 Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах. ВIДЕО

Про це він повідомив в інтерв'ю програмі "Факти тижня", передає Цензор.НЕТ.
Гройсман зазначив, що партія Порошенка - не єдина, хто пропонував об'єднання.
"Такі пропозиції були і від президента, і я можу сказати, що багато політиків між собою говорили про можливості. Я вирішив, що я йтиму самостійно, і це рішення для мене є остаточним. Я вважаю, що ми просто різні", - заявив він.
Нагадаємо, з 24 травня 2019 року почалася парламентська виборча кампанія дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.
і може вектор "прикладення сили" обираєте зовсім не той?((
Ну вот и Грося не стал...
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_539d7fe3-7cfa-4d88-8a97-070b0841f56e
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/ 01.04.19
Доход Порошенко за год превысил 1,5 миллиарда
https://biz.censor.net.ua/news/3119700/dohod_poroshenko_za_god_prevysil_15_milliarda
01.04.19
Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн, що в 95 разів
більше, ніж в 2017, - декларація
https://censor.net.ua/ua/news/3119707/
Мышцы тяжелые
"Чёрный, говорящий квадрат" Порошенко - ещё не висит, но уже линяет🙄
страта часу.
плохие танцоры ночью нарасхват...
Война продолжается. Ворье на местах. Темы всегда будут.
И Петя в 1 туре победит....
Много я этого бреда читал.
Вы бросайте принимать наркотики и возвращайтесь в реальность!
3и года пыхтел на посту сам всем руководил .... ни дорог, ни экономики.
Ах да минус 9 млн населения .... вот это наработал!!!
В тюрьме его место, а не в парламенте.
Або вертайся взад до Вінниці - на цвинтарі оградки фарбувати. Так шкоди від тебе буде найменше.
Что он хочет показать ещё ?