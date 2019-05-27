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 "Ні" поліцейській державі, - під будівлею МВС відбулася акція через інцидент з активістами в Рівному. ВIДЕО

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві в неділю зібралися ті, хто засуджують поведінку поліцейських у Рівному.

У сюжеті 5 каналу йдеться, що майже 30 осіб прийшли до будівлі міністерства, щоб висловити свою незгоду з діями правоохоронних органів у Рівному 25 травня, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся"

"Дитину з плакатом беруть і виписують їй штраф про адміністративні правопорушення. Звичайно, вони ці гроші заплатять, але навіщо дитині таке в характеристиці, що фігуруватиме, що вона притягувалася до адміністративної відповідальності? У нас є Конституція України, згідно з якою ми маємо право на мирні зібрання, де ми не перешкоджаємо іншим людям", - зазначив активіст Олексій Пастернак.

Протестувальники тримали плакати "Назад у 2013?", ""Ні" поліцейській державі", "Стаття 39 маємо право", скандували ""Ні" політичним репресіям".

Нагадаємо, напередодні в центрі Рівного шістнадцятирічна дівчина і двадцятирічний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.

Также читайте: Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128968
 
   
 Топ коментарі
 
Мрія зебілів - заборонити говорити правду про їхнього зеленого кумира. Нібито від того, що вони репресують незгодних з нікчемами при владі почнуть знижуватися комунальні тарифи чи зарплата стане 4000 євро.
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Деяких іліотів не навчив навіть Майдан.
Вова хочет в Ростов ? ля ля ля ля ля ля....
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Надо быть абсолютным придурком что бы приравнивать политическую позицию и употребление алкоголя. В прочем, чего еще было ждать от 3*****.
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Из тех, кто там стоял, никого не было на Майдане в 2013 и 2014. Они не жили в Украине при барыге? Не знают, как людей арестовывали за повешенный вверхногами портрет пороха? Им нравятся поборы на таможне? .... Что они вообще знают про "полицейское государство"?
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В тому-то й біда. Увірували в те, що вони - небожителі і це назавжди.
Шапкокрад теж в щось подібне увірував...
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ты уже перестал употреблять гашиш по утрам 3****?
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ты уже перестал употреблять гашиш по утрам 3****?
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Скорее всего родители так зарабатывают. Пока страна бедная- такое возможно. Гнать Раду надо.
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Просто нагнати - мало. Більше половини відрядити "чорною піхотою" на Донбас. Або в якості альтернативи - на пожиттєве ув'язнення з конфіскацією.
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Обалдеть все таки Зедебилы-это чистая констатация факта, а не оскорбление, почитаешь что они пишут и офигееваешь.
Ничего, скоро Зедебилы прозреют, беня дефолт усиленно пиарит, так что когда гривна просядет, и жрать нечего будет, выбегут они сами с плакатиками, а им за это админштрафы и отделение полиции....
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Ой, будем надеяться, что это местная накладка...
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Накладка может и местная, но реакция на нее 3Е очень печальная. Он сказал что не увидел нарушения ни в незаконном задержании, ни в незаконно выписанных админ.протоколах. Это дно.
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Згідно логіки, на цих протестувальників також малискласти протоколи, "запросивши" їх до відділку ?
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Ні" поліцейській державі, - під будівлею МВС відбулася акція через інцидент з активістами в Рівному. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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