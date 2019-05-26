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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:вибори (3840) Порошенко (8945) Гройсман (3364)

 Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не планує об'єднувати свою політсилу з партією Петра Порошенка на дострокових парламентських виборах.

Про це він повідомив в інтерв'ю програмі "Факти тижня", передає Цензор.НЕТ.

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Гройсман зазначив, що партія Порошенка - не єдина, хто пропонував об'єднання.

"Такі пропозиції були і від президента, і я можу сказати, що багато політиків між собою говорили про можливості. Я вирішив, що я йтиму самостійно, і це рішення для мене є остаточним. Я вважаю, що ми просто різні", - заявив він.

Нагадаємо, з 24 травня 2019 року почалася парламентська виборча кампанія дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128957
 
   
 Топ коментарі
 
Вот когда молодец, тогда-молодец.
Отбирай у диабета голоски.😀
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Идите вместе с Порохосвинякой в забытие... и своих порохоботов с собой забирайте. А то завоняли собой весь интернет, одна злоба и желчь от этих скотомразей.
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Вы разные,но статьи будут одинаковые
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взагалі-то війна з російською Імперією нікуди не ділась..І частина нашої землі окупована...
і може вектор "прикладення сили" обираєте зовсім не той?((
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розкажи це паяцу з ліги смєха
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Самого главного предложения не было, с ювт в качановской 😂👍
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В принципе, Гросю понять можно. Вы думаете, легко быть в союзе и партнерстве с патологически жаднейшим человеком? С феерически жадным человеком? С аномально жадным человеком? С человеком, настолько жадным, что даже когда он вы.срется, то первым делом выбирает непереварившуюся квасольку и грошек?
Ну вот и Грося не стал...
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Может он просто спешит отмежеваться от Пети потому что чуйка уже подсказала что Петя уже все
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Так это получается, шо Вова Гройсманенко теперь тоже станет - огент крымля?
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Ага. Хто не с петей - тот за пукина. Отака фігня, малята, получаеца.
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Такой патологически жадный ,что на армию и благотворительность потратил 850млн ,мордва позорная?
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вы бы там как-то обратились к куратору с просьбой упорядочить методички. а то разные пороскоты визжат о разных цифрах, от 500 млн до 1,5 млрд, брехня должна быть как-то упорядочена
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Первая цифра - это то, шо он левой рукой раздал, вторая - то, что с обеих рук с барского плеча нуждающимся отсыпал. Всё просто. Разобраться просто нужно.
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Не бреши, ось посилання на декларацію парашенка, розділ 14 - жодних витрат на Армію

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_539d7fe3-7cfa-4d88-8a97-070b0841f56e
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Alter Nator, Ви з ним насіння лузали разом? Скільки насінин він у Вас украв?
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Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ

https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/ 01.04.19
Доход Порошенко за год превысил 1,5 миллиарда

https://biz.censor.net.ua/news/3119700/dohod_poroshenko_za_god_prevysil_15_milliarda

01.04.19
Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн, що в 95 разів
більше, ніж в 2017, - декларація

