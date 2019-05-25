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 Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відбулася церемонія відкриття пішохідно-велосипедного моста між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку мера Києва Віталія Кличка.

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"Цей міст планували побудувати ще понад 100 років тому, а ми це зробили! Активне будівництво тривало 5 місяців. Над зведенням моста працювали близько тисячі будівельників і фахівців, виготовляли необхідні матеріали", - написав Кличко.

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Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва 03

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Швейцарська компанія Leuppi & Schafroth Architekten звинуватила київську мерію в тому, що проект споруджуваного пішохідно-велосипедного переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка списано зі схожого проекту швейцарських архітекторів. У КМДА заявляють, що автором проекту є українська компанія - ТОВ "Проектні системи ЛТД".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128900
 
   
 Топ коментарі
 
Сьогодні день Києва.
Людей стільки...
Вітаю, киян - кому вдалось відсвяткувати і кому не вдалось.
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Молодец Кличко, отличный мэр, благодаря ему построили мост, которого давно там не хватало. А с аркой смотрится просто великолепно.
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Каждый день проезжаю по Южному мосту.При вьезде со стороны Бажана в правом ряду- мессиво из асфальта а не дорога!!!Сердце кровью обливается! И это при ПОСТОЯННОМ "РЕМОНТЕ"!!!. Соотечественники! Не голосуйте за популистов!!! Они все народные деньги отправят на ПИАР! Ну включите здравый смысл!
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Раніше від площадки Арки дуже дерева заважали обзору, а з моста вид набагато кращий)
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Ну,це вам не заводішко якийсь,а цілий місток!Мостяра,мостище,віадук,геній інженерноі мислі!
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педалики будут там педали крутить круто!
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Тепер Голобородьку буде де прокотитись на лісапеті.
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Вот это шутка, на 5 копеек Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3824 Или то твоя цена?
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Молодец Кличко, отличный мэр, благодаря ему построили мост, которого давно там не хватало. А с аркой смотрится просто великолепно.
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коментар відмічено як спам  
 
