 Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку мера Києва Віталія Кличка.

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"Цей міст планували побудувати ще понад 100 років тому, а ми це зробили! Активне будівництво тривало 5 місяців. Над зведенням моста працювали близько тисячі будівельників і фахівців, виготовляли необхідні матеріали", - написав Кличко.







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Швейцарська компанія Leuppi & Schafroth Architekten звинуватила київську мерію в тому, що проект споруджуваного пішохідно-велосипедного переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка списано зі схожого проекту швейцарських архітекторів. У КМДА заявляють, що автором проекту є українська компанія - ТОВ "Проектні системи ЛТД".

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