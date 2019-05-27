 Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.
"Навіть розмови про дефолт не додають стабільності і є доволі шкідливими... За три роки я не допустив у країні кризи... Дефолт - це глобальна криза, згадайте 90-ті роки. Я вважаю, що для українців криз уже вистачить. Від будь-яких дефолтів, які несуть за собою дуже серозні наслідки, в першу чергу постраждають українські пересічні громадяни. Мільйонери стануть мультимільйонерами, а люди будуть на межі виживання", - сказав він.
Гройсман наголосив, що завдання держави на сьогодні - сумлінно обслуговувати борг і забезпечити зростання економіки.
правда кроме свиней никто этого не заметил...
если бы гнойсман сам про то не сказал...
Работать не пробовал?
А то я смотрю, ты свинья во всех ветках срешь...
Сколько тебе за пост платят, свинья ты Ольгинская?
кстати не надоемо спамить меня?
я ведь тебя не спамю -...
пусть люди видят тебя вумного сепарниколаевца....
и не спамлю я тебя - нахер ты мне нужен (повторяю для тупых)
разблокируй тогда...
ну блин, а я его сепарниколаевцем обозначил...
знаешь пословицу про офицеров?
а про мусоров?
кстати от мамани ты 18 лет назад съехал и от мусоров "уволился" это как?
хто тебе комуналку оплачивает и пачиму ты за роттердам +???
отвечай!!!
я тебе писал что я от родителей съехал 28 лет назад а не 18.
коммуналку я оплачиваю сам. я за свободный рынок коммунальных услуг.это ты за низкие тарифы и тебе все тут плохо - езжай в луганду домой. там низкие тарифы - тебе понравится. до тебя дошло или тебе надо как для дебилов в картинках объяснять?
а про то что 80% генерирующих мощностей у ахметки- подельника пеци?
ты о каком "свободном рынке"?...
что тагда монополия по-твоему?
снова лжёшь...
а так и будет пока нет рынка. а ты как хотел? никто не зайдет сюда с альтернативными предложениями пока нет свободного рынка
кстати - у ахметова не 80 % генерации.а 26 %. учи матчасть
но самое интересно не генерация - а распределение. а кому у нас принадлежат облгазы и облэнерго? Григоришину и Фирташу и коломойскому. Ахметову принадлежит только "донецкоблэнерго". о как
а он работу потерял ментовскую...
аааа... понятно чего его в Луганс манит... !!!!!
мусор....
а разве среди мужчин есть мусора?
молчит стрелок, видно пословицу забыл..
и про "лугандон" это ты сепарниколаевич мечтаешь, а не я...
чуешь разницу?
и предъявы не я тебе кидаю...
сам сказал - сам ответил...
я факт констатировал и вопросы задавал...
а на предъяву твою - ты сам отвечать должен...
про пословицу скажешь что-нибудь?
а чё тогда милиционеры себя горделиво "мусорами" назвали?
**** лугандон это диагноз
смотри, в отличии от тебя, мусорка, я даже не оскорбляю тебя...
мусор это ведь не оскорбление, согласен?
кобура не забыл возле какого бока висит?
мол при мне никаких потрясений...
я самый лучший премьер...
не не слыхал?..
посмотрим кто за этого МАУПовца, голосить на выборах будет...
ну кроме тебя...
Не ****** вагонами как бимба киля, и Юлька *********..
будет отсиживаться на следующие вылезет...
кулявлоба взвесил и если нынче сунется - зачит писец, никогда не пройдёт...
а так буде пробовать через раз...
ну шобы забыли его начебто...
При Зе он заживёт...
Вот дефолт Зе объявит, и заживем..
Кстати..
Ты знаешь кто объявляет дефолты?
Я тебя скажу..
Дефолт могут объявить только воры, которые не способны управлять государством, и отдавать долги по счетам..
Заметь пёс, Порошенко и Гройсман дефолт не объявили, вытянули страну из жопы, и удержали гривну...
А эти не успели прийти, уже дефолт...
а закон принятый БПП и НФ в Раде про то што каждый может объяву дать про свою неплатежеспособность!!!
это как?
ты рамсы не путаешь, дядя?
а облигациии опять таки с налогов оплачивать планировали...
а где де живые "докапиталы"
Гонтарева в Лондон вывезла...
Долгов набрала Смерть с косой..
И в этом году их выплачивать..
