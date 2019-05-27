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Все про:Міноборони (2584) вишкіл (1171) Донецька область (2238) Олександр Сирський (7)

 Керівники підрозділів протиповітряної оборони тренувалися відбивати напади противника на Донеччині, - Міноборони. ВIДЕО

Об'єднані сили вдосконалюють систему управління протиповітряною обороною.

"На Донеччині, в районі проведення операції Об’єднаних сил, з керівним складом підрозділів протиповітряної оборони бригад та оперативно-тактичних угруповань відбулось інструкторсько-методичне заняття з особливостей організації управління протиповітряною обороною з’єднання", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення на сайті Міноборони.

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Військові зімітували повітряний наліт на об'єкти частини і його знищення. Також учасникам заняття продемонстрували комплекс дій з управління підрозділами протиповітряної оборони під час реального нальоту засобу повітряного нападу.

Хід занять перевірив командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. По завершенні заходу він зауважив, що підрозділи протиповітряної оборони бригади показали готовність та спроможність виконувати свої завдання за призначенням, а також набули практичних навичок для дій з відбиття нападу повітряного противника.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128970
 
   
 Топ коментарі
 
Россияне в середине апреля проводили учения ВКС по прорыву ПВО в Ростовской области - ВСУ ожидаемо ответили, выдвинувшись в заданные районы в красной зоне. Большая часть техники ПВО, кроме дежурных экипажей и работающих против БПЛА «засад», обычно находится в глубине обороны. Часто укрытые маскировочными сетями и масками, визуально ломающими контуры машин, в капонирах, в застройке. Специфика их работы такова, что излучают обзорные РЛС, а дивизионы предпочитают не светиться, получая данные об обстановке из внешних станций. Время, которое проходит между обнаружением пусковых, путём по цепочке штабов, внесением полётных данных в высокоточное оружие или взлёт бортов - почти всегда достаточное, чтобы сменить позицию. Учитывая, что в тылу у нас уже подготовленные инженерно площадки под пуски - также с валами и капонирами, то отработали выдвижение в один из десятков таких районов.
Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7818

Марш колонной, разворачивание генераторов и кабельного хозяйства, подъём вышек. Из «Ос», «Стрел» и «Тунгусок» было создано объектовое секторальное ПВО, прикрывающее «трёхсотки» и «Буки».
Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3780
Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5156

Учились постановщики дымов, роты охраны и команды с ПЗРК. Проверили многое - АСУ «Ореанда», переданную в оперативное командование «Восток», новые РЛС «Малахит», оцифрованные комплексы, снятые с хранения «Тунгуски», которые готовят к модернизации. АА и «грачи» поработали условными целями и отточили свои собственные задачи. Были стрельбы из засады и по визуальному каналу. Что бы там ни писали альтернативно развитые про «Калибры» и «Искандеры», россиянам нужно будет входить в зону нашего ПВО. Это приходилось делать везде - в Ираке, Югославии, Сирии. Намного более технически развитые ВВС США, отвлекали до четверти вылетов на подавление ПВО. Тысяч вылетов, заметим. Так что пропаганда - это одно, реальность же - несколько иное, а ВСУ продолжают работу по усилению ПВО.
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Тунгуска это машина прикрытия .Или механизированных колонн или более дальнобойных ЗРК типа С-300 .Но вообще то всё правильно они делают. Готовятся значит Молодцы .Просто техника устаревает уже . Противник на месте не стоит. Он то к войне последние 20 лет готовился
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Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7209
Готуємось помалу-малу до компенсації з боку "асвабадителей"

Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років, набрала мінімально необхідну кількість голосів і її підтримка продовжує зростати.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дані Бундестагу.
О 23:10 26 травня лічильник тих, хто залишив свої дані в підтримку петиції, перевищив необхідний мінімум в 50 000 голосів.
Це означає, що петиція мусить бути розглянута парламентом і, не виключено, Бундестаг поставить на голосування питання про визнання геноциду українського народу.
Збір підписів триватиме й 27 травня, тому поки залишається можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.
 показати весь коментар
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Тунгуска это машина прикрытия .Или механизированных колонн или более дальнобойных ЗРК типа С-300 .Но вообще то всё правильно они делают. Готовятся значит Молодцы .Просто техника устаревает уже . Противник на месте не стоит. Он то к войне последние 20 лет готовился
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Противник ідіот, від буде кидати на наші засоби ППО свої літаки і попри те що більшість ворожих літаків буде знищена, решта ворожих літаків таки дістануться наших засобів ППО і знищать їх в перші години повномасштабного наступу. В нас дуже небагато засобів та сил ППО, тому після першої масованої атаки, коли будуть знищені всі наші ЗРК та РЛС по лінії фронту, потрібно вводити другий ешелон ППО - літаки ДРЛОіУ які будуть визначати повітряні цілі та наводити наші ракети на ворожі літаки! На жаль в нас у складі ЗСУ досі немає жодного літака ДРЛОіУ, а це пройоп влади порошенка! Сьогодні, коли час вже втрачено, потрібно терміново розробляти БПЛА ДРЛОіУ, які зможуть масово застосовуватись на лінії фронту! БПЛА у разі знищення ворогом, не будуть приводити до втрат серед особового складу і ними можна буде жертвувати масово, кидаючи їх в бій десятками! Це зупинить навіть масований авіанальот ворога, зробить його беззмістовним! Навіть попри шалені втрати росіян ворог не зможе знищити всі засоби визначення цілей і наведення ракет на ціль!
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Ти краще разкажи про зняттяя з озброєння ОТРК Скад паном Гриценко, єдиного ОТРК, який міг вразити аеродроми у Ростовській області та у окупованому Криму. ОТРК був утилізований, хоча міг бути модернізований та збільшений радіус до 1000км, та модернізована система наведення, а також міг бути використаний як учбова ціль для С300В1 або перспективних ПРО власного виробництва. Наявність 2 бригад дальнобійних ОТРК, зробило б не можливу широкомаштабну операцію Засрахи... Гриценко треба судити!!!
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Знімає з озброєння системи зброї виключно Генштаб, згідно військової доктрини яку приймає Президент та Верховна Рада, тому міністр оборони не має до цих рішень жодного відношення! Міністр оборони це завгосп, він не вирішує питання стратегічного планування та застосування систем зброї! Все в руках Президента та Генштабу ЗСУ! А ракетний комплекс Скад це повне лайно, що і доказали дві війни в Перській затоці, тому плакати за цією зброєю не потрібно!
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Ігарюня що з флагом?
Наявність зброї, це краще ніж її відсутність. Наявність загрози для аеродромів, стримуючий фактор для агресора. Щось я не памятаю, щоб Онатолій, виступав проти зняття Скад.
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Наявність на озброєнні системи озброєння передбачає шалені витрати на підтримання цієї системи озброєння в бойовому стані, на регламентні роботи, на підготовку фахівців для експлутації цієї системи озброєння! Ракетний комплекс 9К72 Ельбрус був обузою для ЗСУ, він не вирішував жодного завдання в ході війни і мав дуже погані тактико-технічні характеристики! Одне тільки відхилення ракети від цілі в 450м робило використання цих ракет абсолютно неможливим у будь якій війні! Старі ракети ресурс який постійно потрібно було продовжувати, старі системи наведення та управління, розробки 1950-х років - все це потрібно було модернізовувати та міняти, розробляти нову ракету, робити нові шасі та обслуговуючі машини. Дешевше було створити новий ракетний комплекс з нуля, який би мав кращі характеристики і був би меншим за розмірами, щоб його легше було транспортувати та застосовувати, щоб його було складніше було помітити з супутника чи з БПЛА! Не можу сказати що замість Ельбруса розробили вдалу концепцію ракети Гром на величезному шасі, яке зараз рекламується, краще було мінімізувати ракетний комплекс задля постановки на звичайний військовий Краз і зменшити кількість ракет до однієї, але яку можна швидко перезарядити, замінивши контейнер на пусковій установці після пуску. Тягнути на собі дві ракети Гром це маячня, вони будуть визначені як цілі і знищені ще до пуску! Сьогодні головний фактор успіху в війні це - скритність!
 показати весь коментар
 
Россияне в середине апреля проводили учения ВКС по прорыву ПВО в Ростовской области - ВСУ ожидаемо ответили, выдвинувшись в заданные районы в красной зоне. Большая часть техники ПВО, кроме дежурных экипажей и работающих против БПЛА «засад», обычно находится в глубине обороны. Часто укрытые маскировочными сетями и масками, визуально ломающими контуры машин, в капонирах, в застройке. Специфика их работы такова, что излучают обзорные РЛС, а дивизионы предпочитают не светиться, получая данные об обстановке из внешних станций. Время, которое проходит между обнаружением пусковых, путём по цепочке штабов, внесением полётных данных в высокоточное оружие или взлёт бортов - почти всегда достаточное, чтобы сменить позицию. Учитывая, что в тылу у нас уже подготовленные инженерно площадки под пуски - также с валами и капонирами, то отработали выдвижение в один из десятков таких районов.
Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7818

Марш колонной, разворачивание генераторов и кабельного хозяйства, подъём вышек. Из «Ос», «Стрел» и «Тунгусок» было создано объектовое секторальное ПВО, прикрывающее «трёхсотки» и «Буки».
Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3780
Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5156

