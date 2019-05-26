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 Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський відвідав зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", ведучим якої був раніше.

Як видно з ролика, опублікованого дружиною президента Оленою Зеленською в Instagram, глава держави вийшов на сцену на початку концерту, привітався з публікою, але відразу з'явився новий ведучий Євген Кошовий і забрав у президента мікрофон, пише Цензор.НЕТ. Зеленський пішов дивитися концерт в зал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція (оновлено)

Фото і відео з заходу ділилися й інші користувачі соцмереж.

 
 
 
 
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Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун

Зеленський почав концерт Ліги сміху, а потім поцілував нового ведучого Кошового 01
Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor

 
 
 
 
 
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Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Зеленський почав концерт Ліги сміху, а потім поцілував нового ведучого Кошового 02
Фото: instagram.com/elenochka_bukharova

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128906
 
   
 Топ коментарі
 
Ну а чем еще заниматься? Других тот проблем в стране нет. Ну хером на рояле не играл и за то спасибо.
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Это не свинарчук. Это новое молодое лицо. Представитель Узеленского по борьбе с свинарчуками Стефанчук. Смотрите, не перепутайте.

Зеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого - Цензор.НЕТ 672
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Почекаю, коли набіжать фанати зелепухи і почнуть захлинатися від захоплення ... Або розписуватимуть: а що тут такого ...

Там його в фб питають, коли цей зе-командувач поїде на фронт - провідати військо, там же конфлікт, як воно сьогодні говорило, значить, не страшно ...
На передку за нього неслабо поголосували ... Тим більше.

Але сцена - важливіша.
Певно, книжку з Ярмарку вже подужав ... І диктант з української на сьогодні написав.
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Цікаво, чи почалося кримінальне розслідування з приводу зникнення богдана зі списку злюстрованих?
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баклан , расскажи лучше о судах над убийцами Майдана и предателях Украины ...
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русскій, ти щось переплутало.
я про богдана запитався.

русскій, чому ти такий тупий? Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 671
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зашквар, а где тут в статье про Богдана ? Мне даже сложно определить какого ты роду племени судя по твоему ущербному нику. Под заграничного дурика косишь ?
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мацкалику, тому я й кажу, що ви, мацкалі - генетичні дегенерати.
пішло звідси на свою юродиву росію.
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понимаешь, хотя чем (?) , тебе стыдно написать что ты Пэтро ПэтрОвич и ты закосил под какого то пауля пЭтровича , думая что это придаст тебе ума . Но так как я говорил ранее что с умом у тебя проблемы , получился обратный ефект . Я бы в сотый раз таким как ты написал что приезжай в Винницу и все тут мне за кацапов расскажешь, но дело в том что вы все обдрыстайлы и храбрые только за клавой . В жизни же полнейшие зеро .
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Война войной ,а "музыка смеха" вечна Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 1101, только бы московиты фронт не прорвали Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 3551
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Супрун жаліється, що преЗЕдент немає часу ознайомитися з мед.реформою От наївна - тут зйомки "Ліги сміху", а потім Канада, він Бодю до вас пошле, а той вас.
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Все іде по сценарію ***** про недострану Україну. Зебіли, і ви в цьому брали участь.
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Порохоботы на пиру Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 9021 На Цензоре очень много порохоВатных комментариев, на Youtube под роликами намного больше адекватной аудитории.
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5 лет назад да, за клоуна. Сколько же он обещал, а оказывается клоун давал представление! Сейчас за Зе в двух турах.
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Это диагноз.Когда наржетесь-завоете.
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Оно голосовало за клоуна, потому что за пять лет не смогло оторвать жопу от телевизора и сделать что то полезное... Влился в ватное быдло...
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Порохоботы ну ни как не ассоциируются с ватниками, хватит врать, смотри правде в глаза, а вот между зебилами и кацапами можно уже смело проводить знак равенства это по факту, жри это...
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Все просто: за Зеленского основная масса это те, кто живет в телевизоре (самртфоне) и холодильнике, те, кто живет в своем виртуальном мирке. Или по простому, ка их называет ЗЕЛЕНСКИЙ : чуваки и чувихи. По еврейскому сленгу ЧУВАК - животное, быдло.
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что то я не читал,что за эту неделю,чтобы "чувак" с кем то на Западе "стрелку забил".чтобы"перетереть с ними по понятиям",посетил какую то воинскую часть,не говоря уже про "передок".А ведь чувак отвечает прежде всего за внешнюю политику и обороноспособность страны,Чем же он занимался? Наверное в лиге смеху ечков на репетиции бегал?
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Оце грохоче....Оце бабахи!!!!! Вибори пройшли а пердаки соєвих повій рвуця до цих пір. Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 4067
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он вообще чекнутый..петрушка ватная ватрушка
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Отдыхает слуга народа, устал за 5 дней.
Некоторые программы реформ в армии по НАТОвским стандартам на этой неделе уже прекратил финансировать.
==========
Интересно, а у первой леди от булавы ничего не болит?
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Каждый шаг порохоботы обернут как поражение! Вам заплатили - про Петю слово плохого не скажете, вообще ни капли критики, зато на Зе - тонны грязи!
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Зебил, что-то не слышно задора в твоем высере. Ты грустишь?
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Стране 3,14ец.Это по хлеще Лени космоса.Это леня космос лесик и кульчицкая в одном флаконе.Очень быстро станет вопрос или Украина или эти упыри.Будет страшно.
Спасибо зебильному стаду.
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«Порыв прыща на ж@пе»: Гройсман разозлил украинцев
Что сказал?
Владимир Гройсман всколыхнул общественность признанием о том, что покинул должность премьера, чтобы создать собственную политическую партию Об этом подавший в отставку премьер-министр написал в Twitter. «Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия», - говорится в сообщении. Отметим, украинцев такое заявление возмутило. «От такой «службы», извините, преступлениями против народа пахнет….», «Смех и грех», «Оставьте страну в покое и сядьте в тюрьму», «В Винницу на рынок, там твое место, реформатор х*ев!», «Мда. А должен сидеть. А не партии делать», «Партия Гройсмана «Порыв прыща на ж*пе»», - пишут в Сети.
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ЗЕботы, почему не смеемся, ведь это так "прикольно" что президент воюющей страны посещает увеселительные мероприятия.
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они несколько раз в день под-ходят к холодильнику...., уже 26 мая ..., прошло свыше 35 дней конца эпохи бедности .... - а они этого не наблюдают, их начинают терзать смутные сомнения...
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
7 ч. ·

