 Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового. ВІДЕО+ФОТО

Як видно з ролика, опублікованого дружиною президента Оленою Зеленською в Instagram, глава держави вийшов на сцену на початку концерту, привітався з публікою, але відразу з'явився новий ведучий Євген Кошовий і забрав у президента мікрофон, пише Цензор.НЕТ. Зеленський пішов дивитися концерт в зал.
Фото і відео з заходу ділилися й інші користувачі соцмереж.
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Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha)
Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor
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я про богдана запитався.
русскій, чому ти такий тупий?
пішло звідси на свою юродиву росію.
Некоторые программы реформ в армии по НАТОвским стандартам на этой неделе уже прекратил финансировать.
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Интересно, а у первой леди от булавы ничего не болит?
Спасибо зебильному стаду.
Что сказал?
Владимир Гройсман всколыхнул общественность признанием о том, что покинул должность премьера, чтобы создать собственную политическую партию Об этом подавший в отставку премьер-министр написал в Twitter. «Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия», - говорится в сообщении. Отметим, украинцев такое заявление возмутило. «От такой «службы», извините, преступлениями против народа пахнет….», «Смех и грех», «Оставьте страну в покое и сядьте в тюрьму», «В Винницу на рынок, там твое место, реформатор х*ев!», «Мда. А должен сидеть. А не партии делать», «Партия Гройсмана «Порыв прыща на ж*пе»», - пишут в Сети.
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7 ч. ·
Вот так бывает: автор самого удачного шаржа на "порохоботов", сам однажды стал "порохоботом" и недавно чуть не уписался возле Петра Алексеевича от счастья быть рядом...
Люблю жизнь за такой экспериментальный юмор.
6 ч. ·
Зеленский побывал на Лиге смеха. Ганьба! Нормальный президент Украины во время войны должен арендовать остров на Мальдивах на сворованные у собственной армии $500 тыщ, а не ходить по Жовтневым палацам!
на жаль, це повний дегенерат.
Сколько волали на Порошенко,что он ездит на открытия всего,что открывается, лезет во все щели,вместо того,что бы заниматься более важным и нужным.Теперь все по другому? Какие насыщенные первые рабочие дни - несколько указов, форум,книжная выставка, лагерь для реабилитации наркозависимых,лига смеха,..а дальше открытие фонтана или премьера квартала?Сколько бы не говорили о его достоинствах и таланте,но
представление о президенте страны, не складывается с этим образом!
мертвечук ЗАЯВИЛ ЧТО ВЫХОДИТ С ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПОТОМУ, ЧТО ОН И ЕГО ПАРТИЯ НАХОДЯТСЯ И В ОПОЗИЦИИ К ЗЕЛЕНСКОМУ. И ПОТОМУ, ЧТО ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА СОБЫТИЯ НА ДОНБАССЕ НА ЭТОТ РАЗ НЕСОВПАДАЮТ С ВЗГЛЯДАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ.
ШАХ И МАТ прахоботам И парашенке. мертвечук ОТКРЫТО СКАЗАЛ ЧТО парашенко БЫЛ ЕГО СОЮЗНИКОМ И ЕДИНОВЕРЦЕМ. 😂😅😂
Об этом сообщает пресс-служба Госстата. По данным ведомства, в среднем одно домохозяйство тратило на питание 3649 грн в месяц.Минимальная пенсия 1400 с кусочком грн в месяц. Очень пенсионеров интересует концерт "Лиги смеха".
Короче Майдан все ближе!
Спасибо Зе массе за такого президента....