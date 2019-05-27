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Матеріали за темою:
Все про:війна (1498) Росія (17212) донецький аеропорт (99)

 "Боялися всі. Але ніхто не занепав духом і не здався", - бійці 3-го окремого полку спеціального призначення про перший бій за донецький аеропорт 26 травня 2014 року. ВIДЕО

Бійці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго розповіли про події в донецькому аеропорту 26 травня 2014 року, які можна вважати початком активної фази війни на сході України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої спогади воїни записали та опублікували на сторінці полку в соцмережі.

На записі бійці-спецпризначенці розповіли про перший бій, про позиції, на яких тримали оборону, про хвилювання й емоції, а також про значення перших бойових сутичок для підрозділу.

Саме 26 травня спецназівці, за підтримки військових 25-ї бригади й авіації дали бій проросійським бойовикам і російським найманцям, які сподівалися "малою кров'ю" взяти під контроль ДАП. Терористи втратили близько сотні осіб. Для 33 росіян "екскурсія" закінчилася в місцевому морзі. Українські воїни в цьому травневому бою не втратили жодної людини.

Дивіться також: "Влучання підтверджую": український снайпер ліквідував російського окупанта в районі ДАП. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3129004
 
   
 Топ коментарі
 
5 лет... пять!!!?
если бы козломордые свинособаки не вмешались тогда...
уже бы отстроили то что разрушено... и Донецкий аэропорт опять бы рейсы там всякие принимал...
сколько жизней наших мальчиков и девочек сохранилось бы..генофонда..патриотов..
(простите за беллетристику)
Героям СЛАВА!
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Вот она и разница между маем 2014 и маем 2019. там бились до последнего, а сейчас вот по 8 человек, ездят без оружия ( как курортники", и потом сдаются табуном в плен ( пардон, как там написали их "задержали") Это все последствия так называемой "окопной войны", вспомните первую мировую, и чем это закончилось. Сидение и ведение "окопной войны" годами , ведет к разложению и усталости войск. А пять лет это уже если и не критический то близкий к этому срок.
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5 лет... пять!!!?
если бы козломордые свинособаки не вмешались тогда...
уже бы отстроили то что разрушено... и Донецкий аэропорт опять бы рейсы там всякие принимал...
сколько жизней наших мальчиков и девочек сохранилось бы..генофонда..патриотов..
(простите за беллетристику)
Героям СЛАВА!
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Не приятно только вспоминать позорные приказы пети, когда эта мерзость обыскивала наших солдат
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нахрена там штото отстраивать и давать рейсы??

шобы ахметов снова футболил на своем футболе??

а заплоатить ахметов не хочет за енту всю кашу, шо он заварил??

неа,
не хочет,
а вот уголь возить с данецка хочет, и возит,
подает мальдивскаму так как вроде с ротердама он приэхал.

ждем привоза детеком угля с луны.
будет лунный уголь - желтого цвета - особоценный.
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Вот она и разница между маем 2014 и маем 2019. там бились до последнего, а сейчас вот по 8 человек, ездят без оружия ( как курортники", и потом сдаются табуном в плен ( пардон, как там написали их "задержали") Это все последствия так называемой "окопной войны", вспомните первую мировую, и чем это закончилось. Сидение и ведение "окопной войны" годами , ведет к разложению и усталости войск. А пять лет это уже если и не критический то близкий к этому срок.
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Жаль только что это все было напрасно.
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подумай еще раз и напиши. напрасным было твое рождение безмозглым
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защищали 240 дней,...
но....
.... потом приехал муженко и за полдня сдалЭрапорт
как так кто винават??

- поехали наступать на данецк,

попали в ров, неизвестно откудова взявшийся-были расстреляны вупор-отступили,
данецкие на хвосте вползли в эрапорт,
заминировали и взорвали .-
Вползли на хвосте отступающих.

а где квадракоптиры и прочая хрень - рва не увидели??

ну а по дакументам минским эрапорт Уже был сдан мальдивским камандующем,

но как сказал мальдивский,
стране нужны герои.

герои и были,

а страны небыло с таким мальдивским минском.
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Горжусь Вами ребята - так держать и конечно - Дважды не умирать - Слава Украине
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Вот так надо было и морякам украинским не сдаваться ,а раз кацапогниды открыли огонь то и им по путинско фашиским окупантам надо было ОГОНЬ ВЕСТИ и не сдаваться в плен !
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От саме тоді в той день потрібно було звільняти Донецьк! А не зупинятися в аеропорту! Чому не зачистили місто?! Була найкраща можливість!
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Поступила команда с самого "верха" - в город Донецк - ни ногой!
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вот так бы свинорылым псам внуково или домодедово снести в хлам..хотя наверно всё еще впереди
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Вы, наверное, очень большой демократ... внуково и домодедово... а я бы еще добавил чкаловский, жуковский, быково, шереметьево, остафьево и мячково... одновременно по всем... потому как врага надо любить... не ты его - он тебя... и пусть козломордые радуются...
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Накосили тогда сепарни..Слава Героям!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Боялися всі. Але ніхто не занепав духом і не здався", - бійці 3-го окремого полку спеціального призначення про перший бій за донецький аеропорт 26 травня 2014 року. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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