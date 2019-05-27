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 Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що можливий дефолт призведе до серйозних наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

"Навіть розмови про дефолт не додають стабільності і є доволі шкідливими... За три роки я не допустив у країні кризи... Дефолт - це глобальна криза, згадайте 90-ті роки. Я вважаю, що для українців криз уже вистачить. Від будь-яких дефолтів, які несуть за собою дуже серозні наслідки, в першу чергу постраждають українські пересічні громадяни. Мільйонери стануть мультимільйонерами, а люди будуть на межі виживання", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після відставки уряд працюватиме в антикризовому режимі, - Гройсман

Гройсман наголосив, що завдання держави на сьогодні - сумлінно обслуговувати борг і забезпечити зростання економіки.

Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129013
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилам от стабильности скучно становиться, им нужны разного рода потрясения.
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а для Бени и его ручной обезьянки на Банковой - САМОЕ ОНО
Они не совсем украинцы
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всё равно этот дефолт петя бы украл? это надо в рамочку и зебзикам на стенку. в палате
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**** ТАК "три года" при нём "процветали"...
правда кроме свиней никто этого не заметил...
если бы гнойсман сам про то не сказал...
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Дегенерат ты ....
Работать не пробовал?
А то я смотрю, ты свинья во всех ветках срешь...
Сколько тебе за пост платят, свинья ты Ольгинская?
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оно с луганды. ему по статусу не положено работать. зашквар
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да, а чё ты тогда про "оно" с луганды постишь?
кстати не надоемо спамить меня?
я ведь тебя не спамю -...
пусть люди видят тебя вумного сепарниколаевца....
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потому что ты с луганды.
и не спамлю я тебя - нахер ты мне нужен (повторяю для тупых)
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а чего ж ты мой второй сверху пост в спам направил...?
разблокируй тогда...
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Ой, Симён, сачустаую твоей нищите! У меня старые носки есть, почти без дырок, давай свой адрес - вышлю!
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Бедняга.... Твоя нищета такова, что носки жарить приходится? У меня тёща в печке сухари сушит для птичек, так я тебе в посылку отсыплю малость!
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ты даун? если ты сам не можешь вытащить свой пост из спама значит в спам тебя отправил не один человек. проси вон корешей своих новых с которыми ты внизу лижешься. они помогут. я тебя в спам не отправлял. видно не одному мне ты дебилом кажешься
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и это сказал бывший трудяга милициянт😀
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да. уже 18 лет как уволившийся. а что тебя зюзик смущает?
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а шо "стрелок" бывший мусор?
ну блин, а я его сепарниколаевцем обозначил...
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тебя изнасиловал мент? и у тебя психологическая травма? так теперь менты за зебзика и аваков уже хороший. так что давай, резче переобувайся а то не ровен час отвечать за базар прийдется
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уволился, не уволился... шо ты втираешь про мусоров?
знаешь пословицу про офицеров?
а про мусоров?
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как хорошо "в лугандоне с низкой комуналкою" жить...
кстати от мамани ты 18 лет назад съехал и от мусоров "уволился" это как?
хто тебе комуналку оплачивает и пачиму ты за роттердам +???
отвечай!!!
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ты не только тупой но и памятью у тебя туго
я тебе писал что я от родителей съехал 28 лет назад а не 18.
коммуналку я оплачиваю сам. я за свободный рынок коммунальных услуг.это ты за низкие тарифы и тебе все тут плохо - езжай в луганду домой. там низкие тарифы - тебе понравится. до тебя дошло или тебе надо как для дебилов в картинках объяснять?
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в курсе мнение ЕС о твоём "свободном рынке"?
а про то что 80% генерирующих мощностей у ахметки- подельника пеци?
ты о каком "свободном рынке"?...

что тагда монополия по-твоему?
снова лжёшь...
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не в курсе мнения - просвети со ссылками - почитаю
а так и будет пока нет рынка. а ты как хотел? никто не зайдет сюда с альтернативными предложениями пока нет свободного рынка
кстати - у ахметова не 80 % генерации.а 26 %. учи матчасть

но самое интересно не генерация - а распределение. а кому у нас принадлежат облгазы и облэнерго? Григоришину и Фирташу и коломойскому. Ахметову принадлежит только "донецкоблэнерго". о как
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капец..!!! а я то думаю чё он так про "лугандонию", "низкие тарифы в Луганске" мне тыкал...
а он работу потерял ментовскую...
аааа... понятно чего его в Луганс манит... !!!!!
мусор....
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виш, "стрелок" и ник себе такой выбрал - "мужской"...
а разве среди мужчин есть мусора?
молчит стрелок, видно пословицу забыл..
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этот ник у меня с 2013 года. и не тебе луганская подстилка мне предъявы кидать. мусор у тебя в голове вместо мозгов
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да..да... только это ты в мусарне служил, а не я...
и про "лугандон" это ты сепарниколаевич мечтаешь, а не я...
чуешь разницу?
и предъявы не я тебе кидаю...
сам сказал - сам ответил...
я факт констатировал и вопросы задавал...
а на предъяву твою - ты сам отвечать должен...
про пословицу скажешь что-нибудь?
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я служил в ментовке и никогда этого не скрывал никогда этого не стыдился и никогда небыл мусором. только дегенераты типа тебя пытаются мне этим укорить или зацепить. тебе отморозь все понятно?
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не падажи...
а чё тогда милиционеры себя горделиво "мусорами" назвали?
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*** ты тупой капец.... А ха ха ха