во теперь киевляне заживут!
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Кот Баюн d4bd94a9, украинцы жили бы и еще лучше,если бы москальная орда,во главе с ****** нам не мешала! Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4963
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Етить колотить!Вот що Киеву не хватало Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9443
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Такое впечатление, что педалика отправили оправдаать растрату денег
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В Москвабаде более полезные мосты строят, без которых уж совсем не прожить москвабадцам.
Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 363
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людей мацква не интересует, если не горит, то и пусть задыхается - без разницы, важен исход
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Ну вот они и исходят по этому мосту. Исход, распил, дурость - всё в одном флаконе.
Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1282
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не интересует пришествие у крепостных - что тебе не ястно!
(даже если с стороны инженерии интересно, но не интересно в общем)
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Понял Ваше мнение и очень его уважаю, как и Вас лично, и всю Норвегию, и Бьорндалена.
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Этот мост в масквабаде абсолютно бестолковый и ненужный, он никуда не ведёт, просто петля к реке прогуляться из убогого парка с кустами и чахлыми бЯрезками в Зарядье.
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А я про толковость не писал, я написал что красивый. У нас в Гамбурге что то похожее есть.
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Парк там никакой. Реально в машкве не так много красивых мест- это безусловно кремль, собор Василия Блаженного и Воробьёвы горы, все остальное так себе, в центре в последние годы относительно навели порядок, плиточка и все такое, а народ очень сильно обнищал за последние пять лет, это даже по одежде видно. Рассеянцы нищают и дичают, даже дарагие масквичи, огромное количество орд из средней Азии и Кавказа, их уже почти половина от толпы.
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Был в России три раза в жизни, в Москве дважды, в 1993 когда в Германию улетали и в 2018 на чемпионат мира по футболу летали с братом. Москва реально крутой и очень богатый город, чистота на улицах прям удивила, поезд из Москвы в Сочи не хуже чем в Германии. Так что вы не много не в теме. На счёт одежды вобще мимо, у нас в Германии как раз на много проще одеваются и на много меньше заморачиваются на эту тему. Особенно автомобили в Москве удивили, я себе представлял что там ещё жигули гоняют, а нет, столько мерседесов и бмв при чем видно что новых даже у нас нет. Не зря именно бмв и мерседес видать в РФ свои заводы полного цикла построили.
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расскажи чушка русская єти сказки своим саратовским бомжам-друзьям
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Погугли про парки в Москве, сокольники, московский парк , парк Победы, Екатеринский парк. Москва сейчас входит в топ5 лучших городов мира. Собянин отгрохал город.
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у етого собянина видать лишняя хромосома,если он " отгрохал" такой безглуздий мост! Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7549
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Насчет дорогих автомобилей и другого богатства в Москве, согласен, и Собянин тут явно ни при чем, а все нефть-матушка и газ-батюшка (при чем, что средняя зарплата в Москве ниже, чем в других столицах, то есть, это город чрезмерно богатых и нищих). Про поезд в Сочи и чистоту на улицах, не знаю. Насчет топ5, тут вы немного соврали. Я нашел только один российский сайт где Москва входит в пятерку. Все остальные рейтинги отдают Москве последние места среди городов мира.
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Так я понимаю, что машква Вам показалась круче Гамбурга, а рассея Германии.
Желаю вам вернуться на родину, куда нибудь в срани-рязани, Е-бург, Сыктывкар или Читу, уж там красота, процвЯтание и вЯличие, Германии и не снилось, и будет Вам счастье. Вообще непонятно, зачем Вам страдать вдали от прекрасной рассеи.
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А то, что машква входит в топ 5 городов мира- вообще ватный бред, никогда в топах и близко не была, всю жизнь в томах Вена, Ванкувер и т.д. вы, видимо, из рассеянской ваты, которой в Европе хоть жопой жуй, которая живёт в своем собственном придуманном мире, смотрит рассеянские говно-каналы и которая до боли любит свою рашка-говняшку, но вернуться туда и жить на родине - ни за что. Это же откровенный мазохизм и шизофрения, возвращайтесь, зачем вы себя мучаете?
кстати пенсия у подавляющего большинства на рассее долларов аж 200, в масквабаде 300, 18000 рЖублей где-то, город доплачивает до этой суммы, даже если пенсия вышла, как у большинства 12-13 тысяч рЖублей,но 18000 только, если прописан на машкве 10 и более лет, то доплачивает до прожиточного минимума до этих самых 18 тысяч или почти 300 баксов, а так тоже 200, немного меньше, 11800 рЖублей.
Правда, если нет стажа, то социальную на машкве станут платить уже только в 70, раньше в 65, пожируете после Германии.))
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Мост возможно и нужен был - пейзажи с него красивые. Но удивляет основной аргумент его строительства : "мост сокращает путь..". Погодите - там парковая зона. Люди гуляют. А не добираются с точки А в точку Б, как можно более быстрым способом. В этом суть парковой зоны. Кому лень было пройти лишних 400 метров (замерял лично) без моста - возможно вообще нечего делать в парках. Катайтесь на авто или другое развлечение придумайте.
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чукча нічого не знає про пішохідні туристичні маршрути?
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Я не знаю, что знает чукча. Вы расист? Или вы сам чукча? Я не пойму.
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Чукча , вона і в Африці чукча. Я не расист, просто ваш хід думок дивний.
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Я так понял, вы называя определенную национальность - вкладываете в это слово отрицательный смысл? Вы расист, товарищ.
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Вы перелогинились? Внятное что-то сказать можете или только критиковать?
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Я люблю гулять но меня напрягало спускаться с горы, идти в подземный переход и подниматься на гору опять. Особенно летом в жару, 7 потов сойдет. Это мало того что глупо так и непрактично для инвалидов, немолодых людей и людей с детьми. И для иностранцев неудобно - чтобы посмотреть 2 парка, им надо делать непонятные маневры.
Так что все правильно Виталик сделал, респект.
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Там и горы по сути нет. От арки и от Владимира спуск к переходу плавный и не большой. Другое дело переход - вечно побитый и вонючий. Скорее светофор там надо делать. Насчет инвалидов-детей: как то же они добрались до памятника Владимиру (по Андреевскому поднимались или от исторического музея по лестницам)? Если им это удалось - тогда и к арке по старому пути могли бы без проблем добраться.
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я водил тещу с женой - задыхались все, теща вообще чуть не умерла. Вот и накой такой цирк если можно как белые люди, без напряга ходить и получать удовольствие?
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Как же вы вообще дошли до арки? Повторюсь, перепад высот от арки до перехода минимальный - 3-5 метров. А как же вы от арки вверх по лестнице (к стадиону Динамо) поднимались? - там же около 150-170 ступенек..
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.. там где проходит мост действительно большая высота, но подземный переход расположен гораздо выше по улице, там перепад почти отсутствует.
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Киев должен быть доступен не только для молодых полных сил людей, а для всех желающих.
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А Майдан і Хрещатик побиті, горбаті й занедбані. Кличко проявив себе як найгірший мер.
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Кличко проявиви себе як найкращий мер з усіх що були. Ніхто не зробив стільки, скільки Кличко робить за останні три роки
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ще й за такі космічні гроші і такий розпил бюджету
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Та куди йому до попередніх мерів, Черновецького і Омельченка. То такі люди, стільки для міста робили, не те що Кличко. Доречі нагадайте, що ці поважні попередники зробили для міста. P.S. Мені от цікаво, зрадойопство це така стала національна риса, чи просто Зебілів ще залишилось занадто багато після перших дій нового преЗедента
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Насправді, це ваш однодумець порохобот. Як же ви свого не впізнали?
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жаль что он не распилил тебе башку руский
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Та начувані!... Знаємо!...
Ось наприклад:

