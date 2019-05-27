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 Розгром російських і сирійських військ у Сирії: трупи і розбиті танки на вулицях Кафр-Набуда. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео зі звільненого від армії Путіна-Асада сирійського міста Кафр-Набуда, на якому зафіксовано пошкоджену техніку та загиблих під час битви. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на сторінці Ихтамнет_м0209 у соцмережі Фейсбук.

"Тут пишуть, що виведені із Сирії російські війська і переможна армія Асада знову відступають під натиском давно розгромлених і знищених терористів", - підписав кадри автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я твою дупу, бл#дь, у Сирії захищаю! Ви звідси вийти живими не зможете, якщо я захочу", - "підполковник із Грозного" купує сигарети в російському Салаваті. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129032
 
   
 Топ коментарі
 
Дохлая вата вызывает позитивные эмоции и прилив энергии ... Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда - Цензор.НЕТ 7658
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США выпустили монету с флагами союзников в честь победы во второй мировой войне, мордвы нет( какая то вша тоже говорила что могла победить без союзников, это ответка) Розгром російських і сирійських військ у Сирії: трупи і розбиті танки на вулицях Кафр-Набуда - Цензор.НЕТ 7434
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Хорошо накосили руссо-фашистов!
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да на Сирию, уж простите, начхать. Важно то, что Н-ное количество свиноматок на Расеи получат гробы.
Может, хоть слезы вдов и сирот промоют глаза обществу и они увидят, что их враг не в Вашингтоне/Киеве/Львове/Риге/Тбилиси, а в Кремле!
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Ой не факт что получат, там вполне могли быть только сирийцы.
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А ты думаешь сирийская армия на джихатмобилях рассекает?))
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Придурок кацапский, сколько лет готовит любая армия танкиста?
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мы их полюбому жарим быстрее - а теперь ещё сирийцам помогаем)))
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Та да. В Корее мартышки, сложней керосинки в жизни ничего не видавшие, в боях на реактивных самолетах насшибали 216 американцев, на Ближнем востоке русские матюки в воздушных боях арабы кричали....
А 6 ТЫСЯЧ советских офицеров, награжденных БОЕВЫМИ наградами ДРВ - то всё происки империалистыцкой пропаганды!
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Седня вернула- завтра потеряет, эти качели там надолго и рваная вата в выгоревших 72ках даже не предпоследняя
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Слушал как-то представителя сирийских народных повстанцев по связям с общественностью, так он на чистом русском языке так и говорил - у муджахидов нет возможности удерживать отбитые у кацапов населенные пункты, т.к. кацапы сразу устраивают массированные авианалеты. Поэтому их цель - наносить максимальный урон живой силе и технике врага. Да и сами авианалеты они понимают, стоят кацапскому буджету кругленькую сумму, поэтому они, в том числе, делают ставку на истощение кацапского бюджета.
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Да-да. Временно пустили по п...де кучу техники и расисянско-асадовского народу. Они потом восстанут, скрепы духовные помогут Розгром російських і сирійських військ у Сирії: трупи і розбиті танки на вулицях Кафр-Набуда - Цензор.НЕТ 9510
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Не факт конечно что на кадрах дохлая русня, но будем надеяться, что так оно и есть.
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Відсотків 30 - кацапи... Там склад асадівських терористів складається на третину із різних найманців, іншу - іранців та кацапів..
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Ещё скажи, что это не рассейский флаг в грязь водрузили))
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Видео с дохлыми кацапам и их союзниками можно смотреть вечно. Не побоюсь признаться, мне нравятся такие ролики. Смерть кацапским оккупантам где бы они не находились!!!
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согласен! чем больше дохлых кацапов-тем чище и безопаснее планета Земля!
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Шось він там про Україну на прикінці сказав. Хто розуміє, переведіть?
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Это по ходу были коллекционные звездюли. 72ки без башен , ноги отдельно,здоровья всем россиянам разорваным за ***** с асадом . Трепещи НАТО, а не то вот как передохнут вот так все россияне то вот возьмёшь и как станешь жалеть тогда , а поздно будет,не хватит тебе , будешь знать тогда.
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на 1.41 он что-то сказал о Украине? Или послышалось?
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Мне тоже показалось. Нужно, чтоб кто- то перевёл. Общий смысл, конечно, и так понятен.
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Могу предположить что-то вроде :"Зарвавшуюсю русню мочат в сортире, как на нашей сирийской земле, так и в Украине и других странах. Давайте убивать свинособак и делать мир чище! "
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Шо опять:"их тамнет"
Композиція у квартета Вагнера не склалась.
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Але композиція квартет Вінігрет дуже добре виходить.
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Да, тоже услышал. Кто знает арабский - переведите!
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А Гугл говорит что это Асад разгромил боевиков. И кому верить.