https://censor.net.ua/ua/news/3119707/
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У "элиты" будет когнитивный диссонанс в бошках бурлить? За кого из лиц щиро-реформаторского происхождения голосовать
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Зато у гороховых - тишь и зелёная благодать...🙌
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Увидев 16-тилетних адептов Пэтра в Ровно, теперь я понимаю какой контингент его тут на Цензоре так яростно поддерживает, не рассказывая о том родителям.Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 2980
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Баран,ты читал что написано было на их плакатах,при чем тут ПАП? А я думаю,что это разочарованные избиратели артикля,и хорош гавкать,вперде работать ....
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 8476
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ирка гера сказала, что по тактильным ощущениям порох похудел на 10 кг.
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та де ж вона там намацала на 10 кг менше Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 955
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Квадратная говорящая голова хочет слинять от подсудимого хряка.
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"Черный квадрат" Малевича - всё ещё висит и восхищает
"Чёрный, говорящий квадрат" Порошенко - ещё не висит, но уже линяет🙄
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"Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - уверен Коломойский. Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 7927
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да уж, кабаки и бабы до добра не доведут...
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А Коломойский и сам не ожидал такого фейерверка от судьбины Зе. А это было всего лишь проверкой (тестом на вшивость, как некоторые любят говорить, а вместе с ними предполагаю и я, отдавая себе отчет в том, как может человек взяться "лупать скалу", имея для этого опыт пацанской распальцовки)..
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ну и дурень ти грося. В раду не пройдеш а 3% у Пороха забереш.. на радість путінським холуям і ватній Зе-наволочі.
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да будем радоваться что ваша падаль пролетит, воровитая мерзка гнилая падалЬ. которая уничтожала эту страну и приписывала себе чужие заслуги.
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Ага, твои падаль наверное? Фамилие свое огласи, что бы животных с тобой падалью не попутать.... ЧМО, есть ЧМО.
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Шота мне сдается, что ты из тех, кто в собственном глазу и "... бревно не замечает". Надо бы самокритичней становиться, ато такая позиция, как зараз к добру ВСЕХ НАС не приведет (5-ю рашинскую колонну я здесь не имею ввиду).. Поменьше бы взаимной злобы и побольше общих интересов для НАШЕЙ страны (а "ЭТА" страна - это какая?)..
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Петрусь тіко такими типчиками себе оточував, ніч дивного
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Вы подумайте, какой наркотик эта власть! Куда там бедный Зе с его анализами!
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Анализы тоже должны дорости! Или ты думаешь, что у плохого танцора могут быть анализы Ок? "Все органическое должно быть ОРГАНИЧНО!". Новоизбранному надо бы не забывать эту прописную истину и нежелание сдавать анализы в неподходящий момент может только осложнить ситуацию, как, впрочем, и самоизвержение аналитическое не кстати, тоже счастья не принесет..
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Ежели это самое извержение дюже быстрое, т.е. времени прежде, то таки да, ни хрена не принесёт...
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А я думаю, что так Гройсман наезжает на Омельяна?? А это из-за постройки hipper loop, которой нет никаких преград в Винницу!!! Как говорится, ларчик просто открывался...
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особисто би взагалі не заморочувався політсилами з рейтингом менше 2 відсотків.
страта часу.
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Ууу…, а гросмен самостійне амбіційне порося...)))
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А дата очередной прививки или дедлайна на зе-клипсе указана? Или прививка (стерилизация) не по теме для власть имущих? Что-то и об импичменте Зе не вспоминает? То ли с памятью вдруг стало нехорошо, то ли неполный месяц под пристальными взглядами неравнодушных так пришелся по душе, что ни в какое сравнение с нетребовательной публикой квартала не идет по яркости впечатлений? Надо скать, что она манит, а потом, хоть и противна своими выгибонами, но невозможно без патологического сожаления расстаться из-за НЕИЗВЕСТНО ЧЕГО, но ТАКОГО!!! Не бывать тому, чтобы Зе выполнил свое обещание расстаться с властью, если т.с. взаимной любви не получится... Но я надеюсь, что не получится!!!
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ну що ж, Грося йде зі своєю партією, нафіг, його й так не *******, погано, що до яйценюха не приєднався, успішно потягнувби кулявлоба в небуття
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Шоб там не казали а Гройсман не дурак. ВІн ше може бути президентом, ше як карта ляже.
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звичайно не дурак, спробуй-но отримай пост прем'єра, це грандіозний успіх для людини. але імхо то є його апогей, далі тіко відкат
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И не видать нам больше гросиных арбузов - тіко відкат🙄
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Да, похоже, что опять подтверждается, что не каждому хорошему человеку (пусть он и важный гусь) желательно быть в ВР.. К сожалению, как правило, личные амбиции, преобладание мысли о том, что, на меньшее ты не можешь рассчитывать (от достигнутого). Был Премьером, так возглавить собственный прект(!!), а чтоб кому-то подмогти, не на первых ролях, так как-будто позором отдает!!! Если бы не наработки Яценюка и "НФ", так что бы поставил себе в актив Гройсман, кроме старательного исполнения и , конечно, обходительной порядочности? В общем, лично я не вижу Гройсмана в ВР, хоть могу и ошибаться в своей недосконалой аргументации..
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Горжусь нашим премьером ! .. экс-премьером ... Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 149
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Ну ничего в одной камере объединятся.
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Правильно,Вовка,никого не слушай, иди один, наберешь 90-95 процентив.
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Короче лихого казака Гройсмана Петина банда с собой не берет,так как мест в поезде совсем мало.. Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 2711
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Интересно, как много в Украине диб-лов которые проголосуют за петину, гросину партии. Ну ещё туда оппорыговцев, Кличко и ляха можно добавить!
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Достаточно. Если все эти перечислинные партии не пройдут, то Цензор ляжет🙄
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Брехня.
Война продолжается. Ворье на местах. Темы всегда будут.
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Темы будут, но Минстець расформируют и Цензор не выдержит вменяемости
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Да да....
И Петя в 1 туре победит....
Много я этого бреда читал.
Вы бросайте принимать наркотики и возвращайтесь в реальность!
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Мурло и шестёрка Порошенка, обявляет о своей самостоятельности.
3и года пыхтел на посту сам всем руководил .... ни дорог, ни экономики.
Ах да минус 9 млн населения .... вот это наработал!!!

В тюрьме его место, а не в парламенте.
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От ПОП-группы "Солидарность" откололся ведущий солист со своим новым шлягером "Чие це пірожине? Не їште пірожине. Пірожине Серожане
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По тому, сколько желающих (по словам Гройсмана) принять к себе ум, честь, совесть и не абы-якi таланты и.о.Премьера можно подумать, что Украина теряет на глазах свое будущее (хоть и президентство Зе не наводит на радужные мысли). Думается, "или ты (то есть Я) сдурел" или Гройсман настолько малопонимающий в людях вследствие своей Мэрской практики, а плюс керовництво ВР (не впечатляющее призывами "сконцентруйтеся"), плюс далеко не выдающееся прорывами (вперед и вверх) Премьерство... Откуда такой предполагаемый потенциал на СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ? Или от недопонимания оскаленнозубой реальности мне сдается, что подобными шажками Гройсман и ему подобные вместо оъединения потуг всячески стараются расчесать на отдельные волосинки тот самый веник, который был примером несгибаемой стойкости в умелых руках славнозвiсного дiда, обучающего подрастающее поколение... Это и есть продолжение того президентского спектакля с мнящими себя гетьманцами на пороге необъятных возможностей? Похоже, так ничему и не научило Зе-явление, расхлебывать которое прийдется еще немало времени... Гройсман, а может быть, лучше восвояси, Винничину регионально поднимать. Думается, это будет полезнее для Украины, чем очередная авантюра самостоятельного похода в ВР, особенно, когда она (ВР) не ждет..
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Гордыня и звездная болезнь,которая через два месяца помножит на Ноль Гройсмана как политика. Поедет домой в Винницу рынком управлять.
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А фишка в том что человек родившийся в богатой еврейской семье и в 17 лет ставший директором просто Не Понимает жизни простых украинцев, особенно из провинции. Он полностью оторван от жизни.
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Іди, грося, іди. Туди, де зараз кролик-кулявлоб.
Або вертайся взад до Вінниці - на цвинтарі оградки фарбувати. Так шкоди від тебе буде найменше.
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Гнойсман ведь уже показал как управлять страной.
Что он хочет показать ещё ?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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