Вот так бывает: автор самого удачного шаржа на "порохоботов", сам однажды стал "порохоботом" и недавно чуть не уписался возле Петра Алексеевича от счастья быть рядом...
Люблю жизнь за такой экспериментальный юмор.Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 6817
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зЄбЄня , возвращайся туда...., где рОяль ..., пока не поздно ...., АТО ... Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 2437
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
6 ч. ·

Зеленский побывал на Лиге смеха. Ганьба! Нормальный президент Украины во время войны должен арендовать остров на Мальдивах на сворованные у собственной армии $500 тыщ, а не ходить по Жовтневым палацам!
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Зеботка, своих мыслей нет от слова совсем?
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Зеленский человек-торпеда. Помог свергнуть свинарчуков демократическим способом, а дальше наставит таких кадров как Хорошковский и Кмита и будет ему импичмент. Не просто так удостоверение президента упало.
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Во беда - Президент оказался живим человеком, а не идолом в конфетной обвертке. Нужно срочно его протролить, например насчет коммуналки. А может петицию задурачить з запретом целовать Кошевого в лысину по выходным и праздничным дня? А чё, прикольно будет, да ещё и отстойные пузаны «капусты» подкинут, ну за активность типа.
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Ага, триждынеслуживший главнокомандующий...
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остання надія зникла.
на жаль, це повний дегенерат.
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Может это был не официальный съезд партии " слуга народа ", а в зале будущие члены партии,уставшие от войны и "зубожиння"? Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 3014
Сколько волали на Порошенко,что он ездит на открытия всего,что открывается, лезет во все щели,вместо того,что бы заниматься более важным и нужным.Теперь все по другому? Какие насыщенные первые рабочие дни - несколько указов, форум,книжная выставка, лагерь для реабилитации наркозависимых,лига смеха,..а дальше открытие фонтана или премьера квартала?Сколько бы не говорили о его достоинствах и таланте,но
представление о президенте страны, не складывается с этим образом!
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Цикава новость, которой почему то ещё нет на цензоре.
мертвечук ЗАЯВИЛ ЧТО ВЫХОДИТ С ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПОТОМУ, ЧТО ОН И ЕГО ПАРТИЯ НАХОДЯТСЯ И В ОПОЗИЦИИ К ЗЕЛЕНСКОМУ. И ПОТОМУ, ЧТО ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА СОБЫТИЯ НА ДОНБАССЕ НА ЭТОТ РАЗ НЕСОВПАДАЮТ С ВЗГЛЯДАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ.

ШАХ И МАТ прахоботам И парашенке. мертвечук ОТКРЫТО СКАЗАЛ ЧТО парашенко БЫЛ ЕГО СОЮЗНИКОМ И ЕДИНОВЕРЦЕМ. 😂😅😂
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Меньше увлекайся той травкой . Может твои больные фантазии и исчезнут .Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 1685.
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Возрадуйтесь украинцы. У вас появился президент, который не ходит надув щеки и сделав умный вид. Молодой, спортивный, веселый, грамотный. Уверен, скоро и вы будете в восторге(как и я).
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А ещё х... на рояле играть умеет . Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового - Цензор.НЕТ 2688 . А ваш бацька сможет .?? Предложи ему .
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я знову ж, в 2829-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Прямо позор какой то, настоящий президент вместо того что бы сидеть на Бакновой и пилить бабло, по вечерам ходит на концерты, сидит в общем зале и смеется. Если так дальше пойдет, то будет думть о том как живут обычные люди....
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думаешь что пенсионеры не смотрят Лигу смеха? Зря...
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Какой феерический ппц! Попали в плен 8 человек, эта зелёный торчок и слово не сказал, вчера менты устроили беспредел в Ровно, а что будет дальше? Будет концерты давать, а страной руководить Бенин люстрированный мененджер, все как и говорил в интервью!
Короче Майдан все ближе!
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В российских интернет СМИ появляются "Видео ДНЯ" с пляшущим и кривляющимся вчера Президентом Украины. "Братья" откровенно угорают над Зе... и над украинцами.

Спасибо Зе массе за такого президента....
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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