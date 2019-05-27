 "Боялися всі. Але ніхто не занепав духом і не здався", - бійці 3-го окремого полку спеціального призначення про перший бій за донецький аеропорт 26 травня 2014 року. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої спогади воїни записали та опублікували на сторінці полку в соцмережі.

На записі бійці-спецпризначенці розповіли про перший бій, про позиції, на яких тримали оборону, про хвилювання й емоції, а також про значення перших бойових сутичок для підрозділу.

Саме 26 травня спецназівці, за підтримки військових 25-ї бригади й авіації дали бій проросійським бойовикам і російським найманцям, які сподівалися "малою кров'ю" взяти під контроль ДАП. Терористи втратили близько сотні осіб. Для 33 росіян "екскурсія" закінчилася в місцевому морзі. Українські воїни в цьому травневому бою не втратили жодної людини.

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