Бойцы сирийской армии провели в воскресенье успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама. Как сообщило агентство SANA, войска полностью контролируют этот важный форпост в 15 км от стратегического шоссе Хама - Алеппо.
Остатки разгромленных бандформирований отступают на восток к населенному пункту Эль-Хобейт. Сирийские военнослужащие и ополченцы преследуют противника в районе высот Телль-Сахер.
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Гугл всего лишь подал ссылку на лживую кацпсинскую пропаганду среди прочих ссылок... Кацап наверное не знает как работает Гугл.
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Как говорится в пословице, у каждого своя пропаганда. Кто может поручиться что пропаганда Цензора правдивее?
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Ну по сравнению с ********** пропагандой, армия которой "освободила" территорию равную пяти Сирий и три раза вывела войска, то да.
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Придурок кацапский, ты сам читал хоть это?
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Переводчик не работает у тебя что-ли? Или скажешь этот правительственный канал Катара прокацапский.))
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Ну ты накинь пару цитиат из своего "переводчика", не стесняйся...
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Пресс-секретарь одного из повстанческих формирований в этом районе, поддерживаемого Турцией Фронта национального освобождения, подтвердил, что правительственные силы отбили Кафра Набуду после восьмичасовой тяжелой бомбардировки, сообщает агентство Reuters.

Ну вот например, я не пойму что тебе надо.
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Сколько кацапстан тратит на авиацию в Сирии, не знаешь?
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Ага, а куча подбитых танков, это конечно, из бронетанковой дивизии оппозиции... У которой тяжелого вооружения вообще нет.
Плюс глумление над сирийским асадовским флагом.
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Асадиты с кацапней и есть бандформирования террористического уклона.
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Долгие, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации
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А убитых своих солдат тоже вернули? Может Путин уже воскрешает, как Иисус?
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танк с отстреленной башней, наверняка, армата...у нее предусмотрена такая опция, как и туалет
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Потери ВС САР оцениваются в 40 человек и 4 единицы бронетехники. Кроме того сирийские военные при отступлении оставили 16 ПТРК «Конкурс», которые захватили боевики группировки «Джейш аль-Изза».

После захвата Кафр-Набуды джихадисты предприняли новую волну нападений на город Калъат-эль-Мадик. Крупные силы боевиков штурмуют н.п. Куркат и Мустария, являющимися своеобразными пригородами. В настоящее время в них идут ожесточенные бои.
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Сирийской армии удалось освободить от террористов город Кафр-Набуда.
Как сообщило агентство SANA, войска полностью контролируют этот важный форпост в 15 км от стратегического шоссе Хама - Алеппо. Остатки разгромленных бандформирований отступают на восток к населённому пункту Эль-Хобейт. Вооруженные силы преследуют противника в районе высот Телль-Сахер.
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Ну і що ти кац хочеш цим сказати? Ніби то нам не пох куди там хто наступає. Головне що знищені пітсоттисяч раз бойовики так нічого собі пострілюють. А ниче так покойнички стреляют.(с)
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Ты хочешь нам сказать, шо россия (кацапстан/параша) - это временное, непонятное территориальное образование, заселена мокшанами и в ближайшее время оно распадется и будет уничтожено, верно сынок?
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Да,шикарным способом руслики выводят свои войска.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоРозгром російських і сирійських військ у Сирії: трупи і розбиті танки на вулицях Кафр-Набуда. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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