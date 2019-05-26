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Все про:бойовик (3052) війна (1496) Луганщина (1720) Нацполіція (7612)

 Поліція затримала екс-механіка терористів, який втік із "ЛНР" через "важку працю та погане ставлення". ФОТО

У Луганській області правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який ремонтував техніку окупантів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Луганській області, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією правоохоронців, затриманим виявився 61-річний житель міста Сорокине. Чоловік із січня до грудня 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань "ЛНР". Там він був на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад.

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Чоловік займався ремонтом на заводі "АЗЧ" у місті Сорокине, де на той час була військова техніка окупантів. Затриманий стверджує, що згодом він покинув бойовиків, бо умови праці були важкими, а ставлення командира поганим.

Затриманого передано до Служби безпеки України для проведення подальшої перевірки та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128943
 
 
 Топ коментарі
 
Коли "какя рЯзница на каком языке гАврить"
Полиция задержала экс-механика террористов, который сбежал из "ЛНР" из-за тяжелого труда и плохого отношения - Цензор.НЕТ 8347
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Программа "Тебя ждут дома" распространяется только на тех, кто самостоятельно сдался и не совершил военных преступлений...
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"И один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли."
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Коли "какя рЯзница на каком языке гАврить"
Полиция задержала экс-механика террористов, который сбежал из "ЛНР" из-за тяжелого труда и плохого отношения - Цензор.НЕТ 8347
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Вот в том и разница между москалями и украинцами. Москали за язык - убивают. Украинцам всё равно, какой язык - важнее другое.
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тебя ждут дома и лопаты у нас алюминиевые и с моторчиком...
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Не ждут, его задержали, а не он сам сдался...
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ага,затрымалы токо благодаря политике ссыклобородько и курсу либерторианцефф...
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Программа "Тебя ждут дома" распространяется только на тех, кто самостоятельно сдался и не совершил военных преступлений...
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ЗЕпробачить і приголубить свого по духу таваріща!
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Пожалеть и отпустить.ему ещё на референдуме голосовать
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Ст 111

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины:
переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,
оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении
подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
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Хорватия объявила три амнистии, чтобы закончить войну, т.к. у тех, кто ещё не был втянут в военные преступления мог прекратить участие в войне, был бы шанс не иметь преследования...
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таких би людців навічно поселити в лнрах..
нехай живуть в щасливих республіках..
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"И один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли."
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Цей лугандонський многогранник незакрита дупа землі
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отвечаю специально дляткозломордых кацапов - изя гиркин... не веришь? задай ему вопрос
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А якби умови праці були хороші і командири теж, служив би далі із задоволенням,матюкая хахлов і Київ
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Ну да, он и не скрывает этого. Т.е. раскаяния ноль.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПоліція затримала екс-механіка терористів, який втік із "ЛНР" через "важку працю та погане ставлення". ФОТО
 
 
 
 
 
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