 Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового. ВІДЕО+ФОТО

Як видно з ролика, опублікованого дружиною президента Оленою Зеленською в Instagram, глава держави вийшов на сцену на початку концерту, привітався з публікою, але відразу з'явився новий ведучий Євген Кошовий і забрав у президента мікрофон, пише Цензор.НЕТ. Зеленський пішов дивитися концерт в зал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція (оновлено)

Фото і відео з заходу ділилися й інші користувачі соцмереж.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha) 25 Май 2019 в 1:10 PDT

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун



Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor

Подивитися цю публікацію в Instagram Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 25 Май 2019 в 9:58 PDT



Фото: instagram.com/elenochka_bukharova