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Все про:Донбас (11981) розмінування (210) Об'єднані сили (302)

 Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об'єднаних сил протягом тижня обстежили 58 га території, вилучили і знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook, пише Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що протягом тижня сили і засоби підрозділів ДСНС зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які було пошкоджено унаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

Крім цього, особовий склад служби продовжує виконувати аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках у Мар'їнці, Красногорівці та Гранітному. За тиждень відновлено дев'ять будинків, загалом від початку проведення операції - 335.

"У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду, рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 434 особам", - додали у штабі.

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Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС 01
Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС 02
Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС 03
Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128959
 
   
 Топ коментарі
 
Свинарчуки в Ростове уже. Успокойтесь.
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Украина воюет, саперы разминируют, - зеленские бугагакают на лиге смеха...
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Свинарчуки розкрадають оборонпром, ахметов, фірташ, мертветчук, з допомогою потрошенка грабують країну.
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Украина воюет, саперы разминируют, - зеленские бугагакают на лиге смеха...
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Свинарчуки розкрадають оборонпром, ахметов, фірташ, мертветчук, з допомогою потрошенка грабують країну.
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Свинарчуки в Ростове уже. Успокойтесь.
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Он - тоже, ещё 21 апреля сбежал... Вы же, "гарантию", давали?...
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Он в отличие от ахметки поддержал независимость Украины.
Если он для вас мудак, то вы за ахметку, а значит за рашку и лугондон...
Логика это вещь!
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Япония не начала войну с совком по требованию Адика, япония союзник совка! Логика это вещь! Но ей надо уметь пользоватся.
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Ты убогий почитай советско японская война.
"Вопрос принадлежности южных Курильских островов является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора.[5]"
Мирный договор ещё не подписан.
Учи мат часть неуч!
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Ты даун? Всё правильно, раша вероломно напала на японию. И это исторический факт. Дебилушка.
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А де брати кращих.Маємо те що маємо.Розумних до розумних а нас 73% до вас.
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Я вже бачив "розумних" комуняк, "розумних" совкодрочерів, підкацапників, данецьких, підрижників та інших. Усі спливли як лайно Річкою Часу. І зебіли спливуть (а який відсоток втопиться, це мене не турбіє).
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А царя батюшку ти не застав часом.Кажуть теж був не дурак. Був і загув,вічного нічого нема ні шлепера, ні свинарчуків.і ці не на віки.
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Че то не понял логики...
Если Украина воюет, то сапёры шо... облегчают рашке наступление?
Определитесь как то. Или трусы оденьте или крестик снимите...
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Тяжелая и опасная работа и наверно низко оплачиваемая
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Хлопці, обережно. Бережи вас Господь, рідненькі
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Вопрос, а у нас не война, и наступление лугандона и рашки не будет (как петюня вещал)?
Раз сапёры облегчают вражеским войскам проход....
Я бы наоборот ничего не трогал.
Там бы уже такая линия минных полей была... Что ни одна Дрг или контрабандистов через них не сунулась!
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А де було сказано що вони знешкоджують окуповану. а не звільнену територію?
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А это что то меняет при наступлении?
Ой ржу не могу с диб-лов!
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Ска , я на мчс всегда злился бо у них на кафедре водолазка больше часов преподавалась чем у нас и раньше чем у нас на пол года, пацыки по ВНТ на 2ю квалификацию успели нанырять а я только на 3ю успел и так же с разминированием, у них группы везде и всюду и убдшку получали кто хотел ,а у нас групп в частях хиба шо в Охтырке, Новограде и ещё може где чуть чуть и хер попадешь туда ещё .Я где-то ленту 250 снарядов пушечных в сбитом ил 2 на 6 метрах огфом унюхал и имбшкой 1 бомбу и 5 снарядов гаубичных не взорвавшихся и нихера убд не получил бо официально в группе разминирования не был, зато вагон удовольствия в 21 год когда это все из земли выкалупывали
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Мля,прочитала сапёры как"сепары",аж подвисла.Первая мысль,а с каких пор сепары вообще, что-то разминировать стали?Причиталась,аж там сапёры написано...А карты разминированных участков награжденные Порошенко генералы,сразу сепарашистом отправляют?Или ждут валютного транша всякий раз за карту нового чистого участка,по которому можно спокойно свои ДРГ проводить или наступать,ежели шо?Или так глубоко к передовой зачистка пока не ведется?
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоСапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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