 Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook, пише Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що протягом тижня сили і засоби підрозділів ДСНС зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які було пошкоджено унаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

Крім цього, особовий склад служби продовжує виконувати аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках у Мар'їнці, Красногорівці та Гранітному. За тиждень відновлено дев'ять будинків, загалом від початку проведення операції - 335.

"У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду, рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 434 особам", - додали у штабі.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

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