Вот почему Коломойский, друган Зебила, запел о дефолта.
Коломойский с Юлей тырил деньги вместе, а отдавать нужно сейчас...
А часть из них только помнит мамину сиську в 90......х
От **** - дать бы им прочувствовать как в 90х... когда на повестке дня всего два вопроса - чем накормить детей и где в отсутствии зарплаты взять денег.?....
в отличии от ПАРАШЕНКО ... который присосался к сисе при кучме...
ты уз ума важил дедушка...
иди вже купуй билеты и на отдых...
панаму ждёт...
заслужил...
Они не совсем украинцы
вроде бы ж все было в ажуре (труселя такие есть))))
чето забрехалось ....
РОМАН ШПЕК - голова Ради Незалежної асоціації банків України
Заклики оголосити "керований дефолт" і реструктуризувати зовнішній борг держави - недолугі.
Якщо іти шляхом реформ, проблем не буде.
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/05/20/647881/?fbclid=IwAR3XEu3rKVWwqwYd0FKMeqbPz4QKDkn7q1jN7z1g9D9GkT3dLPHzVQr3YyM
шобы на выборы респектабельно пойти...
мол исхуд за народ...
...Игорь Валерьеич в данном случае пи......т. Дефолта у Греции как такового не было - ну такой, на полшишечки. Они один раз храбро просрочили выплату процентов по долгу, после чего быстро посовещались с МВФ и согласились ужесточить экономию и выплачивать долги дальше. Часть долга им реструктуризировали, но только часть. Да и в стартовых условиях между Украиной и Грецией разница - как между Зеленским и Рейганом.
Причём чем больше в финансовых кругах говорят о дефолте (а Financial Times - это очень высокие круги), тем больше шансов, что он случится - это т.н. "самосбывающееся пророчество". Потому что нет дураков инвестировать или давать в долг стране, которая устами хозяина прямо сообщает, что отдавать деньги не будет. А значит осталось только дождаться ситуации, когда нам не хватит ЗВР для того, чтобы рассчитаться по очередному платежу, и всё произойдёт само собой.
Так зачем же Коломойскому дефолт? Уже писал - чтобы выкупить за бесценок стратегические государственные активы. Только вот сначала он получит 2 миллиарда долларов компенсации за ПриватБанк, и тогда уж точно готов к операции. А то, что зелепузики в процессе дефолта х... без соли будут доедать - так когда это кидалу интересовала дальнейшая судьба лоха? Заслуженно пострадают, сами себе судьбу выбрали.
Но сейчас они даже рады предстоящему дефолту. Тезисы "ничего страшного" активно форсятся в Зе-группах и подконтрольных СМИ, а параллельно Богдан, смотрящий в АП от Коломойского, рассказывает, что мы дескать слишком зависим от МВФ, поэтому ни цены на газ не можем снизить, ни пенсии поднять, ну буквально по рукам и ногам связали, суки.
И как-то единственным выходом из ситуации станет казаться отказ от сотрудничества с МВФ, драматическое "пошли вы в жопу!", овации благодарного народа, на 73% состоящего из воды. И уже дефолт это как бы коллективное решение, даже референдум проводить не надо. Так что, если решили оставаться в Украине, настойчиво рекомендую продать все излишки недвижимости, пока цена на пике (да, сложно поверить, но сейчас - это такой пик), перевести все доступные средства в доллары и по возможности не хранить их в украинских банках. Как много у вас времени - зависит от даты выборов в Раду. Если вам нужно больше данных - вот здесь подробный анализ.
Помимо проблем с МВФ у нас на горизонте появились проблемы с газовой трубой, контрактами и судами с Россией. Если раздолбанная ЗеКоМандой власть не начнёт работать слаженно, то в результате Украина лишится миллиардов долларов и рискует наконец-то замёрзнуть зимой 2020-го на радость москалям.
Ну и вишенка на экономическом торте: пользуясь неразберихой, олигархи срочно рвут свои куски обратно, и на фоне назначений Зеленского Украине грозит отток инвестиций. Но это уже право такие мелочи...
https://ibigdan.livejournal.com/23725654.html
а если брал не ты а те кого ты выбирал - значить отвечаешь ты......
робити дефолт ніякого..
все одно бабло перетікає до олігархів..
спочатку треба демонополізацію
Вот радость будет!
Дыбилы, ***.....