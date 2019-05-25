 Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку мера Києва Віталія Кличка.
"Цей міст планували побудувати ще понад 100 років тому, а ми це зробили! Активне будівництво тривало 5 місяців. Над зведенням моста працювали близько тисячі будівельників і фахівців, виготовляли необхідні матеріали", - написав Кличко.
Швейцарська компанія Leuppi & Schafroth Architekten звинуватила київську мерію в тому, що проект споруджуваного пішохідно-велосипедного переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка списано зі схожого проекту швейцарських архітекторів. У КМДА заявляють, що автором проекту є українська компанія - ТОВ "Проектні системи ЛТД".
(даже если с стороны инженерии интересно, но не интересно в общем)
Желаю вам вернуться на родину, куда нибудь в срани-рязани, Е-бург, Сыктывкар или Читу, уж там красота, процвЯтание и вЯличие, Германии и не снилось, и будет Вам счастье. Вообще непонятно, зачем Вам страдать вдали от прекрасной рассеи.
кстати пенсия у подавляющего большинства на рассее долларов аж 200, в масквабаде 300, 18000 рЖублей где-то, город доплачивает до этой суммы, даже если пенсия вышла, как у большинства 12-13 тысяч рЖублей,но 18000 только, если прописан на машкве 10 и более лет, то доплачивает до прожиточного минимума до этих самых 18 тысяч или почти 300 баксов, а так тоже 200, немного меньше, 11800 рЖублей.
Правда, если нет стажа, то социальную на машкве станут платить уже только в 70, раньше в 65, пожируете после Германии.))
Так что все правильно Виталик сделал, респект.
Ось наприклад:
28.06.18. «Кличко, Микитась і 600 мільйонів на Шулявський міст у Києві || «СХЕМИ №177»» https://www.youtube.com/watch?v=YL_OTJBm1eE ;
16.01.19. «Суд обязал НАБУ расследовать злоупотребления мэра Киева Кличко» https://ukranews.com/news/607657-sud-obyazal-nabu-rassledovat-zloupotrebleniya-mera-kieva-klichko;І це - тільки "навскидку/по верхах"...
И не только тёще.
Вєталю - респект!
На велосипеде ?
то ли дело шулявский...
«... Если прогуливаясь по своему городу вы вдруг замечаете дикое количество игровых залов, соседствующих с ломбардами … Нет ли у вас ощущения, что городская власть осуществила свою юношескую мечту, чтобы на каждом углу был ее, власти, катран для игры в наперстки? …Реально городом рулят мутные делки вроде столара, палатного, фукса. И рулят чисто в свой карман...» - ©
Ну хорошо - ни к "мостику", ни ко Дню Киева это не имеет прямого отношения, но вот - "строго по теме":
20.03.19. «В Киеве разгорелся скандал вокруг "моста Кличко"» https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/v-kieve-razgorelsya-skandal-vokrug-mosta-klichko; и - «Красная карточка. Почему ЮНЕСКО выступило против "моста Кличко"» https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/krasnaya-kartochka-pochemu-*******-vystupilo-protiv-mosta-klichko;
25.05.19. «На будівництво «мостику Кличка» терміново обґрунтували ще 73 мільйони» http://nashigroshi.org/2019/05/25/na-budivnytstvo-mostyku-klychka-terminovo-obgruntuvaly-shche-73-mil-****/;
В том числе и на проблемы Крыма.
если бы не возводить эту ненужность