**** лугандон это диагноз
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как ты съехал от родителей "18-ть лет назад" и уволился из мусарни?
смотри, в отличии от тебя, мусорка, я даже не оскорбляю тебя...
мусор это ведь не оскорбление, согласен?
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даун. у тебя в ленте мои сообщения висят. посмотри когда я съехал от родителей дебила ты кусок
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белка бъёт?
кобура не забыл возле какого бока висит?
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а ты шо не слышал как гнойсман вчерась себя хвалил?
мол при мне никаких потрясений...
я самый лучший премьер...
не не слыхал?..
посмотрим кто за этого МАУПовца, голосить на выборах будет...
ну кроме тебя...
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Я считаю что примьер он нормальный...
Не ****** вагонами как бимба киля, и Юлька *********..
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Гройсманы и Пэти с Сенями пролетели и пролетят именно потому,что считают народ Украины тупым стадом , а народ на пустой желудок ох как поумнел ...
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не... сеня кулявлов на выборы не пойдёт...
будет отсиживаться на следующие вылезет...
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Ну если Зеленский таки парень не глупый ,то на следующие выборы Сеня пойдёт годков так через пятнадцать не раньше ...
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не, тут Зеленский повлиять не сможе...
кулявлоба взвесил и если нынче сунется - зачит писец, никогда не пройдёт...
а так буде пробовать через раз...
ну шобы забыли его начебто...
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Ну да ..
При Зе он заживёт...
Вот дефолт Зе объявит, и заживем..
Кстати..
Ты знаешь кто объявляет дефолты?
Я тебя скажу..
Дефолт могут объявить только воры, которые не способны управлять государством, и отдавать долги по счетам..
Заметь пёс, Порошенко и Гройсман дефолт не объявили, вытянули страну из жопы, и удержали гривну...
А эти не успели прийти, уже дефолт...
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о как!
а закон принятый БПП и НФ в Раде про то што каждый может объяву дать про свою неплатежеспособность!!!
это как?
ты рамсы не путаешь, дядя?
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25 процентов порохоботов воровали а отдавать кредит мвф должен весь народ
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Не свисти, это подруга Бени в долг брала.
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аещё "докапитализировали ПриватБанк гос облигациями" суки...
а облигациии опять таки с налогов оплачивать планировали...
а где де живые "докапиталы"
Гонтарева в Лондон вывезла...
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Больненьке ..
Долгов набрала Смерть с косой..
И в этом году их выплачивать..
Вот почему Коломойский, друган Зебила, запел о дефолта.
Коломойский с Юлей тырил деньги вместе, а отдавать нужно сейчас...
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я тебе желаю, что бы твоя фирма обанкротилась, а ты работал за еду.. твои дети пропадали весь день на городской свалке, а твоя жена бросила тебя, и ушла жить к твоему соседу депутату от "партии слуга урода"
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Зебилам от стабильности скучно становиться, им нужны разного рода потрясения.
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Дебилы на то и дебилы..... они просто родились уже в 1998- 2000
А часть из них только помнит мамину сиську в 90......х

От **** - дать бы им прочувствовать как в 90х... когда на повестке дня всего два вопроса - чем накормить детей и где в отсутствии зарплаты взять денег.?....
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в 90-х зеленский под стол ходил...
в отличии от ПАРАШЕНКО ... который присосался к сисе при кучме...
ты уз ума важил дедушка...
иди вже купуй билеты и на отдых...
панаму ждёт...
заслужил...
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а для Бени и его ручной обезьянки на Банковой - САМОЕ ОНО
Они не совсем украинцы
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всё равно этот дефолт петя бы украл, а так хоть польза людям будет
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всё равно этот дефолт петя бы украл? это надо в рамочку и зебзикам на стенку. в палате
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Да помоем если будет дефолт - рядовой украинец оху.....еет....
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Винницкого еврея понесло. Как хочется с носаря в него заехать!
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каких таких кризисов нам достаточно?
вроде бы ж все было в ажуре (труселя такие есть))))
чето забрехалось ....
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Шо там з мостом? Уже не стріляли, тільки свистнули 200 млн.За словами представника Муніципальної варти, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала

Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте - Цензор.НЕТ 1073
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Для украинцев достаточно слушать бредни воров типа Гройсмана ,достаточно нищеты и лжи власти ,достаточно сумасшедших тарифов и убогих зарплат и пенсий а поэтому всех уродов типа Гройсмана надо судить и садить и садить до конца их дней ! Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт - Цензор.НЕТ 5400
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"Керований дефолт": безглуздий і небезпечний.

