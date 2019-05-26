 Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook, пише Цензор.НЕТ.
Зазначається, що протягом тижня сили і засоби підрозділів ДСНС зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які було пошкоджено унаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.
Крім цього, особовий склад служби продовжує виконувати аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках у Мар'їнці, Красногорівці та Гранітному. За тиждень відновлено дев'ять будинків, загалом від початку проведення операції - 335.
"У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду, рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 434 особам", - додали у штабі.
Если он для вас мудак, то вы за ахметку, а значит за рашку и лугондон...
Логика это вещь!
"Вопрос принадлежности южных Курильских островов является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора.[5]"
Мирный договор ещё не подписан.
Учи мат часть неуч!
Если Украина воюет, то сапёры шо... облегчают рашке наступление?
Определитесь как то. Или трусы оденьте или крестик снимите...
Раз сапёры облегчают вражеским войскам проход....
Я бы наоборот ничего не трогал.
Там бы уже такая линия минных полей была... Что ни одна Дрг или контрабандистов через них не сунулась!
Ой ржу не могу с диб-лов!