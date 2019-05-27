 "Боялися всі. Але ніхто не занепав духом і не здався", - бійці 3-го окремого полку спеціального призначення про перший бій за донецький аеропорт 26 травня 2014 року. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої спогади воїни записали та опублікували на сторінці полку в соцмережі.
На записі бійці-спецпризначенці розповіли про перший бій, про позиції, на яких тримали оборону, про хвилювання й емоції, а також про значення перших бойових сутичок для підрозділу.
Саме 26 травня спецназівці, за підтримки військових 25-ї бригади й авіації дали бій проросійським бойовикам і російським найманцям, які сподівалися "малою кров'ю" взяти під контроль ДАП. Терористи втратили близько сотні осіб. Для 33 росіян "екскурсія" закінчилася в місцевому морзі. Українські воїни в цьому травневому бою не втратили жодної людини.
если бы козломордые свинособаки не вмешались тогда...
уже бы отстроили то что разрушено... и Донецкий аэропорт опять бы рейсы там всякие принимал...
сколько жизней наших мальчиков и девочек сохранилось бы..генофонда..патриотов..
(простите за беллетристику)
Героям СЛАВА!
шобы ахметов снова футболил на своем футболе??
а заплоатить ахметов не хочет за енту всю кашу, шо он заварил??
неа,
не хочет,
а вот уголь возить с данецка хочет, и возит,
подает мальдивскаму так как вроде с ротердама он приэхал.
ждем привоза детеком угля с луны.
будет лунный уголь - желтого цвета - особоценный.
но....
.... потом приехал муженко и за полдня сдалЭрапорт
как так кто винават??
- поехали наступать на данецк,
попали в ров, неизвестно откудова взявшийся-были расстреляны вупор-отступили,
данецкие на хвосте вползли в эрапорт,
заминировали и взорвали .-
Вползли на хвосте отступающих.
а где квадракоптиры и прочая хрень - рва не увидели??
ну а по дакументам минским эрапорт Уже был сдан мальдивским камандующем,
но как сказал мальдивский,
стране нужны герои.
герои и были,
а страны небыло с таким мальдивским минском.