Учились постановщики дымов, роты охраны и команды с ПЗРК. Проверили многое - АСУ «Ореанда», переданную в оперативное командование «Восток», новые РЛС «Малахит», оцифрованные комплексы, снятые с хранения «Тунгуски», которые готовят к модернизации. АА и «грачи» поработали условными целями и отточили свои собственные задачи. Были стрельбы из засады и по визуальному каналу. Что бы там ни писали альтернативно развитые про «Калибры» и «Искандеры», россиянам нужно будет входить в зону нашего ПВО. Это приходилось делать везде - в Ираке, Югославии, Сирии. Намного более технически развитые ВВС США, отвлекали до четверти вылетов на подавление ПВО. Тысяч вылетов, заметим. Так что пропаганда - это одно, реальность же - несколько иное, а ВСУ продолжают работу по усилению ПВО.
 показати весь коментар
 
 
Це повна маячня, кількість бойових літаків в росії та тактика їх застосування - ідіотсько масова атака призведуть до повного винищення засобів ППО, як ЗРК так і РЛС вже в перші години масштабного наступу! Не треба тішити себе іллюзіями! Нападати будуть сотні ворожих літаків і в першу чергу вони будуть шукати засоби ППО ЗСУ!
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не понял. Тебя шо, и от Сырского тоже выгнали?
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Чи готові ви подякувати Гройсману за три роки роботи на чолі уряду?
Так. Щось-таки йому вдалося 37.7%
Ні. Більшість реформ він провалив 28.8%
Ні. Він - найгірший прем'єр 20.1%
Так. Він повністю справився 13.4%
Відповіло: 8049
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/u-bpp-poyasnili-navishcho-kolomoyskomu-defolt-ukrajini-596887.html

Так разом 37,7+13,4=51,1%
Ні разом 28,8+20,1=48,9%
Показово Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4348 .
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розумію Нобеля чому немає "премії" з математики ...
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Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7209
Готуємось помалу-малу до компенсації з боку "асвабадителей"

Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років, набрала мінімально необхідну кількість голосів і її підтримка продовжує зростати.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дані Бундестагу.
О 23:10 26 травня лічильник тих, хто залишив свої дані в підтримку петиції, перевищив необхідний мінімум в 50 000 голосів.
Це означає, що петиція мусить бути розглянута парламентом і, не виключено, Бундестаг поставить на голосування питання про визнання геноциду українського народу.
Збір підписів триватиме й 27 травня, тому поки залишається можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.
 показати весь коментар
 
 
Дожились. Тепер маємо слухати рекомендації двох "рабіновичів" як нам жити? Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7007
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Директор Інституту трансформації суспільства, політолог Олег Соскін спрогнозував розпад Росії, який, за його словами, неминучий. Про це експерт розповів інформаційному виданню Главред.
"Я думаю, що ніяка Сибір китайцям не відвалиться. Їм ніхто її не віддасть. У них шансів немає. Але те, що Російська Федерація рухається до свого розпаду, це поза всяким сумнівом, тому що немає титульної нації. Ну немає її", - заявив він.
Експерт стверджує, що по мірі того, як Україна буде посилюватися і формувати себе як держава півночі і півдня, по мірі реалізації концепції міжмор'я, почне посилюватися також і загроза розпаду Росії.
Також Олег Соскін заявив, що, як тільки Путін загине, - розпаду Російської Федерації не уникнути, оскільки у неї вже немає потенціалу існувати як єдина держава, і вона усім набридла.
"Я вважаю, що в прикордонних областях - у Воронезькій, Брянській, Смоленській, Курській, Бєлгородській, Ростовській, а також в Кубанському краї - скрізь живе наш народ. Тому, коли Російська Федерація почне розпадатися, мале почне притягатися до більшого. Це все - частина нашого етносу, нашого народу. Це - слов'яни, русичі, православні. Всі вони стануть нашою частиною", - стверджує політолог. Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6527
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Угу... буквально вот-вот, на днях а то и раньше.
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Не повіриш.
Я про СССР також думав що він вічний?
З дитинства втовкли в голову, що загниваючий Захід "буквально вот-вот, на днях а то и раньше".
Проте не склалось. Закони розвитку не обійти, потрібно просто до цього декому готуватись. Своїх дітей керівники раші вже давно в Захід "внедрили" разом з баблом. Керівники підрозділів протиповітряної оборони тренувалися відбивати напади противника на Донеччині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7434
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоКерівники підрозділів протиповітряної оборони тренувалися відбивати напади противника на Донеччині, - Міноборони. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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