28.06.18. «Кличко, Микитась і 600 мільйонів на Шулявський міст у Києві || «СХЕМИ №177»» https://www.youtube.com/watch?v=YL_OTJBm1eE ;
16.01.19. «Суд обязал НАБУ расследовать злоупотребления мэра Киева Кличко» https://ukranews.com/news/607657-sud-obyazal-nabu-rassledovat-zloupotrebleniya-mera-kieva-klichko;І це - тільки "навскидку/по верхах"...
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ты во Львов съезди, потом будешь говорить про занедбання и найгиршого мэра.
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Каждый день проезжаю по Южному мосту.При вьезде со стороны Бажана в правом ряду- мессиво из асфальта а не дорога!!!Сердце кровью обливается! И это при ПОСТОЯННОМ "РЕМОНТЕ"!!!. Соотечественники! Не голосуйте за популистов!!! Они все народные деньги отправят на ПИАР! Ну включите здравый смысл!
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По южным мостам ездят местные, до которых Кличко нет дела. А вот попиариться перед иностранцами можно на центральных парках, евровидениях, футбольных финалах - и это успешно делается. А потом западная пресса (на основе увиденного) пишет статьи про мудрого Кличко..
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Раніше мости випробовували заганяючи на них вантажівки з піском. З фоток видно що випробовують заповнивши людьми вщерть.
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Не сумнівайся, що до цього було випробування мосту.
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Кажуть при Сталіну при випробуванні мосту конструктор повинен був стояти під мостом. Правда, чи брехня - не знаю.
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Не знаю. Но зато в детстве слышал, что под мостом поймали Гитлера с хвостом.
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была такая секретная операция. и об этом никому...
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Від такої кількості ніг може і обвалитись, єслі чо.
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Велосипедные дорожки как и на пешеходном мосту (на Труханов остров) упираются просто в тротуар )))
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Это привело к тому, что периодически появляются неадекватные велосипедисты: пытаются на большой скорости проехать сквозь толпу на мосте, обзывая людей. В итоге, вместо спокойного прохода по мосту, люди постоянно оглядываются и шарахаются велосипедистов. А не зайти на велосипедную дорожку просто невозможно: многие фотографируются, прыгают с веревкой с моста.. вот и приходится толпе их обходить по велодорожкам.
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веревка, это та что с мылом в комплекте?
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Краще б каналізацію і водопроводи відновили ,щоб не рвало постійно !!! Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3379
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То всьо під землею і його не видно, а тут міст який видно всім. Лєпота!
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Виталя, кто-то когда-то обещал, что водопроводную воду в Киеве можно будет пить.
И не только тёще.
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нечисть зходить на г*вно... ну і нехай Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4983
Вєталю - респект!
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А разве первым не надо было запустить кота ?
На велосипеде ?
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а статую двух геев под аркой, которые пропагандируют коммунистический тоталитарный режим так и не убрали?
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*****, очень важный мост. теперь все транспортные проблемы Киева решены.

то ли дело шулявский...
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міст Піар Кличків як бзик по очам. Там же вєлікє можна покататися. А крім цієї реклами де був помічений Кличко як мер?
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"Мостик" - это, конечно, очень нужно (наверное) и даже красиво (может быть), но...

«... Если прогуливаясь по своему городу вы вдруг замечаете дикое количество игровых залов, соседствующих с ломбардами … Нет ли у вас ощущения, что городская власть осуществила свою юношескую мечту, чтобы на каждом углу был ее, власти, катран для игры в наперстки? …Реально городом рулят мутные делки вроде столара, палатного, фукса. И рулят чисто в свой карман...» - ©

Ну хорошо - ни к "мостику", ни ко Дню Киева это не имеет прямого отношения, но вот - "строго по теме":

20.03.19. «В Киеве разгорелся скандал вокруг "моста Кличко"» https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/v-kieve-razgorelsya-skandal-vokrug-mosta-klichko; и - «Красная карточка. Почему ЮНЕСКО выступило против "моста Кличко"» https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/krasnaya-kartochka-pochemu-*******-vystupilo-protiv-mosta-klichko;

25.05.19. «На будівництво «мостику Кличка» терміново обґрунтували ще 73 мільйони» http://nashigroshi.org/2019/05/25/na-budivnytstvo-mostyku-klychka-terminovo-obgruntuvaly-shche-73-mil-****/;

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Да ладно вам мост не плох. По крайней мере его реально сделали. Могли бы ведь просто попилить бабло и всьо..
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Позитивное собьітие, но и тут вся ветка засрана ньітьем и стонами существ с явньіми психическими отклонениями, которьім всегда и все не так...
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С этогомоста приятно плюнуть на все проблемы мира.
В том числе и на проблемы Крыма.
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это ж сколько дорожных дырок можно было бы заасфальтировать по киевским окраинам где между дырками прибиты "лежачие полицейские"...
если бы не возводить эту ненужность
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Благодаря педалику, находящиеся под стеклянным мостом могут спокойно заглядывать женщинам под юбки)))
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниПішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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