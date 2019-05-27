 Керівники підрозділів протиповітряної оборони тренувалися відбивати напади противника на Донеччині, - Міноборони. ВIДЕО

"На Донеччині, в районі проведення операції Об’єднаних сил, з керівним складом підрозділів протиповітряної оборони бригад та оперативно-тактичних угруповань відбулось інструкторсько-методичне заняття з особливостей організації управління протиповітряною обороною з’єднання", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення на сайті Міноборони.
Військові зімітували повітряний наліт на об'єкти частини і його знищення. Також учасникам заняття продемонстрували комплекс дій з управління підрозділами протиповітряної оборони під час реального нальоту засобу повітряного нападу.
Хід занять перевірив командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. По завершенні заходу він зауважив, що підрозділи протиповітряної оборони бригади показали готовність та спроможність виконувати свої завдання за призначенням, а також набули практичних навичок для дій з відбиття нападу повітряного противника.
Наявність зброї, це краще ніж її відсутність. Наявність загрози для аеродромів, стримуючий фактор для агресора. Щось я не памятаю, щоб Онатолій, виступав проти зняття Скад.
Марш колонной, разворачивание генераторов и кабельного хозяйства, подъём вышек. Из «Ос», «Стрел» и «Тунгусок» было создано объектовое секторальное ПВО, прикрывающее «трёхсотки» и «Буки».
Учились постановщики дымов, роты охраны и команды с ПЗРК. Проверили многое - АСУ «Ореанда», переданную в оперативное командование «Восток», новые РЛС «Малахит», оцифрованные комплексы, снятые с хранения «Тунгуски», которые готовят к модернизации. АА и «грачи» поработали условными целями и отточили свои собственные задачи. Были стрельбы из засады и по визуальному каналу. Что бы там ни писали альтернативно развитые про «Калибры» и «Искандеры», россиянам нужно будет входить в зону нашего ПВО. Это приходилось делать везде - в Ираке, Югославии, Сирии. Намного более технически развитые ВВС США, отвлекали до четверти вылетов на подавление ПВО. Тысяч вылетов, заметим. Так что пропаганда - это одно, реальность же - несколько иное, а ВСУ продолжают работу по усилению ПВО.
Так. Щось-таки йому вдалося 37.7%
Ні. Більшість реформ він провалив 28.8%
Ні. Він - найгірший прем'єр 20.1%
Так. Він повністю справився 13.4%
Відповіло: 8049
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/u-bpp-poyasnili-navishcho-kolomoyskomu-defolt-ukrajini-596887.html
Так разом 37,7+13,4=51,1%
Ні разом 28,8+20,1=48,9%
Показово .
Готуємось помалу-малу до компенсації з боку "асвабадителей"
Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років, набрала мінімально необхідну кількість голосів і її підтримка продовжує зростати.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дані Бундестагу.
О 23:10 26 травня лічильник тих, хто залишив свої дані в підтримку петиції, перевищив необхідний мінімум в 50 000 голосів.
Це означає, що петиція мусить бути розглянута парламентом і, не виключено, Бундестаг поставить на голосування питання про визнання геноциду українського народу.
Збір підписів триватиме й 27 травня, тому поки залишається можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.
"Я думаю, що ніяка Сибір китайцям не відвалиться. Їм ніхто її не віддасть. У них шансів немає. Але те, що Російська Федерація рухається до свого розпаду, це поза всяким сумнівом, тому що немає титульної нації. Ну немає її", - заявив він.
Експерт стверджує, що по мірі того, як Україна буде посилюватися і формувати себе як держава півночі і півдня, по мірі реалізації концепції міжмор'я, почне посилюватися також і загроза розпаду Росії.
Також Олег Соскін заявив, що, як тільки Путін загине, - розпаду Російської Федерації не уникнути, оскільки у неї вже немає потенціалу існувати як єдина держава, і вона усім набридла.
"Я вважаю, що в прикордонних областях - у Воронезькій, Брянській, Смоленській, Курській, Бєлгородській, Ростовській, а також в Кубанському краї - скрізь живе наш народ. Тому, коли Російська Федерація почне розпадатися, мале почне притягатися до більшого. Це все - частина нашого етносу, нашого народу. Це - слов'яни, русичі, православні. Всі вони стануть нашою частиною", - стверджує політолог.
Я про СССР також думав що він вічний?
З дитинства втовкли в голову, що загниваючий Захід "буквально вот-вот, на днях а то и раньше".
Проте не склалось. Закони розвитку не обійти, потрібно просто до цього декому готуватись. Своїх дітей керівники раші вже давно в Захід "внедрили" разом з баблом.