РОМАН ШПЕК - голова Ради Незалежної асоціації банків України

Заклики оголосити "керований дефолт" і реструктуризувати зовнішній борг держави - недолугі.
Якщо іти шляхом реформ, проблем не буде.

https://www.epravda.com.ua/columns/2019/05/20/647881/?fbclid=IwAR3XEu3rKVWwqwYd0FKMeqbPz4QKDkn7q1jN7z1g9D9GkT3dLPHzVQr3YyM
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Обезжиренный Гросман сам себя хвалит, народ же считает обратное. Эти гниды должны понести наказание!!!
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он его про-запас слил...
шобы на выборы респектабельно пойти...
мол исхуд за народ...
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Это какой сволочью надо быть, чтобы радоваться дефолту.
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Ты прав, достаточно, но вам уже это не исправить. Разве Порошенка попросить?
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Отсюда:
Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт - Цензор.НЕТ 5136

...Игорь Валерьеич в данном случае пи......т. Дефолта у Греции как такового не было - ну такой, на полшишечки. Они один раз храбро просрочили выплату процентов по долгу, после чего быстро посовещались с МВФ и согласились ужесточить экономию и выплачивать долги дальше. Часть долга им реструктуризировали, но только часть. Да и в стартовых условиях между Украиной и Грецией разница - как между Зеленским и Рейганом.

Причём чем больше в финансовых кругах говорят о дефолте (а Financial Times - это очень высокие круги), тем больше шансов, что он случится - это т.н. "самосбывающееся пророчество". Потому что нет дураков инвестировать или давать в долг стране, которая устами хозяина прямо сообщает, что отдавать деньги не будет. А значит осталось только дождаться ситуации, когда нам не хватит ЗВР для того, чтобы рассчитаться по очередному платежу, и всё произойдёт само собой.

Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт - Цензор.НЕТ 7323Так зачем же Коломойскому дефолт? Уже писал - чтобы выкупить за бесценок стратегические государственные активы. Только вот сначала он получит 2 миллиарда долларов компенсации за ПриватБанк, и тогда уж точно готов к операции. А то, что зелепузики в процессе дефолта х... без соли будут доедать - так когда это кидалу интересовала дальнейшая судьба лоха? Заслуженно пострадают, сами себе судьбу выбрали.

Но сейчас они даже рады предстоящему дефолту. Тезисы "ничего страшного" активно форсятся в Зе-группах и подконтрольных СМИ, а параллельно Богдан, смотрящий в АП от Коломойского, рассказывает, что мы дескать слишком зависим от МВФ, поэтому ни цены на газ не можем снизить, ни пенсии поднять, ну буквально по рукам и ногам связали, суки.

И как-то единственным выходом из ситуации станет казаться отказ от сотрудничества с МВФ, драматическое "пошли вы в жопу!", овации благодарного народа, на 73% состоящего из воды. И уже дефолт это как бы коллективное решение, даже референдум проводить не надо. Так что, если решили оставаться в Украине, настойчиво рекомендую продать все излишки недвижимости, пока цена на пике (да, сложно поверить, но сейчас - это такой пик), перевести все доступные средства в доллары и по возможности не хранить их в украинских банках. Как много у вас времени - зависит от даты выборов в Раду. Если вам нужно больше данных - вот здесь подробный анализ.

Помимо проблем с МВФ у нас на горизонте появились проблемы с газовой трубой, контрактами и судами с Россией. Если раздолбанная ЗеКоМандой власть не начнёт работать слаженно, то в результате Украина лишится миллиардов долларов и рискует наконец-то замёрзнуть зимой 2020-го на радость москалям.

Ну и вишенка на экономическом торте: пользуясь неразберихой, олигархи срочно рвут свои куски обратно, и на фоне назначений Зеленского Украине грозит отток инвестиций. Но это уже право такие мелочи...

https://ibigdan.livejournal.com/23725654.html
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Закон Мерфи в Украине срабатывает всегда. Поэтому дефолт будет не зависимо от действий политиков и власти. Только его последствия будут намного тяжелее если всё пустить на самотёк, чем пойти на сознательный регулируемый дефолт. Я манал 50 лет отдавать деньги по счётчику западным "благодетелям".
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та ты шо...... так нужно не брать чтоб не отдавать......
а если брал не ты а те кого ты выбирал - значить отвечаешь ты......
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якщо нічого не міняти, то сенсу
робити дефолт ніякого..
все одно бабло перетікає до олігархів..

спочатку треба демонополізацію
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Зелюкам для полного прикола не хватает дефолта.
Вот радость будет!
Дыбилы, ***.....
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДля українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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