 Поліція затримала екс-механіка терористів, який втік із "ЛНР" через "важку працю та погане ставлення". ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Луганській області, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією правоохоронців, затриманим виявився 61-річний житель міста Сорокине. Чоловік із січня до грудня 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань "ЛНР". Там він був на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад.

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Чоловік займався ремонтом на заводі "АЗЧ" у місті Сорокине, де на той час була військова техніка окупантів. Затриманий стверджує, що згодом він покинув бойовиків, бо умови праці були важкими, а ставлення командира поганим.

Затриманого передано до Служби безпеки України для проведення подальшої перевірки та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.