные бои.
Как сообщило агентство SANA, войска полностью контролируют этот важный форпост в 15 км от стратегического шоссе Хама - Алеппо. Остатки разгромленных бандформирований отступают на восток к населённому пункту Эль-Хобейт. Вооруженные силы преследуют противника в районе высот Телль-Сахер.